Redevances OR annonce une hausse de 56 %, d’une année sur l’autre, des flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation au premier trimestre 2026

MONTRÉAL, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances OR Inc. (« Redevances OR » ou la « Société ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir d’annoncer ses résultats financiers consolidés pour le premier trimestre de 2026. Les montants qui sont présentés sont en dollars américains, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers

22 740 onces d’équivalent d’or (« OEO 1 ») gagnées (19 014 OEO au T1 2025 2 );

») gagnées (19 014 OEO au T1 2025 ); Produits records provenant des redevances et des flux de 102,8 millions de dollars (54,9 millions de dollars au T1 2025);

Flux de trésorerie solides générés par les activités d’exploitation de 71,9 millions de dollars (46,1 millions de dollars au T1 2025), après déduction de l'impôt sur le revenu de 2025 au Canada, d'un montant de 13,7 millions de dollars;

Marge monétaire 3 de 99,5 millions de dollars ou 96,8 % (53,3 millions de dollars ou 97,1 % au T1 2025);

de 99,5 millions de dollars ou 96,8 % (53,3 millions de dollars ou 97,1 % au T1 2025); Bénéfice net de 73,6 millions de dollars, ou 0,39 $ par action de base (25,6 millions de dollars, ou 0,14 $ par action de base au T1 2025);

Bénéfice ajusté 3 record de 75,0 millions de dollars, ou 0,40 $ par action de base (29,5 millions de dollars, ou 0,16 $ par action de base au T1 2025);

record de 75,0 millions de dollars, ou 0,40 $ par action de base (29,5 millions de dollars, ou 0,16 $ par action de base au T1 2025); Solde de trésorerie de 94,9 millions de dollars au 31 mars 2026;

Acquisition, en vue d'annulation, dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, d’un total de 322 470 actions ordinaires pour 12,9 millions de dollars (17,7 millions de dollars canadiens; prix d'acquisition moyen par action de 54,84 $ CA); et

Déclaration d'un dividende trimestriel de 0,055 $ par action ordinaire payé le 15 avril 2026 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 31 mars 2026 à la fermeture des bureaux.





Autres faits saillants

Acquisition d’une redevance supplémentaire de 1,0 % sur le rendement net de fonderie (« NSR ») couvrant la mine en exploitation de Namdini au Ghana, avec une date d’entrée en vigueur fixée au 1 er octobre 2025. Redevances OR a finalisé la transaction avec Savannah Mining Limited pour un montant total en espèces pouvant atteindre 103,5 millions de dollars, dont 98,5 millions ont été versés au cours du premier trimestre;

octobre 2025. Redevances OR a finalisé la transaction avec Savannah Mining Limited pour un montant total en espèces pouvant atteindre 103,5 millions de dollars, dont 98,5 millions ont été versés au cours du premier trimestre; Accord définitif en vue de l’acquisition de Terraco Gold Corp. (« Terraco »), une filiale en propriété exclusive de Sailfish Royalty Corp., qui détenait indirectement des actifs de redevances NSR, composés en grande partie de redevances couvrant le projet aurifère Spring Valley de Solidus Resources LLC, situé dans le comté de Pershing, au Nevada (États-Unis), pour une contrepartie totale en espèces de 168,0 millions de dollars;

Accord définitif avec Gold Fields Limited (« Gold Fields ») en vue de l’acquisition d’un portefeuille de haute qualité d’actifs de métaux précieux composé de huit redevances (le « portefeuille GFL ») pour une contrepartie totale en espèces de 115,0 millions de dollars, dont l’élément principal est une redevance de 1,5 % NSR sur la mine d’or et d’argent en production San Gabriel de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., située dans la province de General Sánchez Cerro, au Pérou. Outre le portefeuille GFL, la Société a convenu de verser à Gold Fields 52,0 millions de dollars en échange d’obligations de paiement différé totalisant 60,0 millions de dollars, payables par Galiano Gold Inc. (« Galiano ») (30,0 millions de dollars au plus tard le 31 décembre 2026 et 30,0 millions de dollars dès que la production cumulée de 100 000 onces d’or aura été atteinte au gisement de Nkran, situé dans la mine d’or Asanko de Galiano, au Ghana). La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026;

Exercice par SolGold plc et Jiangxi Copper Company Limited d’un droit de rachat leur permettant de racheter 50 % du flux aurifère Cascabel. En conséquence, OR Royalties International Ltd. a reçu 4 290 onces d’or (qui ne sont pas incluses dans les 22 740 OEO gagnées au premier trimestre, tel qu’indiqué ci-dessus), soumises à un coût de transfert de 20 %, à titre de paiement unique pour le rachat de 50 % du flux, représentant une valeur nette d’environ 17,5 millions de dollars à la date de livraison; et

Nomination de MM. Kevin Thomson et Patrick Godin en tant qu’administrateurs indépendants au conseil d’administration de la Société. Parallèlement à la nomination de M. Thomson, la Société a annoncé que M. William Murray John avait démissionné de son poste d’administrateur de la Société.





