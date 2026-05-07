Thérapeutique Knight déclare ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2026

Augmentation des prévisions des produits des activités ordinaires à une fourchette de 510 millions de dollars à 525 millions de dollars

Niveau record trimestriel des produits des activités ordinaires, du BAIIA ajusté1 et du BAIIA ajusté par action1 depuis la création

MONTRÉAL, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou la « Société »), une société pharmaceutique panaméricaine (hors États-Unis), a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en milliers de dollars canadiens, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action.

Faits saillants du T1-2026

Résultats financiers – IFRS

Produits des activités ordinaires de 148 439 $, en hausse de 60 363 $, ou 69 %, comparativement à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation s’explique principalement par les produits des activités ordinaires différentiels attribuables aux portefeuilles de Paladin et de Sumitomo, par la croissance de nos produits promus, et par les habitudes d’achat concernant certains produits, y compris les commandes d’Ambisome ® livrées au MSB.

livrées au MSB. Marge brute de 69 109 $, ou 47 % des produits des activités ordinaires, en comparaison d’une marge brute de 34 866 $, ou 40 % des produits des activités ordinaires, pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation du pourcentage de la marge brute s’explique à la fois par le plus grand apport des activités au Canada au T1-26 par rapport à celui du T1-25 ainsi que par l’incidence moins élevée de l’hyperinflation 2 , le tout contrebalancé en partie par la combinaison des produits, y compris une proportion plus élevée de commandes d’Ambisome ® livrées au MSB.

, le tout contrebalancé en partie par la combinaison des produits, y compris une proportion plus élevée de commandes d’Ambisome livrées au MSB. Résultat d’exploitation de 10 578 $, en comparaison d’une perte d’exploitation de 5 537 $ à la période correspondante de l’exercice précédent.

Résultat net de 13 169 $, comparativement à 2 185 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent.

Résultat net par action de 0,13 $, comparativement à 0,02 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent.

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de 40 694 $ et, pour le T1-26, plus de 125 000 $ en trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi qu’en titres négociables.





Résultats financiers – Mesures non conformes aux PCGR

Produits des activités ordinaires ajustés 1 de 147 594 $, en hausse de 59 615 $, ou 68 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent, ou de 55 395 $, ou 60 %, en devises constantes 1 , ce qui s’explique principalement par les produits des activités ordinaires différentiels attribuables aux portefeuilles de Paladin et de Sumitomo, par la croissance de nos produits promus, et par les habitudes d’achat concernant certains produits, y compris les commandes d’Ambisome ® livrées au MSB.

de 147 594 $, en hausse de 59 615 $, ou 68 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent, ou de 55 395 $, ou 60 %, en devises constantes , ce qui s’explique principalement par les produits des activités ordinaires différentiels attribuables aux portefeuilles de Paladin et de Sumitomo, par la croissance de nos produits promus, et par les habitudes d’achat concernant certains produits, y compris les commandes d’Ambisome livrées au MSB. Marge brute ajustée 1 de 70 648 $, ou 48 %, des produits des activités ordinaires ajustés 1 , en comparaison d’une marge brute ajustée de 40 934 $, ou 47 %, des produits des activités ordinaires ajustés 1 pour la période correspondante de l’exercice précédent. La hausse du pourcentage de la marge brute ajustée 1 est attribuable à la croissance des produits des activités ordinaires ajustés 1 . L’augmentation du pourcentage de la marge brute ajustée 1 s’explique par l’apport plus élevé des activités au Canada au T1-26 par rapport à celui du T1-25, contrebalancé en partie par la combinaison des produits, y compris une proportion plus élevée de commandes d’Ambisome ® livrées au MSB.

de 70 648 $, ou 48 %, des produits des activités ordinaires ajustés , en comparaison d’une marge brute ajustée de 40 934 $, ou 47 %, des produits des activités ordinaires ajustés pour la période correspondante de l’exercice précédent. La hausse du pourcentage de la marge brute ajustée est attribuable à la croissance des produits des activités ordinaires ajustés . L’augmentation du pourcentage de la marge brute ajustée s’explique par l’apport plus élevé des activités au Canada au T1-26 par rapport à celui du T1-25, contrebalancé en partie par la combinaison des produits, y compris une proportion plus élevée de commandes d’Ambisome livrées au MSB. BAIIA ajusté 1 de 27 917 $, une hausse de 15 804 $, ou 130 %, par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent.

de 27 917 $, une hausse de 15 804 $, ou 130 %, par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent. BAIIA ajusté par action1 de 0,28 $, une hausse de 0,16 $, ou 133 %, par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent.





Résultats financiers pour une période continue de 12 mois – Mesures non conformes aux PCGR

Produits des activités ordinaires ajustés1 au cours de la période continue de 12 mois close le 31 mars 2026 de 511 966 $, une hausse de 144 370 $, ou 39 %, par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.





Événements nouveaux de la Société

Conclusion d’une convention d’acquisition d’actifs visant l’acquisition d’une installation de fabrication en Argentine.

