Le ministre Champagne réaffirme l’engagement du gouvernement à travailler avec tous les intervenants de l’industrie des paiements pour accélérer la prospérité nationale et économique : Le SOMMET de Paiements Canada

TORONTO, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours de la deuxième journée du SOMMET de Paiements Canada, l’honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national, s’est joint à Susan E. Hawkins, présidente et chef de la direction de Paiements Canada, pour une discussion convaincante sur la prospérité économique et l’importance de la modernisation des paiements.

Dans le cadre d’une séance intitulée Canada Strong for All, le ministre Champagne a parlé des principaux piliers de la mise à jour économique du printemps 2026, qui favorisent la productivité nationale, la sécurité et la compétitivité mondiale. La discussion a porté notamment sur l’importance de lutter contre la fraude à l’échelle du marché et de s’engager dans des initiatives de modernisation des paiements comme moteur essentiel de la productivité nationale et de la croissance économique du Canada.

Des modifications récentes à la Loi canadienne sur les paiements et à d’autres lois sur les paiements ont été adoptées pour permettre une plus grande concurrence afin d’offrir plus de choix de paiements aux Canadiens. Cette flexibilité permettra de réaliser des économies, de stimuler l’innovation et d’aider les entreprises à croître. La discussion a réaffirmé l’importance de renforcer l’infrastructure numérique et financière pour obtenir des gains de productivité réels pour le Canada.

Le ministre Champagne a également souligné que le système de paiement en temps réel (système de PTR) à venir sera la pierre angulaire du programme de modernisation du gouvernement et s’est engagé à continuer de collaborer avec toutes les parties prenantes pour assurer le développement accéléré des capacités futures du système de PTR. Le système de PTR est le premier système d’échange, de compensation, de règlement et de paiement en temps réel canadien permettant des paiements instantanés riches en données.

« Le système de paiement en temps réel du Canada est une infrastructure nationale des paiements essentielle qui sera une force motrice de l’accélération de la croissance économique et de la productivité à l’échelle nationale, a déclaré le ministre Champagne. Le gouvernement est déterminé à collaborer avec l’ensemble des intervenants concernés afin d’assurer le développement accéléré des futures capacités du système. »

« Le système de paiement en temps réel du Canada permettra cette transformation tout en assurant la sécurité des transactions, a déclaré Mme Hawkins. En tant qu’infrastructure nationale essentielle, il stimulera la productivité, la prospérité et la sécurité de tous les Canadiens, et procurera des avantages importants aux consommateurs, aux entreprises et au bien-être économique du Canada. »

Le ministre Champagne et Mme Hawkins ont également discuté de l’importance de la sécurité pour l’écosystème financier du Canada. Le ministre Champagne a donné des détails sur les efforts continus déployés par le gouvernement pour lutter contre la criminalité et la fraude financières, notamment une nouvelle loi visant à établir l’Agence contre les crimes financiers et l’importance de combler l’écart entre le « renseignement » et l’« action ».

« Tout le monde dans cette salle sait qu’il s’agit d’un enjeu et d’une responsabilité partagés, a affirmé Mme Hawkins. La manière dont l’argent circule – et la sécurité et l’efficacité avec lesquelles il circule – est essentielle à la capacité du Canada à se développer et à rester compétitif. »

Une table ronde tenue plus tôt dans la journée a souligné les progrès réalisés dans la mise en œuvre du système de PTR du Canada. Jude Pinto, chef de la mise en œuvre à Paiements Canada, a fait le point sur les progrès réalisés au cours de la dernière année, les principaux jalons et l’avenir de l’expérience de paiement en temps réel pour les consommateurs et les entreprises du Canada.

« Les essais dans l’industrie commenceront au troisième trimestre de 2026 et le système de PTR sera lancé au quatrième trimestre de 2026, bien sûr, après que tous les critères d’essai auront été remplis avec succès, a déclaré M. Pinto. Cela permettra d’assurer la sécurité et la résilience du système dans un environnement de vie. »

Tous les partenaires de l’industrie se sont dits enthousiasmés par la poursuite des progrès et ont affirmé que le partenariat avec l’équipe du Canada était essentiel pour préparer le système en vue de son lancement.

« Le système de PTR fait actuellement l’objet d’essais robustes et réussis qui répondent aux attentes du Canada pour un système de paiement fiable et sécuritaire. Une fois les essais terminés, les participants seront intégrés de façon délibérée », a ajouté Donna Kinoshita, chef des paiements, Paiements Canada. « Le système de PTR offre des paiements instantanés et irrévocables, une disponibilité en tout temps et des messages ISO 20022 riches en données, appuyés par des capacités centralisées de détection des fraudes intégrées au système à partir de la base. Cela ouvre la voie à des cas d’utilisation convaincants qui seront présentés par nos participants et nos partenaires de l’écosystème et qui entraîneront d’excellentes expériences pour leurs clients et tous les Canadiens. »

La séance avec le ministre Champagne et Susan E. Hawkins a servi de point central de discussion dans le cadre du SOMMET 2026 de Paiements Canada, avec plus de 2 300 participants de 25 pays, représentant 320 organisations des services financiers, des services bancaires, de la technologie, des technologies financières, du commerce de détail et du gouvernement.

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À propos de Paiements Canada :

Paiements Canada assure la prospérité, la productivité et la sécurité du Canada grâce à une infrastructure nationale de paiement fiable et essentielle. En tant qu'organisme public sans but lucratif à mission publique, nous possédons et exploitons les systèmes de paiement nationaux essentiels du Canada : Lynx, le système de paiement de grande valeur, le système automatisé de compensation et de règlement (SACR) et le système de paiement en temps réel (système de PTR) à venir. Nous établissons les règlements administratifs, les règles et les normes qui régissent ces systèmes, qui ont permis de compenser et de régler 103 billions de dollars en 2025, soit plus de 411 milliards de dollars chaque jour ouvrable. Parmi les opérations qu'ils ont facilitées, notons les paiements par carte de débit, les prélèvements automatiques, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les paiements par chèque. En collaboration avec nos divers membres, nous continuons de moderniser l'écosystème des paiements du Canada afin de promouvoir l'innovation, la concurrence et l'efficacité qui alimentent une économie moderne.

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