Après le 31 mars 2026

Publication de la sixième édition du rapport de développement durable de la Société, intitulé « Growing Responsibly » (Une croissance responsable), ainsi que du recueil d’actifs 2026 de Redevances OR;

Finalisation de l’acquisition de Terraco en avril 2026, financée par un prélèvement sur la facilité de crédit;

Accord définitif visant l’acquisition d’un flux de métaux précieux d’une valeur de 28,0 millions de dollars sur les actifs de Canadian Copper Inc. au Nouveau-Brunswick, comprenant les propriétés Murray Brook et Caribou, y compris l’usine de traitement de Caribou;

Vente de la totalité de la participation non stratégique dans Osisko Metals Incorporated pour un produit net de 34,8 millions de dollars;

Le premier paiement de redevances provenant de la mine Dalgaranga de Ramelius Resources Limited a été reçu le 30 avril 2026; et

Déclaration d’un dividende trimestriel de 0,065 $ par action ordinaire, payable le 15 juillet 2026 aux actionnaires inscrits aux registres à la clôture des marchés le 30 juin 2026, soit une augmentation de 18,2 % par rapport au dividende trimestriel précédent.



Commentaire de la direction

Jason Attew, président et chef de la direction de Redevances OR, a déclaré : « Redevances OR a enregistré de solides performances opérationnelles sur l’ensemble de son portefeuille d’actifs au premier trimestre, jetant ainsi des bases solides pour atteindre notre fourchette prévisionnelle de 80 000 à 90 000 OEO pour 2026.

Après une année 2025 marquée par la rigueur, les activités de développement corporatif se sont considérablement accélérées au cours du dernier trimestre. Nous nous sommes engagés à investir 438,5 millions de dollars au cours de cette période pour acquérir 13 nouvelles redevances. Plusieurs de ces acquisitions contribueront immédiatement à nos flux de trésorerie de 2026, tandis que d’autres viendront compléter nos perspectives de croissance sur cinq ans, jusqu’en 2030. Plus important encore, nous avons acquis ces actifs avec des rendements supérieurs à la moyenne du secteur, garantissant ainsi que ces transactions soient très rentables pour nos actionnaires. »

DÉTAILS RELATIFS À LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET LA WEBDIFFUSION SUR LES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2026

Conférence téléphonique : Jeudi, 7 mai 2026, 10:00 HE Numéros de téléphone :

(option 1) Sans frais en Amérique du Nord: 1 (800) 717-1738

Appels locaux Montréal : 1 (514) 400-3792

Appels locaux Toronto : 1 (289) 514-5100

Appels locaux New York : 1 (646) 307-1865

ID de la conférence : 23492 Lien pour la webdiffusion :

(option 2) https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1759380&tp_key=8724546b09 Reprise (disponible jusqu’au Dimanche 7 juin 2026 à 23:59 HE) : Sans frais en Amérique du Nord : 1 (888) 660-6264

Appels locaux Toronto : 1 (289) 819-1325

Appels locaux New York : 1 (646) 517-3975

Code d’accès : 23492# Reprise également disponible sur notre site web au www.ORroyalties.com



Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances OR Inc., et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Redevances OR Inc.

Redevances OR est une société de redevances et de flux de métaux précieux axée sur des juridictions minières de premier plan, telles que le Canada, les États-Unis et l’Australie. Redevances OR a débuté ses activités en juin 2014 avec un seul actif en production et détient aujourd’hui un portefeuille de plus de 195 redevances, flux de métaux et droits similaires. Le portefeuille de Redevances OR s’appuie sur son actif clé, une redevance de 3 % à 5 % sur le rendement net de fonderie du complexe Canadian Malartic de Mines Agnico Eagle Ltée, l’une des plus importantes opérations aurifères à l’échelle mondiale.

