Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2026:

Kannattavuuden parannusohjelma käynnissä

AVAINLUKUJA

1-3/ 1-3/ 1-12/ 2026 2025 2025 Liikevaihto, milj. euroa 95,6 117,5 412,4 Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 2,2 4,1 12,6 Vertailukelpoinen käyttökate, % 2,3 3,5 3,1 Käyttökate, milj. euroa -0,3 4,1 11,3 Käyttökate, % -0,3 3,5 2,7 Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio, milj. euroa -1,9 -0,3 -4,2 Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio, % -2,0 -0,2 -1,0 Liikevoitto / -tappio, milj. euroa -4,4 -0,3 -5,9 Liikevoitto / -tappio, % -4,4 -0,2 -1,4 Raportointikauden voitto / tappio, milj. euroa -5,7 -2,2 -12,1 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 4,5 -0,4 12,2 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,08 -0,01 0,21 Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,10 -0,04 -0,21 Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % -5,4 -0,9 -3,3 Velkaantumisaste (gearing), % 84,3 60,0 80,7

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Tammi–maaliskuu 2026 lyhyesti:



- Liikevaihto laski 18,6 % ja oli 95,6 milj. euroa (117,5)

- Vertailukelpoinen käyttökate laski 2,2 milj. euroon (4,1)

- Liiketoiminnan rahavirta oli 4,5 milj. euroa (-0,4)

Näkymät vuodelle 2026

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2026 paranee vuodesta 2025. Vuonna 2025 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 12,6 milj. euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS:

"Kuitukangasmarkkina pysyi vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä pääosin vakaana. Lähi-idän konflikti vaikutti tarkastelujaksolla vain rajallisesti Suomisen liiketoimintaan, mutta seuraamme etenkin raaka-aineiden ja energian kustannusten kehitystä tarkasti. Olemme ottaneet käyttöön ketterän hinnoittelumallin suojataksemme katteitamme tuotantopanosten kustannusten noustessa. Hallinnoimme myös aktiivisesti raaka-aineiden saatavuutta ja pidentyneitä toimitusaikoja, jotta voimme varmistaa keskeytymättömän tuotanto- ja toimituskyvyn.

Suomisen liikevaihto oli 95,6 milj. euroa (117,5 milj. euroa vertailukaudella), mikä heijastaa pienempiä volyymeja ja epäedullisia valuuttakurssivaikutuksia. Myyntiin vaikuttivat edelleen merkittävät häiriötilanteet Yhdysvaltain tuotantolaitoksillamme vuonna 2025, minkä seurauksena osa asiakkaista lisäsi tuontia. Lisäksi volyymeihin vaikuttivat Euroopassa vuoden 2025 puolivälissä käynnistetyt kapasiteettimuutokset.

Vertailukelpoinen käyttökate oli 2,2 milj. euroa (4,1 milj. euroa). Käyttökatteeseen vaikuttivat kielteisesti pääasiassa pienemmät volyymit ja epäedullinen tuotemix, mitä kustannussäästöt osittain kompensoivat. Vuoden 2025 puolivälissä käynnistetyn kustannussäästöohjelman toteutus eteni suunnitelman mukaisesti. Ohjelman tavoitteena on 10 miljoonan euron kustannusvähennys 24 kuukauden aikana.

Koska taloudellinen tuloksemme ja toimitusvarmuutemme eivät ole viime vuosina vastanneet odotuksia, ilmoitimme tammikuun lopussa kolmivuotisen kannattavuuden parantamisohjelman käynnistämisestä. Ohjelman tavoitteena on 10 %:n EBITDA-marginaali. Vahvistaaksemme kykyämme toteuttaa tämä kunnianhimoinen muutos otimme käyttöön uuden funktionaalisen toimintamallin, jonka tarkoituksena on vahvistaa osaamista ja tehokkuutta sekä varmistaa keskittyminen asiakkaisiin ja valmistukseen.

Priorisoimme parannuksia tuotantoon ja toimituskykyyn, operatiiviseen tehokkuuteen sekä kaupallisiin kyvykkyyksiin, jotta voimme tuottaa enemmän arvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme. Olemme aloittaneet tehdastuotantomme kehittämisen, jatkuvan parantamisen menetelmien käyttöönoton kaikissa prosesseissa ja vahvemman vastuunottamisen kulttuurin rakentamisen. Lisäksi uusi tuotantolinjamme Espanjan Alicantessa on valmis kaupalliseen tuotantoon tämän vuoden toisen neljänneksen aikana.

On ollut rohkaisevaa nähdä, miten sitkeästi ja sitoutuneesti organisaatiomme toimii haastavassa toimintaympäristössä. Vahvojen toimenpidesuunnitelmien ja uudistetun, kurinalaisen toimeenpanon ansiosta olen luottavainen, että suoriutumisemme paranee vuoteen 2025 verrattuna.

Charles Héaulmé

Toimitusjohtaja





LIIKEVAIHTO



Suomisen liikevaihto laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 18,6% edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 95,6 milj. euroa (117,5). Myyntivolyymi pieneni vertailukaudesta, samoin kuin myyntihinnat, jotka seurasivat raaka-ainehintojen kehitystä. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 5,6 milj. euroa.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 55,6 milj. euroa (73,6) ja EMEA-liiketoiminta-alueen 40,0 milj. euroa (43,9).



KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO/ -TAPPIO JA TULOS

Vertailukelpoinen käyttökate oli 2,2 milj. euroa (4,1). Käyttökate oli -0,3 milj. euroa (1,3). Suurin syy käyttökatteen heikkenemiseen oli myyntimäärien lasku ja tuotemix. Myyntihinnat olivat myös alemmat, mutta tämän vaikutuksen kumosi raaka-aineiden alempi hinta. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 0,1 milj. euroa. Lisäksi ensimmäisen neljänneksen tulokseen sisältyi 0,5 milj. euron vakuutuskorvaus, joka liittyi Yhdysvaltain tehtailla vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä sattuneeseen vahinkoon.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät käyttökatteessa ja liikevoitossa/-tappiossa vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä olivat -2,5 milj. euroa (0,0), ja ne liittyivät toukokuussa 2025 käynnistettyyn säästöohjelmaan sekä Suomisen tammikuussa 2026 ilmoittamaan kolmivuotiseen kannattavuuden parantamisohjelmaan. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio laski -1,9 milj. euroon (-0,3). Liikevoitto/-tappio oli -4,4 milj. euroa (-0,3).

