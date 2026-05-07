Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2026: Kannattavuuden parannusohjelma käynnissä

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 7.5.2026 klo 9.30

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2026:

Kannattavuuden parannusohjelma käynnissä

AVAINLUKUJA

 1-3/1-3/1-12/
 202620252025
Liikevaihto, milj. euroa95,6117,5412,4
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa2,24,112,6
Vertailukelpoinen käyttökate, %2,33,53,1
Käyttökate, milj. euroa-0,34,111,3
Käyttökate, %-0,33,52,7
Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio, milj. euroa-1,9-0,3-4,2
Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio, %-2,0-0,2-1,0
Liikevoitto / -tappio, milj. euroa-4,4-0,3-5,9
Liikevoitto / -tappio, %-4,4-0,2-1,4
Raportointikauden voitto / tappio, milj. euroa-5,7-2,2-12,1
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa4,5-0,412,2
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,08-0,010,21
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa-0,10-0,04-0,21
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-5,4-0,9-3,3
Velkaantumisaste (gearing), %84,360,080,7

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Tammi–maaliskuu 2026 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 18,6 % ja oli 95,6 milj. euroa (117,5)
- Vertailukelpoinen käyttökate laski 2,2 milj. euroon (4,1)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 4,5 milj. euroa (-0,4)

Näkymät vuodelle 2026

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2026 paranee vuodesta 2025. Vuonna 2025 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 12,6 milj. euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS:

"Kuitukangasmarkkina pysyi vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä pääosin vakaana. Lähi-idän konflikti vaikutti tarkastelujaksolla vain rajallisesti Suomisen liiketoimintaan, mutta seuraamme etenkin raaka-aineiden ja energian kustannusten kehitystä tarkasti. Olemme ottaneet käyttöön ketterän hinnoittelumallin suojataksemme katteitamme tuotantopanosten kustannusten noustessa. Hallinnoimme myös aktiivisesti raaka-aineiden saatavuutta ja pidentyneitä toimitusaikoja, jotta voimme varmistaa keskeytymättömän tuotanto- ja toimituskyvyn.

Suomisen liikevaihto oli 95,6 milj. euroa (117,5 milj. euroa vertailukaudella), mikä heijastaa pienempiä volyymeja ja epäedullisia valuuttakurssivaikutuksia. Myyntiin vaikuttivat edelleen merkittävät häiriötilanteet Yhdysvaltain tuotantolaitoksillamme vuonna 2025, minkä seurauksena osa asiakkaista lisäsi tuontia. Lisäksi volyymeihin vaikuttivat Euroopassa vuoden 2025 puolivälissä käynnistetyt kapasiteettimuutokset.

Vertailukelpoinen käyttökate oli 2,2 milj. euroa (4,1 milj. euroa). Käyttökatteeseen vaikuttivat kielteisesti pääasiassa pienemmät volyymit ja epäedullinen tuotemix, mitä kustannussäästöt osittain kompensoivat. Vuoden 2025 puolivälissä käynnistetyn kustannussäästöohjelman toteutus eteni suunnitelman mukaisesti. Ohjelman tavoitteena on 10 miljoonan euron kustannusvähennys 24 kuukauden aikana.

Koska taloudellinen tuloksemme ja toimitusvarmuutemme eivät ole viime vuosina vastanneet odotuksia, ilmoitimme tammikuun lopussa kolmivuotisen kannattavuuden parantamisohjelman käynnistämisestä. Ohjelman tavoitteena on 10 %:n EBITDA-marginaali. Vahvistaaksemme kykyämme toteuttaa tämä kunnianhimoinen muutos otimme käyttöön uuden funktionaalisen toimintamallin, jonka tarkoituksena on vahvistaa osaamista ja tehokkuutta sekä varmistaa keskittyminen asiakkaisiin ja valmistukseen.

Priorisoimme parannuksia tuotantoon ja toimituskykyyn, operatiiviseen tehokkuuteen sekä kaupallisiin kyvykkyyksiin, jotta voimme tuottaa enemmän arvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme. Olemme aloittaneet tehdastuotantomme kehittämisen, jatkuvan parantamisen menetelmien käyttöönoton kaikissa prosesseissa ja vahvemman vastuunottamisen kulttuurin rakentamisen. Lisäksi uusi tuotantolinjamme Espanjan Alicantessa on valmis kaupalliseen tuotantoon tämän vuoden toisen neljänneksen aikana.

On ollut rohkaisevaa nähdä, miten sitkeästi ja sitoutuneesti organisaatiomme toimii haastavassa toimintaympäristössä. Vahvojen toimenpidesuunnitelmien ja uudistetun, kurinalaisen toimeenpanon ansiosta olen luottavainen, että suoriutumisemme paranee vuoteen 2025 verrattuna.

Charles Héaulmé
Toimitusjohtaja


LIIKEVAIHTO

Suomisen liikevaihto laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 18,6% edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 95,6 milj. euroa (117,5). Myyntivolyymi pieneni vertailukaudesta, samoin kuin myyntihinnat, jotka seurasivat raaka-ainehintojen kehitystä. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 5,6 milj. euroa.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 55,6 milj. euroa (73,6) ja EMEA-liiketoiminta-alueen 40,0 milj. euroa (43,9).


KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO/ -TAPPIO JA TULOS

Vertailukelpoinen käyttökate oli 2,2 milj. euroa (4,1). Käyttökate oli -0,3 milj. euroa (1,3). Suurin syy käyttökatteen heikkenemiseen oli myyntimäärien lasku ja tuotemix. Myyntihinnat olivat myös alemmat, mutta tämän vaikutuksen kumosi raaka-aineiden alempi hinta. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 0,1 milj. euroa. Lisäksi ensimmäisen neljänneksen tulokseen sisältyi 0,5 milj. euron vakuutuskorvaus, joka liittyi Yhdysvaltain tehtailla vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä sattuneeseen vahinkoon.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät käyttökatteessa ja liikevoitossa/-tappiossa vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä olivat -2,5 milj. euroa (0,0), ja ne liittyivät toukokuussa 2025 käynnistettyyn säästöohjelmaan sekä Suomisen tammikuussa 2026 ilmoittamaan kolmivuotiseen kannattavuuden parantamisohjelmaan. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio laski -1,9 milj. euroon (-0,3). Liikevoitto/-tappio oli -4,4 milj. euroa (-0,3).

Tulos / tappio ennen tuloveroja oli -5,4 milj. euroa (-2,2) ja raportointikauden tulos -5,7 milj. euroa (-2,2). Tuloverot olivat -0,3 milj. euroa (+0,0).


RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 78,0 milj. euroa (67,4). Velkaantumisaste oli 84,3 % (60,0 %) ja omavaraisuusaste 33,9 % (37,2 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa -1,0 milj. euroa (-1,9) eli -1,0 % (-1,6 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu kasvatti nettorahoituskuluja +0,5 milj. eurolla (+0,6).

Liiketoiminnan rahavirta oli +4,5 milj. euroa (-0,4) ja osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,08 euroa (-0,01). Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin, -1,4 milj. euroa (-1,1), vaikuttivat merkittävimpinä erinä katsauskaudella maksetut korot. Vuoden alusta nettokäyttöpääoman muutos oli 6,2 milj. euroa positiivinen (2,8 milj. euroa negatiivinen) johtuen pääasiassa siitä, että saamisista ja vaihto-omaisuudesta vapautettiin pääomaa.

Suominen sopi kesäkuun 2025 lopussa uudesta kolmivuotisesta syndikoidusta lainajärjestelystä, joka koostuu 50 milj. euron määräaikaisesta lainasta sekä 50 milj. euron luottolimiittijärjestelystä (revolving credit facility). Sopimuksen eräpäivää on mahdollista jatkaa vuodella. Lainasopimus on solmittu Danske Bank A/S:n ja Nordea Bank Abp:n kanssa. Uuden lainajärjestelyn taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing), ja se korvaa Suomisen aiemman, 100 milj. euron suuruisen syndikaattilainajärjestelyn, jonka luotonantajina olivat Danske Bank A/S ja Nordea Abp.

Suominen seuraa lainojen kovenanttiehtojen täyttymistä säännöllisesti. Varmistaakseen, että kovenanttiehtoja ei rikota, Suominen on neuvotellut lainanantajien kanssa kovenanttiehtojen tasojen muuttamisesta.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 4,3 milj. euroa (5,8), ja suurimmat investoinnit kohdistuivat kasvuinvestointeihin Yhdysvaltojen Bethunessa sekä Espanjan Alicantessa. Muut investoinnit koostuivat pääosin ylläpitoinvestoinneista.

Katsauskauden poistot olivat 4,1 milj. euroa (4,4) ja arvonalentumistappiot 0,0 milj. euroa (0,0).


EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Suominen lähestyy vastuullisuusasioita kokonaisvaltaisesti. Yritysvastuuohjelmamme vuosille 2025–2030 määrittää painopisteemme ja niiden mittarit (KPI). Tuotevalikoimamme sisältää kestäviä kuitukankaita, ja kehitämme jatkuvasti uusia innovatiivisia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat pienemmät.

Tavoitteemme on, että yli kaksi kolmasosaa käyttämistämme raaka-aineista on kasvipohjaisia ja että yli puolet uusista tuotekehityshankkeista keskittyy kestävien tuotteiden kehittämiseen. Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Tammi-maaliskuussa 2026 Suomisella ei ollut yhtään (Q1 2025: 1) poissaoloon johtanutta työtapaturmaa.

Maaliskuussa 2026 Suomisen Nakkilan tehdas sai Vision Zero Forumilta tason 1 – World Leading -luokituksen. Tämä on foorumin myöntämä korkein mahdollinen tunnustus, ja se kertoo Nakkilan tehtaan pitkäjänteisestä ja järjestelmällisestä turvallisuustyöstä sekä jatkuvasta sitoutumisesta turvallisuuteen. Taso 1 -luokituksen lisäksi Nakkilan tehdas oli yksi 60 työpaikasta, jotka saavuttivat vuoden 2025 arvioinnissa nolla tapaturmaa -tavoitteen.

Suomen Työterveyslaitoksen koordinoima Vision Zero Forum kokoaa eri puolilta Suomea yhteen lähes 600 työpaikkaa, jotka ovat sitoutuneet kehittämään työturvallisuutta ja jakamaan parhaita käytäntöjä.

Maaliskuun 2026 lopulla Suomisen Paulínian tehdas juhlisti 5 000:tä päivää ilman poissaoloon johtaneita työtapaturmia. Saavutus kuvastaa vuosikausien yhteistä sitoutumista, kurinalaisuutta ja välittämistä ihmisten hyvinvoinnista.

Suominen on sitoutunut parantamaan tuotannon tehokkuutta ja resurssien käyttöä sekä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä Scope 1, 2 ja 3 -päästöjen osalta Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 °C tavoitteen mukaisesti. Tavoitteenamme on myös saavuttaa nollataso kaatopaikalle päätyvässä kuitukangastuotantojätteessä vuoteen 2030 mennessä.

