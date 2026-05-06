Savaria affiche une hausse de 82 % de son résultat net par action par rapport au T1 2025

LAVAL, Québec, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria («Savaria») (TSX: SIS), l’un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, est heureuse de présenter les résultats de son 1er trimestre de 2026.

Faits saillants – T1 2026 comparativement à T1 2025

Revenus de 235,5 M $, en hausse de 15,3 M $ ou 7,0 %, attribuable principalement à une croissance organique de 5,7 %, ainsi qu’à une contribution des acquisitions de 0,7 %. La croissance du secteur Accessibilité s'est établie à 7,9 %. La croissance du secteur Équipements médicaux s’est établie à 3,8 %.

Profit brut de 91,7 M $, en hausse de 8,5 M $ ou 10,2 %, représentant 38,9 % des revenus, en hausse de 110 points de base comparé à 37,8 % en 2025.

Résultat opérationnel de 33,0 M $, en hausse de 11,7 M $ ou 55,3 %, représentant 14,0 % des revenus comparativement à 9,6 % en 2025.

Résultat net de 22,7 M $ ou 0,31 $ par action sur une base diluée, comparé à 12,5 M $ ou 0,17 $ par action en 2025.

BAIIA ajusté* de 48,1 M $, en hausse de 7,5 M $ ou 18,4 %, représentant 0,66 $ par action, en hausse de 0,09 $.

Marge du BAIIA ajusté* de 20,4 %, en hausse de 190 points de base comparé à 18,5 % en 2025. La marge du BAIIA ajusté du secteur Accessibilité a atteint 22,4 %. La marge du BAIIA ajusté du secteur Équipements médicaux s’est établie à 19,5 %.

La dette nette* s’élevait à 178,7 M $ en diminution par rapport à 191,5 M $ au 31 décembre 2025 avec un ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté* à 0,92 comparativement à 1,03.

Fonds disponibles* de 324,0 M $ pour soutenir le fonds de roulement, les investissements et les opportunités de croissance.

T1 en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les montants par action 2026

2025

Variation Revenus 235 545 $ 220 232 $ 7,0 % Profit brut 91 735 $ 83 251 $ 10,2 % % des revenus 38,9 % 37,8 % 110 p.c Résultat opérationnel 32 972 $ 21 238 $ 55,3 % Résultat net 22 680 $ 12 479 $ 81,7 % Résultat net dilué par action 0,31 $ 0,17 $ 82,4 % Résultat net ajusté * 22 842 $ 16 516 $ 38,3 % Résultat net ajusté par action * 0,31 $ 0,23 $ 34,8 % BAIIA ajusté * 48 124 $ 40 647 $ 18,4 % BAIIA ajusté par action * 0,66 $ 0,57 $ 15,8 % % des revenus 20,4 % 18,5 % 190 p.c

*Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites et réconciliées dans les sections 3, 6 et 8 du rapport de gestion.

Mots du président exécutif du conseil et du président et chef de la direction

« Savaria One nous a permis de mieux organiser des centres d’excellence en fabrication et en approvisionnement dans les installations les plus appropriées, tout en maintenant un équilibre avec la nécessité de demeurer près de nos clients. La montée en cadence de notre usine de Greenville, en Caroline du Sud, vise à produire 75 % de notre ascenseur résidentiel le plus populaire, l’Éclipse, pour le marché des distributeurs américains d’ici la fin de l’année. Alors que le contexte économique mondial évolue, les facteurs démographiques demeurent favorables et notre objectif de rester agiles reste inchangé. Nous nous dirigeons vers une excellente année, après un très bon premier trimestre », a déclaré Marcel Bourassa, président exécutif du conseil.

« Notre premier trimestre nous a donné un excellent élan pour 2026, avec tous nos indicateurs clés en forte progression. Nous avons augmenté nos revenus de 7 % par rapport à l’an dernier, avec une hausse à la fois de notre marge brute (38,9 %, en hausse de 110 points de base) et de notre marge du BAIIA ajusté (20,4 %, en hausse de 190 points de base). À noter également, notre BAIIA ajusté par action a progressé de 16 % d’une année sur l’autre. Ces indicateurs continuent de démontrer la progression soutenue de notre programme Savaria One, qui a débuté comme une transformation sur deux ans et qui s’inscrit désormais dans notre culture. Lors de notre récente journée des investisseurs, nous avons présenté nos objectifs sur cinq ans ainsi qu’un aperçu de la façon dont nous comptons les atteindre. Chez Savaria, nous sommes convaincus qu’il reste encore de nombreuses initiatives porteuses à concrétiser », a déclaré Sébastien Bourassa, président et chef de la direction.