Modification de l’OPRCNA annoncée précédemment visant l’achat de 6 190 493 actions ordinaires de la Société jusqu’au 21 août 2026. Au T1-26, la Société a acheté 1 323 200 actions ordinaires à un prix moyen de 6,22 $, pour une contrepartie en trésorerie totalisant 8 233 $.

Remboursement de 10 000 $ sur le capital de la facilité de crédit renouvelable, et prêts bancaires de plus de 58 000 $ à la fin du T1-26.





Produits

Conclusion d’ententes avec deux partenaires visant la rétrocession des droits commerciaux canadiens de six produits non stratégiques en contrepartie d’un paiement de 21 500 $ (les « ententes de règlement ») et, conformément à la convention d’acquisition d’actifs, versement de 8 442 $ à Paladin en avril 2026 pour le règlement final de la retenue. Demande d’approbation réglementaire pour plusieurs produits dans les territoires que nous couvrons : Niktimvo ® (axatilimab) au Brésil. Indication supplémentaire de Minjuvi ® (tafasitamab) en Argentine et au Mexique dans le traitement du lymphome folliculaire. Obtention de l’approbation réglementaire pour plusieurs produits et lancement des produits suivants : Indication supplémentaire de Minjuvi ® (tafasitamab) au Brésil dans le traitement du LF. Bapocil ® (palbociclib) en Colombie.







Événements postérieurs à la fin du trimestre

Lancement du Pemazyre ® (pémigatinib) en Argentine.

(pémigatinib) en Argentine. Lancement d’Akynzeo ® (nétupitant/palonosétron/fosnétupitant/palonosétron) au Paraguay.

(nétupitant/palonosétron/fosnétupitant/palonosétron) au Paraguay. Retrait de la présentation de drogue nouvelle pour Qelbree ® à Santé Canada en raison de certains changements liés à la fabrication apportés par notre partenaire. La Société prévoit de présenter à nouveau Qelbree ® aux fins d’approbation à une date ultérieure.

à Santé Canada en raison de certains changements liés à la fabrication apportés par notre partenaire. La Société prévoit de présenter à nouveau Qelbree aux fins d’approbation à une date ultérieure. Achat de 119 200 actions ordinaires dans le cadre de l’OPRCNA de Knight à un prix moyen de 7,45 $, pour une contrepartie globale en trésorerie de 888 $.

Remboursement de 10 000 $ sur le capital de la facilité de crédit et diminution du solde du capital à 20 000 $.

Réélection par les actionnaires de Jonathan Ross Goodman, Samira Sakhia, James C. Gale, Robert N. Lande, Michael J. Tremblay, Nicolás Sujoy et Janice Murray à titre d’administrateurs au conseil d’administration.





« Je suis ravie d’annoncer que nous continuons de générer des résultats financiers et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation records. Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, les produits des activités ordinaires se sont établis à plus de 148 millions de dollars, une augmentation de 60 millions de dollars, ou 68 %, tandis que le BAIIA ajusté1 a atteint 28 millions de dollars, une hausse de 16 millions de dollars, ou 130 %. Au cours des douze derniers mois, nous avons généré des produits des activités ordinaires de plus de 500 millions de dollars. Ces résultats reflètent l’apport de la croissance de nos produits promus, y compris le lancement de plus de 15 produits au cours des deux dernières années, ainsi que les produits des activités ordinaires différentiels attribuables aux produits à maturité générant des flux de trésorerie que nous avons acquis l’année dernière, a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc. De plus, nous avons revu nos prévisions à la hausse pour l’exercice 2026 et nous nous attendons à générer des produits des activités ordinaires de plus de 500 millions de dollars, soit des résultats deux fois plus élevés que ceux générés par nos activités il y a cinq ans. »

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1 Les produits des activités ordinaires ajustés, les produits des activités ordinaires en devises constantes, la marge brute ajustée, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action sont des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.

2 L’incidence de l’hyperinflation est attribuable à l’application d’IAS 29 en Argentine. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Hyperinflation.





PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS PRÉSENTÉS SELON LES IFRS

(en milliers de dollars canadiens) Variation T1-26 T1-25 $1

%2 Produits des activités ordinaires 148 439 88 076 60 363 69 % Marge brute 69 109 34 866 34 243 98 % Marge brute (en %) 47 % 40 % Ventes et marketing 20 321 13 924 (6 397 ) 46 % Charges administratives 14 127 12 219 (1 908 ) 16 % Recherche et développement 9 410 4 786 (4 624 ) 97 % Amortissement des immobilisations incorporelles 14 673 9 474 (5 199 ) 55 % Charges d’exploitation 58 531 40 403 (18 128 ) 45 % Résultat d’exploitation 10 578 (5 537 ) 16 115 s. o. Résultat net 13 169 2 185 10 984 503 %

1 Un écart positif représente un effet positif sur le résultat net, tandis qu’un écart négatif représente un effet négatif sur le résultat net.