Tulos / tappio ennen tuloveroja oli -5,4 milj. euroa (-2,2) ja raportointikauden tulos -5,7 milj. euroa (-2,2). Tuloverot olivat -0,3 milj. euroa (+0,0).



RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 78,0 milj. euroa (67,4). Velkaantumisaste oli 84,3 % (60,0 %) ja omavaraisuusaste 33,9 % (37,2 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa -1,0 milj. euroa (-1,9) eli -1,0 % (-1,6 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu kasvatti nettorahoituskuluja +0,5 milj. eurolla (+0,6).

Liiketoiminnan rahavirta oli +4,5 milj. euroa (-0,4) ja osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,08 euroa (-0,01). Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin, -1,4 milj. euroa (-1,1), vaikuttivat merkittävimpinä erinä katsauskaudella maksetut korot. Vuoden alusta nettokäyttöpääoman muutos oli 6,2 milj. euroa positiivinen (2,8 milj. euroa negatiivinen) johtuen pääasiassa siitä, että saamisista ja vaihto-omaisuudesta vapautettiin pääomaa.

Suominen sopi kesäkuun 2025 lopussa uudesta kolmivuotisesta syndikoidusta lainajärjestelystä, joka koostuu 50 milj. euron määräaikaisesta lainasta sekä 50 milj. euron luottolimiittijärjestelystä (revolving credit facility). Sopimuksen eräpäivää on mahdollista jatkaa vuodella. Lainasopimus on solmittu Danske Bank A/S:n ja Nordea Bank Abp:n kanssa. Uuden lainajärjestelyn taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing), ja se korvaa Suomisen aiemman, 100 milj. euron suuruisen syndikaattilainajärjestelyn, jonka luotonantajina olivat Danske Bank A/S ja Nordea Abp.

Suominen seuraa lainojen kovenanttiehtojen täyttymistä säännöllisesti. Varmistaakseen, että kovenanttiehtoja ei rikota, Suominen on neuvotellut lainanantajien kanssa kovenanttiehtojen tasojen muuttamisesta.



INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 4,3 milj. euroa (5,8), ja suurimmat investoinnit kohdistuivat kasvuinvestointeihin Yhdysvaltojen Bethunessa sekä Espanjan Alicantessa. Muut investoinnit koostuivat pääosin ylläpitoinvestoinneista.

Katsauskauden poistot olivat 4,1 milj. euroa (4,4) ja arvonalentumistappiot 0,0 milj. euroa (0,0).



EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Suominen lähestyy vastuullisuusasioita kokonaisvaltaisesti. Yritysvastuuohjelmamme vuosille 2025–2030 määrittää painopisteemme ja niiden mittarit (KPI). Tuotevalikoimamme sisältää kestäviä kuitukankaita, ja kehitämme jatkuvasti uusia innovatiivisia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat pienemmät.

Tavoitteemme on, että yli kaksi kolmasosaa käyttämistämme raaka-aineista on kasvipohjaisia ja että yli puolet uusista tuotekehityshankkeista keskittyy kestävien tuotteiden kehittämiseen. Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Tammi-maaliskuussa 2026 Suomisella ei ollut yhtään (Q1 2025: 1) poissaoloon johtanutta työtapaturmaa.

Maaliskuussa 2026 Suomisen Nakkilan tehdas sai Vision Zero Forumilta tason 1 – World Leading -luokituksen. Tämä on foorumin myöntämä korkein mahdollinen tunnustus, ja se kertoo Nakkilan tehtaan pitkäjänteisestä ja järjestelmällisestä turvallisuustyöstä sekä jatkuvasta sitoutumisesta turvallisuuteen. Taso 1 -luokituksen lisäksi Nakkilan tehdas oli yksi 60 työpaikasta, jotka saavuttivat vuoden 2025 arvioinnissa nolla tapaturmaa -tavoitteen.

Suomen Työterveyslaitoksen koordinoima Vision Zero Forum kokoaa eri puolilta Suomea yhteen lähes 600 työpaikkaa, jotka ovat sitoutuneet kehittämään työturvallisuutta ja jakamaan parhaita käytäntöjä.

Maaliskuun 2026 lopulla Suomisen Paulínian tehdas juhlisti 5 000:tä päivää ilman poissaoloon johtaneita työtapaturmia. Saavutus kuvastaa vuosikausien yhteistä sitoutumista, kurinalaisuutta ja välittämistä ihmisten hyvinvoinnista.

Suominen on sitoutunut parantamaan tuotannon tehokkuutta ja resurssien käyttöä sekä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä Scope 1, 2 ja 3 -päästöjen osalta Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 °C tavoitteen mukaisesti. Tavoitteenamme on myös saavuttaa nollataso kaatopaikalle päätyvässä kuitukangastuotantojätteessä vuoteen 2030 mennessä.

1,5 °C:n ilmastoskenaarion mukaisesti absoluuttinen päästövähennystavoitteemme on 42 % Scope 1–3-kokonaispäästöistä. Tavoitejakso on 2025–2030, ja vertailuvuosi 2024.

Suominen raportoi yksityiskohtaisesti edistymisestään vastuullisuustyössä 20.3.2026 julkaistussa kestävyysraportissaan, joka sisältyi Suomisen vuoden 2025 vuosikertomuksessa julkaistuun hallituksen toimintakertomukseen. Kestävyysraportti on laadittu Suomen kirjanpitolain, EU:n kestävyysraportointistandardien (ESRS) ja EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti.



