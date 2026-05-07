Sanoma Oyj, pörssitiedote, 7.5.2026 klo 7.30

Sanoma Oyj, osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2026: Oikaistu liikevoitto parani Learningissä ja Mediassa

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman 1.1.–31.3.2026 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat .

Q1 2026

Liikevaihto oli vakaa ollen 221,1 milj. euroa (2025: 221,1). Learningin liikevaihto kasvoi Hollannin, Espanjan ja Puolan vauhdittamana. Media Finlandin liikevaihto laski pääasiassa alhaisemmasta mainosmyynnistä johtuen. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli 0 % (2025: 0 %).

Oikaistu liikevoitto parani -16,1 milj. euroon (2025: -18,8) ollen kuitenkin oppimisliiketoiminnalle tyypillisen kausiluonteisuuden takia negatiivinen. Learningin tuloskehitystä tukivat liikevaihdon kasvu ja kustannustehokkuuden paraneminen Solar-ohjelman seurauksena. Media Finlandin tulos parani tilausmyynnin kasvun sekä tehokkaan kustannusten hallinnan ansiosta.

Liikevoitto parani -28,9 milj. euroon (2025: -31,3). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -5,3 milj. euroa (2025: -3,7) ja koostuivat pääosin strategisista kehityskuluista sekä teknologiatransformaatioon liittyvistä kuluista eri toiminnoissa. Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 7,5 milj. euroa (2025: 8,8).

Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,13 euroa (2025: -0,17).

Osakekohtainen tulos oli -0,16 euroa (2025: -0,19).

Vapaa rahavirta oli vakaa, -38,9 milj. euroa (2025: -38,2), ollen kuitenkin oppimisliiketoiminnalle tyypillisen kausiluonteisuuden takia negatiivinen. Sanoma on päivittänyt vapaan rahavirran määritelmää siten, että se sisältää myös vuokrasopimusvelkojen maksut.

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,6 (2025: 2,4), mikä on lähellä pitkän aikavälin tavoitetasoa (alle 2,5). Velkaantuneisuuteen vaikuttivat 150 milj. euron hybridilainan takaisinmaksu maaliskuussa 2026 sekä oppimisliiketoiminnalle tyypillinen vuosittainen kausivaihtelu.

Sanoma ilmoitti 30.4. vahvistavansa asemaansa Espanjassa ostamalla Vicens Vivesin, yhden Espanjan merkittävistä perus- ja toisen asteen oppimateriaalien tarjoajista.

Näkymät vuodelle 2026 (ennallaan)

Vuonna 2026 Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon olevan 1,29–1,34 mrd. euroa (2025: 1,30) ja konsernin oikaistun liikevoiton olevan 205–225 milj. euroa (2025: 188).

Näkymät perustuvat seuraaviin olettamuksiin:

Oppimateriaalien kysynnän odotetaan kasvavan tiettyjen toimintamaiden opetussuunnitelmauudistusten vetämänä.

Suomen mainosmarkkina tulee olemaan suhteellisen vakaa.

Toimitusjohtaja Rob Kolkman

Oikaistu liikevoitto parani molemmissa liiketoiminnoissa entistä epävarmemmassa toimintaympäristössä

Olemme hyvissä asemissa Learningin kasvun kiihtyessä

30.4. ostettu Vicens Vives vahvistaa entisestään asemaamme Espanjassa

Näkymät vuodelle 2026 ennallaan

"Vuotemme käynnistyi hyvin, ja oikaistu liikevoitto parani Learningissä ja Mediassa. Yhä epävarmempi toimintaympäristö näkyi erityisesti mainonnan kysynnässä, jonka odotamme jatkuvan pehmeänä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä onnistuimme kuitenkin lieventämään tämän vaikutusta.

Kausiluonteisesti pienen vuosineljänneksen aikana Learningin liikevaihto kasvoi Hollannin edellisvuotta suuremman kevätsesongin tilauksen, Espanjan vuosineljännesten välisen ajoittumisen ja Puolan digitaalisten alustojen myynnin kasvun jatkumisen ansiosta. Learningin oikaistu liikevoitto parani liikevaihdon kasvun sekä Solar‑ohjelman seurauksena parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta, mikä tulee täysimääräisesti näkyviin kuluvan vuoden aikana. Nämä tekijät enemmän kuin kompensoivat opetussuunnitelmauudistuksia tyypillisesti edeltävän, Puolan ja Espanjan hieman korkeamman kulupohjan vaikutuksen.