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

Produits des activités ordinaires : Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, les produits des activités ordinaires ont augmenté de 60 363 $, ou 69 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 291, l’augmentation a été de 59 615 $, ou 68 %, et de 55 395 $, ou 60 %, en devises constantes2. Les produits à maturité des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo ont généré des produits des activités ordinaires différentiels de $17,037. Le reste de l’augmentation est attribuable à la croissance de nos produits promus et aux habitudes d’achat concernant certains produits, y compris les commandes d’Ambisome® livrées au MSB, qui ont été plus élevées de 14 115 $ au T1-26 par rapport au T1-25. Compte non tenu des ventes d’Ambisome® au MSB, notre portefeuille de produits promus s’est accru de 27 192 $, soit 60 %.

La Société classe ses produits des activités ordinaires par portefeuille de produits comme suit :

Promus - produits potentiels mis en marché : Produits promus actuellement en tout début de commercialisation, généralement mis en marché au cours des cinq dernières années.

Promus - produits stratégiques : Produits promus qui ont atteint, ou sont proches d’atteindre, leur plein potentiel. En règle générale, ils ont été mis en marché il y a plus de cinq ans.

À maturité : Produits nécessitant moins d’activités promotionnelles et/ou ayant atteint leur plein potentiel.

Abandonnés : Produits que la Société a cessés de commercialise ou qu’elle est en voie d’abandonner.

Nos produits des activités ordinaires par portefeuille de produits se détaillent comme suit :

Variation Portefeuille de produits T1-26 T1-251 $ % Promus Promus – produits potentiels mis en marché 15 336 2 466 12 870 522 % Promus – produits stratégiques 83 916 55 269 28 647 52 % Total – promus 99 252 57 735 41 517 72 % À maturité 47 026 29 819 17 207 58 % Abandonnés 2 161 522 1 639 314 % Total des produits des activités ordinaires 148 439 88 076 60 363 69 % 1 Les chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle du trimestre clos le 31 mars 2026. Ces reclassements n’ont pas eu d’incidence sur le total des produits des activités ordinaires.

P ortefeuille de produits promus : Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, le portefeuille de produits promus a augmenté de 41 517 $, ou 72 %. Compte non tenu d’IAS 29 1 , le portefeuille de produits promus a connu une augmentation de 41 307 $, ou 72 %. Les produits potentiels mis en marché ont augmenté de 12 863 $, soit 522 %. Depuis janvier 2024, Knight a lancé de nombreux produits dans plusieurs pays, y compris Minjuvi ® au Brésil, au Mexique et en Argentine pour le traitement du LDGCB; Minjuvi ® au Brésil pour le traitement du LF; Pemazyre ® au Brésil et au Mexique; Bapocil ® en Colombie, et Imvexxy ® , Bijuva ® , Jornay PM ® , Xcopri ® , Myfembree ® et Orgovyx ® au Canada. Les produits stratégiques ont augmenté de 28 444 $, ou 51 %, en raison de la croissance du portefeuille, ainsi que des habitudes d’achat, y compris des achats d’Ambisome ® par le MSB, qui ont augmenté de 14 115 $ au T1-26 par rapport au T1-25. Compte non tenu des achats d’Ambisome ® par le MSB, les produits stratégiques ont augmenté de 14 329 $, ou 34 %.





Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, le portefeuille de produits promus a augmenté de 41 517 $, ou 72 %. Compte non tenu d’IAS 29 , le portefeuille de produits promus a connu une augmentation de 41 307 $, ou 72 %. Portefeuille de produits à maturité : Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, ce portefeuille a connu une augmentation attribuable aux produits des activités ordinaires différentiels générés par les portefeuilles de Paladin et de Sumitomo.





Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, ce portefeuille a connu une augmentation attribuable aux produits des activités ordinaires différentiels générés par les portefeuilles de Paladin et de Sumitomo. Portefeuille de produits abandonnés : Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, les produits des activités ordinaires dégagés par le portefeuille de produits abandonnés ont augmenté de 1 639 $, ou 314 %. Cette augmentation s’explique par la conclusion d’ententes avec deux partenaires visant la rétrocession des droits commerciaux canadiens de six produits non stratégiques en contrepartie de 21 500 $.





Marge brute : Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, la marge brute s’est établie à 69 109 $, ou 47 %, comparativement à une marge brute de 34 866 $, ou 40 %, au T1-25. Compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation1, la marge brute ajustée2 s’est élevée à 70 648 $ au T1-26, soit une hausse de 29 714 $ par rapport à celle du T1-25, attribuable à la croissance des produits des activités ordinaires. La marge brute ajustée2, en pourcentage des produits des activités ordinaires ajustés2, s’est établie à 48 % au T1-26, comparativement à une marge brute ajustée des produits des activités ordinaires de 47 % au T1-25. L’augmentation s’explique principalement par l’apport plus élevé des activités au Canada au T1-26 par rapport à celui du T1-25, ce qui a généré une hausse de la marge brute ajustée2 en pourcentage des produits des activités ordinaires ajustés2, contrebalancée en partie par la combinaison de produits, y compris une proportion plus élevée de commandes d’Ambisome® livrées au MSB.