1,5 °C:n ilmastoskenaarion mukaisesti absoluuttinen päästövähennystavoitteemme on 42 % Scope 1–3-kokonaispäästöistä. Tavoitejakso on 2025–2030, ja vertailuvuosi 2024.

Suominen raportoi yksityiskohtaisesti edistymisestään vastuullisuustyössä 20.3.2026 julkaistussa kestävyysraportissaan, joka sisältyi Suomisen vuoden 2025 vuosikertomuksessa julkaistuun hallituksen toimintakertomukseen. Kestävyysraportti on laadittu Suomen kirjanpitolain, EU:n kestävyysraportointistandardien (ESRS) ja EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti.


OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.3.2026 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.3.2026 oli 334 957 osaketta eli 0,6 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 1,96 euroa, alin 1,10 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 1,50 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 1,15 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.3.2026 oli 66,4 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 486 744 omaa osaketta 31.3.2026.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 15.4.2026 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa yhtiön tammi-maaliskuun 2026 osavuosikatsauksen julkistamisesta.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2024–2026, 2025–2027 ja 2026-2028. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Suominen ilmoitti 29.1.2026, että Suomisen hallitus on päättänyt johdon ja avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta, joka kattaa vuodet 2026–2028.

Ansaintajakson 2026–2028 ansaintakriteerit on sidottu osakkeen absoluuttiseen kokonaistuottoon (painoarvo 40 %) vuosina 2026–2028, liikevoittoon (EBIT) (painoarvo 40 %) vuotena 2025–2028, sekä vuoden 2028 osalta toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoitteeseen (painoarvo 20 %) koskien raaka-ainetehokkuuden parantamista.

Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 1 500 000 Suomisen osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Ansaintajakson 2026–2028 kohderyhmään kuuluu 28 avainhenkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso2024–20262025–20272026–2028
Palkkion perusteOsakkeen absoluuttinen kokonaistuotto (40 %), suhteellinen kokonaistuotto (40 %) ja toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoite (20 %)Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto (40 %), suhteellinen kokonaistuotto (40 %) ja toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoite (20 %)Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto (40 %), liikevoitto (EBIT) (40 %) ja toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoite (20 %)
Mahdollinen palkkion maksuMaksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2027Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2028Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2029
Osallistujat22 henkilöä27 henkilöä28 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä845 1911 375 4311 500 000


Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmén osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua yhtiön käynnissä oleviin pitkän aikavälin osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin 2024–2026, 2025–2027 ja 2026 -2028. Mahdollinen maksu kannustinjärjestelmistä suhteutetaan pro ratan mukaisesti. Hänen osallistumisensa näihin järjestelmiin on sisällytetty ylläolevaan taulukkoon.

Toimitusjohtajalla on oikeus aloitusbonukseen, joka koostuu 200 000 yhtiön osakkeesta. Bonus maksetaan osakkeina vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä, mikäli toimitusjohtajasopimus on tuolloin edelleen voimassa. Mahdolliset verot maksaa palkkion saaja.

Vuoden 2026 kannustinjärjestelmän mukaisesti toimitusjohtajan odotetaan hankkivan enintään 100 000 Suominen Oyj:n osaketta Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suominen vastaa sijoitukseen siten, että toimitusjohtaja saa vastikkeetta:

·        100 000 osaketta, mikäli vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) on vähintään 20 milj. euroa

·        300 000 osaketta tavoitetasolla, mikäli vertailukelpoinen käyttökate on 25 milj. euroa

·        500 000 osaketta enimmäistasolla, mikäli vertailukelpoinen käyttökate on 30 milj. euroa.

Yhtiö siirtää osakkeet seuraavan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hallituksen päätöksen mukaisesti. Vuoden 2027 kannustinjärjestelmän osalta suunnitelman ensimmäinen puolisko on ehdoton ja toinen puolisko perustuu hallituksen asettamiin suoritustavoitteisiin, edellyttäen että toimitusjohtajan palvelussuhde yhtiössä on voimassa palkkioiden maksun ajankohtana.

Jakso2025–2026; AloitusbonusVuosittainen osakepalkkio 2026Vuosittainen osakepalkkio 2027 – ehdoton osuus
Palkkion perusteTyössäolovelvoite

Omistusvelvoite, vertailukelpoinen käyttökateOmistusvelvoite,
Mahdollinen palkkion maksuMaksetaan Suomisen osakkeina syyskuussa 2026Maksetaan Suomisen osakkeina keväällä 2027Maksetaan Suomisen osakkeina keväällä 2028
OsallistujatToimitusjohtajaToimitusjohtajaToimitusjohtaja
Osakkeiden maksimimäärä200 000500 000250 000

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen ei saanut katsauskaudella arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.


LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Iranin konfliktilla oli rajallinen vaikutus Suomisen liiketoimintaan tammi–maaliskuussa 2026. Pitkittynyt konflikti vaikuttaisi todennäköisesti energian ja raaka-aineiden kustannuksiin ja saatavuuteen. Suominen seuraa tilannetta tarkasti lieventääkseen mahdollisia vaikutuksia.

Suominen hallitsee mahdollisia kustannusten nousuja hinnoittelumekanismien avulla. Tavoitteena on minimoida haitalliset vaikutukset Suomisen kannattavuuteen.

Pyyhintätuotemarkkinalla kysyntä on historiallisesti ollut melko vakaata myös häiriötilanteiden aikana. Suominen ei odota olennaista kulutuksen vähenemistä, mutta inflaatio tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös pyyhintätuotemarkkinaan.

