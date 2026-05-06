WSP affiche une forte rentabilité dans ses résultats du T1 2026

MONTRÉAL, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus importantes firmes de services professionnels au monde, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 27 mars 2026.

Les produits des activités ordinaires nets de WSP ont connu une croissance conforme aux perspectives financières de la direction pour le premier trimestre de 2026. La marge du BAIIA ajusté2) s’est améliorée de 80 points de base (« pb ») et le BAIIA ajusté a atteint la limite supérieure de la fourchette prévisionnelle de la direction pour le trimestre. Le résultat net ajusté par action2) a augmenté de 26 %, surpassant les attentes. Après l’acquisition hautement stratégique réussie de TRC Companies (« TRC »), le carnet de commandes a atteint un niveau record de 19,7 G$.

(en millions de dollars, sauf les pourcentages, les données par action, le délai de recouvrement et les ratios)

Premiers trimestres clos les 27 mars 2026 29 mars 2025 Produits des activités ordinaires 4 550,7 $ 4 388,9 $ Produits des activités ordinaires nets1) 3 709,0 $ 3 347,3 $ Résultat avant charges de financement nettes et impôt (« BAII ») 302,7 $ 288,1 $ BAIIA ajusté2) 622,2 $ 533,9 $ Marge du BAIIA ajusté2) 16,8 % 16,0 % Résultat net attribuable aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 144,1 $ 144,1 $ Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires 1,07 $ 1,10 $ Résultat net ajusté2) 297,7 $ 229,1 $ Résultat net ajusté par action2) 2,21 $ 1,76 $ Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 102,0 $ 237,8 $ Entrées (sorties) de trésorerie disponibles2) (29,0 )$ 115,9 $ Aux 27 mars 2026 29 mars 2025 Carnet de commandes 19 748,8 $ 16 599,7 $ Nombre approximatif d’employés 82 500 72 600 Délai de recouvrement3) 67 jours 70 jours Aux 27 mars 2026 31 décembre 2025 Ratio de levier financier4) 2,3 0,9





1) Total des mesures sectorielles. Se reporter à la rubrique, « Mesures financières non conformes aux IFRS et aux autres mesures financières » ci-dessous pour obtenir les rapprochements quantitatifs des produits des activités ordinaires nets aux produits des activités ordinaires. 2) Mesures financières ou ratios non conformes aux IFRS qui n’ont aucune signification normalisée selon les IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures ou des ratios similaires présentés par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et aux autres mesures financières » ci-dessous pour les rapprochements quantitatifs des mesures financières non conformes aux IFRS aux mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables. Se reporter à la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre clos le 27 mars 2026, intégré par renvoi dans le présent communiqué de presse et publié sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca, pour des explications sur la composition et l’utilité de ces mesures financières et de ces ratios non conformes aux IFRS. 3) Mesure financière supplémentaire. Le délai de recouvrement représente le nombre moyen de jours nécessaires pour convertir en trésorerie les créances clients de la Société (déduction faite des taxes de vente) et l’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation, déduction faite de l’excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus. 4) Cette mesure de gestion du capital correspond au ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté annualisé sur 12 mois continus, lequel comprend les résultats sur 12 mois de l’ensemble des entreprises acquises au cours de la période, qui se sont établis à 2,97 G$ pour la période de 12 mois continus close le 27 mars 2026. La dette nette, définie comme étant la dette à long terme, y compris les parties courantes, exception faite de l’obligation locative, et déduction faite de la trésorerie, s’établissait à 6,91 G$ au 27 mars 2026.



