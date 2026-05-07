eGain präsentiert KI-Agent IVA für präzisen, dialogorientierten Kundenservice

SUNYVALE, Kalifornien, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN) hat heute die Einführung des KI-Agenten IVA bekannt gegeben – ein intelligenter virtueller Agent, der Kundenanfragen durch natürliche Konversation statt über skriptbasierte Menüs und komplexe Entscheidungsbäume klärt. Der KI-Agent IVA basiert auf dem AI Knowledge Hub von eGain und greift auf eine kuratierte, unternehmensspezifische Wissensdatenbank zurück, um präzise und personalisierte Antworten zu liefern – ganz ohne umständliche Sprachmenüs, Wiederholungen oder Warteschleifen. Das Ergebnis: niedrigere Servicekosten, schnellere Problemlösungen und höhere Kundenzufriedenheit.

Starre Automatisierung führt zu Frustration bei Kunden und CX-Teams

Laut einer Studie von CX Dive haben fast drei von fünf Kunden schlechte Erfahrungen mit Telefonsystemen gemacht, die zu viele „Drücken Sie diese Taste“-Aufforderungen enthalten. Mehr als die Hälfte gibt zudem an, von Systemen frustriert zu sein, die sie nicht an einen menschlichen Ansprechpartner weiterleiten.

Diese Frustration rührt daher, dass die zugrunde liegenden Entscheidungsbäume solcher Telefonsysteme komplex und wartungsintensiv sind. Kundendienstteams investieren Monate in die Entwicklung komplizierter Entscheidungslogiken – nur um sie bei Änderungen von Inhalten oder Richtlinien aufwendig anpassen oder neu erstellen zu müssen.

KI-gestützte, wissensbasierte Antworten

Der KI-Agent IVA reduziert diesen Aufwand, indem er direkt auf die kuratierte Wissensdatenbank von eGain zugreift. Dort durchläuft jeder Artikel einen strukturierten Lebenszyklus, um Genauigkeit, Compliance und KI-Tauglichkeit sicherzustellen. IVA greift somit stets auf eine vertrauenswürdige, aktuelle Quelle zurück. Kunden erhalten präzise Antworten in natürlicher Sprache, ohne mit starren, skriptbasierten Abläufen konfrontiert zu werden. Dies führt zu schnelleren Lösungen, weniger Eskalationen und weniger Frustration sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Kunden.

„Die Qualität einer Kundenantwort hängt maßgeblich von der Qualität des zugrunde liegenden Wissens ab“, sagt Ashu Roy, CEO von eGain. „Der KI-Agent IVA basiert auf der kuratierten Wissensdatenbank von eGain, in der jeder Artikel strukturiert, gepflegt und KI-fähig ist. Diese Grundlage ermöglicht es IVA, reale Kundengespräche präzise und natürlich zu führen – ohne den kontinuierlichen Aufwand für die Pflege komplexer Entscheidungslogiken.“

Mit dem neuen KI-Agenten IVA von eGain können Unternehmen ihren Kunden schnelle und präzise Antworten bieten durch:

KI-gestützte, wissensbasierte Antworten: Der KI-Agent IVA ruft in Echtzeit die passenden Informationen aus der vertrauenswürdigen Wissensplattform von eGain ab und liefert präzise Antworten in natürlicher Sprache. Anstatt Kunden durch Entscheidungsbäume navigieren zu lassen, reagiert der KI-Agent IVA intelligent auf jede Anfrage und bietet so ein individuelleres Erlebnis statt starrer, skriptbasierter Abläufe.

Sprachautomatisierung mit Sprachfunktionen: Unterstützt sowohl Speech-to-Text als auch Text-to-Speech und ermöglicht nahtlose sprachbasierte Interaktionen. Wenn eine Situation menschliches Urteilsvermögen erfordert, kann der KI-Agent IVA den Kunden an einen Live-Callcenter-Mitarbeiter weiterleiten, sodass kein Anliegen ins Leere läuft.

Anbieterunabhängige Integration über CRM- und Contact-Center-Systeme hinweg: Der KI-Agent IVA lässt sich in verschiedene CRM- und Contact-Center-Ökosysteme integrieren und kann daher von Unternehmen eingesetzt werden, ohne dass sie ihre bestehende Infrastruktur umgestalten müssen.

Globale Verfügbarkeit rund um die Uhr: Der KI-Agent IVA ist rund um die Uhr über alle Zeitzonen hinweg verfügbar und gewährleistet konsistenten, markenkonformen Service zu jeder Zeit – ohne zusätzlichen Personalbedarf.

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei, isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen. Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern, Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.eGain.com.

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