OSAKETIEDOT



Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.3.2026 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.3.2026 oli 334 957 osaketta eli 0,6 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 1,96 euroa, alin 1,10 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 1,50 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 1,15 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.3.2026 oli 66,4 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 486 744 omaa osaketta 31.3.2026.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 15.4.2026 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa yhtiön tammi-maaliskuun 2026 osavuosikatsauksen julkistamisesta.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2024–2026, 2025–2027 ja 2026-2028. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Suominen ilmoitti 29.1.2026, että Suomisen hallitus on päättänyt johdon ja avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta, joka kattaa vuodet 2026–2028.

Ansaintajakson 2026–2028 ansaintakriteerit on sidottu osakkeen absoluuttiseen kokonaistuottoon (painoarvo 40 %) vuosina 2026–2028, liikevoittoon (EBIT) (painoarvo 40 %) vuotena 2025–2028, sekä vuoden 2028 osalta toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoitteeseen (painoarvo 20 %) koskien raaka-ainetehokkuuden parantamista.

Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 1 500 000 Suomisen osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Ansaintajakson 2026–2028 kohderyhmään kuuluu 28 avainhenkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.



Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso 2024–2026 2025–2027 2026–2028 Palkkion peruste Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto (40 %), suhteellinen kokonaistuotto (40 %) ja toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoite (20 %) Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto (40 %), suhteellinen kokonaistuotto (40 %) ja toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoite (20 %) Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto (40 %), liikevoitto (EBIT) (40 %) ja toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoite (20 %) Mahdollinen palkkion maksu Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2027 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2028 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2029 Osallistujat 22 henkilöä 27 henkilöä 28 henkilöä Osakkeiden maksimimäärä 845 191 1 375 431 1 500 000



Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmén osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua yhtiön käynnissä oleviin pitkän aikavälin osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin 2024–2026, 2025–2027 ja 2026 -2028. Mahdollinen maksu kannustinjärjestelmistä suhteutetaan pro ratan mukaisesti. Hänen osallistumisensa näihin järjestelmiin on sisällytetty ylläolevaan taulukkoon.

Toimitusjohtajalla on oikeus aloitusbonukseen, joka koostuu 200 000 yhtiön osakkeesta. Bonus maksetaan osakkeina vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä, mikäli toimitusjohtajasopimus on tuolloin edelleen voimassa. Mahdolliset verot maksaa palkkion saaja.

Vuoden 2026 kannustinjärjestelmän mukaisesti toimitusjohtajan odotetaan hankkivan enintään 100 000 Suominen Oyj:n osaketta Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suominen vastaa sijoitukseen siten, että toimitusjohtaja saa vastikkeetta:

· 100 000 osaketta, mikäli vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) on vähintään 20 milj. euroa

· 300 000 osaketta tavoitetasolla, mikäli vertailukelpoinen käyttökate on 25 milj. euroa

· 500 000 osaketta enimmäistasolla, mikäli vertailukelpoinen käyttökate on 30 milj. euroa.

Yhtiö siirtää osakkeet seuraavan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hallituksen päätöksen mukaisesti. Vuoden 2027 kannustinjärjestelmän osalta suunnitelman ensimmäinen puolisko on ehdoton ja toinen puolisko perustuu hallituksen asettamiin suoritustavoitteisiin, edellyttäen että toimitusjohtajan palvelussuhde yhtiössä on voimassa palkkioiden maksun ajankohtana.

Jakso 2025–2026; Aloitusbonus Vuosittainen osakepalkkio 2026 Vuosittainen osakepalkkio 2027 – ehdoton osuus Palkkion peruste Työssäolovelvoite



Omistusvelvoite, vertailukelpoinen käyttökate Omistusvelvoite, Mahdollinen palkkion maksu Maksetaan Suomisen osakkeina syyskuussa 2026 Maksetaan Suomisen osakkeina keväällä 2027 Maksetaan Suomisen osakkeina keväällä 2028 Osallistujat Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Osakkeiden maksimimäärä 200 000 500 000 250 000

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen ei saanut katsauskaudella arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.



LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Iranin konfliktilla oli rajallinen vaikutus Suomisen liiketoimintaan tammi–maaliskuussa 2026. Pitkittynyt konflikti vaikuttaisi todennäköisesti energian ja raaka-aineiden kustannuksiin ja saatavuuteen. Suominen seuraa tilannetta tarkasti lieventääkseen mahdollisia vaikutuksia.

Suominen hallitsee mahdollisia kustannusten nousuja hinnoittelumekanismien avulla. Tavoitteena on minimoida haitalliset vaikutukset Suomisen kannattavuuteen.

Pyyhintätuotemarkkinalla kysyntä on historiallisesti ollut melko vakaata myös häiriötilanteiden aikana. Suominen ei odota olennaista kulutuksen vähenemistä, mutta inflaatio tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös pyyhintätuotemarkkinaan.

Muita Suomisen riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat muun muassa valmistukseen, kilpailuun, raaka-aineiden hintoihin ja saatavuuteen liittyvät riskit, asiakaskohtaiset myyntimäärät ja luotot, lainsäädännön muutokset, poliittinen ympäristö tai taloudellinen tilanne ja investoinnit sekä taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta 2025 osoitteesta suominen.fi/fi/sijoittajille.



TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa pyyhintätuotteissa sekä hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä Suomisen toimintaympäristöä leimasivat edelleen makrotaloudellinen epävarmuus ja geopoliittiset jännitteet.

Jatkuvat geopoliittiset jännitteet, mukaan lukien Iranin sota, lisäsivät epävarmuutta maailmanlaajuisesti. Öljyn ja kaasun hintojen nousu vaikutti energian sekä öljypohjaisten materiaalien hinnoitteluun.