Muita Suomisen riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat muun muassa valmistukseen, kilpailuun, raaka-aineiden hintoihin ja saatavuuteen liittyvät riskit, asiakaskohtaiset myyntimäärät ja luotot, lainsäädännön muutokset, poliittinen ympäristö tai taloudellinen tilanne ja investoinnit sekä taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta 2025 osoitteesta suominen.fi/fi/sijoittajille.


TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa pyyhintätuotteissa sekä hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä Suomisen toimintaympäristöä leimasivat edelleen makrotaloudellinen epävarmuus ja geopoliittiset jännitteet.

Jatkuvat geopoliittiset jännitteet, mukaan lukien Iranin sota, lisäsivät epävarmuutta maailmanlaajuisesti. Öljyn ja kaasun hintojen nousu vaikutti energian sekä öljypohjaisten materiaalien hinnoitteluun.

Lisäksi kilpailukykyyn vaikuttavana keskeisenä tekijänä säilyvät kansainvälisen kauppapolitiikan mahdolliset muutokset. Tullipolitiikan lisäheilahtelut voivat johtaa tilapäisiin häiriöihin toimitusketjuissa.


KANNATTAVUUDEN PARANTAMISOHJELMA, UUSI TOIMINTAMALLI JA JOHTORYHMÄ

Suominen julkisti 29.1.2026 käynnistävänsä kolmivuotisen ohjelman yhtiön kannattavuuden parantamiseksi. Full Potential -ohjelman tavoitteena on saavuttaa 10 %:n käyttökate (EBITDA) vuoteen 2028 mennessä. Lisäksi Suominen ottaa käyttöön uuden, funktionaalisen toimintamallin. Asiakas- ja tehdaslähtöisen toimintamallin tavoitteena on vahvistaa osaamista ja tehokkuutta.

Samalla kun lyhyen aikavälin prioriteettina on kannattavuuden parantaminen, Suominen kehittää myös pitkän aikavälin strategiaansa ja taloudellisia tavoitteitaan, joilla yhtiölle määritellään selkeä ja johdonmukainen suunta seuraavaan kehitysvaiheeseen. Näistä viestitään tarkemmin vuoden 2026 aikana.

Full Potential -ohjelman tavoitteena on saavuttaa 10 %:n käyttökate (EBITDA) ja 2–3-kertainen velkaantumisaste (nettovelka/EBITDA) vuoteen 2028 mennessä. Ohjelmaan sisältyy arviolta noin 30 miljoonan euron investoinnit kolmen vuoden aikana, joista muutoskustannusten osuus on noin 10 miljoonaa euroa ja tuotantokyvyn kehittämiseen liittyvien investointien (capex) osuus noin 20 miljoonaa euroa.

Uusi toimintamalli 1.2.2026 alkaen

Suominen otti 1.2.2026 alkaen käyttöön uuden toimintamallin, joka vahvistaa strategisten prioriteettien toteutusta, selkeyttää vastuita ja tiivistää asiakastarpeiden, teknologian kehityksen ja operatiivisen suorituskyvyn välistä yhteyttä.

Uudessa mallissa kaupalliset toiminnot tuotiin yhteen, mikä vahvistaa keskittymistä kasvuun ja liiketoiminnan kehitykseen sekä varmistaa tuotekehityksen ja asiakassuhteiden strategisen yhtenäisyyden. Myyntiorganisaatio rakentaa syvää globaalia osaamista, samalla kun yhtiö säilyttää kaikilla markkinoilla vahvan paikallisen läsnäolon lähellä asiakkaita. Kaupallisia toimintoja johtaa Kaupallinen johtaja (Chief Commercial and Technology Officer, CCTO).

Operatiivisen johtajan (COO) roolia laajennettiin kattamaan kaikki tehtaat, turvallisuus, tuotantotekniikka, hankinta ja toimitusketju. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa Suomisen operatiivista luotettavuutta ja tuotannon suorituskykyä. Samalla varmistetaan parhaiden käytäntöjen, jatkuvan parantamisen ja yhtenäisten prosessien järjestelmällinen käyttöönotto koko organisaatiossa.

Muutokset on suunniteltu vahvistamaan tulosvastuuta, parantamaan toimeenpanon kurinalaisuutta ja kehittämään päätöksentekoa sekä operatiivisissa että kaupallisissa toiminnoissa.


MUUTOKSIA SUOMISEN JOHTORYHMÄSSÄ

Tukeakseen yhtiön muutosohjelmaa ja uuden toimintamallin käyttöönottoa Suominen on nimittänyt Kimmo Raunion (DI, tuotantotalous) talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 18.5.2026 alkaen.

Siihen asti nykyinen talousjohtaja Janne Silonsaari jatkaa tehtävässään. Janne Silonsaari on päättänyt jättää yhtiön ja tukee siirtymää kesäkuun puoliväliin asti.

Kimmo Raunio on kokenut talousjohtaja, jolla on vahva tausta teollisen valmistuksen alalta ja kokemusta muutos- ja tuottavuushankkeiden johtamisesta sekä konserni- että tehdastasolla. Hän siirtyy Suomiselle Fortaco Groupista, jossa hän on työskennellyt 13 vuotta erilaisissa taloushallinnon tehtävissä, viimeksi talousjohtajana ja varatoimitusjohtajana.

Markku Koivisto, joka toimii tällä hetkellä EMEA-alueen johtajana ja teknologiajohtajana, nimitettiin kaupalliseksi johtajaksi, Chief Commercial and Technology Officer, 1.2.2026 alkaen.

Mark Ushpol, Amerikka-alueen johtaja, jätti Suomisen johtoryhmän 1.2.2026.

Marika Väkiparta, OTM, joka toimi aiemmin Suomisen liiketoiminnan muutosjohtajana, nimitettiin Strategia- ja transformaatiojohtajaksi sekä vt. lakiasiainjohtajaksi 1.2.2026 alkaen.

