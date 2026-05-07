VIEL ET COMPAGNIE : Chiffre d’affaires de 364,8 millions d’euros , en croissance de 10,5% à cours de change courants - Croissance de 18,5% du chiffre d’affaires à cours de change constants

Au premier trimestre 2026, le Groupe poursuit sa croissance dans la continuité de l’année précédente.

VIEL & Cie enregistre une forte croissance de son activité au premier trimestre 2026 avec un chiffre d’affaires consolidé de 364,8 millions d’euros, en hausse de 10,5% à cours de change courants.

A cours de change constants, le chiffre d’affaires s’élève à 391,5 millions d’euros et affiche une hausse de 18,5%. L’évolution du cours des devises a un impact significatif en ce début d’année sur la conversion en euro des activités internationales du Groupe.

La contribution des différents pôles d’activité au chiffre d’affaires consolidé est la suivante :

En millions d'euros 2026 2025 Intermédiation professionnelle 342,7 311,6 Bourse en ligne 22,1 18,7 Chiffre d'affaires consolidé 364,8 330,3

La situation financière du Groupe n’a pas connu de changement significatif depuis la publication de son rapport financier annuel 2025.

Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change courants sont calculées sur la base des cours moyens de la période, comparés aux cours moyens de la période précédente dans le cadre de la conversion des devises des filiales consolidées du groupe. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change constants sont calculées en retenant les cours de conversion moyens de la période N-1 sur les deux périodes de comparaison.

VIEL & Cie comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans plus de 30 pays, 3ième acteur mondial dans le secteur de l’intermédiation professionnelle comptant plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com.





Contacts :





VIEL & Cie

Catherine Nini - Directeur financier

T : + 331 56 43 70 20 Image 7

Juliette Mouraret

T : + 331 53 70 74 93





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