Lisäksi kilpailukykyyn vaikuttavana keskeisenä tekijänä säilyvät kansainvälisen kauppapolitiikan mahdolliset muutokset. Tullipolitiikan lisäheilahtelut voivat johtaa tilapäisiin häiriöihin toimitusketjuissa.



KANNATTAVUUDEN PARANTAMISOHJELMA, UUSI TOIMINTAMALLI JA JOHTORYHMÄ

Suominen julkisti 29.1.2026 käynnistävänsä kolmivuotisen ohjelman yhtiön kannattavuuden parantamiseksi. Full Potential -ohjelman tavoitteena on saavuttaa 10 %:n käyttökate (EBITDA) vuoteen 2028 mennessä. Lisäksi Suominen ottaa käyttöön uuden, funktionaalisen toimintamallin. Asiakas- ja tehdaslähtöisen toimintamallin tavoitteena on vahvistaa osaamista ja tehokkuutta.

Samalla kun lyhyen aikavälin prioriteettina on kannattavuuden parantaminen, Suominen kehittää myös pitkän aikavälin strategiaansa ja taloudellisia tavoitteitaan, joilla yhtiölle määritellään selkeä ja johdonmukainen suunta seuraavaan kehitysvaiheeseen. Näistä viestitään tarkemmin vuoden 2026 aikana.

Full Potential -ohjelman tavoitteena on saavuttaa 10 %:n käyttökate (EBITDA) ja 2–3-kertainen velkaantumisaste (nettovelka/EBITDA) vuoteen 2028 mennessä. Ohjelmaan sisältyy arviolta noin 30 miljoonan euron investoinnit kolmen vuoden aikana, joista muutoskustannusten osuus on noin 10 miljoonaa euroa ja tuotantokyvyn kehittämiseen liittyvien investointien (capex) osuus noin 20 miljoonaa euroa.

Uusi toimintamalli 1.2.2026 alkaen

Suominen otti 1.2.2026 alkaen käyttöön uuden toimintamallin, joka vahvistaa strategisten prioriteettien toteutusta, selkeyttää vastuita ja tiivistää asiakastarpeiden, teknologian kehityksen ja operatiivisen suorituskyvyn välistä yhteyttä.

Uudessa mallissa kaupalliset toiminnot tuotiin yhteen, mikä vahvistaa keskittymistä kasvuun ja liiketoiminnan kehitykseen sekä varmistaa tuotekehityksen ja asiakassuhteiden strategisen yhtenäisyyden. Myyntiorganisaatio rakentaa syvää globaalia osaamista, samalla kun yhtiö säilyttää kaikilla markkinoilla vahvan paikallisen läsnäolon lähellä asiakkaita. Kaupallisia toimintoja johtaa Kaupallinen johtaja (Chief Commercial and Technology Officer, CCTO).

Operatiivisen johtajan (COO) roolia laajennettiin kattamaan kaikki tehtaat, turvallisuus, tuotantotekniikka, hankinta ja toimitusketju. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa Suomisen operatiivista luotettavuutta ja tuotannon suorituskykyä. Samalla varmistetaan parhaiden käytäntöjen, jatkuvan parantamisen ja yhtenäisten prosessien järjestelmällinen käyttöönotto koko organisaatiossa.

Muutokset on suunniteltu vahvistamaan tulosvastuuta, parantamaan toimeenpanon kurinalaisuutta ja kehittämään päätöksentekoa sekä operatiivisissa että kaupallisissa toiminnoissa.



MUUTOKSIA SUOMISEN JOHTORYHMÄSSÄ

Tukeakseen yhtiön muutosohjelmaa ja uuden toimintamallin käyttöönottoa Suominen on nimittänyt Kimmo Raunion (DI, tuotantotalous) talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 18.5.2026 alkaen.

Siihen asti nykyinen talousjohtaja Janne Silonsaari jatkaa tehtävässään. Janne Silonsaari on päättänyt jättää yhtiön ja tukee siirtymää kesäkuun puoliväliin asti.

Kimmo Raunio on kokenut talousjohtaja, jolla on vahva tausta teollisen valmistuksen alalta ja kokemusta muutos- ja tuottavuushankkeiden johtamisesta sekä konserni- että tehdastasolla. Hän siirtyy Suomiselle Fortaco Groupista, jossa hän on työskennellyt 13 vuotta erilaisissa taloushallinnon tehtävissä, viimeksi talousjohtajana ja varatoimitusjohtajana.

Markku Koivisto, joka toimii tällä hetkellä EMEA-alueen johtajana ja teknologiajohtajana, nimitettiin kaupalliseksi johtajaksi, Chief Commercial and Technology Officer, 1.2.2026 alkaen.

Mark Ushpol, Amerikka-alueen johtaja, jätti Suomisen johtoryhmän 1.2.2026.

Marika Väkiparta, OTM, joka toimi aiemmin Suomisen liiketoiminnan muutosjohtajana, nimitettiin Strategia- ja transformaatiojohtajaksi sekä vt. lakiasiainjohtajaksi 1.2.2026 alkaen.

Suominen tiedotti 26.2.2026, että Suomisen henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Rouru oli päättänyt jättää yhtiön siirtyäkseen tehtävään toisessa yrityksessä. Hän jatkaa Suomisella viimeistään 15.6.2026 asti varmistaen sujuvan siirtymän.

NÄKYMÄT VUODELLE 2026

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2026 paranee vuodesta 2025. Vuonna 2025 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 12,6 milj. euroa.



KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Varsinainen yhtiökokous (15.4.2026)

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.4.2026 etäkokouksena ilman kokouspaikkaa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2025 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

Yhtiökokous päätti hyväksyä vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistetun palkitsemispolitiikan mukaisen yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa ja jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 74 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa yhtiön tammi–maaliskuun 2026 osavuosikatsauksen julkaisupäivästä.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Yhtiökokous valitsi Suominen Oyj:n hallituksen jäseniksi uudelleen Andreas Ahlströmin, Gail Ciccionen, Maija Joutsenkosken, Nina Linanderin ja Laura Remeksen. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Ville Vuori.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Vuori.