Suominen tiedotti 26.2.2026, että Suomisen henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Rouru oli päättänyt jättää yhtiön siirtyäkseen tehtävään toisessa yrityksessä. Hän jatkaa Suomisella viimeistään 15.6.2026 asti varmistaen sujuvan siirtymän.

NÄKYMÄT VUODELLE 2026

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2026 paranee vuodesta 2025. Vuonna 2025 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 12,6 milj. euroa.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Varsinainen yhtiökokous (15.4.2026)

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.4.2026 etäkokouksena ilman kokouspaikkaa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2025 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

Yhtiökokous päätti hyväksyä vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistetun palkitsemispolitiikan mukaisen yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa ja jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 74 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa yhtiön tammi–maaliskuun 2026 osavuosikatsauksen julkaisupäivästä.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Yhtiökokous valitsi Suominen Oyj:n hallituksen jäseniksi uudelleen Andreas Ahlströmin, Gail Ciccionen, Maija Joutsenkosken, Nina Linanderin ja Laura Remeksen. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Ville Vuori.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Vuori.

Kaikki valitut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki valitut henkilöt ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä ja Maija Joutsenkoskea. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja, Ahlstrom Capital B.V., on osa A. Ahlström -konsernia. Andreas Ahlström toimii tällä hetkellä toimitusjohtajana Ahlström Invest B.V:ssä, joka on A. Ahlström -konsernin osakkuusyhtiö. Maija Joutsenkoski toimii tällä hetkellä sijoitusjohtajana A. Ahlström Oy:llä, joka on Ahlstrom Capital B.V:n emoyhtiö.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. KPMG Oy Ab on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Anders Lundinin. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Anders Lundin. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 1,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämäärällä. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2027 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 8 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 13,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämäärällä. Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja se voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää tai hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutukseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander, ja Laura Remes sekä Maija Joutsenkoski valittiin uudelleen jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ville Vuori, ja Andreas Ahlström sekä Gail Ciccione valittiin uudelleen jäseniksi. Hallitus päätti lakkauttaa hallituksen 13.12.2023 perustaman väliaikaisen strategiavaliokunnan.

Nimitys Suomisen johtoryhmässä

Suominen ilmoitti 16.4.2026 nimittäneensä Liisa Pursiheimon (KTM, taloustiede ja kansainvälinen liiketoiminta; Suomen ja Yhdysvaltojen kansalainen) henkilöstöjohtajaksi (CHRO) ja johtoryhmän jäseneksi 21.4.2026 alkaen.

Liisa Pursiheimolla on vuosikymmenten kansainvälinen johtamiskokemus. Hän on toiminut suuren osan urastaan Yhdysvalloissa ja johtanut globaaleja henkilöstöaloitteita erilaisilla markkinoilla ja eri kulttuureissa. Viimeksi hän työskenteli neljä vuotta SACHEM, Inc.:ssä, jossa hän toimi globaalina HR-johtajana (Global Director, Human Resources).


Suomisen johtoryhmä 18.5.2026 alkaen:

Charles Héaulmé, toimitusjohtaja

Kimmo Raunio, talousjohtaja

Markku Koivisto, kaupallinen johtaja

Francois Guetat, operatiivinen johtaja

Liisa Pursiheimo, henkilöstöjohtaja

Marika Väkiparta, strategia- ja transformaatiojohtaja, vt. lakiasiainjohtaja


SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI

Suominen on laatinut vuodelta 2025 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.


AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja talousjohtaja Janne Silonsaari esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa samana päivänä klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.events.inderes.com/q1-2026.. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä osoitteessa https://events.inderes.com/suominen/q1-2026/dial-in.. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen julkaisee vuoden 2026 puolivuosikatsauksensa 7.8.2026 noin klo 9.30.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.3.2026

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätöstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu pääosin samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin tilikaudelta 2025 laaditussa konsernitilinpäätöksessä lukuun ottamatta uusien kirjanpitostandardien ja -tulkintojen vaikutusta, joita on sovellettu 1. tammikuuta 2026 alkaen.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1. tammikuuta 2026, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

IFRS-standardien mukaisesti osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää johdon tekemiä arvioita ja oletuksia. Ne heijastavat johdon parasta näkemystä raportointipäivänä, mutta toteutuneet tulokset voivat poiketa arvioiduista määristä.

TASE

1 000 euroa31.3.202631.3.202531.12.2025
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet8952 2651 150
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet127 779120 022124 844
Käyttöoikeusomaisuuserät8 34910 4798 617
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Muut pitkäaikaiset saamiset130152155
Laskennalliset verosaamiset3 3092 6113 595
Pitkäaikaiset varat yhteensä156 379151 447154 278
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus41 78647 97940 443
Myyntisaamiset34 99862 96138 077
Muut lyhytaikaiset saamiset7 6095 4526 869
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset708542660
Rahavarat31 42334 19832 064
Lyhytaikaiset varat yhteensä116 524151 131118 112
    
Varat yhteensä272 903302 578272 391
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto75 69275 69275 692
Arvonmuutos- ja muut rahastot553436553
Kurssierot-4 489160-6 751
Kertyneet voittovarat-15 769-363-9 933
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma92 529112 46696 102
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat4 3587 0744 278
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä173191173
Pitkäaikaiset varaukset598582579
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat6 4678 7366 829
Muut pitkäaikaiset korolliset velat49 838-49 825
Joukkovelkakirjalainat49 80549 64549 765
Pitkäaikaiset velat yhteensä111 23866 228111 448
    