Le siège social de Redevances OR est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances OR Inc. : Grant Moenting

Vice-président, marchés des capitaux

Portable : (365) 275-1954

Courriel : gmoenting@ORroyalties.com Heather Taylor

Vice-présidente, développement durable et communications

Tél : (647) 477-2087

Courriel : htaylor@ORroyalties.com



Notes :

(1) Onces d’équivalent d’or



Les OEO sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances et les flux. Les onces d’argent et les tonnes de cuivre provenant d’ententes de redevances et de flux ont été converties en onces d’équivalent d’or en multipliant le nombre d’onces d’argent et de tonnes de cuivre gagnées par le prix moyen de l’once d’argent ou du cuivre par tonne pour la période, puis divisé par le prix moyen de l’once d’or pour la période. Les redevances en trésorerie, et les autres métaux et matières premières ont été convertis en onces d’équivalent d’or en divisant le produit associé par le prix moyen de l’once d’or pour la période.

Prix moyen des métaux

Trois mois terminés

le 31 mars 2026 2025 Or(i) 4 873 $ 2 860 $ Argent(ii) 84,33 $ 31,88 $ Cuivre(iii) 12 844 $ 9 340 $

(i) Le prix moyen représente le prix pm par once en dollars américains selon le London Bullion Market Association.

(ii) Le prix moyen représente le prix par once en dollars américains selon le London Bullion Market Association.

(iii) Le prix moyen représente le prix par tonne en dollars américains selon le London Metal Exchange.



(2) Trois mois terminés le 31 mars 2025 (« T1 2025 »).



(3) Mesures non conformes aux IFRS



Marge monétaire (en dollars et en pourcentage des produits)

La marge monétaire en dollars et en pourcentage des produits est une mesure financière non conforme aux IFRS. La marge monétaire (en dollars) est définie par Redevances OR comme étant les produits moins le coût des ventes (excluant l'épuisement). La marge monétaire (en pourcentage des produits) est obtenue en divisant la marge monétaire (en dollars) par les produits.

La direction utilise la marge monétaire en dollars et en pourcentage des produits pour évaluer la capacité de Redevances OR à générer des flux de trésorerie positifs à partir de ses redevances, de ses flux de métaux et de ses autres droits. La direction et certains investisseurs utilisent également cette information, ainsi que des mesures déterminées conformément aux normes IFRS de comptabilité telles que la marge brute et les flux de trésorerie d'exploitation, pour évaluer la performance de Redevances OR par rapport à des pairs de l'industrie minière qui présentent ces mesures sur une base similaire. La marge monétaire en dollars et en pourcentage des produits ne vise qu'à fournir de l'information additionnelle aux investisseurs et aux analystes et ne devraient pas être considérée isolément ou comme substitut aux mesures de rendement préparées conformément aux normes IFRS de comptabilité. Elles n'ont pas de signification standardisée selon les normes IFRS de comptabilité et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Une conciliation de la marge monétaire (en milliers de dollars et en pourcentage des produits) est présentée ci-dessous :

Trois mois terminés

le 31 mars

2026 2025 $ $ Droits de redevances Produits 62 397 36 790 Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement) (326 ) (145 ) Marge monétaire (en dollars) 62 071 36 645 Épuisement (6 220 ) (2 710 ) Profit brut 55 851 33 935 Droits de flux Produits 40 435 18 126 Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement) (3 015 ) (1 474 ) Marge monétaire (en dollars) 37 420 16 652 Épuisement (4 431 ) (5 034 ) Profit brut 32 989 11 618 Droits de redevances et de flux

Marge monétaire totale (en dollars) 99 491 53 297 Divisée par : produits totaux 102 832 54 916 Marge monétaire (en pourcentage des produits) 96,8 % 97,1 % Total – profit brut 88 840 45 553



Bénéfice ajusté et bénéfice ajusté par action de base

Le bénéfice ajusté et le bénéfice ajusté par action de base sont des mesures financières non conformes aux IFRS et sont définis par Redevances OR en excluant les éléments suivants du bénéfice net (perte nette) et du bénéfice (perte) par action : le gain (la perte) de change, la dépréciation d’actifs et la reprise de pertes de valeur passées liées aux droits de redevances, de flux de métaux et autres droits, les variations de la provision pour pertes de crédit attendues, les radiations et les dépréciations d'investissements, les gains (pertes) à la cession d’actifs, les gains (pertes) sur placements, la quote-part du gain (perte) d’entreprises associées, les coûts de transaction et autres items tels que les gains (pertes) hors caisse, ainsi que l'impact de l'impôt sur le revenu sur ces éléments. Le bénéfice ajusté par action de base est obtenu en divisant le bénéfice ajusté par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pour la période.