Charges de vente et commercialisation : Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, les charges de vente et de commercialisation ont augmenté de 6 397 $, ou 46 %. L’augmentation s’explique principalement par l’élargissement de notre structure de vente et de notre structure commerciale à l’appui du portefeuille de Paladin, par les récents lancements dans le portefeuille de Sumitomo, par le lancement de Jornay PM®, ainsi que par le lancement de Minjuvi® au Mexique. Outre notre structure, l’augmentation s’explique également par les charges de promotion et de commercialisation liées aux marques acquises dans le cadre des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo, notamment Orgovyx®, Myfembree®, Xcopri® et Envarsus®PA, ainsi que lors des lancements récents de marques, telles que Jornay PM® au Canada, Minjuvi® au Mexique et en Argentine, Pemazyre® au Mexique et au Brésil, et les activités de prélancement de Tavalisse® au Mexique et au Brésil.

Charges administratives : Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, les charges administratives ont augmenté de 1 908 $, ou 16 %. L’augmentation s’expliquait principalement par l’élargissement de la structure attribuable à l'ajout des portefeuilles de Paladin et de Sumitomo, et par l’augmentation des dépenses liées aux honoraires professionnels et de consultation.

Frais de recherche et de développement : Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, les frais de recherche et de développement ont augmenté de 4 624 $, ou 97 %. L’augmentation s’explique principalement par l’élargissement de notre structure d’affaires scientifiques, qui comprend le personnel médical sur le terrain associé aux portefeuilles de Paladin et de Sumitomo. Outre notre structure, l’augmentation comprend des dépenses additionnelles sur le plan médical et réglementaire et en matière de pharmacovigilance ayant trait aux portefeuilles de Paladin et de Sumitomo et aux frais liés au développement, à la réglementation, au prélancement et au lancement de notre portefeuille de produits en développement ainsi qu’aux nouvelles mises en marché de produits, tels que Niktimvo®, Minjuvi®, Jornay PM®, Pemazyre®, Crexont® et Tavalisse®.

Résultat net

Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, le résultat net s’est élevé à 13 169 $, comparativement à un résultat net de 2 185 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’écart découle essentiellement des éléments susmentionnés et des variations de l’amortissement des immobilisations incorporelles, des pertes nettes sur les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, des profits de change, des profits liés à l’hyperinflation, des produits d’intérêts ou des charges d’intérêts et de la charge d’impôt.



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1 L’incidence de l’hyperinflation est attribuable à l’application d’IAS 29 en Argentine. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Hyperinflation.

2 Les produits des activités ordinaires ajustés, les produits des activités ordinaires en devises constantes et la marge brute ajustée sont des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU BILAN

(en milliers de dollars canadiens) Variation Aux 31 mars 2026 31 décembre 2025 $1

%2 Trésorerie, équivalents de trésorerie et

titres négociables 127 290 95 283 32 007 34 % Créances clients et autres débiteurs 196 343 178 598 17 745 10 % Stocks 141 918 135 866 6 052 4 % Actifs financiers 94 717 98 430 (3 713 ) 4 % Immobilisations incorporelles 354 037 379 510 (25 473 ) 7 % Fournisseurs et charges à payer 153 114 125 755 27 359 22 % Emprunts bancaires 58 639 67 895 (9 256 ) 14 %

1 Un écart positif représente un effet positif sur les actifs nets, tandis qu’un écart négatif représente un effet négatif sur les actifs nets.

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 31 mars 2026, Knight détenait de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables totalisant 127 290 $, en hausse de 32 007 $, ou 34 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2025. La hausse était surtout attribuable à des entrées de trésorerie de 40 694 $ provenant des activités d’exploitation et à un produit de 17 000 $ lié à la rétrocession des droits commerciaux canadiens de certains produits non stratégiques. Ces augmentations ont été en partie contrebalancées par des remboursements de capital de 11 329 $ sur des emprunts bancaires, le rachat d’actions ordinaires dans le cadre de l’OPRCNA pour un montant de 8 237 $, des investissements de 4 152 $ dans des immobilisations incorporelles et l’acquisition d’une installation de fabrication en Argentine en contrepartie de 2 950 $.

Créances clients et autres débiteurs : Au 31 mars 2026, les créances clients et autres débiteurs se sont établis à 196 343 $, soit une hausse de 17 745 $, ou 10 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2025, en raison de la croissance de notre portefeuille, ainsi que du calendrier de livraison des commandes d’Ambisome® au MSB, et d’une créance de 4 500 $ restante dans le cadre des ententes de règlement. Le montant devrait être recouvré au S2-26.

Stocks : Au 31 mars 2026, les stocks se sont élevés à 141 918 $, soit une hausse de 6 052 $, ou 4 %, comparativement à ceux au 31 décembre 2025, qui était principalement attribuable au calendrier des achats ainsi qu’à l’écart de conversion, contrebalancée en partie par les ventes au cours de la période.

Actifs financiers : Au 31 mars 2026, les actifs financiers se sont fixés à 94 717 $, soit une baisse de 3 713 $, ou 4 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2025. La baisse est liée à une diminution de 3 055 $ des placements en titres de capitaux propres, attribuable surtout à la réévaluation des actions de sociétés ouvertes dans lesquelles nous détenons des placements et à la cession de certains titres au cours de la période, ainsi qu’à une diminution de 658 $ des placements que nous détenons dans des fonds, qui comprenait une baisse de la juste valeur de 350 $ et un remboursement de capital de 308 $.