Faits saillants financiers du premier trimestre clos le 27 mars 2026

Pour le trimestre, les produits des activités ordinaires ont atteint 4,55 G$, et les produits des activités ordinaires nets, 3,71 G$, en hausse respectivement de 3,7 % et de 10,8 % par rapport au premier trimestre de 2025. Les produits des activités ordinaires nets ont été conformes à la fourchette prévisionnelle de la direction pour le trimestre, qui allait de 3 575 M$ à 3 775 M$. La croissance interne des produits des activités ordinaires nets 1) s’est établie à 5 % une fois normalisée pour tenir compte du nombre inférieur de jours facturables par rapport à la période correspondante de 2025. La croissance des produits des activités ordinaires nets découlant des acquisitions 1) de 9,0 % résulte principalement de l’acquisition de TRC, réalisée en février 2026, et de l’acquisition de Ricardo plc (« Ricardo »), réalisée en octobre 2025.

s’est établie à 5 % une fois normalisée pour tenir compte du nombre inférieur de jours facturables par rapport à la période correspondante de 2025. La croissance des produits des activités ordinaires nets découlant des acquisitions de 9,0 % résulte principalement de l’acquisition de TRC, réalisée en février 2026, et de l’acquisition de Ricardo plc (« Ricardo »), réalisée en octobre 2025. Au 27 mars 2026, le carnet de commandes avait atteint un nouveau record de 19,7 G$, ce qui correspond à 11,5 mois de produits des activités ordinaires, en hausse de 19,0 % au cours de la période de 12 mois 2) .

. Le BAIIA ajusté a atteint 622,2 M$ pour le trimestre, en hausse de 16,5 %, par rapport à 533,9 M$ au premier trimestre de 2025, s’approchant de la limite supérieure de la fourchette prévisionnelle de la direction pour le trimestre, qui allait de 590,0 M$ à 630,0 M$.

La marge du BAIIA ajusté a augmenté à 16,8 % au cours du trimestre, comparativement à 16,0 % pour le premier trimestre de 2025, une hausse de 80 pb attribuable principalement à l’amélioration de la productivité.

Le BAII pour le trimestre s’est élevé à 302,7 M$, en hausse de 14,6 M$, ou 5,1 %, par rapport au premier trimestre de 2025. L’augmentation est principalement attribuable à la hausse du BAIIA ajusté, contrebalancée en partie par un accroissement des coûts d’acquisition et d’intégration.

Le résultat net ajusté s’est chiffré à 297,7 M$ pour le trimestre, ou 2,21 $ par action, en hausse de 68,6 M$, ou 0,45 $ par action, par rapport au premier trimestre de 2025. L’augmentation est principalement attribuable à la hausse du BAIIA ajusté.

Le résultat net attribuable aux actionnaires pour le trimestre s’est établi à 144,1 M$, niveau inchangé par rapport au premier trimestre de 2025, ou 1,07 $ par action, en baisse par rapport à 1,10 $ par action pour la période correspondante. La hausse du BAIIA ajusté a été contrebalancée en partie par un accroissement des coûts d’acquisition et d’intégration et des pertes latentes sur les instruments financiers dérivés.

Le délai de recouvrement s’établissait à 67 jours au 27 mars 2026, contre 70 jours au 29 mars 2025.

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont chiffrées à 102,0 M$ pour le trimestre clos le 27 mars 2026, en baisse comparativement à 237,8 M$ pour la période correspondante de 2025, au cours de laquelle des entrées de 195,0 M$ se sont expliquées par la vente de certaines créances clients admissibles dans le cadre d’une entente d’affacturage au début de 2025.

Les flux de trésorerie disponibles se sont améliorés de 50,1 M$ d’un trimestre à l’autre après ajustement pour exclure les effets de l’entente d’affacturage conclue en 2025. Pour la période de 12 mois continus, les flux de trésorerie disponibles se chiffraient à 1,57 G$, ce qui correspond à 1,6 fois le résultat net attribuable aux actionnaires 3) (les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont établies à 2,11 G$ pour la période de 12 mois continus).

