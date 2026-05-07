Bouygues : Solidité des résultats du Groupe au 1er trimestre 2026, perspectives annuelles confirmées

Paris, le 7 mai 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Solidité des résultats du Groupe au 1er trimestre 2026, perspectives annuelles confirmées

Comme chaque année, les résultats du Groupe au premier trimestre ne sont pas représentatifs de ceux du premier semestre et de l’année, du fait principalement de la saisonnalité des activités de Colas.

Dans un contexte macroéconomique et géopolitique particulièrement volatile :

Chiffre d’affaires du Groupe à 12,2 Md€, soit -1,7% sur un an à change constant.

à soit -1,7% sur un an à change constant. Résultat opérationnel courant des activités (ROCA) du Groupe très résilient à 77 M€, soit +8 M€ sur un an.

(ROCA) à soit +8 M€ sur un an. Forte hausse du résultat net part du Groupe à -94 M€, soit +62 M€ sur un an, impacté, pour la deuxième année consécutive, par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, pour 25 M€.

à soit +62 M€ sur un an, impacté, pour la deuxième année consécutive, par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, pour 25 M€. Amélioration très significative de l’endettement financier net du Groupe à 5,1 Md€ à fin mars 2026, soit 2 Md€ de mieux sur un an, confirmant la tendance observée en fin d’année 2025.

à 5,1 Md€ à fin mars 2026, soit 2 Md€ de mieux sur un an, confirmant la tendance observée en fin d’année 2025. Poursuite de l’amélioration significative de la rentabilité et de la marge des activités d’Equans à 4,8%, soit +0,9 pt sur un an, avec un démarrage un peu lent de l’activité en début d’année.

de la rentabilité et de la marge des activités à 4,8%, soit +0,9 pt sur un an, avec un démarrage un peu lent de l’activité en début d’année. Carnet de commandes de la Division Construction au niveau très élevé de 32,2 Md€, offrant de la visibilité sur l’activité future.

de 32,2 Md€, offrant de la visibilité sur l’activité future. Entrée en négociations exclusives du consortium formé par Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange avec le groupe Altice France pour l’acquisition de SFR.

Le conseil d’administration de Bouygues s’est réuni le 6 mai 2026 sous la présidence de Martin Bouygues et a arrêté les comptes du premier trimestre 2026.

CHIFFRES-CLÉS

(millions d’euros) T1 2026 T1 2025 Variation Chiffre d’affaires 12 183 12 585 -3,2% a Résultat opérationnel courant des activités 77 69 +8 Marge des activités 0,6% 0,5% +0,1 pt Résultat opérationnel courant ᵇ 53 40 +13 Résultat opérationnel ᶜ 38 21 +17 Résultat financier (95) (97) +2 Résultat net part du Groupe hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France (69) (123) +54 Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France (25) d (33) +8 Résultat net part du Groupe y.c. contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France (94) (156) +62





(millions d’euros) À fin mars 2026 À fin mars 2025 Variation Excédent (+) / Endettement (-) financier net (5 059) (7 080) +2 021

(a) -1,6% à périmètre et change constants

(b) Dont -24 M€ d’amortissement de PPA au T1 2026 et -29 M€ au T1 2025

(c) Dont -15 M€ de résultat non courant au T1 2026 et -19 M€ au T1 2025

(d) Quote-part du Groupe. La contribution totale exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France s’élève à -28 M€

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 s’établit à 12,2 milliards d’euros, en baisse de 3,2% sur un an. À change constant, le chiffre d’affaires est en baisse de 1,7% sur un an. Les impacts de change constatés sur le premier trimestre s’élèvent à près de -200 millions d’euros.

Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) ressort à 77 millions d’euros, soit une progression de 8 millions d’euros sur un an. Cette amélioration est portée principalement par Equans. Comme attendu, les ROCA de TF1 et Bouygues Telecom sont en repli sur un an.

Le résultat net part du Groupe s’établit à -94 millions d’euros. Il est en hausse de 62 millions d’euros sur un an, impacté, pour la deuxième année consécutive, par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France de -25 millions d’euros. Le résultat net part du Groupe intègre en particulier : Des amortissements et dépréciations des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA) de

-24 millions d’euros (contre -29 millions d’euros au premier trimestre 2025) ; Un résultat non courant 1 ne reflétant pas la performance opérationnelle des métiers de

-15 millions d’euros (contre -19 millions d’euros au premier trimestre 2025) ; Un résultat financier de -95 millions d’euros (contre -97 millions d’euros au premier trimestre 2025) ;

s’établit à -94 millions d’euros. Il est en hausse de 62 millions d’euros sur un an, impacté, pour la deuxième année consécutive, par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France de -25 millions d’euros. Le résultat net part du Groupe intègre en particulier :

Une charge d’impôt de 38 millions d’euros (contre 63 millions d’euros au premier trimestre 2025), alourdie par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France de

-28 millions d’euros. La part des minoritaires au titre de cette contribution exceptionnelle représente -3 millions d’euros.

L’endettement financier net s’établit à 5,1 milliards d’euros à fin mars 2026, en amélioration de plus de 2 milliards d’euros par rapport à fin mars 2025. Le ratio d’endettement net2 s’élève à 34% à fin mars 2026 (contre 50% à fin mars 2025).

PERSPECTIVES 2026 CONFIRMÉES

Perspectives du Groupe

Les Métiers de Bouygues sont porteurs, leur diversité permet au Groupe de se développer dans la durée et de démontrer sa grande résilience. Dans un environnement macro-économique et géopolitique très incertain, le Groupe restera agile pour s’adapter aux évolutions de ses différents marchés.

Le Groupe vise, pour 2026 :





une stabilité du chiffre d’affaires à taux de change constants,

un maintien du résultat opérationnel courant des activités (ROCA) à un niveau historiquement élevé, après plusieurs années d’amélioration significative.