Huhtikuun lopussa vahvistimme asemaamme Espanjassa hankkimalla Vicens Vivesin, arvostetun perus- ja toisen asteen oppimateriaalien kustantajan. Yritysosto on linjassa strategiamme kanssa kasvattaa perus- ja toisen asteen oppimisliiketoimintaamme nykyisissä toimintamaissamme ja hyödyntää olemassa olevaa skaalautuvaa toimintamalliamme. Sanomalla on vakiintunut johtava asema Espanjan markkinoilla ja näemme siellä edelleen merkittäviä kasvumahdollisuuksia, joita tukee käynnissä olevan opetussuunnitelmauudistuksen uusi rahoitussykli (lisätietoja raportissa sivulla 9).

Kun tarkastellaan kasvavaa oppimisliiketoimintaamme tarkemmin, Sanoma Learningin Euroopan laajuinen opettajatutkimus, johon osallistui ennätykselliset yli 20 000 opettajaa, kertoo edelleen korkealaatuisten oppimateriaalien vakaasta ja johdonmukaisesta arvostuksesta kaikilla markkinoillamme. Viimeisimmässä, alkuvuonna toteutetussa kyselyssä 84 % opettajista oli sitä mieltä, että Sanoman oppimateriaalit auttavat oppilaita saavuttamaan opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet. Opettajat ovat avainasemassa oppimateriaalien valinnassa, ja he selkeästi suosivat huolellisesti kuratoituja, painettua ja digitaalista sisältöä yhdisteleviä oppimateriaaleja, joissa digityökalujen hyödyt, kuten erilaisten oppijoiden huomioiminen, tulevat esiin.

Tekoälyn käytöstä on tullut yhä kiinteämpi osa tapaamme työskennellä molemmissa liiketoiminnoissamme ja painotamme aina voimakkaasti sen vastuullista käyttöä ihmisen varmistamana. Learningissä näemme hyviä mahdollisuuksia parantaa tekoälyllä tapaamme tukea opettajia, oppilaita ja vanhempia ja edistää yksilöllistä oppimista. Tänä keväänä olemme lanseeranneet seitsemällä markkina-alueellamme opettajille tekoälytyökalun, AI Teacher Assistantin, joka säästää heidän aikaansa tukemalla tehtävien laadinnassa, tuntien suunnittelussa ja arvioinnissa luotettaviin oppimateriaaleihimme ja pedagogiikkaan pohjautuen. Tekoälypohjaista oppilasavustajaamme, AI Student Assistantia, vahvistetaan Mr. Chaddilla, maaliskuussa ostamallamme hollantilaisella tutorointialustalla, joka yhdistää tekoälyyn perustuvan opastuksen akateemisesti koulutettuihin valmentajiin. Media Finlandissa olemme esimerkiksi rakentaneet joukon B2B‑myynnin tekoälyagentteja, jotka tukevat myyjiä myyntityön eri vaiheissa ja vapauttavat aikaa merkityksellisempään asiakastyöhön. Journalismin puolella jatkoimme tekoälyn hyödyntämistä sekä prosessien automatisoinnissa, kuten uutisten tunnistamisessa ja litteroinnissa, että laadukkaan journalismin vahvistamisessa tiimien käyttöön kehitetyillä, räätälöidyillä tekoälytyökaluilla. Tekoäly tuo yhä enemmän arvoa asiakkaillemme: artikkelitiivistelmät ja tekstistä puheeksi ‑toiminnot ovat yleisöille jo vakiintuneita tapoja kuluttaa mediasisältöjä.

Media Finlandissa digitaalisen tilausmyynnin kasvu jatkui Ruutu+ -suoratoistopalvelun ja digitaalisten uutismediatilausten vauhdittamana, kun taas mainosmyynti laski. Hyvä esimerkki uudesta tavasta tarjota lisäarvoa digitilaajillemme on rajaton pääsy The New York Timesiin osana kaikkia Helsingin Sanomien Digi+ ‑tilauksia tämän vuoden maaliskuusta alkaen. Media Finlandin oikaistu liikevoitto parani tilausmyynnin kasvun ja onnistuneena jatkuneen kustannusten hallinnan, mukaan lukien henkilöstökulut, ansiosta.

