Stella-Jones annonce les résultats de l’élection des administrateurs

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MONTRÉAL, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou « la Société ») a annoncé aujourd’hui les résultats de l’élection des administrateurs à la suite de son assemblée annuelle des actionnaires (l’« assemblée ») qui a eu lieu cet avant-midi.

Tous les candidats au poste d’administrateur proposés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 12 mars 2026 ont été élus au conseil d’administration de Stella-Jones à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration à l’assemblée. Les résultats détaillés du vote à l’élection des administrateurs sont indiqués dans le tableau suivant :

Candidat

Votes pourVotes Contre
nombre%nombre%
Michelle Banik45 524 81799,07427 3860,93
Robert Coallier45 614 26599,26337 9400,74
Sean Donnelly45 812 25999,70139 9460,30
Anne E. Giardini45 495 27499,01456 9290,99
Karen Laflamme44 941 30997,801 010 8942,20
Renée Laflamme45 814 56199,70137 6440,30
Katherine A. Lehman45 493 93199,00458 2741,00
Douglas Muzyka45 432 14698,87520 0571,13
Simon Pelletier45 232 33198,43719 8741,57
Éric Vachon45 816 55999,70135 6460,30


De plus, le vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction (droit de regard sur la rémunération) a obtenu un pourcentage d’approbation de 91,52 %.

Les résultats relatifs à toutes les questions soumises à un vote à l’assemblée peuvent être consultés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

À propos de Stella-Jones

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits axés sur le soutien aux infrastructures essentielles aux réseaux de distribution et de transport d'électricité, ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent des poteaux et des traverses pour poteaux en bois traité, des pylônes en treillis d’acier et des poteaux de transport en acier, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemins de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.

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