L’amélioration du ROCA d’Equans permettra de compenser la baisse attendue du ROCA de TF1 en lien avec les tensions anticipées sur le marché publicitaire linéaire, et de celui de Bouygues Telecom en lien avec la hausse prévue des amortissements.

Le Groupe reste très vigilant quant aux conséquences indirectes liées à la durée du conflit au Moyen-Orient.

Perspectives d’Equans

Equans poursuit le déploiement de son plan stratégique. Equans vise pour 2026 :

un chiffre d’affaires stable par rapport à 2025, à taux de change constants,

une marge des activités de 5%, en avance d’un an sur les objectifs fixés lors du Capital Markets Day (CMD) 2023,

(CMD) 2023, un taux de conversion de 80% à 100% du ROCA en cash-flow3 avant Besoin en Fonds de Roulement (BFR).

Equans organisera un nouveau CMD en fin d’année 2026.

Perspectives de Bouygues Telecom

Bouygues Telecom confirme les objectifs fixés pour 2026. Il vise ainsi :





un chiffre d’affaires facturé aux clients et un EBITDA après Loyer proches de 2025, et en croissance modeste par rapport à 2023, hors la Poste Telecom,

des investissements d’exploitation bruts proches de 1,3 milliard d’euros (hors fréquences), confirmant une baisse après le pic de capex observé ces 5 dernières années,

un FCF avant BFR4 d’environ 600 millions d’euros hors La Poste Telecom, et avant impact de la surcharge d’IS (impôt sur les sociétés). Le FCF avant BFR incluant La Poste Telecom et y compris la surcharge d’IS, sera d’environ 500 millions d’euros.

Perspectives du groupe TF1

Fort de sa stratégie, de ses nouvelles initiatives digitales, et de sa situation financière solide, le groupe TF1 confirme ses objectifs, dans un contexte de visibilité limitée. Il vise ainsi :

Croissance soutenue à deux chiffres du chiffre d’affaires digital 5 en 2026,

en 2026, Viser une politique de dividendes en croissance dans les prochaines années.

Dans un contexte d’évolution rapide des usages et compte-tenu d’un environnement macro-économique et politique demeurant instable, le marché de la publicité linéaire demeure sous forte pression en 2026. Dans cette phase de transition vers le digital, le groupe TF1 entend maintenir en 2026 une marge des activités hors plus-values à un niveau mid-to-high single-digit, selon l’évolution du marché linéaire.

ANALYSE DÉTAILLÉE PAR ACTIVITÉ

Division Construction

Fin mars 2026, le carnet de commandes de la Division Construction (Colas, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier) s’établit au niveau très élevé de 32,2 milliards d’euros, offrant de la visibilité sur l’activité future. En baisse de 6% sur un an (-3% à change constant et hors principales cessions et acquisitions), le carnet de commandes de la Division Construction reste en hausse de 16% depuis fin mars 2022.

A fin mars 2026, le carnet de commandes est quasi stable en France (+1% sur un an), et en baisse en Europe hors France (-7% sur un an), et à l’international hors Europe (-10% sur un an). Pour rappel, le carnet de commandes de Bouygues Construction était à un plus haut historique en mars 2025, à la suite notamment de l’attribution de contrats très significatifs au second semestre 2024, créant une base de comparaison particulièrement élevée.

La part du carnet de commandes à exécuter d’ici la fin de l’année 2026 reste élevée à fin mars 2026.

Le carnet de commandes de Colas s’élève à 14,3 milliards d’euros, en baisse de 5% sur un an (-1% à change constant et hors principales cessions et acquisitions). Le carnet Route est en baisse de 7% sur un an, et le carnet Rail est légère baisse de 1% sur un an.

Colas a enregistré une prise de commandes de 2,8 milliards d’euros au cours du premier trimestre 2026.

La prise de commandes dans la Route est en baisse sur un an : en France, elle est en repli comme attendu en amont des élections municipales de mars 2026. A l’international, le repli de la prise de commandes est lié à une base de comparaison élevée, en lien notamment avec les contrats importants remportés au premier trimestre 2025 au Maroc et en Finlande. Aux Etats-Unis, la prise de commandes a été dynamique au premier trimestre 2026.

La prise de commandes dans le Rail est en baisse sur un an, Colas Rail n’ayant pas remporté de contrat important au cours du premier trimestre 2026, au contraire du premier trimestre 2025, où il avait remporté deux contrats très significatifs au Royaume-Uni et au Maroc, pour un montant d’environ 640 millions d’euros.

Le carnet de commandes de Bouygues Construction s’établit à 17,2 milliards d’euros à fin mars 2026, en baisse de 6% sur un an (-3% à change constant et hors principales cessions et acquisitions). Il est soutenu par les pôles Bâtiment France et Bâtiment International, dont les carnets augmentent respectivement de 9% et 6% sur un an, tandis que le carnet Travaux Publics est en recul de -20% sur un an (compte tenu d’une base de comparaison très élevée en lien avec les contrats significatifs remportés au second semestre 2024 et au premier trimestre 2025).

Au premier trimestre 2026, Bouygues Construction a enregistré une prise de commandes de 2,2 milliards d’euros. Elle est soutenue par la très bonne dynamique des activités de fonds de commerce (soit les contrats inférieurs à 100 millions d’euros), qui restent stables sur un an à un niveau élevé et représentent 74% de la prise de commandes totale du trimestre. Bouygues Construction a enregistré quelques contrats de plus de 100 millions d’euros sur le premier trimestre, notamment le contrat du Pont-Canal sur la Somme pour plus de 260 millions d’euros, une nouvelle série de lots pour le contrat de la centrale de Sizewell au Royaume-Uni pour plus de 150 millions d’euros ainsi qu’un contrat de datacenters en Australie pour près de 130 millions d’euros.