Résultats du 1er trimestre - T1 2026 comparativement à T1 2025

REVENUS

Les revenus ont atteint 235,5 M $, en hausse de 15,3 M $ ou 7,0 %. Cette augmentation est principalement attribuable à une croissance organique de 5,7 % combinée à la contribution des revenus provenant des acquisitions de Baxter et Western à hauteur de 0,7 % et à un impact positif des taux de change de devises étrangères de 0,6 %.

Secteur Accessibilité (78 % des revenus du T1 2026): Les revenus se sont établis à 183,6 M $, une hausse de 13,4 M $ ou 7,9 %.

Les revenus se sont établis à 183,6 M $, une hausse de 13,4 M $ ou 7,9 %. Secteur Équipements médicaux (22 % des revenus du T1 2026): Les revenus se sont établis à 52,0 M $, une hausse de 1,9 M $ ou 3,8 %.





RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Le résultat opérationnel s’est établi à 33,0 M $, en hausse de 11,7 M $ ou 55,3 %, représentant une marge opérationnelle de 14,0 %, comparé à 9,6 % au T1 2025.

BAIIA AJUSTÉ

Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 48,1 M $ et 20,4 %, respectivement, comparativement à 40,6 M $ et 18,5 % au T1 2025.

Secteur Accessibilité: Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 41,2 M $ et 22,4 %, respectivement, comparativement à 34,2 M $ et 20,1 % au T1 2025.

Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 41,2 M $ et 22,4 %, respectivement, comparativement à 34,2 M $ et 20,1 % au T1 2025. Secteur Équipements médicaux: Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 10,1 M $ et 19,5 %, respectivement, comparativement à 9,4 M $ et 18,8 % au T1 2025.





LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles de Savaria se sont établis à 35,8 M $ et ont principalement été utilisés pour financer des projets d’investissement, y compris en R&D, des acquisitions d’entreprises, le paiement d’impôts, d’obligations locatives et le versement de dividendes.

Au 31 mars 2026, la Société avait une dette nette de 178,7 M $ et un ratio de dette nette sur BAIIA ajusté de 0,92, comparé à 1,03 au 31 décembre 2025.

Perspectives

Poursuivant sur sa lancée après l’achèvement de Savaria One, Savaria vise une croissance de ses revenus d’approximativement 12 % par an au cours des cinq prochaines années, grâce à une croissance organique et à des acquisitions. Cela portera les revenus de Savaria à environ 1,6 G $ fin 2030, tout en maintenant une marge du BAIIA ajusté d'au moins 20 %. À terme, le BAIIA ajusté par action devrait ainsi atteindre environ 4,25 $ d'ici 2030.

De concert avec de solides tendances sectorielles favorables portées par le vieillissement de la population, nos priorités internes clefs pour réaliser ce plan comprennent:

Accroître notre taux de croissance organique grâce à des initiatives commerciales à fort impact, incluant la poursuite de l’introduction de nouvelles gammes de produits afin d’accroître notre part de marché et de pénétrer de nouveaux marchés

Complémenter les initiatives commerciales par des acquisitions

Accroître les marges brutes dans l’ensemble de l’entreprise grâce à des initiatives d’amélioration continue et aux méthodologies développées dans le cadre de Savaria One

Poursuivre l’amélioration de nos systèmes d’affaires afin de favoriser et de soutenir notre croissance





Valeurs environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »)

À titre de chef de file mondial du secteur de l'accessibilité, Savaria est déterminée à réduire son impact environnemental et à respecter les normes sociales et de gouvernance les plus élevées. La promotion de pratiques environnementales et sociales responsables dans l'ensemble de son organisation est essentielle pour soutenir une croissance durable et une création de valeur à long terme. Savaria intègre les critères ESG à ses activités grâce à des produits innovants qui favorisent l'accessibilité, à des efforts continus pour améliorer son efficacité opérationnelle et l'utilisation de ses ressources, et à un engagement constant envers ses employés et parties prenantes.

L’avancement des priorités ESG nécessite une approche collaborative à long terme, et doit également être fondé sur des actions claires et un engagement continu en faveur de la transparence. À cette fin, le 4 mars 2026, Savaria a publié son troisième rapport ESG. Ce rapport fournit des informations bonifiées sur le développement durable et une mise à jour de ses priorités, de sa stratégie et de ses initiatives sur les questions ESG. Le rapport est disponible dans la section Investisseurs sur notre site web savaria.com .

Savaria Corporation ( savaria.com ) est un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur autonomie. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des ascenseurs résidentiels et commerciaux, des sièges pour escalier droit et courbe, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des monte-plats. De plus, Savaria fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et de solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personne et des toiles. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque) et en Australie. Savaria emploie approximativement 2 550 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique, l’Europe et la Chine.

