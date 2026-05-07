Communiqué de presse

Jeudi 7 mai 2026

Le groupement Feronord a remporté le contrat OL32 Skavsta du projet ferroviaire East Link, au sud de Stockholm en Suède.

Le groupement Feronord, réunissant Infrakraft, Bouygues Travaux Publics et Colas Rail (Colas), a été retenu par l’administration suédoise des transports Trafikverket pour la réalisation du contrat OL32 du projet East Link. Celui-ci porte sur la construction d’environ 36 kilomètres de voie ferrée, incluant d’importants travaux de terrassement ainsi que 28 ponts et trois viaducs, dont un ouvrage majeur de 1,4 kilomètre.

Un projet stratégique et un nouveau modèle de partenariat

Le projet East Link constitue une infrastructure clé du programme national suédois de développement des transports. Il vise à renforcer la capacité du réseau ferroviaire, fluidifier les déplacements entre la région de Stockholm/Mälardalen et Östergötland, et contribuer à une mobilité plus durable.

Ce contrat marque également une évolution majeure dans les modes de contractualisation en Suède, avec la mise en œuvre d’un modèle de partenariat collaboratif (“volume contract”).

Dans ce cadre, le groupement Feronord1 a été sélectionné pour sa capacité à travailler en collaboration étroite avec le client et l’ensemble des parties prenantes, ainsi que pour son approche intégrée permettant de répondre aux enjeux techniques, environnementaux et opérationnels d’un projet de cette ampleur.

Un projet structuré autour de la collaboration

Le contrat débutera par une étape initiale de quatre mois, dédiée à la mise en place des modes de collaboration entre le client et les partenaires.

Elle sera suivie d’un temps de conception et de planification d’environ 14 mois, visant à définir conjointement les solutions techniques, le planning et le coût de l’exécution.

Cette première phase a été prise en commande fin mars pour un montant total de 50 millions d’euros.

La phase d’exécution serait estimée à environ 1,2 milliard d’euros et pourrait intervenir début 2028.

Ce dispositif illustre pleinement l’approche collaborative au cœur du projet dont la performance repose autant sur l’excellence technique que sur la qualité du partenariat.

Une expertise reconnue et des solutions innovantes

Le choix du groupement Feronord repose sur la combinaison entre :

L’expertise internationale de Bouygues Travaux Publics et de Colas Rail (filiale du groupe Colas) dans la réalisation de grands projets ferroviaires, notamment en France, au Royaume-Uni et au Maroc ;

L’ancrage local, incarné par l’entreprise suédoise Infrakraft.

Ce partenariat permet de mieux intégrer les spécificités locales, de travailler au plus près des parties prenantes et de contribuer au développement économique du territoire.

Le groupement a su proposer des solutions techniques innovantes adaptées au contexte suédois et permettant d’optimiser la performance du projet, la sécurité des opérations et les délais de réalisation.

Cette capacité à concevoir et mettre en œuvre des solutions sur mesure, en étroite collaboration avec le client, constitue un facteur clé de différenciation dans ce nouveau cadre contractuel.

À PROPOS DE BOUYGUES CONSTRUCTION

Chez Bouygues Construction, nous sommes 35 600 collaborateurs à travers le monde, tous animés par une même ambition : bâtir pour la vie. Dans plus de 50 pays, nous améliorons le quotidien de millions de personnes en réalisant des ouvrages qui servent la vie et répondent à tous les besoins : se loger, soigner, apprendre, travailler, se divertir, se déplacer, contribuer à la production d'énergie décarbonée, gérer les ressources naturelles, etc. À chaque étape d’un projet, nous mettons tout notre savoir-faire et notre expérience pour concevoir, rénover et construire autrement afin de relever les immenses défis de la transition environnementale pour une construction durable et économe en ressources. Chaque jour, nous veillons à la sécurité de tous, au respect des droits humains et des règles éthiques. Rassemblés autour de valeurs fortes, les femmes et les hommes de Bouygues Construction s’engagent aux côtés de leurs clients et partenaires avec passion pour que notre empreinte soit encore plus positive. En 2025, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 10,6 milliards d’euros.

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À PROPOS DE COLAS

Colas, filiale du groupe Bouygues, est un acteur majeur de la construction, de l’entretien des infrastructures de transport et des aménagements urbains. L’activité de Colas s’étend de la production industrielle, jusqu’aux offres de services, en passant par les travaux. Grâce à son ancrage local dans une cinquantaine de pays sur les cinq continents, Colas réalise un chiffre d’affaires consolidé de 16 milliards d’euros en 2025 dont 59% en dehors de la France. Fort de ses 62 000 collaborateurs, d’un réseau de 2 000 unités d’exploitation qui portent 3 500 unités de production, et de près de 60 000 chantiers par an, Colas est le partenaire de confiance de ses clients. Colas entretient son esprit pionnier, innovant et responsable pour relier les Hommes et favoriser le développement durable des territoires.

CONTACTS PRESSE

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1 Groupement comprenant : Infrakrat à 47% ; Bouygues Travaux Publics à 41,5% et Colas Rail à 11,5%







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