(les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont établies à 2,11 G$ pour la période de 12 mois continus). Le ratio de levier financier s’est établi à 2,3 fois, ce qui est supérieur à la fourchette cible de la direction, qui allait de 1,0 à 2,0 fois. L’augmentation de ce ratio s’explique surtout par l’émission de titres d’emprunt à long terme liés au financement de l’acquisition de TRC.

Le dividende déclaré pour le trimestre s’est établi à 0,375 $ par action, ou 50,6 M$. Ce dividende a été versé le 15 avril 2026, soit après la clôture du premier trimestre.





1) Mesures financières supplémentaires. La croissance interne des produits des activités ordinaires nets, qui s’est établie à 3,1 % pour le trimestre clos le 27 mars 2026, représente la variation d’une période à l’autre des produits des activités ordinaires nets, à l’exclusion des produits des activités ordinaires nets des entreprises acquises ou cédées dans les 12 mois suivant l’acquisition ou précédant la cession, exprimée en pourcentage des produits des activités ordinaires nets de la période de comparaison et ajustée pour exclure les produits des activités ordinaires nets des entreprises cédées. Ces mesures sont calculées de manière à exclure l’incidence des variations des cours du change. La croissance des produits des activités ordinaires nets découlant des acquisitions correspond aux produits des activités ordinaires nets de la période considérée des entreprises acquises dans les 12 mois suivant l’acquisition, exprimée en pourcentage des produits des activités ordinaires nets de la période de comparaison. Ces mesures sont calculées de manière à exclure l’incidence des variations des cours du change. 2) Établi d’après les produits des activités ordinaires pour la période de 12 mois continus close le 27 mars 2026, en incluant les produits des activités ordinaires sur une période complète de 12 mois de toutes les acquisitions. 3) Ratio non conforme aux IFRS qui n’a aucune signification normalisée selon les IFRS et pourrait ne pas être comparable à des ratios similaires présentés par d’autres émetteurs. Le ratio des flux de trésorerie disponibles sur le résultat net attribuable aux actionnaires s’est établi à 1,6 pour la période de 12 mois continus close le 29 mars 2025. Se reporter à la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières », du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre clos le 27 mars 2026, intégré par renvoi dans le présent communiqué de presse et publié sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, pour des explications sur la composition et l’utilité de ce ratio non conforme aux IFRS.



« Je suis très satisfait du solide début d’exercice : les produits des activités ordinaires nets sont conformes aux attentes, et la rentabilité se situe dans la limite supérieure de notre fourchette prévisionnelle pour le BAIIA ajusté. Notre carnet de commandes demeure robuste et le nombre d’occasions, élevé, témoignant de la solidité de notre plateforme mondialement diversifiée. Nous sommes également heureux d’avoir conclu l’acquisition de TRC, une étape hautement stratégique et opportune dans un domaine à forte croissance, dont l’intégration progresse comme prévu. Nous sommes enthousiastes quant aux opportunités à venir sur le marché et restons concentrés sur la création de valeur », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP.

Perspectives financières 2026

Nous réitérons les perspectives financières présentées en date du 25 février 2026, à l’exception des modifications indiquées ci-dessous. Nos attentes concernant les produits des activités ordinaires nets et le BAIIA ajusté pour l’exercice 2026 complet et le deuxième trimestre de 2026 sont les suivantes :

Fourchettes cibles initiales 2026* Fourchettes cibles révisées 2026* Fourchettes cibles

T2 2026* Résultats financiers

2025 Produits des activités ordinaires Non applicable Non applicable Non applicable 18,29 G$ Produits des activités ordinaires nets Entre 16,0 G$ et 17,0 G$ Entre 16,0 G$ et 17,0 G$ Entre 4,1 G$ et 4,3 G$ 13,96 G$ BAIIA ajusté Entre 3,0 G$ et 3,18 G$ Entre 3,050 G$ et 3,180 G$ Entre 770 M$ et 810 M$ 2,561 G$ Résultat avant charges de financement nettes et impôt Non applicable Non applicable Non applicable 1,53 G$





* Ces informations constituent des énoncés prospectifs, fondés sur de multiples estimations et hypothèses concernant des événements futurs. Ces perspectives visent à aider les analystes et les actionnaires à se forger leurs perspectives respectives à l'égard du deuxième trimestre de 2026 et de l’exercice clos le 31 décembre 2026. Il est conseillé au lecteur de ne pas les utiliser à d’autres fins. Les résultats réels peuvent différer et ces différences peuvent être importantes. Veuillez lire attentivement la section entière ci-dessous intitulée « Énoncés prospectifs ».