Conformité avec les Normes internationales d’information financière (« IFRS »)

Les informations financières contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées conformément aux IFRS. Toutefois, la Société utilise le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action, les fonds disponibles, la dette nette et le ratio dette nette sur le BAIIA ajusté à des fins d’analyse pour mesurer sa performance financière. Ces mesures n’ont aucune définition normalisée selon les IFRS. Elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. En conséquence, ces mesures pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Des informations supplémentaires sur ces mesures financières non conformes aux IFRS sont disponibles dans les sections 3, 6 et 8 du rapport de gestion, qui est disponible sur le site web de Savaria à savaria.com et déposé sur SEDAR+ à sedarplus.ca . Le rapprochement du résultat net ajusté et du BAIIA ajusté avec le résultat net est présenté dans la section ci-dessous.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent communiqué, les verbes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « présumer » et d’autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Il est important de noter que les déclarations prospectives faites dans ce document décrivent les prévisions de la Société en date des présentes et ne donnent pas de garantie quant à la performance future de Savaria ou de son secteur d’activité, et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, les résultats réels ou le rendement de Savaria ou ceux de son secteur d’activité soient significativement différents des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les résultats réels de la Société peuvent différer de façon importante des attentes qu’elle a formulées si des risques connus ou inconnus affectent ses activités ou si ses estimations ou ses hypothèses se révèlent inexactes.

Une variation touchant une hypothèse peut également avoir des incidences sur d’autres hypothèses interreliées, ce qui peut amplifier ou diluer l’effet de cette variation. Par conséquent, la Société ne peut garantir la réalisation des déclarations prospectives; le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur les activités de la Société des transactions ou des éléments spéciaux annoncés ou survenant après ces divulgations. Par exemple, elles ne tiennent pas compte de l’incidence des ventes d’actifs, des monétisations, des fusions, des acquisitions ou des autres regroupements d’entreprises ou transactions, des réductions de valeur d’actifs, ni des autres frais annoncés ou survenus après les déclarations prospectives.

À moins qu’elle n’y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Savaria décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les risques et incertitudes comprennent ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Risques et incertitudes » dans le plus récent rapport annuel de gestion de la direction ainsi que ceux détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Savaria auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes.

Webdiffusion et conférence téléphonique le 7 mai 2026, à 8 h 30 (HAE)

Savaria tiendra une conférence téléphonique jeudi le 7 mai à 8 h 30 heure avancée de l’Est, avec les analystes financiers, portant sur les résultats de la période close le 31 mars 2026. Les investisseurs et les journalistes sont invités à y assister à titre d’auditeurs.

Accès à la conférence téléphonique:

Pour s’inscrire: https://register-conf.media-server.com/register/BIba3fa4755a8d43b4b5518dbd049eb889

Webdiffusion (en anglais): https://edge.media-server.com/mmc/p/35h6r4he

Un lien menant à l’enregistrement de la webdiffusion sera disponible sur le site Internet de la Société à l’adresse savaria.com .

Pour plus d’information:

Sébastien Bourassa

Président et chef de la direction

sb@savaria.com

1.800.661.5112 Stephen Reitknecht, CPA

Chef de la direction financière

sreitknecht@savaria.com

1.800.661.5112 facebook.com/savariabettermobility



x.com/Mobilityforlife



www.savaria.com



Le rapprochement du résultat net ajusté et du BAIIA ajusté avec le résultat net se trouve ci-dessous. Les états financiers complets et le rapport de gestion pour la période close le 31 mars 2026 seront disponibles sous peu sur le site web de Savaria et sur SEDAR+ à sedarplus.ca .

Rapprochement du résultat net ajusté* et du BAIIA ajusté* avec le résultat net

T1 en milliers de dollars, sauf les montants par action 2026 2025 Résultat net 22 680 $ 12 479 $ Frais des initiatives stratégiques - 4 670 Autres charges 179 773 Impôt sur le résultat relatif aux initiatives stratégiques et autres charges (17 ) (1 406 ) Résultat net ajusté * 22 842 $ 16 516 $ Résultat net ajusté par action * 0,31 $ 0,23 $ Impôt sur le résultat relatif aux initiatives stratégiques et autres charges 17 1 406 Charge d'impôt sur le résultat 7 220 5 237 Amortissement des immobilisations corporelles 2 868 2 735 Amortissement des actifs au titre du droit d'utilisation 3 348 3 162 Amortissement des immobilisations incorporelles 7 864 7 341 Charges financières nettes 3 072 3 522 Rémunération à base d'actions 893 728 BAIIA ajusté * 48 124 $ 40 647 $ BAIIA ajusté par action * 0,66 $ 0,57 $ Nombre moyen pondéré dilué d'actions 72 919 268 71 868 735

*Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites et réconciliées dans les sections 3, 6 et 8 du rapport de gestion.