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset varaukset-137
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat2 9432 9102 837
Muut lyhytaikaiset korolliset velat-40 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat1293905
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat66 06580 44761 998
Lyhytaikaiset velat yhteensä69 136123 88464 840
    
Velat yhteensä180 375190 112176 289
    
Oma pääoma ja velat yhteensä272 903302 578272 391

TULOSLASKELMA

1 000 euroa1-3/20261-3/20251-12/2025
Liikevaihto95 596117 501412 433
Hankinnan ja valmistuksen kulut-91 480-109 157-386 153
Bruttokate4 1168 34426 280
Liiketoiminnan muut tuotot9759082 619
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-8 836-8 202-31 503
Tutkimus- ja kehityskulut-637-959-2 811
Liiketoiminnan muut kulut-7-385-489
Liikevoitto / -tappio-4 390-292-5 904
Nettorahoituskulut-991-1 874-7 467
Voitto / tappio ennen tuloveroja-5 381-2 166-13 370
Tuloverot-342-61 300
Raportointikauden voitto / tappio-5 724-2 172-12 070
    
Osakekohtainen tulos, euroa   
Laimentamaton-0,10-0,04-0,21
Laimennettu-0,10-0,04-0,21

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa1-3/20261-3/20251-12/2025
    
Raportointikauden voitto / tappio-5 724-2 172-12 070
    
Muut laajan tuloksen erät:   
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi   
Kurssierot2 505-3 645-11 513
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-2424931 449
Yhteensä2 263-3 152-10 064
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi   
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät5
Yhteensä5
    
Muut laajan tuloksen erät yhteensä2 263-3 152-10 059
    
Raportointikauden laaja tulos yhteensä-3 461-5 324-22 129

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot
Oma pääoma 1.1.202611 86024 68175 692-6 751
Raportointikauden voitto / tappio
Muut laajan tuloksen erät2 263
Laaja tulos yhteensä2 263
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus
Oma pääoma 31.3.202611 86024 68175 692-4 489
1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2026553-9 93396 102
Raportointikauden voitto / tappio-5 724-5 724
Muut laajan tuloksen erät-2 263
Laaja tulos yhteensä-5 724-3 461
Osakeperusteiset maksut-112-112
Omien osakkeiden luovutus--
Oma pääoma 31.3.2026553-15 76992 529
1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot 
Oma pääoma 1.1.202511 86024 68175 6923 312 
Raportointikauden voitto / tappio 
Muut laajan tuloksen erät-3 152 
Laaja tulos yhteensä            -3 152 
Osakeperusteiset maksut 
Omien osakkeiden luovutus 
Oma pääoma 31.3.202511 86024 68175 692160 
1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.20254361 626117 608
Raportointikauden voitto / tappio-2 172-2 172
Muut laajan tuloksen erät-3 152
Laaja tulos yhteensä-2 172-5 324
Osakeperusteiset maksut186186
Omien osakkeiden luovutus-3-3
Oma pääoma 31.3.2025436-363112 466
1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot  
Oma pääoma 1.1.202511 86024 68175 6923 312  
Raportointikauden voitto / tappio  
Muut laajan tuloksen erät-10 064  
Laaja tulos yhteensä-10 064  
Osakeperusteiset maksut  
Omien osakkeiden luovutus  
Siirrot erien välillä  
Oma pääoma 31.12.202511 86024 68175 692-6 751  
1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   
Oma pääoma 1.1.20254361 626117 608   
Raportointikauden voitto / tappio-12 070-12 070   
Muut laajan tuloksen erät5-10 059   
Laaja tulos yhteensä-12 065-22 129   
Osakeperusteiset maksut562562   
Omien osakkeiden luovutus6161   
Siirrot erien välillä117-117   
Oma pääoma 31.12.2025553-9 93396 102   

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-3/20261-3/20251-12/2025
    
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto / tappio-5 724-2 172-12 070
Oikaisut raportointikauden voittoon / tappioon yhteensä5 6146 00023 977
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta-1103 82911 906
Nettokäyttöpääoman muutos6 231-2 8178 348
Rahoituserät-1 446-1 107-6 123
Tuloverot-212-338-1 913
Liiketoiminnan rahavirta4 462-43212 218
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-5 011-5 154-25 588
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit-3120
Investointien rahavirta-5 011-5 150-25 468
    
Rahoituksen rahavirta   
Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot--50 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot-40 00088 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut--40 000-128 000
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut-732-690-2 848
Rahoituksen rahavirta-732-6907 152
    
Rahavarojen muutos-1 281-6 273-6 098
    
Rahavarat raportointikauden alussa32 06541 34041 340
Valuuttakurssimuutosten vaikutus639-869-3 177
Rahavarojen muutos-1 281-6 273-6 098
Rahavarat raportointikauden lopussa31 42334 19832 064

TUNNUSLUVUT

 1-3/
2026		1-3/
2025		1-12/
2025
Liikevaihdon muutos, % *-18,63,4-10,8
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %4,37,16,4
Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, %2,33,53,1
Käyttökate, osuus liikevaihdosta, %-0,33,52,7
Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio, osuus liikevaihdosta, %-2,0-0,2-1,0
Liikevoitto / -tappio, osuus liikevaihdosta, %-4,6-0,2-1,4
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-1,0-1,6-1,8
Voitto / tappio ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %-5,6-1,8-3,2
Raportointikauden voitto / tappio, osuus liikevaihdosta, %-6,0-1,8-2,9
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa4 3225 80426 289
Poistot ja arvonalentumistappiot, 1 000 euroa4 0784 35217 201
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-15,5-5,5-11,4
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-5,6-0,9-3,3
Omavaraisuusaste, %33,937,235,3
Velkaantumisaste (gearing), %84,3,960,080,7
Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina)666720695
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton-0,10-0,04-0,21
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu-0,10-0,04-0,21
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,08-0,010,21
Osakekohtainen oma pääoma, euroa1,601,951,66
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 772 47557 727 10357 772 475
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa1,152,031,79
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa1,101,911,56
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa1,962,732,73
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa1,502,181,89
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa66,4117,2103,4
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä334 957208 4581 096 086
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä0,60,41,9