Kaikki valitut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki valitut henkilöt ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä ja Maija Joutsenkoskea. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja, Ahlstrom Capital B.V., on osa A. Ahlström -konsernia. Andreas Ahlström toimii tällä hetkellä toimitusjohtajana Ahlström Invest B.V:ssä, joka on A. Ahlström -konsernin osakkuusyhtiö. Maija Joutsenkoski toimii tällä hetkellä sijoitusjohtajana A. Ahlström Oy:llä, joka on Ahlstrom Capital B.V:n emoyhtiö.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. KPMG Oy Ab on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Anders Lundinin. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Anders Lundin. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 1,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämäärällä. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2027 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 8 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 13,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämäärällä. Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja se voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää tai hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutukseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander, ja Laura Remes sekä Maija Joutsenkoski valittiin uudelleen jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ville Vuori, ja Andreas Ahlström sekä Gail Ciccione valittiin uudelleen jäseniksi. Hallitus päätti lakkauttaa hallituksen 13.12.2023 perustaman väliaikaisen strategiavaliokunnan.

Nimitys Suomisen johtoryhmässä

Suominen ilmoitti 16.4.2026 nimittäneensä Liisa Pursiheimon (KTM, taloustiede ja kansainvälinen liiketoiminta; Suomen ja Yhdysvaltojen kansalainen) henkilöstöjohtajaksi (CHRO) ja johtoryhmän jäseneksi 21.4.2026 alkaen.

Liisa Pursiheimolla on vuosikymmenten kansainvälinen johtamiskokemus. Hän on toiminut suuren osan urastaan Yhdysvalloissa ja johtanut globaaleja henkilöstöaloitteita erilaisilla markkinoilla ja eri kulttuureissa. Viimeksi hän työskenteli neljä vuotta SACHEM, Inc.:ssä, jossa hän toimi globaalina HR-johtajana (Global Director, Human Resources).



Suomisen johtoryhmä 18.5.2026 alkaen:

Charles Héaulmé, toimitusjohtaja

Kimmo Raunio, talousjohtaja

Markku Koivisto, kaupallinen johtaja

Francois Guetat, operatiivinen johtaja

Liisa Pursiheimo, henkilöstöjohtaja

Marika Väkiparta, strategia- ja transformaatiojohtaja, vt. lakiasiainjohtaja



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI

Suominen on laatinut vuodelta 2025 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.



AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI



Suomisen toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja talousjohtaja Janne Silonsaari esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa samana päivänä klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.events.inderes.com/q1-2026.. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi .

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä osoitteessa https://events.inderes.com/suominen/q1-2026/dial-in.. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin. Kysymykset tulee esittää englanniksi.



SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen julkaisee vuoden 2026 puolivuosikatsauksensa 7.8.2026 noin klo 9.30.



SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.3.2026



Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätöstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu pääosin samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin tilikaudelta 2025 laaditussa konsernitilinpäätöksessä lukuun ottamatta uusien kirjanpitostandardien ja -tulkintojen vaikutusta, joita on sovellettu 1. tammikuuta 2026 alkaen.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1. tammikuuta 2026, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

IFRS-standardien mukaisesti osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää johdon tekemiä arvioita ja oletuksia. Ne heijastavat johdon parasta näkemystä raportointipäivänä, mutta toteutuneet tulokset voivat poiketa arvioiduista määristä.

TASE

1 000 euroa 31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo 15 496 15 496 15 496 Aineettomat hyödykkeet 895 2 265 1 150 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 127 779 120 022 124 844 Käyttöoikeusomaisuuserät 8 349 10 479 8 617 Oman pääoman ehtoiset instrumentit 421 421 421 Muut pitkäaikaiset saamiset 130 152 155 Laskennalliset verosaamiset 3 309 2 611 3 595 Pitkäaikaiset varat yhteensä 156 379 151 447 154 278 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 41 786 47 979 40 443 Myyntisaamiset 34 998 62 961 38 077 Muut lyhytaikaiset saamiset 7 609 5 452 6 869 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 708 542 660 Rahavarat 31 423 34 198 32 064 Lyhytaikaiset varat yhteensä 116 524 151 131 118 112 Varat yhteensä 272 903 302 578 272 391 Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma 11 860 11 860 11 860 Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 75 692 75 692 75 692 Arvonmuutos- ja muut rahastot 553 436 553 Kurssierot -4 489 160 -6 751 Kertyneet voittovarat -15 769 -363 -9 933 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 92 529 112 466 96 102 Velat Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 4 358 7 074 4 278 Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 173 191 173 Pitkäaikaiset varaukset 598 582 579 Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 6 467 8 736 6 829 Muut pitkäaikaiset korolliset velat 49 838 - 49 825 Joukkovelkakirjalainat 49 805 49 645 49 765 Pitkäaikaiset velat yhteensä 111 238 66 228 111 448 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset varaukset - 137 − Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2 943 2 910 2 837 Muut lyhytaikaiset korolliset velat - 40 000 − Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 129 390 5 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 66 065 80 447 61 998 Lyhytaikaiset velat yhteensä 69 136 123 884 64 840 Velat yhteensä 180 375 190 112 176 289 Oma pääoma ja velat yhteensä 272 903 302 578 272 391

TULOSLASKELMA

1 000 euroa 1-3/2026 1-3/2025 1-12/2025 Liikevaihto 95 596 117 501 412 433 Hankinnan ja valmistuksen kulut -91 480 -109 157 -386 153 Bruttokate 4 116 8 344 26 280 Liiketoiminnan muut tuotot 975 908 2 619 Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -8 836 -8 202 -31 503 Tutkimus- ja kehityskulut -637 -959 -2 811 Liiketoiminnan muut kulut -7 -385 -489 Liikevoitto / -tappio -4 390 -292 -5 904 Nettorahoituskulut -991 -1 874 -7 467 Voitto / tappio ennen tuloveroja -5 381 -2 166 -13 370 Tuloverot -342 -6 1 300 Raportointikauden voitto / tappio -5 724 -2 172 -12 070 Osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton -0,10 -0,04 -0,21 Laimennettu -0,10 -0,04 -0,21