Enfin, Bouygues Immobilier continue de faire face à un environnement de marché difficile. Son carnet de commandes s’établit à 0,7 milliard d’euros, en repli de 21% sur un an (-15% à change constant et hors principales cessions et acquisitions). La baisse du carnet de commandes à fin mars 2026 n’est pas représentative, en raison d’effets de cut‑off en lien avec le décalage de ventes notariées. Pour rappel, le carnet de commandes de Bouygues Immobilier est un carnet dit sécurisé, n’intégrant que le chiffre d’affaires des ventes notariées restant à réaliser.

Au cours du premier trimestre 2026, et dans un contexte d’élections locales, les indicateurs de montage foncier se sont fortement améliorés sur un an. Côté commercial, en France, les réservations de logements résidentiels en unité s’élèvent à 207 millions d’euros, en progression sur un an (+17%), dans un environnement de marché toujours difficile, tandis que les réservations en bloc reculent à 60 millions d’euros (-52% sur un an) en raison d’une base de comparaison élevée. Le marché de l’immobilier tertiaire demeure pour sa part toujours à l’arrêt.





Le chiffre d’affaires de la Division Construction s’établit à 5,4 milliards d’euros6 au premier trimestre 2026, en baisse de 2% sur un an (stable à périmètre et change constants).

Le chiffre d’affaires de Colas s’élève à 2,6 milliards d’euros, en baisse de 5% sur un an (-3% à périmètre et change constants). Il intègre des effets de change négatifs d’environ 50 millions d’euros. Le Rail progresse de 3% sur un an, tandis que la Route est en baisse de 6% sur un an, comme attendu, dont -4% en France et -8% à l’International.

Le chiffre d’affaires de Bouygues Construction atteint 2,6 milliards d’euros, en augmentation de 2% sur un an (+5% à périmètre et change constants). Il intègre des effets de change négatifs d’environ 60 millions d’euros. La hausse est portée par les pôles Bâtiment France (+10% sur un an) et les Travaux Publics (+16% sur un an). Le Bâtiment International est en baisse sur un an (-19% sur un an).

Le chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier est en baisse de 21%7 sur un an à 0,2 milliard d’euros

(-16% à périmètre et change constants). Le chiffre d’affaires tient compte de la cession des activités en Pologne en juillet 2025.

Le ROCA de la Division Construction s’établit à -212 millions d’euros sur le premier trimestre 2026, en amélioration de 28 millions d’euros sur un an. La marge de ROCA des activités de construction progresse de 0,4 point sur la période à -4,0%.

Le ROCA de Colas s’établit à -281 millions d’euros, en hausse de 24 millions d’euros sur un an. Pour rappel, les résultats du premier trimestre de Colas ne sont pas représentatifs des résultats semestriels et annuels, compte tenu de la saisonnalité de ses activités.

Le ROCA de Bouygues Construction s’améliore de 8 millions d’euros et atteint 80 millions d’euros sur le premier trimestre 2026. La marge des activités s’établit à 3,1%, en hausse de 0,2 point sur un an, et au plus haut niveau sur la période depuis 2018.

Enfin, le ROCA de Bouygues Immobilier s’établit à -11 millions d’euros contre -7 millions d’euros au premier trimestre 2025. Si le ROCA est impacté par le lent démarrage des opérations en début d’année limité et par l’effet de périmètre lié à la cession en Pologne, la marge des nouvelles opérations s’améliore progressivement au fil du temps.

Equans

Le carnet de commandes d’Equans s’établit à 26,1 milliards d’euros à fin mars, en légère baisse de 1% sur un an, et en hausse de 1% change contant et hors principales cessions et acquisitions. Sur le premier trimestre, Equans a enregistré une prise de commandes de 5,0 milliards d’euros. La marge sous-jacente de la prise de commandes continue de s’améliorer graduellement.

Equans a réalisé au premier trimestre 2026, un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros, en baisse de 6% sur un an. Equans poursuit sa stratégie de sélectivité de ses contrats et de ses affaires et a constaté un démarrage un peu lent de son activité sur certains marchés de niche et dans certaines zones géographiques en début d’année. Le chiffre d’affaires intègre également des effets de change négatifs d’environ 80 millions d’euros, avec une forte croissance de l’activité en Amérique du Nord totalement neutralisée par l’impact change.

La rentabilité d’Equans continue de s’améliorer de manière significative. Le ROCA atteint 205 millions d’euros sur le premier trimestre, en hausse de 28 millions d’euros sur un an. La marge des activités s’établit à 4,8%, en hausse de 0,9 point sur un an, soulignant la poursuite de la bonne exécution du plan Perform.

Bouygues Telecom

La performance commerciale de Bouygues Telecom dans le Fixe reste solide, en volume comme en valeur, soutenue par une stratégie centrée sur la qualité et la fidélisation client qui se traduit par une baisse continue du churn sur le premier trimestre 2026.

À fin mars 2026, le parc de clients FTTH atteint 4,8 millions d’abonnés, Bouygues Telecom ayant attiré 89 000 nouveaux clients sur le premier trimestre. Le parc Fixe comprend au total 5,5 millions de clients, soit 47 000 nouveaux clients au cours du premier trimestre. La part des clients Fixe bénéficiant d’une ligne FTTH continue d’augmenter et atteint 87%, contre 83% un an auparavant. Au premier trimestre, l’ABPU Fixe est en hausse de 0,3€ sur un an, à 33,5€ par client par mois.

Bouygues Telecom affiche également une bonne performance commerciale dans le Mobile, dans un marché mature et toujours concurrentiel. Cette dynamique est notamment portée par les effets positifs de sa stratégie initiée fin 2024 avec BiG, qui se poursuivent sur le churn et le nombre de clients convergents. Le parc forfait Mobile hors MtoM compte 18,7 millions de clients, avec 91 000 nouveaux clients sur le premier trimestre.