Les perspectives susmentionnées pour l’exercice complet et le deuxième trimestre de 2026 reflètent les hypothèses énoncées dans notre communiqué de presse daté du 25 février 2026, l’hypothèse du ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté ayant été remplacée par un ratio de levier financier allant de 1,0 à 2,0 fois à la clôture de l’exercice, ainsi qu’un niveau de confiance accru quant à la réalisation de nos perspectives sur le BAIIA ajusté pour 2026 à la lumière des résultats solides du premier trimestre 2026. Ces perspectives supposent également que les taux de change, l’inflation, les taux d’intérêt et les taux d’impôt effectif resteront stables tout au long du deuxième trimestre. La Société n’a pas tenu compte de l’incidence financière des cessions, fusions, regroupements d’entreprises ou autres transactions qui pourraient être annoncés ou réalisés après la publication du présent communiqué de presse.

Dividende

Le conseil d’administration de WSP a déclaré un dividende de 0,375 $ par action. Le dividende sera payable le ou vers le 15 juillet 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 30 juin 2026.

Rapports financiers

Ce communiqué de presse intègre par renvoi les rapports financiers pour le premier trimestre clos le 27 mars 2026, y compris les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour le premier trimestre clos le 27 mars 2026, ainsi que le rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre clos le 27 mars 2026 disponibles sur le site de la Société, à l’adresse www.wsp.com . Ces documents sont aussi disponibles sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca .

Webdiffusion

WSP tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion de 8 h 00 à 9 h 00 (heure de l’Est) le 7 mai 2026 afin de commenter ces résultats.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez vous inscrire en utilisant ce lien . Les personnes inscrites recevront une confirmation avec les détails de connexion. Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique est accessible en utilisant ce lien . Pour ceux qui ne peuvent pas y assister, une rediffusion sera disponible dans les 24 heures suivant l’appel dans la section « Investisseurs » du site Web. Une présentation des résultats du premier trimestre clos le 27 mars 2026 sera accessible le 6 mai 2026 après la clôture des marchés dans la section « Investisseurs » du site Web de WSP, à l’adresse www.wsp.com .

Résultats d’exploitation

Premiers trimestres clos les (en millions de dollars, sauf le nombre d’actions et les données par action) 27 mars 2026 29 mars 2025 Produits des activités ordinaires 4 550,7 $ 4 388,9 $ Moins : Sous-consultants et coûts directs 841,7 $ 1 041,6 $ Produits des activités ordinaires nets 3 709,0 $ 3 347,3 $ BAII 302,7 $ 288,1 $ Charges de financement nettes 97,3 $ 91,7 $ Résultat avant impôt 205,4 $ 196,4 $ Charge d’impôt sur le résultat 61,4 $ 52,3 $ Résultat net 144,0 $ 144,1 $ Résultat net attribuable aux : Actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 144,1 $ 144,1 $ Participations ne donnant pas le contrôle (0,1 )$ — $ Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires 1,07 $ 1,10 $ Résultat net dilué par action attribuable aux actionnaires 1,07 $ 1,10 $ Nombre moyen pondéré de base d’actions 134 815 686 130 497 383 Nombre moyen pondéré dilué d’actions 135 068 404 130 832 588



États consolidés de la situation financière

(en millions de dollars canadiens)

Les références aux notes renvoient aux notes des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités de la période concernée.