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa 1-3/2026 1-3/2025 1-12/2025 Raportointikauden voitto / tappio -5 724 -2 172 -12 070 Muut laajan tuloksen erät: Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi Kurssierot 2 505 -3 645 -11 513 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot -242 493 1 449 Yhteensä 2 263 -3 152 -10 064 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät − − 5 Yhteensä − − 5 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 2 263 -3 152 -10 059 Raportointikauden laaja tulos yhteensä -3 461 -5 324 -22 129

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Kurssierot Oma pääoma 1.1.2026 11 860 24 681 75 692 -6 751 Raportointikauden voitto / tappio − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − 2 263 Laaja tulos yhteensä − − − 2 263 Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden luovutus − − − − Oma pääoma 31.3.2026 11 860 24 681 75 692 -4 489 1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2026 553 -9 933 96 102 Raportointikauden voitto / tappio − -5 724 -5 724 Muut laajan tuloksen erät − - 2 263 Laaja tulos yhteensä − -5 724 -3 461 Osakeperusteiset maksut − -112 -112 Omien osakkeiden luovutus − - - Oma pääoma 31.3.2026 553 -15 769 92 529 1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Kurssierot Oma pääoma 1.1.2025 11 860 24 681 75 692 3 312 Raportointikauden voitto / tappio − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − -3 152 Laaja tulos yhteensä − − − -3 152 Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden luovutus − − − − Oma pääoma 31.3.2025 11 860 24 681 75 692 160 1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2025 436 1 626 117 608 Raportointikauden voitto / tappio − -2 172 -2 172 Muut laajan tuloksen erät − − -3 152 Laaja tulos yhteensä − -2 172 -5 324 Osakeperusteiset maksut − 186 186 Omien osakkeiden luovutus − -3 -3 Oma pääoma 31.3.2025 436 -363 112 466 1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Kurssierot Oma pääoma 1.1.2025 11 860 24 681 75 692 3 312 Raportointikauden voitto / tappio − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − -10 064 Laaja tulos yhteensä − − − -10 064 Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden luovutus − − − − Siirrot erien välillä − − − − Oma pääoma 31.12.2025 11 860 24 681 75 692 -6 751 1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2025 436 1 626 117 608 Raportointikauden voitto / tappio − -12 070 -12 070 Muut laajan tuloksen erät − 5 -10 059 Laaja tulos yhteensä − -12 065 -22 129 Osakeperusteiset maksut − 562 562 Omien osakkeiden luovutus − 61 61 Siirrot erien välillä 117 -117 − Oma pääoma 31.12.2025 553 -9 933 96 102

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa 1-3/2026 1-3/2025 1-12/2025 Liiketoiminnan rahavirta Raportointikauden voitto / tappio -5 724 -2 172 -12 070 Oikaisut raportointikauden voittoon / tappioon yhteensä 5 614 6 000 23 977 Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta -110 3 829 11 906 Nettokäyttöpääoman muutos 6 231 -2 817 8 348 Rahoituserät -1 446 -1 107 -6 123 Tuloverot -212 -338 -1 913 Liiketoiminnan rahavirta 4 462 -432 12 218 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5 011 -5 154 -25 588 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit - 3 120 Investointien rahavirta -5 011 -5 150 -25 468 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot - - 50 000 Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot - 40 000 88 000 Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut - -40 000 -128 000 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -732 -690 -2 848 Rahoituksen rahavirta -732 -690 7 152 Rahavarojen muutos -1 281 -6 273 -6 098 Rahavarat raportointikauden alussa 32 065 41 340 41 340 Valuuttakurssimuutosten vaikutus 639 -869 -3 177 Rahavarojen muutos -1 281 -6 273 -6 098 Rahavarat raportointikauden lopussa 31 423 34 198 32 064

TUNNUSLUVUT

1-3/

2026 1-3/

2025 1-12/

2025 Liikevaihdon muutos, % * -18,6 3,4 -10,8 Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 4,3 7,1 6,4 Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, % 2,3 3,5 3,1 Käyttökate, osuus liikevaihdosta, % -0,3 3,5 2,7 Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio, osuus liikevaihdosta, % -2,0 -0,2 -1,0 Liikevoitto / -tappio, osuus liikevaihdosta, % -4,6 -0,2 -1,4 Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -1,0 -1,6 -1,8 Voitto / tappio ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % -5,6 -1,8 -3,2 Raportointikauden voitto / tappio, osuus liikevaihdosta, % -6,0 -1,8 -2,9 Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 4 322 5 804 26 289 Poistot ja arvonalentumistappiot, 1 000 euroa 4 078 4 352 17 201 Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % -15,5 -5,5 -11,4 Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % -5,6 -0,9 -3,3 Omavaraisuusaste, % 33,9 37,2 35,3 Velkaantumisaste (gearing), % 84,3,9 60,0 80,7 Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina) 666 720 695 Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton -0,10 -0,04 -0,21 Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu -0,10 -0,04 -0,21 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,08 -0,01 0,21 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1,60 1,95 1,66 Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 57 772 475 57 727 103 57 772 475 Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa 1,15 2,03 1,79 Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa 1,10 1,91 1,56 Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa 1,96 2,73 2,73 Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa 1,50 2,18 1,89 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 66,4 117,2 103,4 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 334 957 208 458 1 096 086 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 0,6 0,4 1,9

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 Korolliset nettovelat, 1 000 euroa Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 106 467 58 736 106 829 Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 2 943 42 910 2 837 Rahavarat -31 423 -34 198 -32 064 Korolliset nettovelat 77 987 67 448 77 602

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS tilinpäätösstandardeissa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2025 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2025 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta raportointikauden aikana ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistulla keskimääräisellä painotetulla lukumäärällä, jota laskettaessa on vähennetty konsernin hallussa kulloinkin olevat omat osakkeet.

