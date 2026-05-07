eGain Evaluator sorgt nun für kontinuierliche Qualitätssicherung bei KI-generierten Antworten

SUNNYVALE, Kalifornien, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), die Wissensplattform für KI-gestützte Kundeninteraktion, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit von eGain Evaluator bekannt gegeben. Das Produkt wurde speziell für Unternehmen entwickelt, bei denen KI-generierte Antworten finanzielle oder rechtliche Folgen haben können. Ungenaue oder nicht regelkonforme Antworten setzen Unternehmen regulatorischen Risiken aus, untergraben das Vertrauen der Kunden und schwächen die Akzeptanz von KI-Initiativen. eGain Evaluator bietet Unternehmen ein geschlossenes System, um solche Probleme zu vermeiden. Das Tool testet und überwacht die Qualität von KI-Antworten bei Suchanfragen, Self-Service-Antworten und KI-Agenten-Gesprächen kontinuierlich.

Qualitätsherausforderungen bei KI-generierten Antworten

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI in Unternehmen wird die Sicherstellung der Antwortqualität zu einer immer komplexeren operativen Herausforderung. Modelle werden eingeführt und liefern zunächst gute Ergebnisse. Mit der Zeit können die Antworten jedoch an Genauigkeit verlieren, Compliance-Anforderungen veralten und Wissenslücken unentdeckt bleiben, was letztlich zu Problemen mit Kunden oder im Geschäft führen kann.

Unternehmen hatten bislang keine systematische Möglichkeit, die Qualität von KI-Antworten vor dem Einsatz zu prüfen, im laufenden Betrieb zu überwachen und erkannte Qualitätsprobleme mit den zugrunde liegenden Wissensinhalten zu verknüpfen. Stattdessen verlassen sich viele Unternehmen auf regelmäßige Stichproben und Eskalationsberichte. Dadurch entstehen Qualitätslücken, die mit der Zeit größer werden können. Tritt ein Problem auf, müssen Fehler manuell über mehrere Ebenen hinweg nachverfolgt werden – von der Indizierung über den Abruf bis hin zur Generierung. Gleichzeitig lässt sich oft nicht zuverlässig erkennen, ob eine Korrektur an einer Stelle neue Probleme an anderer Stelle verursacht.

Kernfunktionen für die kontinuierliche Qualitätssicherung

eGain Evaluator setzt genau an diesen Herausforderungen an. Das Produkt sichert die Qualität von Tests vor der Bereitstellung bis zum Leistungsmanagement im laufenden Betrieb. Die Bewertungen stützen sich auf anerkannte Kennzahlen aus Branche und Forschung und messen die Qualität von Wissensabruf, Antwortgenerierung und Gesprächsführung.

Testmanagement: Vor der Inbetriebnahme können Unternehmen Testsätze für ihre KI-Wissenskonfigurationen erstellen und ausführen. Dadurch werden unstrukturierte Einzelprüfungen durch einen wiederholbaren und nachvollziehbaren Prüfprozess ersetzt. Geplante Testläufe stellen sicher, dass die Qualität automatisch erneut geprüft wird, wenn sich Wissen oder Modelle ändern.

Vor der Inbetriebnahme können Unternehmen Testsätze für ihre KI-Wissenskonfigurationen erstellen und ausführen. Dadurch werden unstrukturierte Einzelprüfungen durch einen wiederholbaren und nachvollziehbaren Prüfprozess ersetzt. Geplante Testläufe stellen sicher, dass die Qualität automatisch erneut geprüft wird, wenn sich Wissen oder Modelle ändern. Qualitätsmanagement: Live-Interaktionen werden kontinuierlich überwacht. KI-generierte Antworten werden anhand festgelegter Kriterien bewertet, sodass Probleme erkannt werden können, bevor sie Endnutzer erreichen.

Live-Interaktionen werden kontinuierlich überwacht. KI-generierte Antworten werden anhand festgelegter Kriterien bewertet, sodass Probleme erkannt werden können, bevor sie Endnutzer erreichen. Leistungsmanagement: Unternehmen können Qualitätstrends im Zeitverlauf verfolgen und Antwortlücken konkreten Wissensproblemen zuordnen. So erhalten Teams belastbare Daten, um Korrekturen zu priorisieren und Fortschritte zu dokumentieren. Geführte Empfehlungen unterstützen sie dabei, Wissens- und Konfigurationslücken zu schließen. Jede Änderung wird getestet, bevor sie live geht.





Entwickelt für KI-Implementierungen, bei denen Genauigkeit entscheidend ist

Evaluator richtet sich an KI-Verantwortliche, Wissensmanager und CX-Teams in Unternehmen, die sicherstellen müssen, dass KI-generierte Antworten korrekt und regelkonform sind und sich im Laufe der Zeit verbessern. Besonders relevant ist das Produkt für regulierte Branchen wie Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Versicherungen. Dort kann eine falsche Antwort nicht nur die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen, sondern auch das Risiko von Compliance-Verstößen erhöhen. Evaluator vereinfacht zudem Modellaktualisierungen: Beim Einsatz neuer LLMs können Unternehmen die Antwortqualität des neuen Modells vorab bewerten und Risiken minimieren, bevor sie umstellen.

„KI in Betrieb zu nehmen, ist nur die erste Herausforderung“, so Ashu Roy, CEO von eGain. „Die größere Herausforderung besteht darin, auch bei Veränderungen im Unternehmen dauerhaft korrekte und regelkonforme Antworten bereitzustellen und kontinuierlich zu verbessern. eGain Evaluator bietet Unternehmen die operative Infrastruktur, um dies systematisch statt nur reaktiv anzugehen.“

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei, isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen. Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern, Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.eGain.com.

eGain, das eGain Logo und alle anderen eGain Produktnamen und Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

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