Immobilisations incorporelles : Au 31 mars 2026, les immobilisations incorporelles se sont élevées à 354 037 $, soit une baisse de 25 473 $, ou 7 %, par rapport à celle au 31 décembre 2025, attribuable surtout à la décomptabilisation des immobilisations incorporelles en lien avec les ententes de règlement et à l’amortissement, le tout en partie contrebalancé par l’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain.

Fournisseurs et charges à payer : Au 31 mars 2026, les fournisseurs et charges à payer se sont établis à 153 114 $, soit une augmentation de 27 359 $, ou 22 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2025, ce qui s’explique essentiellement par le calendrier d’achat des stocks.

Emprunts bancaires : Au 31 mars 2026, les emprunts bancaires s’établissaient à 58 639 $, en baisse de 9 256 $, ou 14 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2025, ce qui s’explique essentiellement par le remboursement d’une tranche de 10 000 $ sur la facilité de crédit renouvelable.

Mises à jour de la Société

Facilité de crédit renouvelable

En juin 2025, la Société a prélevé 60 000 $ sur la facilité de crédit renouvelable pour financer une partie de la transaction avec Paladin. À ce jour, Knight a remboursé une tranche de 40 000 $ de la facilité de crédit au moyen des flux de trésorerie disponibles provenant des activités d’exploitation. Le solde du capital a été remboursé comme suit : 1) une tranche de 20 000 $ en décembre 2025, 2) une tranche de 10 000 $ en février 2026, et 3) une tranche de 10 000 $ en avril 2026. Il reste donc un solde de 20 000 $.

Mises à jour sur les produits

Rétrocession de droits commerciaux

En mars 2026, Knight a conclu certaines conventions avec deux partenaires visant la rétrocession des droits commerciaux canadiens de six produits non stratégiques en contrepartie de 21 500 $ (les « ententes de règlement »). Ces produits ont dégagé des produits des activités ordinaires de 7 527 $1 en 2025. Conformément à la convention d’acquisition d’actifs de la transaction avec Paladin, Knight a procédé au règlement final et complet de la retenue sur l’entente de règlement de 8 442 $ en avril 2026 avec Paladin.

Minjuvi® (tafasitamab)

Au T1-26, Knight a obtenu l’approbation réglementaire pour une indication additionnelle pour Minjuvi® et a lancé le produit au Brésil pour une utilisation en association avec le rituximab et la lénalidomide pour le traitement de patients adultes atteints d’un LF déjà traité antérieurement. De plus, Knight a déposé des demandes d’approbation supplémentaires pour cette seconde indication du produit en Argentine et au Mexique au T1-26.

Niktimvo® (axatilimab)

Au T1-26, Knight a annoncé avoir soumis une demande d’approbation réglementaire pour Niktimvo® au Brésil pour le traitement de la réaction chronique du greffon contre l’hôte (« GVH chronique ») après l’échec d’au moins deux traitements de première intention antérieurs chez les patients adultes et les patients pédiatriques pesant au moins 40 kg.

Pemazyre® (pemigatinib)

Après la clôture du T1-26, Knight a lancé Pemazyre® en Argentine à titre de monothérapie pour le traitement d’adultes atteints d’un cholangiocarcinome localement avancé ou métastatique avec fusion ou réarrangement du FGFR2 ayant progressé après au moins un traitement de première intention systémique antérieur.

Akynzeo® (nétupitant/palonosétron/fosnétupitant/palonosétron)

En avril 2026, Knight a lancé Akynzeo® au Paraguay en association avec la dexaméthasone pour la prévention des nausées et des vomissements incoercibles et tardifs provoqués par une chimiothérapie émétogène modérée à forte.

Bapocil® (palbociclib)

Au T1-26, Knight a obtenu l’approbation réglementaire pour Bapocil® et a lancé le produit en Colombie. Bapocil® est indiqué, en association avec un traitement endocrinien, chez les patients atteints d’un cancer du sein avancé ou métastatique avec présence de récepteurs hormonaux et absence du HER2, en association avec un inhibiteur de l’aromatase, à titre de traitement endocrinien initial chez les femmes postménopausées, ou avec le fulvestrant chez les patients dont la maladie a évolué après un traitement endocrinien antérieur.

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1 Dans le cas de certains produits, les produits des activités ordinaires comprennent 3 247 $ dégagés par Paladin Pharma Inc. entre le 1er janvier et le 17 juin 2025.

Qelbree® (viloxazine)

Après la clôture du trimestre, Knight a retiré sa présentation de drogue nouvelle pour Qelbree® auprès de Santé Canada en raison de certains changements apportés dans les activités de fabrication de notre partenaire. Knight prévoit de soumettre à nouveau la demande d’approbation pour Qelbree® à une date ultérieure. La demande devrait inclure à la fois les données requises relativement aux changements apportés au processus de fabrication ainsi que les informations supplémentaires précédemment demandées dans l’avis de non-conformité de Santé Canada délivré au T4-25.