Kausiluonteisesti pienen vuosineljänneksen aikana vapaa rahavirtamme pysyi suhteellisen vakaana. Odotusten mukaisesti nettovelkamme ja velkaantuneisuutemme (nettovelka / oikaistu käyttökate) kasvoivat, kun jälleenrahoitimme 150 milj. euron hybridilainan pankkilainalla.

Näin aikaisessa vaiheessa vuotta, ja huomioiden erityisesti kolmannen vuosineljänneksen merkityksen oppimisliiketoiminnalle, pidämme näkymämme vuodelle 2026 ennallaan. Hallitsemme aktiivisesti nousevan inflaation ja korkotason vaikutuksia ja odotamme oikaistun liikevoiton paranevan merkittävästi vuoteen 2025 verrattuna.

Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen meillä on erinomaiset edellytykset hyödyntää liiketoimintojemme lupaavat kasvumahdollisuudet, parantaa oikaistua liikevoittoa sekä luoda lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme. Haluan esittää lämpimät kiitokset kaikille sanomalaisille heidän työstään näiden hyvien tulosten saavuttamiseksi sekä vahvasta sitoutumisesta ja intohimoisesta suhtautumisesta asiakkaidemme tukemiseen."

Avainlukuja

milj. euroa Q1 2026 Q1 2025 Muutos 2025 Liikevaihto 221,1 221,1 0 % 1 302,5 Oikaistu käyttökate 1) 26,5 26,0 2 % 366,1 prosentti 1) 12,0 % 11,7 % 28,1 % Oikaistu liikevoitto 2) -16,1 -18,8 14 % 188,2 prosentti 2) -7,3 % -8,5 % 14,4 % Liikevoitto -28,9 -31,3 8 % 48,6 Tilikauden tulos -24,1 -28,4 15 % 19,9 Vapaa rahavirta 3) -38,9 -38,2 -2 % 128,6 Omavaraisuusaste 4) 34,5 % 42,7 % 47,1 % Nettovelka 685,8 617,0 11 % 486,1 Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 5) 2,6 2,4 9 % 1,8 Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 1) -0,13 -0,17 22 % 0,57 Osakekohtainen tulos, euroa -0,16 -0,19 16 % 0,06 Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 3) -0,24 -0,23 -2 % 0,79 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 4 507 4 594 -2 % 4 645 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 4 500 4 604 -2 % 4 554

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja

3) Vuonna 2026 vapaan rahavirran määritelmään on lisätty vuokrasopimusvelkojen maksut. Aiemman määritelmän mukaan vapaa rahavirta oli -29,6 milj. euroa kaudella Q1 2025 ja 159,7 milj. euroa vuonna 2025 ja osakekohtainen vapaa rahavirta oli -0,18 euroa kaudella Q1 2025 ja 0,98 euroa vuonna 2025.

4) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 159,7 milj. euroa kaudella Q1 2026 (2025: 148,6).

5) Suhdeluvun laskennassa käytettävä oikaistu käyttökate on 12 kuukauden rullaava oikaistu käyttökate, joka sisältää ostetut toiminnot mutta ei myytyjä toimintoja, ja jossa ohjelma- ja sisältöoikeudet on siirretty käyttökatteen yläpuolelle.

Yhtiökokous

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2026 pidetään tänään Helsingissä klo 10.00. Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen kautta osoitteessa sanoma.videosync.fi/ .

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, joka vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Ensiluokkaiset oppimateriaalimme ja -ratkaisumme tukevat opettajia ja oppilaita eri puolilla Eurooppaa auttaen kaikkia oppilaita saavuttamaan parhaat mahdolliset oppimistulokset. Yhdistämällä vahvan pedagogisen osaamisen laadukkaisiin oppimateriaaleihin ja edistykselliseen teknologiaan muokkaamme perus- ja toisen asteen koulutuksen tulevaisuutta.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Meillä on perus- ja toisen asteen oppimisliiketoiminnassa selkeä orgaaninen kasvunpolku ja haluamme vauhdittaa kasvua arvoa luovilla yritysostoilla. Hyödynnämme vastuullisesti tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia kaikkialla liiketoiminnassamme, korostaen aina voimakkaasti sen käyttöä ihmisen varmistamana. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Nykyään toimimme eri puolilla Eurooppaa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli noin 1,3 miljardia euroa ja oikaistu liikevoittoprosenttimme 14,4 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi/ .