La direction utilise le bénéfice ajusté et le bénéfice ajusté par action de base pour évaluer la performance opérationnelle sous-jacente de Redevances OR dans son ensemble pour les périodes présentées, pour aider à la planification et à la prévision des résultats opérationnels futurs, et pour compléter l'information contenue dans ses états financiers consolidés. La direction estime qu'en plus des mesures préparées conformément aux normes IFRS de comptabilité, telles que le bénéfice net (perte nette) et le bénéfice net (perte nette) par action de base, les investisseurs et les analystes utilisent le bénéfice ajusté et le bénéfice ajusté par action de base pour évaluer les résultats de l'activité sous-jacente de Redevances OR, en particulier parce que les éléments exclus ne sont généralement pas inclus dans les prévisions annuelles de Redevances OR. Bien que les ajustements au bénéfice net (perte nette) et au bénéfice net (perte nette) par action de base dans ces mesures comprennent des éléments qui sont à la fois récurrents et non récurrents, la direction croit que le bénéfice ajusté et le bénéfice net ajusté par action de base sont des mesures utiles de la performance de Redevances OR parce qu'ils s'ajustent pour des éléments qui peuvent ne pas être reliés ou avoir un effet disproportionné sur la période pendant laquelle ils sont constatés, avoir un impact sur la comparabilité des résultats d'exploitation de base d'une période à l'autre, ne pas toujours refléter la performance d'exploitation sous-jacente de l'entreprise et/ou ne pas être nécessairement indicatifs des résultats d'exploitation futurs. Le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action de base sont destinés à fournir des informations supplémentaires aux investisseurs et aux analystes et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut aux mesures de performance préparées conformément aux normes IFRS de comptabilité. Ils n'ont pas de signification standardisée selon les normes IFRS de comptabilité et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Une conciliation entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté est présentée ci-dessous :

Trois mois terminés

le 31 mars

2026 2025 (en milliers de dollars,

à l’exception des montants par action) $ $ Bénéfice net 73 582 25 640 Ajustements : Gain de change (640 ) (160 ) Quote-part de la perte d’entreprises associées - 3 752 Perte (gain) sur les placements, montant net 1 896 (286 ) Impact fiscal des ajustements 185 (41 ) Bénéfice ajusté 75 023 29 477 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en milliers) 187 607 186 979 Bénéfice ajusté par action de base 0,40 0,16



Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, tel que modifié, et comme de l’information prospective au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s’y limiter, à des événements futurs, que les informations financières préliminaires peuvent faire l'objet d'ajustements de fin de trimestre et de fin d'exercice, et la disponibilité de la disposition accordéon non engagée de la ligne de crédit. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par les mots suivants l’emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l’effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, la plupart desquels Redevances OR ne contrôle pas, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, sans s'y limiter, (i) en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit; les risques liés : (a) aux exploitants des propriétés, (b) au développement dans les délais prévus, à l'obtention des permis, à la construction, au début de la production, à l'accroissement de la production (y compris les défis opérationnels et techniques) en temps opportun, (c) aux différences dans le débit et le moment de la production par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production des exploitants, (d) aux différences dans le taux de conversion des ressources en réserves minérales et à la capacité de remplacer les ressources, (e) l'issue défavorable de toute contestation ou litige concernant les titres de propriété, les permis ou licence d’exploitation, (f) les risques et incertitudes associés aux activités d'exploration, de développement et d'exploitation minière, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions géologiques et métallurgiques inhabituelles ou inattendues, les ruptures de pente ou les effondrements, les inondations et autres catastrophes naturelles ou les troubles civils ou autres risques non assurés; (ii) en ce qui concerne les facteurs externes : (a) les fluctuations des prix des matières premières qui supportent des redevances, des flux, des ententes d’écoulement de métaux et des investissements détenus par Redevances OR, (b) une guerre commerciale ou de nouvelles barrières tarifaires,(c) les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, (d) les changements de réglementation des gouvernements nationaux et locaux, y compris les régimes de permis et de licences et les politiques fiscales; les règlements et les développements politiques ou économiques dans l'un ou l'autre des pays où sont situées les propriétés sur lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit, ou par l'entremise desquelles elles sont détenues, (e) la disponibilité continue du capital et du financement à Redevances OR ou aux opérateurs des propriétés, et les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires, et (f) les réponses des gouvernements concernés aux épidémies de maladies infectieuses et l'efficacité de ces réponses, ainsi que l'impact potentiel des épidémies de maladies infectieuses sur les activités, les opérations et la situation financière de Redevances OR; (iii) en ce qui concerne les facteurs internes : (a) les occasions d’affaires qui peuvent ou non devenir disponibles pour Redevances OR, ou qui sont poursuivies par Redevances OR, (b) l’intégration des actifs acquis, ou (c) la détermination du statut PFIC de Redevances OR, (d) que les informations financières préliminaires peuvent faire l’objet d’ajustements à la fin du trimestre. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, notamment l'absence de changement significatif dans les revenus et les actifs courants de la Société en ce qui concerne la détermination de son statut de PFIC; l'absence de tout autre facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus et, en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit, (i) l'exploitation continue des propriétés par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés d'une manière conforme aux pratiques antérieures et à la divulgation publique (y compris les prévisions de production), (ii) l'exactitude des déclarations publiques et des divulgations faites par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés sous-jacentes (y compris les prévisions de développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production), (iii) l'absence de développement défavorable concernant toute propriété importante, (iv) l'exactitude des déclarations et des estimations relatives aux réserves et aux ressources minérales faites par les propriétaires et les exploitants et (v) la mise en œuvre d'un plan adéquat d'intégration des actifs acquis.