L’ABPU Mobile s’établit à 16,9€ par client par mois au cours du premier trimestre, en baisse de 0,6€ par rapport au premier trimestre 2025, dans un contexte de marché toujours concurrentiel, avec des prix bas à l’acquisition de nouveaux clients des offres entrée de gamme.

Le chiffre d’affaires facturé aux clients ressort à 1,6 milliard d’euros, stable sur un an, la contribution positive du Fixe compensant la baisse du Mobile. Au total, le chiffre d’affaires de l’opérateur est en hausse de 2% sur un an, porté par la hausse du chiffre d’affaires Autres (+9% sur un an), composé principalement du chiffre d’affaires Terminaux, Accessoires et Travaux.

L’EBITDA après Loyer atteint 415 millions d’euros au premier trimestre 2026, stable sur un an. Cette stabilité reflète la poursuite des efforts de maîtrise des coûts. La marge d’EBITDA après Loyer s’établit à 25,9%, stable sur un an.

Le ROCA de Bouygues Telecom s’élève à 82 millions d’euros, en baisse de 19 millions d’euros sur un an. Cette diminution attendue s’explique par l’augmentation continue des dotations aux amortissements en lien avec le niveau élevé des investissements réalisés au cours des dernières années.

Les investissements d’exploitation bruts hors fréquences s’élèvent à 342 millions d’euros au premier trimestre, en baisse de 52 millions d’euros sur un an.

TF1

Au premier trimestre 2026, malgré un fort contexte concurrentiel (avec notamment les Jeux Olympiques d’hiver), le groupe TF1 maintient son leadership sur ses cibles commerciales : la part d’audience chez les FRDA < 508 s’établit à 33,2% (en hausse de 0,2 pt sur 1 an), et chez les individus âgés de 25 à 49 ans, elle s’établit à 29,8% (en baisse de 0,3 pt sur un an). TF1+ confirme son succès auprès du public avec 41 millions de streamers mensuels en moyenne sur le premier trimestre 2026 en progression par rapport aux 35 millions de streamers mensuels au premier trimestre 2025.

Le chiffre d’affaires du groupe TF1 s’élève à 472 millions d’euros au premier trimestre 2026, en baisse de 9% sur un an (-5% à périmètre et change constants) dans un contexte publicitaire dégradé :

Le chiffre d’affaires Média s’élève à 414 millions d’euros, en repli de 10% sur un an (-6% à périmètre et change constants en lien essentiellement avec les cessions de My Little Paris et Play Two en fin d’année 2025), avec un chiffre d’affaires publicitaire en baisse de 7% sur un an. La forte dynamique de croissance de TF1+ se maintient (+22% sur un an) et continue de démontrer l’attractivité de la plateforme pour les annonceurs.

Le chiffre d’affaires de Studio TF1 s’établit à 58 millions d’euros au premier trimestre 2026, quasi stable sur un an.

Le ROCA de TF1 s’élève à 13 millions d’euros, en retrait de 30 millions d’euros sur un an, comme anticipé à ce stade de l’année. Il intègre un coût des programmes de 222 millions d’euros, globalement stable sur un an, qui comprend notamment la diffusion de neuf matchs du Tournoi des Six Nations. La marge des activités s’établit à 2,8%.

SITUATION FINANCIÈRE

A 17,1 milliards d’euros, la liquidité du Groupe est à un niveau très élevé. Elle est composée de la trésorerie du Groupe à hauteur de 5,9 milliards d’euros, complétée de facilités de crédit moyen et long terme non utilisées de 11,2 milliards d’euros.

L’endettement financier net à fin mars 2026 s’établit à 5,1 milliards d’euros contre 7,1 milliards d’euros à fin mars 2025, soit une amélioration de plus de 2 milliards d’euros sur un an.

Au cours du premier trimestre 2026, la variation des Besoins en Fonds de Roulement et divers atteint

-761 millions d’euros9, une variation saisonnière habituelle pour un premier trimestre.

Le ratio d’endettement net10 à fin mars 2026 s’établit à 34%, en amélioration par rapport à fin mars 2025 (50%).

L’augmentation de l’endettement financier net à fin mars 2026 par rapport à fin décembre 2025, soit environ

0,9 milliard d’euros, est liée aux effets saisonniers de début d’année.

Fin mars 2026, la maturité moyenne des émissions obligataires du Groupe est de 6,4 ans à un coupon moyen de 3,01% (et un taux effectif moyen de 2,25%). L’échéancier de la dette est bien réparti dans le temps, et la prochaine échéance obligataire est en octobre 2026.

Les notations financières long terme attribuées au Groupe par les agences Moody’s et Standard and Poor’s sont respectivement : A3, perspective stable et A-, perspective stable.

FAITS SIGNIFICATIFS

Colas

Le 19 mars 2026, Colas a signé un protocole d’accord pour l’acquisition des activités de construction routière et de recyclage du groupe Frauenrath, une entreprise familiale implantée en Allemagne depuis la fin du 19ème siècle. Cette opération, qui serait la première acquisition routière dans le pays, s’inscrit dans la stratégie de développement de Colas sur le plus grand marché d’Europe.

Les activités de construction et de recyclage du groupe Frauenrath (construction routière, aménagement urbain, économie circulaire) emploient environ 420 collaborateurs répartis sur les sites de Heinsberg (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) et Großröhrsdorf (Saxe), et réalisent un chiffre d'affaires d'environ 150 millions d'euros (2025).

En profitant d’une présence dans deux Länder, la Rhénanie du Nord-Westphalie et la Saxe, le Groupe bénéficiera d’un marché allemand porteur, soutenu par le gouvernement qui y a annoncé des budgets substantiels pour les infrastructures.

La finalisation de l’opération est attendue d’ici la fin du premier semestre 2026 et est soumise aux conditions de réalisation habituelles, dont l’approbation par les autorités de la concurrence.