Aux 27 mars 2026 31 décembre 2025 Actif $ $ Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 15) 612,8 1 561,4 Créances clients et autres créances 3 401,5 3 083,2 Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation 2 916,1 2 308,1 Charges payées d’avance 353,0 277,6 Autres actifs financiers 227,0 161,9 Actifs d’impôt exigible 44,8 38,6 7 555,2 7 430,8 Actifs non courants Actifs au titre de droits d’utilisation (note 10) 1 087,4 1 022,1 Immobilisations incorporelles 2 350,2 1 377,3 Immobilisations corporelles 562,9 537,6 Goodwill (note 11) 13 275,6 9 730,7 Actifs d’impôt différé 342,8 484,5 Autres actifs 298,0 257,0 17 916,9 13 409,2 Total de l’actif 25 472,1 20 840,0 Passif Passifs courants Dettes d’exploitation et charges à payer 3 516,2 3 196,7 Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus 1 769,1 1 520,8 Passifs d’impôt exigible 190,1 196,1 Provisions 261,5 231,7 Dividendes à payer aux actionnaires (note 14) 50,6 50,6 Partie courante des obligations locatives (note 10) 303,6 278,1 Partie courante de la dette à long terme (note 12) 265,3 389,4 6 356,4 5 863,4 Passifs non courants Dette à long terme (note 12) 7 259,8 3 441,8 Obligations locatives (note 10) 905,9 867,4 Provisions 506,8 405,3 Obligations au titre des prestations de retraite 217,6 214,1 Passifs d’impôt différé 190,6 206,5 9 080,7 5 135,1 Total du passif 15 437,1 10 998,5 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 10 035,6 9 842,0 Participations ne donnant pas le contrôle (0,6 ) (0,5 ) Total des capitaux propres 10 035,0 9 841,5 Total du passif et des capitaux propres 25 472,1 20 840,0



Tableaux consolidés des flux de trésorerie

(en millions de dollars canadiens)

Les références aux notes renvoient aux notes des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités de la période concernée.

Trimestres clos les 27 mars 2026 29 mars 2025 $ $ Activités d’exploitation Résultat net 144,0 144,1 Ajustements (note 15) 224,0 188,4 Charges de financement nettes (note 8) 97,3 91,7 Charge d’impôt sur le résultat 61,4 52,3 Impôt payé (79,4 ) (107,8 ) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (note 15) (345,3 ) (130,9 ) Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 102,0 237,8 Activités de financement Émission de billets de premier rang non garantis (note 12) 3 039,2 — Variation nette des montants prélevés sur les facilités de crédit et autres passifs financiers 551,3 (243,4 ) Paiements de loyers (note 10) (98,2 ) (95,4 ) Charges de financement nettes payées, exception faite des intérêts sur les obligations locatives (60,0 ) (71,1 ) Dividendes versés aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. (50,6 ) (48,9 ) Émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission 1,3 4,3 Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement 3 383,0 (454,5 ) Activités d’investissement Décaissements nets liés aux acquisitions et aux cessions d’entreprises (3 053,3 ) (5,6 ) Remboursement de la dette à long terme à la suite d’une acquisition d’entreprise (1 360,7 ) — Entrées d’immobilisations corporelles, exception faite des acquisitions d’entreprises (32,3 ) (23,4 ) Entrées d’immobilisations incorporelles identifiables, exception faite des acquisitions d’entreprises (1,2 ) (4,3 ) Produit de la cession d’immobilisations corporelles 0,7 1,2 Autres 2,8 2,2 Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement (4 444,0 ) (29,9 ) Incidence des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 3,5 6,5 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (955,5 ) (240,1 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, à l’ouverture de la période 1 545,1 619,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, à la clôture de la période (note 15) 589,6 379,2



Tous les montants indiqués dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Toutes les informations financières trimestrielles et prospectives divulguées dans ce communiqué de presse sont basées sur des chiffres non audités.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités de la Société sont préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »), y compris IAS 34 Information financière intermédiaire. WSP utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières prescrit les obligations d’information qui s’appliquent aux types de mesures suivantes utilisées par la Société : i) les mesures financières non conformes aux IFRS; ii) les ratios non conformes aux IFRS; iii) le total des mesures sectorielles; iv) les mesures de gestion du capital; et v) les mesures financières supplémentaires.

