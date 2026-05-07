VALLOUREC ENREGISTRE UNE FORTE ADHESION

À SON OFFRE D’ACTIONNARIAT SALARIÉ

Meudon (France), le 07 mai 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, se félicite du succès de son offre d'actionnariat salarié Vallourec Invest 2026, qui enregistre des résultats en forte progression par rapport à l'année précédente.

Cette année, le programme a été proposé aux salariés éligibles en France, aux États-Unis, au Brésil et aux Émirats arabes unis, soit un total de 10.097 collaborateurs éligibles.

Avec 5 305 souscripteurs, équivalent à plus d'un salarié éligible sur deux (53,1 %), cette édition marque une progression significative du taux d'adhésion par rapport à l’année 2025 (45,2 %), confirmant l'attractivité croissante du dispositif qui inclut une décote de 20 % ainsi qu'un abondement.

Le montant total des souscriptions s'élève à 4,5 millions d'euros, contre 3,3 millions d'euros en 2025. Par ailleurs, les actions souscrites dans le cadre de cette nouvelle édition de Vallourec Invest seront éligibles au versement du dividende intérimaire* annoncé par le Groupe en février dernier.

Cette offre, qui s'inscrit dans le cadre des délégations de compétence accordées par l'Assemblée Générale, traduit la volonté de Vallourec d'associer durablement les salariés du Groupe à la création de valeur.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré : « Avec plus d'un collaborateur sur deux participant à l'opération, le succès de Vallourec Invest 2026 témoigne de la confiance renouvelée de nos équipes dans la stratégie et les perspectives du Groupe, et illustre leur engagement dans la construction collective de son avenir. Je me réjouis de leur adhésion et les remercie pour leur confiance. »

Cette opération s'est traduite par la création de 292.445 actions nouvelles au prix de souscription de 15,51 euros par action (soit 0,12 % du capital de Vallourec) et porte à 238.699.838 le nombre d'actions composant le capital au 29 avril 2026.

* Ce dividende intérimaire exceptionnel est soumis aux conditions de validation habituelles ainsi qu’à l’approbation du conseil d’administration de Vallourec, en juillet 2026. Son montant dépend également de l’exercice de l’ensemble des BSA en circulation avant leur expiration, le 30 juin 2026.



À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY).

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