Bouygues Telecom

Le 17 avril 2026, à la suite du process de due diligence initié en 2026, Bouygues Telecom, Free-Groupe Iliad et Orange ont annoncé la remise d'une nouvelle offre et sont entrés en négociations exclusives avec le groupe Altice France en vue de l’acquisition de SFR.

Cette offre porte sur un montant total de 20,35 milliards d'euros de valeur d’entreprise pour les actifs considérés de Altice France.

Altice France a octroyé une période d’exclusivité au Consortium jusqu’au 15 mai 2026 afin de finaliser les termes et la documentation de la transaction.

Dans un marché mature, cette opération industrielle, tout en assurant la continuité pour les clients de SFR, permettrait à la fois de :

renforcer les investissements dans la résilience des réseaux très haut débit, dans la cybersécurité, mais aussi dans l’innovation et les nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle ;

consolider la maîtrise d’infrastructures stratégiques pour le pays ;

et de préserver un écosystème concurrentiel au bénéfice des consommateurs.





Cette opération, socialement responsable, permettrait de pérenniser et renforcer l’ensemble du secteur de l’économie numérique et des télécommunications en France.

Cette offre porte sur l’acquisition de la plupart des actifs d’Altice France - SFR, mais exclut les participations dans les sociétés ACS/Intelcia, XP Fibre, UltraEdge et Altice Technical Services ainsi que les activités du groupe Altice France dans les départements et régions d’outre-mer.

Bouygues Telecom, Free-Groupe Iliad et Orange envisagent la répartition suivante du périmètre cible :

l’activité et la clientèle « B2B » seraient reprises par Bouygues Telecom ;

l’activité et la clientèle « B2C » seraient partagées entre Bouygues Telecom, Free Groupe Iliad et

Orange ;

Orange ; les autres actifs et ressources (notamment les infrastructures et les fréquences) seraient partagés entre Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange, à l’exception du réseau mobile de SFR en zone non dense qui serait repris par Bouygues Telecom.





La répartition du prix et de la valeur serait de l’ordre de 42% pour Bouygues Telecom, 31% pour Free-Groupe Iliad et 27% pour Orange.

L’opération sera soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel compétentes. Elle devra ensuite faire l’objet des autorisations réglementaires requises par les autorités compétentes, notamment au titre du contrôle des concentrations.

Il n'y a aucune certitude à ce stade que cette opération soit réalisée.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS FINANCIERS

30 juillet 2026 : résultats du premier semestre 2026 (7h30 CET)

5 novembre 2026 : résultats des neuf premiers mois 2026 (7h30 CET)

Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes et le rapport correspondant a été émis.

Retrouvez l’intégralité des comptes et annexes sur le site www.bouygues.com/resultats.



Le call de présentation des résultats aux analystes se tiendra le 7 mai 2026 à 9H (CET).

Les détails de connexion sont disponibles sur le site www.bouygues.com.

La présentation sera disponible avant le démarrage du webcast sur le site www.bouygues.com/resultats.

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié, présent dans 80 pays environ et riche d’environ 200 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : Division Construction (Colas, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier) ; énergies et services (Equans), télécoms (Bouygues Telecom) et médias (TF1).

CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES :

investors@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 11 97

CONTACT PRESSE :

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BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche • 75378 Paris cedex 08 • bouygues.com

ACTIVITÉ COMMERCIALE DU PREMIER TRIMESTRE 2026

CARNET DE COMMANDES DE LA DIVISION CONSTRUCTION

(millions d’euros) À fin mars 2026 À fin mars 2025 Variation Colas 14 289 15 051 -5% a Bouygues Construction 17 244 18 291 -6% b Bouygues Immobilier 676 860 -21% c Total 32 209 34 202 -6% d

(a) -1% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

(b) -3% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

(c) -15% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

(d) -3% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

COLAS, CARNET DE COMMANDES

(millions d’euros) À fin mars 2026 À fin mars 2025 Variation France Métropole 3 784 3 956 -4% International et Outre-Mer 10 505 11 095 -5% Total 14 289 15 051 -5%

BOUYGUES CONSTRUCTION, PRISES DE COMMANDES

(millions d’euros) T1 2026 T1 2025 Variation France 1 164 981 +19% International 1 056 1 335 -21% Total 2 220 2 316 -4%

BOUYGUES IMMOBILIER, RÉSERVATIONS

(millions d’euros) T1 2026 T1 2025 Variation Logement 267 303 -12% Tertiaire 34 0 n.s Total 301 303 -1%

EQUANS, CARNET DE COMMANDES

(millions d’euros) À fin mars 2026 À fin mars 2025 Variation France 9 462 8 774 +8% International 16 657 17 606 -5% Total 26 119 26 380 -1% a

(a) +1% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

BOUYGUES TELECOM, PARC CLIENTS

(en milliers) À fin mars 2026 À fin déc. 2025 Variation Parc Clients Mobile hors MtoM 18 734 18 645 +89 Parc Forfait Mobile hors MtoM 18 683 18 592 +91 Parc total Mobile 27 304 27 148 +155 Parc FTTH 4 782 4 693 +89 Parc total Fixe 5 479 5 432 +47

TF1, PART D’AUDIENCE (a)

en % À fin mars 2026 À fin mars 2025 Variation Total 33,2% 33,0% +0,2 pt

(a) Source Médiamétrie – Femmes de moins de 50 ans Responsables Des Achats

PERFORMANCE FINANCIÈRE DU PREMIER TRIMESTRE 2026

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DU GROUPE

(millions d’euros) T1 2026 T1 2025 Variation Chiffre d’affaires 12 183 12 585 -3,2% a Résultat opérationnel courant des activités 77 69 +8 Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA)ᵇ (24) (29) +5 Résultat opérationnel courant 53 40 +13 Autres produits et charges opérationnels (15) c (19) d +4 Résultat opérationnel 38 21 +17 Coût de l’endettement financier net (40) (49) +9 Charges d’intérêts sur obligations locatives (37) (29) -8 Autres produits et charges financiers (18) (19) +1 Impôt (10) (21) +11 Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées 2 (9) +11 Résultat net des activités poursuivies (65) (106) +41 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (4) (17) +13 Résultat net part du Groupe y.c. contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France (94) (156) +62 Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France (25) (33) +8 Résultat net part du Groupe hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France (69) (123) +54