Dans le présent communiqué de presse, les mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières suivantes qui peuvent être utilisées par la Société : les produits des activités ordinaires nets, le BAIIA ajusté; la marge du BAIIA ajusté; le résultat net ajusté; le résultat net par action ajusté; les flux de trésorerie disponibles; le ratio des flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois sur le résultat net attribuable aux actionnaires des 12 derniers mois; la croissance interne (diminution de la croissance interne) des produits des activités ordinaires nets; la croissance des produits des activités ordinaires nets provenant des acquisitions; l’incidence du désinvestissement sur les produits des activités ordinaires nets; la croissance interne (diminution de la croissance interne) du carnet de commandes; le délai moyen de recouvrement des créances clients (le « délai de recouvrement »); et le ratio de levier financier. Des détails additionnels sur ces mesures non conformes aux IFRS se trouvent à la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières », du rapport de gestion de WSP pour le premier trimestre clos le 27 mars 2026. Ce rapport est publié sur le site Web de WSP, à l’adresse www.wsp.com , et déposé sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca . Les rapprochements des mesures financières non conformes aux IFRS et du total des mesures sectorielles avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont présentés

ci-dessous.

La direction de la Société estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements utiles aux investisseurs au sujet de la situation financière et des résultats d’exploitation de la Société, puisqu’elles constituent des indicateurs clés supplémentaires de sa performance. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas comptabilisées en vertu des IFRS, n’ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS, peuvent différer des mesures portant des noms similaires présentées par d’autres émetteurs et pourraient donc ne pas être comparables à celles-ci. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes établies conformément aux IFRS.

Rapprochement des produits des activités ordinaires nets Le tableau qui suit présente un rapprochement du produit des activités ordinaires nets avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Premiers trimestres clos les Exercice clos le (en millions de dollars) 27 mars 2026 29 mars 2025 31 décembre 2025 Produits des activités ordinaires 4 550,7 $ 4 388,9 $ 18 285,0 $ Moins : Sous-consultants et coûts directs 841,7 $ 1 041,6 $ 4 325,9 $ Produits des activités ordinaires nets* 3 709,0 $ 3 347,3 $ 13 959,1 $ * Total des mesures sectorielles.





Rapprochement du BAIIA ajusté Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Premiers trimestres clos les Exercice clos le (en millions de dollars) 27 mars 2026 29 mars 2025 31 décembre 2025 BAII 302,7 $ 288,1 $ 1 532,6 $ Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation 106,5 $ 35,7 $ 185,4 $ Coûts de mise en place du PGI 19,1 $ 17,1 $ 65,2 $ Dotation aux amortissements des actifs au titre de droits d’utilisation 81,2 $ 79,8 $ 335,9 $ Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles 63,4 $ 70,5 $ 264,7 $ Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 40,7 $ 35,6 $ 150,9 $ Quote-part de la dotation aux amortissements et des impôts des entreprises associées et des coentreprises 4,0 $ 3,7 $ 16,5 $ Produits d’intérêts 4,6 $ 3,4 $ 10,0 $ BAIIA ajusté* 622,2 $ 533,9 $ 2 561,2 $ * Mesure financière non conforme aux IFRS.