Laskettaessa laimennettua osakekohtaista tulosta oikaistaan osakemäärää osakeperusteisten kannustinjärjestelmien vaikutuksella.

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS)







Raportointikauden voitto / -tappio verojen jälkeen = Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita









Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS)







Raportointikauden voitto / -tappio = Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita









1 000 euroa 31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 Raportointikauden voitto / -tappio -5 724 -2 172 -12 070 Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 772 475 57 727 103 57 760 108 Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 845 711 57 733 276 57 949 178 Osakekohtainen tulos euroa Laimentamaton -0,10 -0,04 -0,21 Laimennettu -0,10 -0,04 -0,21

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta







Liiketoiminnan rahavirta = Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita









31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 4 462 -432 12 218 Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 475 57 727 103 57 772 475 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,08 -0,01 0,21



Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma







Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma = Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita









31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 92 529 112 466 96 102 Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 475 57 727 103 57 772 475 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1,60 1,95 1,66

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi





31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 475 57 727 103 57 772 475 Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 1,15 2,03 1,79 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 66,4 117,2 103,4

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita





31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 334 957 208 458 1 096 086 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 57 772 475 57 727 103 57 760 108 Osakkeiden vaihto, % 0,6 0,4 1,9

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto / -tappio ja vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio

Liikevoitto / -tappio (EBIT) = Voitto / tappio ennen tuloveroja + nettorahoituskulut Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio (EBIT) = Voitto /tappio ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton / -tappion. Liikevoittoa /-tappiota oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut.

Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio

1 000 euroa 31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 Liikevoitto / -tappio -4 390 -292 -5 904 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut 628 − 781 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut / kuluvarausten peruutukset − − -85 + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut 1 884 − 650 + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat liiketoiminnan muut tuotot − − -49 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentumistappiot − − 426 Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio -1 878 -292 -4 182

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate kuvaa yrityksen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon yhtiön liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto / -tappio + poistot ja arvonalentumiset) Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto / -tappio+ poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä





1 000 euroa 31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 Liikevoitto / -tappio -4 390 -292 -5 904 + Poistot ja arvonalentumiset 4 078 4 352 17 201 Käyttökate -312 4 060 11 298





Käyttökate -312 4 060 11 298 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut 628 − 781 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut / kuluvarausten peruutukset − − -85 + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut 1 884 − 650 + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat liiketoiminnan muut tuotot − − -49 Vertailukelpoinen käyttökate 2 200 4 060 12 594

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 13 46 160 Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 4 309 5 757 26 130 Bruttoinvestoinnit 4 322 5 804 26 289

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat = Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat





1 000 euroa 31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 Korolliset velat 109 052 101 291 109 256 Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 358 355 408 Rahavarat -31 423 -34 198 -32 064 Korolliset nettovelat 77 987 67 448 77 602 Korolliset velat 109 052 101 291 109 256 Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 358 355 408 Korollisten velkojen nimellisarvo 109 410 101 646 109 666

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Raportointikauden voitto /-tappio (rullaava 12 kuukautta) x 100 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)





1 000 euroa 31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 Raportointikauden voitto / -tappio (rullaava 12 kuukautta) -15 622 -6 458 -12 070 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2025 / 31.3.2024 / 31.12.2025 112 466 126 045 117 608 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2025 / 30.6.2024 / 31.3.2025 101 577 118 081 112 466 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2025 / 30.9.2024 / 30.6.2025 100 153 110 781 101 577 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2025 / 31.12.2024 / 30.9.2025 96 102 117 608 100 153 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2026 / 31.3.2025 / 31.12.2025 92 529 112 466 96 102 Keskiarvo 100 565 116 996 105 581 Oman pääoman tuotto (ROE), % -15,5 -5,5 -11,4

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat





1 000 euroa 31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 92 529 112 466 96 102 Korolliset velat 109 052 101 291 109 256 Rahavarat -31 423 -34 198 -32 064 Sijoitettu pääoma 170 158 179 559 173 294

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liikevoitto / -tappio (rullaava 12 kuukautta) x 100 Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo





1 000 euroa 31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 Liikevoitto / -tappio (rullaava 12 kuukautta) -10 001 -1 648 -5 904 Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2025 / 31.3.2024 / 31.12.2024 179 559 174 706 178 028 Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2025 / 30.6.2024 / 31.3.2025 188 099 174 218 179 559 Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2025 / 30.9.2024 / 30.6.2025 175 792 173 650 188 099 Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2025 / 31.12.2024 / 30.9.2025 173 294 178 028 175 792 Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2026 / 31.3.2025 / 31.12.2025 170 158 179 559 173 294 Keskiarvo 177 380 176 032 178 954 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -5,6 -0,9 -3,3

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, % = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot





1 000 euroa 31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 92 529 112 466 96 102 Taseen loppusumma 272 903 302 578 272 521 Saadut ennakot -161 -122 -212 272 742 302 456 272 309 Omavaraisuusaste, % 33,9 37,2 35,3

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä





1 000 euroa 31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 Korolliset nettovelat 77 987 67 448 77 602 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 92 529 112 466 96 102 Velkaantumisaste, % 84,3 60,0 80,7



LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa 1-3/2026 1-3/2025 1-12/2025 Suomi 794 1 001 3 725 Muu Eurooppa 37 693 40 551 147 322 Pohjois- ja Etelä-Amerikka 56 954 75 745 260 942 Muut maat 155 204 444 Yhteensä 95 596 117 501 412 433

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN NELJÄNNESVUOSITTAIN

2026 2025 1 000 euroa 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 Amerikat 55 629 58 839 60 279 59 874 73 577 EMEA 39 979 36 504 39 497 39 981 43 935 Kohdistamattomat kurssierot ja konserni-eliminoinnit -13 -5 -10 -29 -11 Yhteensä 95 596 95 338 99 767 99 827 117 501