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

   31.3.202631.3.202531.12.2025
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa     
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  106 46758 736106 829
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  2 94342 9102 837
Rahavarat  -31 423-34 198-32 064
Korolliset nettovelat  77 98767 44877 602

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS tilinpäätösstandardeissa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2025 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2025 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta raportointikauden aikana ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistulla keskimääräisellä painotetulla lukumäärällä, jota laskettaessa on vähennetty konsernin hallussa kulloinkin olevat omat osakkeet.

Laskettaessa laimennettua osakekohtaista tulosta oikaistaan osakemäärää osakeperusteisten kannustinjärjestelmien vaikutuksella.

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS)



 Raportointikauden voitto / -tappio verojen jälkeen
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS)



 Raportointikauden voitto / -tappio
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 
   


1 000 euroa 31.3.202631.3.202531.12.2025
Raportointikauden voitto / -tappio -5 724-2 172-12 070
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 772 47557 727 10357 760 108
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 845 71157 733 27657 949 178
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton -0,10-0,04-0,21
Laimennettu -0,10-0,04-0,21

        

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta



 Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  31.3.202631.3.202531.12.2025
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 4 462-43212 218
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 47557 727 10357 772 475
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,08-0,010,21

                
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma



 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  31.3.202631.3.202531.12.2025
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 92 529112 46696 102
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 47557 727 10357 772 475
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1,601,951,66

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  31.3.202631.3.202531.12.2025
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 47557 727 10357 772 475
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa1,152,031,79
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 66,4117,2103,4

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  31.3.202631.3.202531.12.2025
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 334 957208 4581 096 086
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 772 47557 727 10357 760 108
Osakkeiden vaihto, % 0,60,41,9

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto / -tappio ja vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio

Liikevoitto / -tappio (EBIT)=Voitto / tappio ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio (EBIT)=Voitto /tappio ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton / -tappion. Liikevoittoa /-tappiota oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut.

Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio

1 000 euroa 31.3.202631.3.202531.12.2025
Liikevoitto / -tappio -4 390-292-5 904
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut 628781
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut / kuluvarausten peruutukset -85
+ Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut 1 884650
+ Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat liiketoiminnan muut tuotot -49
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentumistappiot 426
Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio -1 878-292-4 182

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate kuvaa yrityksen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon yhtiön liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto / -tappio + poistot ja arvonalentumiset)
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto / -tappio+ poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä 


1 000 euroa 31.3.202631.3.202531.12.2025
Liikevoitto / -tappio -4 390-292-5 904
+ Poistot ja arvonalentumiset4 0784 35217 201
Käyttökate -3124 06011 298


Käyttökate -3124 06011 298
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut 628781
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut / kuluvarausten peruutukset -85
+ Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut 1 884650
+ Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat liiketoiminnan muut tuotot -49
Vertailukelpoinen käyttökate 2 2004 06012 594

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 31.3.202631.3.202531.12.2025
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 1346160
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin4 3095 75726 130
Bruttoinvestoinnit 4 3225 80426 289

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


1 000 euroa 31.3.202631.3.202531.12.2025
Korolliset velat 109 052101 291109 256
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 358355408
Rahavarat-31 423-34 198-32 064
Korolliset nettovelat 77 98767 44877 602
     
Korolliset velat 109 052101 291109 256
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 358355408
Korollisten velkojen nimellisarvo 109 410101 646109 666

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto /-tappio (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa 31.3.202631.3.202531.12.2025
Raportointikauden voitto / -tappio (rullaava 12 kuukautta) -15 622-6 458-12 070
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2025 / 31.3.2024 / 31.12.2025 112 466126 045117 608
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2025 / 30.6.2024 / 31.3.2025 101 577118 081112 466
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2025 / 30.9.2024 / 30.6.2025 100 153110 781101 577
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2025 / 31.12.2024 / 30.9.2025 96 102117 608100 153
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2026 / 31.3.2025 / 31.12.2025 92 529112 46696 102
Keskiarvo 100 565116 996105 581
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % -15,5-5,5-11,4

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat


1 000 euroa 31.3.202631.3.202531.12.2025
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 92 529112 46696 102
Korolliset velat 109 052101 291109 256
Rahavarat-31 423-34 198-32 064
Sijoitettu pääoma 170 158179 559173 294

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Liikevoitto / -tappio (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


1 000 euroa 31.3.202631.3.202531.12.2025
Liikevoitto / -tappio (rullaava 12 kuukautta) -10 001-1 648-5 904
     
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2025 / 31.3.2024 / 31.12.2024 179 559174 706178 028
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2025 / 30.6.2024 / 31.3.2025 188 099174 218179 559
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2025 / 30.9.2024 / 30.6.2025 175 792173 650188 099
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2025 / 31.12.2024 / 30.9.2025 173 294178 028175 792
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2026 / 31.3.2025 / 31.12.2025 170 158179 559173 294
Keskiarvo 177 380176 032178 954
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -5,6-0,9-3,3

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot


     
1 000 euroa 31.3.202631.3.202531.12.2025
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 92 529112 46696 102
     