(a) -1,6% à périmètre et change constants

(b) Purchase Price Allocation (Allocation du prix d’achat)

(c) Dont résultat non courant de -6 M€ chez Equans, +1 M€ chez Bouygues Telecom, -3 M€ chez TF1, et -7 M€ chez Bouygues SA

(d) Dont résultat non courant de -19 M€ chez Equans, +9 M€ chez Bouygues Telecom, -2 M€ chez TF1 et -7 M€ chez Bouygues SA

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ACTIVITÉS DU GROUPE

(millions d’euros) T1 2026 T1 2025 Variation Effet change Effet périmètre À PCC ᶜ Division Construction ᵃ 5 366 5 487 -2% +2% 0% 0% dont Colas 2 594 2 728 -5% +2% 0% -3% dont Bouygues Construction 2 584 2 521 +2% +2% 0% +5% dont Bouygues Immobilier 227 289 -21% 0% +6% -16% Equans 4 309 4 606 -6% +2% -1% -6% Bouygues Telecom 2 020 1 990 +2% 0% 0% +2% TF1 472 520 -9% 0% 4% -5% Bouygues SA et autres 70 56 n.s. - - n.s. Retraitements intra-Groupe ᵇ (93) (125) n.s. - - n.s. Chiffre d’affaires du Groupe 12 183 12 585 -3,2% +2% 0% -1,6% dont France 6 397 6 443 -1% 0% 0% -1% dont international 5 786 6 142 -6% +3% 0% -3%

(a) Somme des chiffres d’affaires contributifs après élimination des opérations intra-Groupe

(b) Dont retraitements intra-groupe des activités de construction

(c) À périmètre et change constants

CALCUL DE L’EBITDA APRÈS LOYER a DU GROUPE

(millions d’euros) T1 2026 T1 2025 Variation Résultat opérationnel courant des activités du Groupe 77 69 +8 Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA) (24) (29) +5 Charges d’intérêts sur obligations locatives (37) (29) -8 Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 564 557 +7 Dotations aux provisions et autres dépréciations nettes de reprises utilisées (60) 39 -99 Reprise de provisions et dépréciations non utilisées et autres (88) (94) +6 EBITDA après Loyer du Groupe 432 513 -81

(a) Voir glossaire pour les définitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS À L’EBITDA APRÈS LOYER a DU GROUPE

(millions d’euros) T1 2026 T1 2025 Variation Division Construction (258) (266) +8 dont Colas (280) (290) +10 dont Bouygues Construction 32 32 = dont Bouygues Immobilier (10) (8) -2 Equans 207 247 -40 Bouygues Telecom 415 415 = TF1 93 118 -25 Bouygues SA et autres (25) (1) -24 EBITDA après Loyer du Groupe 432 513 -81

(a) Voir glossaire pour les définitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS DU GROUPE (ROCA) a

(millions d’euros) T1 2026 T1 2025 Variation Division Construction (212) (240) +28 dont Colas (281) (305) +24 dont Bouygues Construction 80 72 +8 dont Bouygues Immobilier (11) (7) -4 Equans 205 177 +28 Bouygues Telecom 82 101 -19 TF1 13 43 -30 Bouygues SA et autres (11) (12) +1 Résultat opérationnel courant des activités du Groupe 77 69 +8

(a) Voir glossaire pour les définitions

TABLEAU DE PASSAGE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS (ROCA) AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2026

(millions d’euros) ROCA Amortissement de PPA ᵃ ROC Division Construction (212) -2 (214) dont Colas (281) -2 (283) dont Bouygues Construction 80 0 80 dont Bouygues Immobilier (11) 0 (11) Equans 205 0 205 Bouygues Telecom 82 -9 73 TF1 13 -1 12 Bouygues SA et autres (11) -12 (23) Total 77 -24 53

(a) Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions

TABLEAU DE PASSAGE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS (ROCA) AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2025

(millions d’euros) ROCA Amortissement de PPA ᵃ ROC Division Construction (240) -3 (243) dont Colas (305) -2 (307) dont Bouygues Construction 72 -1 71 dont Bouygues Immobilier (7) 0 (7) Equans 177 0 177 Bouygues Telecom 101 -9 92 TF1 43 -5 38 Bouygues SA et autres (12) -12 (24) Total 69 -29 40

(a) Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DU GROUPE (ROC)

(millions d’euros) T1 2026 T1 2025 Variation Division Construction (214) (243) +29 dont Colas (283) (307) +24 dont Bouygues Construction 80 71 +9 dont Bouygues Immobilier (11) (7) -4 Equans 205 177 +28 Bouygues Telecom 73 92 -19 TF1 12 38 -26 Bouygues SA et autres (23) (24) +1 Résultat opérationnel courant du Groupe 53 40 +13

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU GROUPE

(millions d’euros) T1 2026 T1 2025 Variation Division Construction (214) (243) +29 dont Colas (283) (307) +24 dont Bouygues Construction 80 71 +9 dont Bouygues Immobilier (11) (7) -4 Equans 199 158 +41 Bouygues Telecom 74 101 -27 TF1 9 36 -27 Bouygues SA et autres (30) (31) +1 Résultat opérationnel du Groupe 38 a 21 b +17