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

2026 2025 1 000 euroa 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 Liikevaihto 95 596 95 338 99 767 99 827 117 501 Vertailukelpoinen käyttökate 2 200 1 890 3 428 3 217 4 060 % liikevaihdosta 2,3 2,0 3,4 3,2 3,5 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -2 512 -558 -102 -636 - Käyttökate -312 1 331 3 326 2 581 4 060 % liikevaihdosta -0,3 1,4 3,3 2,6 3,5 Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio -1 878 -2 249 -675 -966 -292 % liikevaihdosta -2,0 -2,4 -0,7 -1,0 -0,2 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -2 512 -984 -102 -636 0 Liikevoitto / -tappio -4 390 -3 233 -777 -1 602 -292 % liikevaihdosta -4,6 -3,4 -0,8 -1,6 -0,2 Nettorahoituskulut -991 -1 365 -1 341 -2 888 -1 874 Voitto / tappio ennen -5 381 -4 598 -2 117 -4 489 -2 166 % liikevaihdosta -5,6 -4,8 -2,1 -4,5 -1,8

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on kuvattu tarkemmin kohdassa ” Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta” sivuilla 22–23.

LÄHIPIIRITIEDOT



Suominen on määritellyt yhtiön lähipiiriin kuuluviksi tahoiksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä tai yhteisyrityksiä. Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 1 000 euroa Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Kirjanpitoarvo kauden alussa 124 844 1 150 120 356 2 754 120 356 2 754 Investoinnit ja lisäykset 4 309 13 5 757 46 26 130 160 Myynnit ja vähennykset 0 − − − -46 − Poistot ja arvonalentumiset -3 096 -269 -3 075 -534 -12 569 -1 761 Kurssierot ja muut muutokset 1 722 2 -3 017 -1 -9 028 -4 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 127 779 895 120 022 2 265 124 844 1 150

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 1 000 euroa Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät Kirjanpitoarvo kauden alussa 8 617 11 003 11 003 Lisäykset 450 485 1 195 Myynnit ja vähennykset -37 -88 -202 Poistot ja arvonalentumiset -710 -743 -2 872 Kurssierot ja muut muutokset 29 -177 -506 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 8 349 10 479 8 617

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa

1-3/2026 1-3/2025 1-12/2025 Korolliset velat yhteensä kauden alussa 109 256 101 760 101 760 Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 2 837 42 877 42 877 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset -732 -690 -2 848 Muiden lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset - -40 000 -128 000 Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset - 40 000 88 000 Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 149 150 376 Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -22 -29 -108 Siirrot pitkäaikaisista lainoista 668 665 2 735 Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 42 -63 -194 Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 2 943 42 910 2 837 Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 56 654 9 277 9 277 Pitkäaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset - - 50 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 263 335 819 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan 0 -63 -91 Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -668 -665 -2 735 Pitkäaikaisten korollisten lainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 12 - -175 Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 43 -148 -442 Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 56 304 8 736 56 654 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa 49 765 49 606 49 606 Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 40 39 159 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 49 805 49 645 49 765 Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 109 052 101 291 109 256

VASTUUSITOUMUKSET

1 000 euroa 31.3.2026 31.3.2025 31.12.2025 Muut vastuut Vuokravastuut 516 433 401 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 3 509 13 329 3 699 Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu 330 − 458 Takausvastuut ja muut vastuut Takaukset omista sitoumuksista 1 108 1 744 1 088 Muut omat vastuut 18 730 16 310 24 345 Yhteensä 19 838 18 054 25 433

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat b. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat c. Kirjanpitoarvo d. Käypä arvo





Luokittelu 1 000 euroa a. b. c. d. Oman pääoman ehtoiset instrumentit − 421 421 421 Myyntisaamiset 34 998 − 34 998 34 998 Korko- ja muut rahoitussaamiset 231 − 231 231 Rahavarat 31 423 − 31 423 31 423 Yhteensä 31.3.2026 66 652 421 67 073 67 073





1 000 euroa a. b. c. d. Oman pääoman ehtoiset instrumentit − 421 421 421 Myyntisaamiset 38 077 − 38 077 38 077 Korko- ja muut rahoitussaamiset 239 − 239 239 Rahavarat 32 064 − 32 064 32 064 Yhteensä 31.12.2025 70 380 421 70 801 70 801

Suominen on käyttänyt vuonna 2026 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2025.



RAHOITUSVELAT

31.3.2026 31.12.2025 1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Pitkäaikaiset rahoitusvelat Joukkovelkakirjalainat 49 805 46 965 50 000 49 765 46 530 50 000 Pitkäaikaiset rahoituslaitoslainat 49 838 50 000 50 000 49 825 50 000 50 000 Vuokrasopimusvelat 6 467 6 467 6 467 6 829 6 829 6 829 Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 106 109 103 432 106 467 106 419 103 359 106 829 Lyhytaikaiset rahoitusvelat Vuokrasopimusvelat 2 943 2 943 2 943 2 837 2 837 2 837 Korkovelat 614 614 614 426 426 426 Muut lyhytaikaiset velat 270 270 270 312 312 312 Ostovelat 53 125 53 125 53 125 49 192 49 192 49 192 Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 56 952 56 952 56 952 52 768 52 768 52 768 Yhteensä 163 061 160 384 163 419 159 187 156 127 159 597

Suominen on käyttänyt vuonna 2026 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2025.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

1 000 euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3 Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat



Oman pääoman ehtoiset instrumentit − − 421 Yhteensä 31.3.2026 − − 421

Suominen on käyttänyt vuonna 2026 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2025.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

SUOMINEN OYJ

Hallitus



Lisätietoja antavat:

Charles Héaulmé, toimitusjohtaja, puh. 010 214 3268

Janne Silonsaari, talousjohtaja, puh. 050 409 9264

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Liite