Perspectives financières1

Pour l’exercice 2026, Knight a revu à la hausse ses prévisions financières concernant ses produits des activités ordinaires. Ainsi, elle s’attend désormais à générer des produits des activités ordinaires se situant dans une fourchette de 510 millions de dollars à 525 millions de dollars, comparativement à une fourchette de 490 millions de dollars à 510 millions de dollars. Le BAIIA ajusté2 devrait correspondre à environ 15 % des produits des activités ordinaires. L’augmentation de nos prévisions concernant les produits des activités ordinaires s’explique principalement par un meilleur rendement de nos produits promus à l’échelle de nombreux pays, dont notamment le Canada, le Mexique et la Colombie, et à une appréciation prévue de devises d’Amérique latine par rapport au dollar canadien. Les prévisions sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses, y compris, sans s’y limiter, ce qui suit :

Aucune incidence importante sur les produits des activités ordinaires imputable à l’application de la comptabilisation liée à l’hyperinflation en Argentine

Aucun produit tiré des activités ordinaires généré par les transactions de développement des activités non réalisées en date du 6 mai 2026

Aucune résiliation imprévue des conventions de licence, de distribution et d’approvisionnement

Aucune interruption de l’approvisionnement en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale ou de problèmes généraux de fabrication

Aucune incidence importante découlant de changements de tarifs, de barrières commerciales ou de droits de douane

Aucune répercussion défavorable importante découlant de guerres, de conflits armés ou d’hostilités géopolitiques

Aucun nouveau produit générique de nos principales marques de produits pharmaceutiques

Aucune modification imprévue apportée à la réglementation gouvernementale relative à des prix

Exécution commerciale couronnée de succès des ententes d’inscription des produits auprès des organismes d’assurance maladie, des assureurs, des principaux comptes et des payeurs publics

Mise en œuvre réussie des lancements de produits et de l’adoption des produits récemment mis en marché

Aucune augmentation importante des provisions pour stocks ou des créances clients

Aucune variation importante des taux de change prévus

Taux d’inflation se maintenant dans la fourchette prévue





Si l’une de ces hypothèses varie, les perspectives financières et les résultats réels pourraient différer considérablement. Se reporter aux risques et hypothèses que renferme la section Énoncés prospectifs du présent communiqué de presse pour plus de renseignements.

_________________________________

1 Cette information prospective est fondée sur des hypothèses propres à la nature des activités de la Société relativement à la croissance annuelle des produits des activités ordinaires, en tenant compte de l’information sectorielle, de la part de marché prévue, des hypothèses sur les prix, des mesures prises par les concurrents, des taux d’érosion des ventes après la fin de la protection des brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle, du moment de l’entrée en concurrence des médicaments génériques et des résultats prévus des appels d’offres, entre autres variables.

2 Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.

Conférence téléphonique

Knight analysera les résultats du premier trimestre clos le 31 mars 2026 dans le cadre d’une conférence téléphonique et d’une webémission audio qui auront lieu aujourd’hui à 8 h 30 (HE). Knight invite toutes les parties intéressées à y participer.

Date : le jeudi 7 mai 2026

Heure : 8 h 30 (HE)

Appel : sans frais 1-888-699-1199 ou international 1-416-945-7677

Webémission : www.knighttx.com ou webémission

Il s’agit d’une webémission en mode écoute uniquement. Il faut avoir téléchargé préalablement Media Player pour écouter la webémission.

Rediffusion : La rediffusion de la webémission sera disponible pendant 30 jours à l’adresse www.knighttx.com .

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique axée sur l’acquisition ou l’octroi de licences et la commercialisation de produits pharmaceutiques pour le Canada et l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la Bourse de Toronto, sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements sur Thérapeutique Knight inc., visitez le site Web de la Société, à l’adresse www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca .

Énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, impliquent nécessairement des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par les énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés étaient raisonnables au moment où ils ont été préparés, mais prévient le lecteur que les hypothèses concernant les événements futurs, dont bon nombre sont hors du contrôle de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient s’avérer inexactes. Les facteurs et les risques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles sont abordés dans le rapport annuel et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 et déposés sur www.sedarplus.ca . Thérapeutique Knight inc. décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de faits nouveaux ou d’événements futurs, sauf si la loi l’exige.

PERSONNES-RESSOURCES :

Relations avec les investisseurs : Thérapeutique Knight inc. Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de la direction Chef des finances Téléphone : 514-484-4483 Téléphone : +598-2626-2344 Télécopieur : 514-481-4116 Courriel : IR@knighttx.com Courriel : IR@knighttx.com Site Web : www.knighttx.com Site Web : www.knighttx.com

HYPERINFLATION

La Société applique la norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car la filiale de la Société en Argentine emploie le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. Selon IAS 29, les états financiers d’une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix approprié pour refléter les effets de l’inflation. Après la prise en compte des effets de l’hyperinflation, le compte de résultat est converti selon le taux de change de clôture du mois.