(a) Dont résultat non courant de -6 M€ chez Equans, +1 M€ chez Bouygues Telecom, -3 M€ chez TF1, et -7 M€ chez Bouygues SA

(b) Dont résultat non courant de -19 M€ chez Equans, +9 M€ chez Bouygues Telecom, -2 M€ chez TF1 et -7 M€ chez Bouygues SA

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(millions d’euros) T1 2026 T1 2025 Variation Division Construction (181) (216) +35 dont Colas (236) (264) +28 dont Bouygues Construction 68 63 +5 dont Bouygues Immobilier (13) (15) +2 Equans 150 118 +32 Bouygues Telecom (13) (8) -5 TF1 2 7 -5 Bouygues SA et autres (52) (57) +5 Résultat net part du Groupe (94) (156) +62

EXCÉDENT (+) / ENDETTEMENT (-) FINANCIER NET PAR MÉTIER

(millions d’euros) À fin mars 2026 À fin déc. 2025 Variation Colas 581 1 209 -628 Bouygues Construction 4 257 4 508 -251 Bouygues Immobilier (447) (371) -76 Equans 2 464 2 097 +367 Bouygues Telecom (4 009) (3 738) -271 TF1 565 515 +50 Bouygues SA et autres (8 470) (8 424) -46 Excédent (+) / Endettement (-) financier net (5 059) (4 204) -855 Obligations locatives courantes et non courantes (3 363) (3 419) +56

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AUX INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION NETS DU GROUPE

(millions d’euros) T1 2026 T1 2025 Variation Division Construction 42 46 -4 dont Colas 34 38 -4 dont Bouygues Construction 8 8 = dont Bouygues Immobilier 0 0 = Equans 30 29 +1 Bouygues Telecom 342 356 -14 TF1 59 68 -9 Bouygues SA et autres 0 1 -1 Investissements d’exploitation nets du Groupe - hors fréquences 473 500 -27 Fréquences 0 0 = Investissements d’exploitation nets du Groupe - y.c. fréquences 473 500 -27

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU CASH-FLOW LIBRE a DU GROUPE

(millions d’euros) T1 2026 T1 2025 Variation Division Construction (250) (258) +8 dont Colas (331) (343) +12 dont Bouygues Construction 94 94 = dont Bouygues Immobilier (13) (9) -4 Equans 152 149 +3 Bouygues Telecom 35 54 -19 TF1 9 27 -18 Bouygues SA et autres (39) (51) +12 Cash-flow libre ᵃ du Groupe - hors fréquences (93) (79) -14 Fréquences 0 0 = Cash-flow libre ᵃ du Groupe - y.c. fréquences (93) (79) -14

(a) Voir glossaire pour les définitions

GLOSSAIRE

Division Construction : Colas, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier

Activités d’énergies et services : Equans

ABPU (Average Billing Per User) :

Mobile : il est égal à la somme des chiffres d’affaires Mobile facturés au client pour les clients Grand Public et Entreprises, divisée par le nombre de clients moyen sur la période. Il ne prend pas en compte les cartes SIM MtoM et SIM gratuites ;

Fixe : il est égal à la somme des chiffres d’affaires Fixe facturés au client pour les clients Grand Public (hors Entreprises), divisée par le nombre de clients moyen sur la période.

BtoB (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

Carnet de commandes :

Colas, Bouygues Construction, Equans : représente le volume d'activité restant à réaliser pour les opérations ayant fait l'objet d'une prise de commande ferme, c'est-à-dire dont le contrat a été signé et est entré en vigueur (après l’obtention de l’ordre de service et la levée des conditions suspensives).

: représente le volume d'activité restant à réaliser pour les opérations ayant fait l'objet d'une prise de commande ferme, c'est-à-dire dont le contrat a été signé et est entré en vigueur (après l’obtention de l’ordre de service et la levée des conditions suspensives). Bouygues Immobilier : il est composé du chiffre d’affaires des ventes notariées restant à réaliser.

En application de la norme IFRS 11, Bouygues Immobilier exclut de son carnet de commandes le chiffre d’affaires des ventes notariées réalisées à travers des sociétés mises en équivalence (société en co-promotion en cas de contrôle conjoint).





Cash-flow libre : capacité d’autofinancement nette (déterminée après coût de l’endettement financier net, après charges d’intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés) diminuée des investissements nets d’exploitation, ainsi que du remboursement des obligations locatives. Il est calculé avant variation du besoin en fonds de roulement (BFR) lié à l’activité et du besoin en fonds de roulement lié aux immobilisations d’exploitation.

Chiffre d’affaires Autres (Bouygues Telecom) : différence entre le chiffre d’affaires total de Bouygues Telecom et le chiffre d’affaires Services. Il comprend en particulier :

les ventes de terminaux, d’accessoires, d’assurances ou autres ;

les revenus d’itinérance ;

les prestations de services autres que télécoms (construction de sites ou installation de lignes FTTH) ;

le cofinancement publicitaire.

Chiffre d’affaires Services (Bouygues Telecom) :

Il comprend :

le chiffre d’affaires facturé au client, qui intègre : Mobile :



clients Grand Public : le chiffre d’affaires des appels sortants (voix, SMS et données), des frais de mise en service, des services à valeur ajoutée ;

clients Entreprises : le chiffre d’affaires des appels sortants (voix, SMS et données), des frais de mise en service, des services à valeur ajoutée, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux entreprises ;

le chiffre d’affaires du Machine-To-Machine ( MtoM ) ;

( ) ; le chiffre d’affaires de l’itinérance ( roaming Visiteurs) ;

Visiteurs) ; le chiffre d’affaires réalisé avec les opérateurs de réseaux mobiles virtuels ( MVNO ) ; Fixe :

) ; clients Grand Public : le chiffre d’affaires des appels sortants, des services fixes haut débit, des services de télévision (notamment Video On Demand et Replay TV) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements ;

clients Entreprises : le chiffre d’affaires des appels sortants, des services fixes haut débit, des services de télévision (notamment Video On Demand et Replay TV ) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux entreprises ;

et ) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux entreprises ; le chiffre d’affaires de vente en gros réalisé avec d’autres opérateurs de réseaux fixes ;

le revenu des appels entrants Voix et SMS ;

l’étalement de la subvention sur la durée de vie prévisionnelle du client, conséquence d’IFRS 15 ;

l’activation, puis l’étalement sur la durée de vie prévisionnelle du client des chiffres d’affaires liés aux mises en services.