Taseen loppusumma 272 903302 578272 521
Saadut ennakot -161-122-212
  272 742302 456272 309
     
Omavaraisuusaste, % 33,937,235,3

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %=Korolliset nettovelat x 100  
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä


1 000 euroa 31.3.202631.3.202531.12.2025
Korolliset nettovelat 77 98767 44877 602
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 92 529112 46696 102
Velkaantumisaste, % 84,360,080,7


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-3/20261-3/20251-12/2025
Suomi7941 0013 725
Muu Eurooppa37 69340 551147 322
Pohjois- ja Etelä-Amerikka56 95475 745260 942
Muut maat155204444
Yhteensä95 596117 501412 433

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20262025
1 000 euroa1-310-127-94-61-3
Amerikat55 62958 83960 27959 87473 577
EMEA39 97936 50439 49739 98143 935
Kohdistamattomat kurssierot ja konserni-eliminoinnit-13-5-10-29-11
Yhteensä95 59695 33899 76799 827117 501

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20262025
1 000 euroa1-310-127-94-61-3
Liikevaihto95 59695 33899 76799 827117 501
Vertailukelpoinen käyttökate2 2001 8903 4283 2174 060
% liikevaihdosta2,32,03,43,23,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-2 512-558-102-636-
Käyttökate-3121 3313 3262 5814 060
% liikevaihdosta-0,31,43,32,63,5
      
Vertailukelpoinen liikevoitto / -tappio-1 878-2 249-675-966-292
% liikevaihdosta-2,0-2,4-0,7-1,0-0,2
      
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-2 512-984-102-6360
Liikevoitto / -tappio-4 390-3 233-777-1 602-292
% liikevaihdosta-4,6-3,4-0,8-1,6-0,2
Nettorahoituskulut-991-1 365-1 341-2 888-1 874
Voitto / tappio ennen-5 381-4 598-2 117-4 489-2 166
% liikevaihdosta-5,6-4,8-2,1-4,5-1,8

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on kuvattu tarkemmin kohdassa ” Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta” sivuilla 22–23.

LÄHIPIIRITIEDOT

Suominen on määritellyt yhtiön lähipiiriin kuuluviksi tahoiksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä tai yhteisyrityksiä. Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

       
 31.3.202631.3.202531.12.2025
1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa124 8441 150120 3562 754120 3562 754
Investoinnit ja lisäykset4 309135 7574626 130160
Myynnit ja vähennykset0-46
Poistot ja arvonalentumiset-3 096-269-3 075-534-12 569-1 761
Kurssierot ja muut muutokset1 7222-3 017-1-9 028-4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa127 779895120 0222 265124 8441 150

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 31.3.202631.3.202531.12.2025
1 000 euroaKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa8 61711 00311 003
Lisäykset4504851 195
Myynnit ja vähennykset-37-88-202
Poistot ja arvonalentumiset-710-743-2 872
Kurssierot ja muut muutokset29-177-506
Kirjanpitoarvo kauden lopussa8 34910 4798 617

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa

 1-3/20261-3/20251-12/2025
Korolliset velat yhteensä kauden alussa109 256101 760101 760
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 2 83742 87742 877
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-732-690-2 848
Muiden lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset--40 000-128 000
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset-40 00088 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan149150376
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-22-29-108
Siirrot pitkäaikaisista lainoista6686652 735
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan42-63-194
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa2 94342 9102 837
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa56 6549 2779 277
Pitkäaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset--50 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan263335819
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan0-63-91
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-668-665-2 735
Pitkäaikaisten korollisten lainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan12--175
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan43-148-442
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa56 3048 73656 654
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa 49 76549 60649 606
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan4039159
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 49 80549 64549 765
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 109 052101 291109 256

VASTUUSITOUMUKSET

    
1 000 euroa31.3.202631.3.202531.12.2025
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut516433401
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset3 50913 3293 699
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu330458
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista1 1081 7441 088
Muut omat vastuut18 73016 31024 345
Yhteensä19 83818 05425 433

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
b. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
c. Kirjanpitoarvo
d. Käypä arvo


 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset34 99834 99834 998
Korko- ja muut rahoitussaamiset231231231
Rahavarat31 42331 42331 423
Yhteensä 31.3.202666 65242167 07367 073


1 000 euroaa.b.c.d.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset38 07738 07738 077
Korko- ja muut rahoitussaamiset239239239
Rahavarat32 06432 06432 064
Yhteensä 31.12.202570 38042170 80170 801
     

Suominen on käyttänyt vuonna 2026 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2025.


RAHOITUSVELAT

 31.3.202631.12.2025
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat49 80546 96550 00049 76546 53050 000
Pitkäaikaiset rahoituslaitoslainat49 83850 00050 00049 82550 00050 000
Vuokrasopimusvelat6 4676 4676 4676 8296 8296 829
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat106 109103 432106 467106 419103 359106 829
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Vuokrasopimusvelat2 9432 9432 9432 8372 8372 837
Korkovelat614614614426426426
Muut lyhytaikaiset velat270270270312312312
Ostovelat53 12553 12553 12549 19249 19249 192
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat56 95256 95256 95252 76852 76852 768
       
Yhteensä163 061160 384163 419159 187156 127159 597

Suominen on käyttänyt vuonna 2026 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2025.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 euroaTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat

   
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421
Yhteensä 31.3.2026421
    
    

Suominen on käyttänyt vuonna 2026 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2025.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Charles Héaulmé, toimitusjohtaja, puh. 010 214 3268
Janne Silonsaari, talousjohtaja, puh. 050 409 9264

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