Les produits des activités ordinaires et les charges d’exploitation libellés dans la monnaie locale, soit l’ARS, sont retraités entre le mois au cours duquel les ventes ont été effectuées ou les charges ont été engagées et la fin de la période de présentation de l’information financière au moyen de l’indice d’inflation en vigueur au cours de cette période. Le retraitement est calculé sur une base cumulée depuis le début de l’exercice conformément à IAS 29 (les « chiffres ajustés selon l’inflation »). Pour les trimestres clos les 31 mars 2026 et 2025, la Société a retraité les chiffres de chaque mois respectif en utilisant les indices d’inflation suivants :

Janvier Février Mars 2026 1,06 1,03 1,00 2025 1,06 1,04 1,00

Selon IAS 29, les chiffres ajustés selon l’inflation sont convertis de la monnaie locale à la monnaie de présentation selon le taux en vigueur à la fin de la période de présentation de l’information financière. Les chiffres ajustés selon l’inflation ont été convertis en $ CA au taux de clôture en vigueur à la fin du trimestre pour chacune des périodes suivantes :

T1-26 T1-25 T4-25 T4-24 ARS 999 746 1 059 717





T1-26 T1-25 Variation de l’ARS (%)1 6 %

(4) %

1 Appréciation (dépréciation) de l’ARS par rapport au $ CA au cours de chaque période, calculée comme suit : (taux en vigueur à la fin de la période – taux en vigueur au début de la période)/taux en vigueur au début de la période.

Au T1-26, l’Argentine a subi à la fois l’incidence de l’inflation et l’appréciation de l’ARS, ce qui s’est traduit par une hausse des montants lors de la conversion en dollars canadiens. Par exemple, les produits des activités ordinaires générés et les charges d’exploitation engagées en janvier 2026 ont été retraités au moyen d’un indice d’inflation de 6 %, alors que l’ARS s’est apprécié de 6 % par rapport au $ CA au cours de la même période. Par conséquent, les produits des activités ordinaires et les charges d’exploitation présentés en $ CA selon IAS 29 ont été plus élevés.

Par contre, au T1-25, dans un contexte de niveau d’inflation comparable à celui du T1-26, l’ARS s’était déprécié à un taux similaire. Par conséquent, l’incidence des ajustements des produits des activités ordinaires et les charges d’exploitation pour tenir compte de l’hyperinflation n’était pas importante aux fins de leur présentation en $ CA selon IAS 29. C’est pourquoi la comptabilisation liée à l’hyperinflation selon IAS 29 a donné lieu à une hausse des produits des activités ordinaires et des charges d’exploitation de la filiale de la Société en Argentine présentées en $ CA au cours du T1-26, par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent (l’« incidence de l’hyperinflation »).

Dans le cadre de la comptabilisation liée à l’hyperinflation, le coût des produits vendus dans la monnaie locale, soit l’ARS, est retraité au moyen de l’indice d’inflation en vigueur à partir de la date de l’achat ou de la date de fabrication jusqu’à la fin de la période de présentation de l’information financière, et est converti en $ CA au taux de clôture respectif en vigueur à la fin des trimestres. Au T1-26, l’indice d’inflation cumulé appliqué sur les stocks vendus était inférieur à celui de la période correspondante de l’exercice précédent. Le coût des produits vendus présenté en $ CA selon IAS 29 était donc moins élevé, entraînant une hausse de la marge brute au T1-26 par rapport à celle de la période correspondante de l’exercice précédent.

RÉSULTATS FINANCIERS SELON DES MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

(en milliers de dollars canadiens)

La Société présente des mesures et des ratios non conformes aux PCGR qui n’ont pas de définition normalisée prescrite selon les IFRS. La Société est d’avis que ces mesures sont utiles pour aider les actionnaires, les analystes en placement et les autres lecteurs à comprendre son rendement financier. Les mesures financières non conformes aux PCGR et le ratio BAIIA ajusté par action n’ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS et peuvent ne pas être calculés comme des mesures financières libellées de façon semblable présentées par d’autres entreprises. La Société a recours aux mesures non conformes aux PCGR suivantes :

i) Résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29

La Société applique la norme IAS 29, Informations financières dans les économies hyperinflationnistes, car la filiale de la Société en Argentine emploie le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. Selon IAS 29, les états financiers d’une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix approprié pour refléter les effets de l’inflation.

Les résultats financiers selon les IFRS sont ajustés afin de supprimer l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. Selon IAS 29, l’incidence de l’hyperinflation est calculée au moyen d’un indice général des prix approprié pour tenir compte des effets de l’inflation. Après la prise en compte des effets de la conversion, le compte de résultat est converti selon le taux de change de clôture du mois.

