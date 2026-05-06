Stella-Jones annonce les résultats de l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou « la Société ») a annoncé aujourd’hui les résultats de l’élection des administrateurs à la suite de son assemblée annuelle des actionnaires (l’« assemblée ») qui a eu lieu cet avant-midi.

Tous les candidats au poste d’administrateur proposés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 12 mars 2026 ont été élus au conseil d’administration de Stella-Jones à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration à l’assemblée. Les résultats détaillés du vote à l’élection des administrateurs sont indiqués dans le tableau suivant :

Candidat



Votes pour Votes Contre nombre % nombre % Michelle Banik 45 524 817 99,07 427 386 0,93 Robert Coallier 45 614 265 99,26 337 940 0,74 Sean Donnelly 45 812 259 99,70 139 946 0,30 Anne E. Giardini 45 495 274 99,01 456 929 0,99 Karen Laflamme 44 941 309 97,80 1 010 894 2,20 Renée Laflamme 45 814 561 99,70 137 644 0,30 Katherine A. Lehman 45 493 931 99,00 458 274 1,00 Douglas Muzyka 45 432 146 98,87 520 057 1,13 Simon Pelletier 45 232 331 98,43 719 874 1,57 Éric Vachon 45 816 559 99,70 135 646 0,30



De plus, le vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction (droit de regard sur la rémunération) a obtenu un pourcentage d’approbation de 91,52 %.

Les résultats relatifs à toutes les questions soumises à un vote à l’assemblée peuvent être consultés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca .

À propos de Stella-Jones

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits axés sur le soutien aux infrastructures essentielles aux réseaux de distribution et de transport d'électricité, ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent des poteaux et des traverses pour poteaux en bois traité, des pylônes en treillis d’acier et des poteaux de transport en acier, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemins de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.

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