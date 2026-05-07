eGain Evaluator fournit désormais une assurance qualité continue des réponses générées par l’IA

SUNNYVALE, Californie, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ : EGAN), la plateforme de connaissances pour l’engagement client basé sur l’IA, annonce ce jour la disponibilité générale d’eGain Evaluator, un produit spécialement conçu pour les organisations où les réponses générées par l’IA peuvent entraîner des conséquences financières et juridiques. Toute réponse inexacte ou non conforme expose les organisations à des risques réglementaires, érode la confiance de leurs clients et compromet la crédibilité des initiatives d’IA. En testant et en surveillant en continu la qualité des réponses de l’IA, que ce soit pour la recherche, les réponses en libre-service ou les conversations avec les agents virtuels, eGain Evaluator offre aux entreprises un système en boucle fermée qui permet de prévenir ces problèmes.

Des défis liés à la qualité des réponses générées par l’IA

Avec les déploiements à grande échelle de l’IA en entreprise, assurer une qualité constante des réponses devient un défi opérationnel de plus en plus complexe. Les modèles mis en service fonctionnent bien au départ, mais avec le temps, leurs réponses se dégradent, le langage de conformité devient obsolète et les lacunes en matière de connaissances peuvent passer inaperçues jusqu’à ce qu’elles se traduisent par des problèmes pour les clients ou l’entreprise.

Ce qu’il manquait aux organisations, c’était donc une méthode systématique permettant de tester la qualité des réponses de l’IA avant leur déploiement, de la surveiller en continu une fois en production et de relier les signaux de qualité aux connaissances qui sous-tendent ces réponses. Le recours traditionnel à des contrôles ponctuels et à des rapports d’escalade périodiques engendre des lacunes en matière de qualité qui s’aggravent avec le temps. Lorsqu’un problème survient, son diagnostic implique de retracer manuellement les défaillances à travers les couches d’indexation, de recherche et de génération, sans aucun moyen fiable de savoir si une correction pourrait engendrer de nouveaux problèmes.

Des fonctionnalités clés pour une assurance qualité continue

eGain Evaluator répond directement à ces défis, depuis les tests pré-déploiement jusqu’à la gestion continue des performances. Les évaluations réalisées s’appuient sur des indicateurs validés par l’industrie et la recherche et couvrent les performances de recherche, de génération et de conversation.

Gestion des tests : créez et exécutez des ensembles de tests sur les configurations de connaissances de l’IA avant la mise en production, remplaçant ainsi les analyses ponctuelles par un flux de validation reproductible et auditable. Prise en charge des exécutions planifiées pour une validation automatique de la qualité à mesure que les connaissances et les modèles évoluent.

créez et exécutez des ensembles de tests sur les configurations de connaissances de l’IA avant la mise en production, remplaçant ainsi les analyses ponctuelles par un flux de validation reproductible et auditable. Prise en charge des exécutions planifiées pour une validation automatique de la qualité à mesure que les connaissances et les modèles évoluent. Gestion de la qualité : surveillez en continu les interactions en direct, évaluez les réponses générées par l’IA par rapport à des critères définis et signalez les problèmes avant qu’ils n’atteignent les utilisateurs finaux.

surveillez en continu les interactions en direct, évaluez les réponses générées par l’IA par rapport à des critères définis et signalez les problèmes avant qu’ils n’atteignent les utilisateurs finaux. Gestion des performances : suivez les tendances de la qualité au fil du temps, reliez les lacunes de réponse à des problèmes de connaissances spécifiques, et fournissez à vos équipes les données nécessaires afin de prioriser les correctifs et de rendre compte des progrès obtenus. Des recommandations personnalisées aident les équipes à combler leurs lacunes en matière de connaissances et de configuration, en leur permettant de tester chaque modification avant sa mise en production.





Conçu pour les déploiements d’IA où la précision est essentielle

Evaluator est conçu pour les responsables de l’IA, les gestionnaires de connaissances et les équipes CX en entreprise qui ont besoin d’avoir la certitude que les réponses générées par l’IA sont précises, conformes et s’améliorent au fil du temps. Ce produit est particulièrement utile pour les secteurs réglementés comme les services financiers, les télécommunications et l’assurance, où une réponse erronée peut non seulement entraîner une baisse de la satisfaction client, mais aussi un risque accru de non-conformité. Evaluator simplifie également les mises à jour des modèles. Ainsi, lors du déploiement de nouveaux LLM, les entreprises peuvent évaluer la qualité des réponses et réduire les risques avant toute migration.

« La mise en production de l’IA n’est que le premier défi », a déclaré Ashu Roy, PDG d’eGain. « La principale difficulté, c’est de garantir l’exactitude et la conformité des réponses, et de les améliorer au fil de l’évolution de votre activité. eGain Evaluator fournit aux entreprises l’infrastructure opérationnelle nécessaire pour parvenir à ce résultat de manière systématique, et non plus seulement de manière réactive. »

À propos d’eGain

eGain est un fournisseur de premier plan de solutions d’automatisation de la gestion des connaissances et de l’expérience client, alimentées par l’IA. Forte de plus de 25 ans d’expertise, la société eGain aide les entreprises à intégrer leurs contenus cloisonnés, à automatiser les flux de connaissances fiables et à dégager un retour sur investissement mesurable de l’IA grâce à des cadres et méthodes éprouvés. Tous secteurs confondus, les entreprises répertoriées au classement Global 2000 s’appuient sur les solutions d’eGain pour transformer leur service client, améliorer la productivité des employés, réduire leurs coûts et réussir le déploiement de l’IA à grande échelle. Rendez-vous sur www.eGain.com pour obtenir de plus amples informations.

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