Rapprochement du résultat net ajusté Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Premiers trimestres clos les (en millions de dollars, sauf les données par action) 27 mars 2026 29 mars 2025 Résultat net attribuable aux actionnaires 144,1 $ 144,1 $ Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 51,9 $ 58,2 $ Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation 106,5 $ 35,7 $ Coûts de mise en place du PGI 19,1 $ 17,1 $ Profits sur les placements dans des titres liés aux obligations dans le cadre de la rémunération différée 3,8 $ 2,7 $ Variation des pertes latentes sur instruments financiers dérivés 18,9 $ 0,9 $ Impôt sur le résultat relatif aux éléments ci-dessus (46,6 )$ (29,6 )$ Résultat net ajusté* 297,7 $ 229,1 $ Résultat net ajusté par action* 2,21 $ 1,76 $ * Mesure financière non conforme aux IFRS ou ratio non conforme aux IFRS.





Rapprochement des flux de trésorerie disponibles Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Premiers trimestres clos les (en millions de dollars) 27 mars 2026 29 mars 2025 Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 102,0 $ 237,8 $ Paiements de loyers liés aux activités de financement (98,2 )$ (95,4 )$ Dépenses d’investissement nettes* (32,8 )$ (26,5 )$ Entrées (sorties) de trésorerie disponibles** (29,0 )$ 115,9 $ * Correspond aux dépenses d’investissement liées aux immobilisations corporelles et aux immobilisations incorporelles, déduction faite du produit des cessions et des avantages incitatifs à la location reçus. ** Mesure financière non conforme aux IFRS.



Énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse ne sont pas fondées sur des faits historiques ou actuels, et peuvent être considérées comme étant de l’information prospective ou des énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des estimations, des plans, des ambitions stratégiques, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des conseils, des points de vue ou d’autres énoncés qui ne sont pas des déclarations de fait, ainsi qu’à l’évocation de certaines hypothèses.

Les énoncés prospectifs faits par la Société dans ce communiqué de presse comprennent notamment les énoncés concernant nos perspectives financières pour l’exercice complet et le deuxième trimestre de 2026, y compris les produits des activités ordinaires nets et le BAIIA ajusté prévus et leurs hypothèses sous-jacentes; nos ambitions stratégiques; notre croissance et notre potentiel futurs; notre rentabilité; le versement de dividendes, notre stratégie proposée et notre performance opérationnelle; notre objectif de saisir les opportunités du marché; et la création d’une valeur durable pour nos actionnaires.

Les énoncés prospectifs de la Société sont fondés sur des hypothèses relatives aux activités d’exploitation et sur d’autres hypothèses que cette dernière considère comme étant raisonnables à la date à laquelle les énoncés sont faits, y compris les hypothèses présentées dans le présent communiqué de presse, et incluant, sans toutefois s’y limiter, les principales hypothèses à propos de ce qui suit : la réalisation des avantages stratégiques, financiers et autres attendus de l’acquisition de TRC dans les délais prévus; la conjoncture économique et politique; les attentes de croissance interne; les hypothèses économiques et de marché concernant la concurrence; l’état de l’économie mondiale et de l’économie dans les régions où la Société exerce des activités; l’état des marchés de capitaux et de crédit mondiaux et locaux, et l’accès à ces marchés; les taux d’intérêt; les besoins en fonds de roulement; le recouvrement de créances clients; l’obtention de nouveaux contrats par la Société; le type de contrats conclus par la Société; les marges anticipées relativement aux nouveaux contrats obtenus; l’utilisation de la main-d’œuvre par la Société; la capacité de la Société d’attirer de nouveaux clients; la capacité de la Société de retenir ses clients, les changements dans l’exécution des contrats; la réalisation des projets; la concurrence; la capacité de la Société de réussir l’intégration des entreprises; l’acquisition et l’intégration futures d’entreprises; la capacité de la Société de gérer la croissance; les facteurs externes qui touchent les activités internationales de la Société; l’état du carnet de commandes de la Société et le nombre d’opportunités dans nos différents secteurs à présenter; les ententes de partenariats en cours ou celles que la Société conclura; les immobilisations par les secteurs public et privé; les relations avec les fournisseurs et les sous-consultants; les relations avec la direction, les professionnels clés et les autres employés de la Société; le maintien en vigueur d’assurances suffisantes; la gestion des risques environnementaux et sociaux et des risques en matière de santé et de sécurité; le caractère suffisant des systèmes d’information, de la technologie de communication et des autres éléments technologiques actuels et planifiés de la Société; la conformité aux lois et aux règlements; les poursuites judiciaires futures; le caractère adéquat des mécanismes internes de contrôle et de divulgation; le cadre réglementaire; la dépréciation du goodwill; la fluctuation des devises étrangères; les avantages et les synergies attendus des acquisitions; les lois et les règlements en matière de fiscalité auxquels la Société est assujettie et l’état des régimes d’avantages sociaux de la Société; ainsi que les hypothèses sous-jacentes au plan d’action stratégique mondial 2025-2027 présentées en date du 12 février 2025 et les perspectives financières pour 2026 présentées dans le communiqué de presse de la Société daté du 25 février 2026.

