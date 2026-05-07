Aspo Oyj Sijoittajauutinen 7.5.2026 klo 10.00

Telko organisoi liiketoimintansa kahteen liiketoimintayksikköön

Telko siirtyy uuteen toimintamalliin osana käynnissä olevaa strategiansa uudistamista. Telko on 1.5.2026 alkaen organisoitu kahteen liiketoimintayksikköön: Essential Solutions ja Advanced Materials.

”Siirrymme neljän liiketoimintayksikön sijaan kahteen, mikä terävöittää tekemistämme, luo synergioita ja mahdollistaa asiakkaiden entistä kokonaisvaltaisemman palvelun. Käynnistämme myös tulosparannusohjelman, jossa keskitymme kasvuun, kaupalliseen osaamiseen ja mittakaavaetuihin”, sanoo Rolf Jansson, Telkon toimitusjohtaja.

Essential Solutions -liiketoimintayksikkö toimii suurten teollisuusasiakkaiden volyymikemikaalitoimittajana sekä pitkäaikaisten asiakkaiden kumppanina liikenteen voiteluaineissa. Liiketoimintayksikkö keskittyy erityisesti korkeamman lisäarvon palveluihin, synergiaetujen saavuttamiseen ja operatiiviseen tehokkuuteen. Essential Solutions -liiketoimintayksikköä johtaa Rickard Andersson, ja se kattaa noin kolmanneksen Telkon liikevaihdosta.

Advanced Materials -liiketoimintayksikkö tarjoaa asiakkailleen teknistä erityisosaamista vaativia raaka- ja lisäaineratkaisuja teollisuuden käyttökohteisiin sekä prosessikehitystä ja analyysipalveluja. Liiketoimintayksikkö tuo kaikki Telkon edustamat erikoistuotteet yhteen kokonaisuuteen, palvellen mm. lääke-, pakkaus- ja koneteollisuuden asiakkaita. Advanced Materials -liiketoimintayksikköä johtaa Petteri Martikainen, ja se kattaa noin kaksi kolmannesta Telkon liikevaihdosta.

Kohti itsenäisiä yrityksiä

Aspo valmistelee ESL Shippingin ja Telkon jakamista kahdeksi erilliseksi yritykseksi, Aspon strategisen vision mukaisesti. Tavoite on toteuttaa ESL Shippingin myynti tai Aspon osittaisjakautuminen vuoden 2026 loppuun mennessä.

Telko aikoo investoida sekä orgaaniseen kasvuun että yritysostoihin saavuttaakseen johtavan aseman priorisoiduissa markkinasegmenteissä.

Telkon uudella toimintamallilla ei ole vaikutusta Aspon taloudelliseen raportointiin.





Lisätiedot:

Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 0400 600 264, rolf.jansson@aspo.com





Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping ja Telko mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 650 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.

Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.

Aspo – Sustainable value creation