Churn : « taux d’attrition » en français, désigne le taux de désabonnement ou de perte de clientèle au cours d'une période donnée. Étroitement lié au concept de fidélisation client, il est particulièrement utilisé par les opérateurs télécom pour se référer au taux de clients ayant changé d’opérateur.

EBITDA après Loyer : correspond au résultat opérationnel courant, après prise en compte des charges d’intérêts sur obligations locatives, corrigé des dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles, aux provisions et autres dépréciations, ainsi que des effets liés aux pertes de contrôle. Ces derniers concernent l’impact lié aux réévaluations des lots conservés.

Évolution du chiffre d’affaires à périmètre et change constants :

à change constant : évolution après conversion du chiffre d’affaires en devises de la période en cours aux taux de change de la période de comparaison ;

à périmètre constant : évolution du chiffre d’affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante : en cas d’acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d’affaires de la société acquise qui n’a pas de correspondance dans la période de comparaison ; en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d’affaires de la société cédée qui n’a pas de correspondance dans la période en cours.



Excédent / Endettement financier net : il s’agit de la somme de la trésorerie et équivalents de trésorerie, soldes créditeurs de banque, dettes financières non courantes et courantes et juste valeur des instruments financiers. L’excédent / endettement financier n’inclut pas les obligations locatives non courantes et courantes. Selon que ce solde est positif ou négatif, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les principaux éléments de variation de l’endettement financier net sont présentés en note 7 de l’annexe aux comptes consolidés au 31 mars 2026 disponible sur le site internet du groupe Bouygues.

FTTH (Fiber to the Home - Fibre jusqu’à l’abonné) : correspond au déploiement de la fibre optique depuis le nœud de raccordement optique (lieu d’implantation des équipements de transmission de l’opérateur) jusque dans les logements ou locaux à usage professionnel (définition de l’Arcep).

Groupe (ou le « groupe Bouygues ») : désigne la société Bouygues SA et toute entité qui est contrôlée, directement ou indirectement, par la société Bouygues SA au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce français.

Liquidité : somme de la trésorerie disponible, de la juste valeur des instruments financiers de couverture et des lignes de crédit moyen et long terme confirmées et non utilisées.

Marge d’EBITDA après Loyer (Bouygues Telecom) : EBITDA après Loyer sur chiffre d’affaires Services.

Métier : désigne chacune des six grandes filiales du groupe Bouygues (Colas, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Equans, Bouygues Telecom et TF1).

MtoM : les communications Machine-To-Machine ou MtoM consistent en la mise en relation de machines ou d’objets intelligents, ou entre un objet intelligent et une personne, avec un système d’information via des réseaux de communications mobiles, généralement sans intervention humaine.

Prises FTTH sécurisées : prises pour lesquelles l’horizontal est déployé ou en cours de déploiement ou commandé et ce, jusqu’au point de mutualisation.

Prises FTTH commercialisées : prises pour lesquelles l’horizontal et la verticale sont déployés et connectés via le point de mutualisation.

Prise de commandes (Colas, Bouygues Construction, Equans) : une affaire est enregistrée dans la prise de commandes dès lors que le contrat est signé et entré en vigueur (obtention de l'ordre de service et levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement est mis en place. Le montant enregistré correspond au chiffre d’affaires à réaliser sur cette affaire.

Réservations en valeur (Bouygues Immobilier) : montant exprimé en euro de la valeur des biens immobiliers réservés sur une période donnée

logements : somme des valeurs des contrats de réservation, unité et bloc, signés par les clients et validés en interne, nettes des désistements enregistrés ;

immeubles de bureaux : enregistrés dans les réservations à la vente notaire.

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

si Bouygues Immobilier détient le contrôle exclusif de la société de co-promotion (intégration globale), alors 100 % des montants sont intégrés dans les réservations ;

s’il y a contrôle conjoint (société mise en équivalence), alors l’activité commerciale est enregistrée à hauteur de la quote-part détenue dans la société de co-promotion.

Résultat opérationnel courant des activités (ROCA) : le résultat opérationnel courant des activités correspond au résultat opérationnel courant avant prise en compte des amortissements et dépréciations des actifs incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA).

Trésorerie disponible : somme de la trésorerie et équivalents de trésorerie et juste valeur positive des instruments de couverture.

Wholesale : marché de la vente en gros aux opérateurs de communications électroniques.

1 Voir annexe pages 14 et 17

2 Endettement net / capitaux propres

3 Cash-flow libre avant coût de la dette nette, charges d’intérêt sur les obligations de location et impôts décaissés

4 Free cash-flow après impôts et frais financiers et avant BFR, hors fréquences

5 Chiffre d’affaires digital : comprend le chiffre d’affaires publicitaire de TF1+, et également le chiffre d’affaires publicitaire lié à TF1info.fr et à la TV segmentée, ainsi que les revenus liés aux abonnements (TF1+ Premium) et au micro-paiement

6 Total des contributions au chiffre d’affaires après élimination des opérations intra-Groupe

7 Hors quote-part des co-promotions

8 Femmes de moins de 50 ans Responsables Des Achats

9 Cf note 2.3 et note 7.2 de l’annexe aux comptes consolidés du premier trimestre 2026

10 Endettement net / capitaux propres

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