Tout énoncé prospectif figurant dans le présent communiqué de presse et constituant des perspectives financières ou de l’information financière prospective au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable vise à informer les investisseurs sur la Société, notamment quant à son évaluation des plans financiers futurs, sans garantie de convenir à d’autres fins. Les perspectives financières, y compris les hypothèses relatives à des événements futurs tels que la situation économique et les actions envisagées, fondées sur les renseignements pertinents dont dispose actuellement la Société, ainsi que les énoncés prospectifs en général, reposent sur des estimations, des attentes et des hypothèses actuelles et sont assujetties à des incertitudes, à des risques inhérents et à d’autres facteurs.

Bien que WSP croit que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces hypothèses s’avéreront exactes. Pour évaluer les énoncés prospectifs, les investisseurs doivent spécifiquement prendre en compte divers facteurs de risque qui, s’ils se réalisent, pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent notamment : l’incapacité à mettre en œuvre des initiatives d’affaires et d’entreprise suffisantes; l’augmentation des coûts immobiliers; la détérioration de notre situation financière ou de notre position nette de trésorerie; nos besoins en fonds de roulement; nos créances clients; notre endettement accru et notre mobilisation de capitaux; la dépréciation des actifs à long terme; notre exposition aux monnaies étrangères; nos impôts sur le revenu; nos obligations au titre des prestations définies sous-financées, ainsi que les autres risques dont il est fait mention dans les rapports que la Société dépose de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières ou des commissions des valeurs mobilières, ou dans les autres documents que la Société rend publics, et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats indiqués de manière explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs.

Ces facteurs de risque et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de nos attentes exprimées ou sous-entendues dans nos énoncés prospectifs sont décrits plus en détail à la rubrique 20, « Facteurs de risque », du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025, complétée par la rubrique 17, « Facteurs de risque », de notre rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 27 mars 2026, lesquelles peuvent être consultées sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca , et sont intégrées aux présentes par renvoi. Les résultats et les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes actuelles à cause des risques associés aux secteurs d’activités et à l’industrie de la Société de même qu’à l’économie mondiale et à cause des hypothèses avancées relativement à ces risques. De ce fait, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes aux résultats décrits dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de la Société en date du présent communiqué de presse, de sorte qu’ils sont susceptibles de changer après cette date. Sauf si elle y est tenue par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué de presse, en raison d’une nouvelle information ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont expressément visés dans leur ensemble par la présente mise en garde. La Société peut également formuler verbalement des énoncés prospectifs à l’occasion. La Société recommande de lire les paragraphes précédents et les facteurs de risque énoncés à la rubrique 20, « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2025, complétée par la rubrique 17, « Facteurs de risque », de notre rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 27 mars 2026, pour obtenir une description de certains facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif verbal. Les investisseurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

À propos de WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en service-conseil et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 83 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

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Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

Tél. : 438-843-7317

