Thérapeutique Knight annonce les résultats du vote de l’assemblée générale annuelle

MONTRÉAL, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou la « Société »), société pharmaceutique panaméricaine (hors États-Unis), a annoncé aujourd’hui les résultats du vote à l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue virtuellement à Montréal, Québec (« l’assemblée »).

Élection des administrateurs

Chaque candidat au poste d’administrateur figurant sur la circulaire de procuration de la direction de la Société, datée du 3 avril 2026 (la « circulaire »), a été élu en qualité d’administrateur de la Société lors de l’assemblée. Les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration à l’assemblée ont voté comme suit :

CANDIDAT RÉSULTAT

VOTES EN

FAVEUR % DE VOTES EN FAVEUR CONTRE % DE VOTES

CONTRE Jonathan Ross Goodman Élu 67 561 253 95,00% 3 556 866 5,00% James C , Gale Élu 70 354 667 98,93% 763 452 1,07% Samira Sakhia Élue 70 961 675 99,78% 156 444 0,22% Robert N , Lande Élu 70 849 287 99,62% 268 832 0,38% Michael J , Tremblay Élu 69 898 922 98,29% 1 219 197 1,71% Nicolás Sujoy Élu 70 851 887 99,63% 266 232 0,37% Janice Murray Élue 70 855 752 99,63% 262 367 0,37%



Nomination de l’auditeur externe

Nomination de Ernst & Young s.r.l./ S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeurs externes de la Société pour l’année prochaine à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration et autorisation des administrateurs de la Société à fixer leur rémunération. Les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration à l’assemblée ont voté comme suit :

RÉSULTAT VOTES EN FAVEUR % DE VOTES EN FAVEUR ABSTENTIONS % D’ABSTENTIONS Nomination 72 019 754 99,85%

107 533 0,15%





Les résultats du vote final afférent à toutes les questions soumises à un vote durant l’assemblée seront également disponibles sur SEDAR (www.sedarplus.ca).

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc ,

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 déposée sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

Information aux investisseurs: Thérapeutique Knight inc. Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de la direction Chef des finances Tél. : 514.484.4483 Tél. : +598.2626.2344 Téléc. : 514.481.4116 Courriel : IR@knighttx.com Courriel : IR@knighttx.com Site Web : www.knighttx.com Site Web : www.knighttx.com