Pour plus de détails au sujet des risques, incertitudes et hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle de Redevances OR déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes et disponible en versions électroniques sous le profil de l’émetteur de Redevances OR sur SEDAR+, au www.sedarplus.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. Redevances OR souhaite avertir que la liste des risques et incertitudes cités précédemment n’est pas exhaustive. Les investisseurs et autres devraient considérer prudemment les facteurs ci-dessus ainsi que les incertitudes qu’ils représentent et le risque qu’ils impliquent. Redevances OR considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information disponible, mais aucune garantie ne peut être fournie quant au fait que ces attentes seront exactes, comme les résultats réels peuvent différer de façon importante des résultats prévus, comme les énoncés prospectifs incluent dans ce communiqué de presse ne sont pas une garantie de performance future et l’on ne devrait pas s’y fier indûment. Ces énoncés ne sont valides qu’en date de ce communiqué de presse. Redevances OR décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi.





Redevances OR Inc.

Bilans consolidés

Au 31 mars 2026 et au 31 décembre 2025

(Non audités) (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars américains) 31 mars 31 décembre 2026 2025 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 94 941 142 131 Sommes à recevoir 5 633 3 227 Autres actifs 2 951 2 326 103 525 147 684 Actifs non courants Placements 209 800 189 260 Redevances, flux et autres intérêts 1 203 240 1 140 026 Goodwill 79 778 81 134 Autres actifs 8 341 8 375 1 604 684 1 566 479 Passifs Passifs courants Comptes créditeurs et charges à payer 5 556 7 477 Dividendes à payer 10 309 10 293 Passifs d'impôt sur le revenu 8 141 13 655 Obligations locatives 1 209 1 207 25 215 32 632 Passifs non courants Obligations locatives 3 430 3 795 Impôts sur le résultat différés 102 873 98 011 131 518 134 438 Capitaux propres Capital-actions 1 694 084 1 688 122 Surplus d’apport 59 037 65 873 Cumul des autres éléments du résultat global (55 827 ) (51 780 ) Déficit (224 128 ) (270 174 ) 1 473 166 1 432 041 1 604 684 1 566 479

Redevances OR Inc.

États consolidés des résultats

Pour les trois mois terminés les 31 mars 2026 et 2025

(Non audités) (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars américains, à l’exception des montants par action) 2026 2025 $ $ Produits 102 832 54 916 Coût des ventes (3 341 ) (1 619 ) Épuisement (10 651 ) (7 744 ) Bénéfice brut 88 840 45 553 Autres charges d’exploitation Générales et administratives (6 040 ) (4 959 ) Développement des affaires (2 554 ) (2 079 ) Gain sur le rachat d’un flux de métaux 7 161 - Gain sur la vente de lingots d’or 419 - Bénéfice d’exploitation 87 826 38 515 Produits d’intérêts 1 856 598 Charges financières (762 ) (1 730 ) Gain de change 640 160 Quote-part de la perte d’entreprises associées - (3 752 ) Autres pertes, montant net (1 896 ) (286 ) Bénéfice avant les impôts sur le résultat 87 664 33 505 Charge d’impôts sur le résultat (14 082 ) (7 865 ) Bénéfice net 73 582 25 640 Bénéfice net par action De base et dilué 0,39 0,14