La Société est d’avis que les résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29 sont une mesure utile pour les investisseurs, car ils permettent de présenter les résultats sans tenir compte de cette incidence et ainsi de comparer plus facilement les résultats d’une période à l’autre. La présentation des résultats financiers, compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Les tableaux suivants présentent des rapprochements des résultats financiers publiés selon les IFRS et des résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29 :

T1-26 T1-25 Publiés selon

les IFRS

Ajustement

selon IAS 29

Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 29

Publiés selon

les IFRS

Ajustement

selon IAS 29

Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 29

Produits des activités ordinaires 148 439 (845 ) 147 594 88 076 (97 ) 87 979 Coût des produits vendus 79 330 (2 384 ) 76 946 53 210 (6 165 ) 47 045 Marge brute 69 109 1 539 70 648 34 866 6 068 40 934 Marge brute (en %) 47 % 48 % 40 % 47 % Charges Ventes et marketing 20 321 (130 ) 20 191 13 924 (84 ) 13 840 Charges administratives 14 127 (234 ) 13 893 12 219 (635 ) 11 584 Recherche et développement 9 410 (71 ) 9 339 4 786 22 4 808 Amortissement des

immobilisations incorporelles 14 673 218 14 891 9 474 (2 ) 9 472 Résultat d’exploitation 10 578 1 756 12 334 (5 537 ) 6 767 1 230



Principaux résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 291

Variation T1-26 T1-25 $ % Produits des activités ordinaires ajustés1, 2 147 594 87 979 59 615 68 % Coût des produits vendus 76 946 47 045 (29 901 ) 64 % Marge brute 70 648 40 934 29 714 73 % Marge brute (en %) 48 % 47 % Charges Ventes et marketing 20 191 13 840 (6 351 ) 46 % Charges administratives 13 893 11 584 (2 309 ) 20 % Recherche et développement 9 339 4 808 (4 531 ) 94 % Amortissement des immobilisations

incorporelles 14 891 9 472 (5 419 ) 57 % Résultat d’exploitation 12 334 1 230 11 104 903 % BAIIA ajusté1 27 917 12 113 15 804 130 % BAIIA ajusté1 (en %) 19 % 14 % BAIIA ajusté par action1 0,28 0,12 0,16 133 %

1 Les produits des activités ordinaires ajustés, le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté par action et les résultats financiers, compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, sont des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

2 Compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29.

Produits des activités ordinaires ajustés1 par portefeuille de produits

Variation Portefeuille de produits T1-26 T1-252 $ % Promus Promus – produits potentiels mis en marché 15 329 2 466 12 863 522 % Promus – produits stratégiques 83 685 55 241 28 444 51 % Total – promus 99 014 57 707 41 307 72 % À maturité 46 434 29 751 16 683 56 % Abandonnés 2 146 521 1 625 312 % Total des produits des activités ordinaires ajustés 147 594 87 979 59 615 68 % 1 Compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS29. Les produits des activités ordinaires ajustés sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. 2 Les chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle du trimestre clos le 31 mars 2026. Ces reclassements n’ont pas eu d’incidence sur le total des produits des activités ordinaires.



Produits des activités ordinaires ajustés1 par domaine thérapeutique

Variation Domaine thérapeutique T1-26 T1-252 $ % Oncologie/hématologie 39 554 31 676 7 878 25 % Maladies infectieuses 55 079 36 441 18 638 51 % Neurologie 30 227 12 482 17 745 142 % Autres domaines thérapeutiques spécialisés 22 734 7 380 15 354 208 % Total 147 594 87 979 59 615 68 % 1 Comptenontenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS29. Les produits des activités ordinaires ajustés sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. 2 Les chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle du trimestre clos le 31mars 2026. Ces reclassements n’ont pas eu d’incidence sur le total des produits des activités ordinaires.



ii) Résultats financiers en devises constantes

Les résultats financiers en devises constantes sont obtenus en convertissant en $ CA les produits des activités ordinaires et les résultats financiers de la période précédente exprimés en monnaie fonctionnelle au moyen des taux de change en vigueur pendant la période considérée. En outre, en ce qui concerne l’Argentine, la Société ne tient pas compte de l’effet de l’hyperinflation et convertit les produits des activités ordinaires et les résultats au taux de change moyen en vigueur pour chacune des périodes.

La Société est d’avis que les résultats financiers en devises constantes sont une mesure utile pour les investisseurs, car ils permettent d’éliminer l’incidence des variations des taux de change sur la comparabilité d’une période à l’autre compte tenu de la volatilité sur les marchés de change et, par conséquent, offrent une plus grande transparence à l’égard de la performance sous-jacente de nos résultats financiers consolidés. La présentation des produits des activités ordinaires et des résultats financiers en devises constantes est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Les tableaux suivants présentent un rapprochement des résultats financiers publiés selon les IFRS et des résultats financiers en devises constantes :

T1-26 T1-25 Variation Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 291 Compte non

tenu de

l’incidence

d’IAS 291 Ajustement en

devises

constantes Devises

constantes $ % Produits des activités ordinaires ajustés2 147 594 87 979 4 220 92 199 55 395 60 % Coût des produits vendus 76 946 47 045 2 258 49 303 27 643 56 % Marge brute 70 648 40 934 1 962 42 896 27 752 65 % Marge brute (%) 48 % 47 % 47 % Charges Ventes et commercialisation 20 191 13 840 503 14 343 5 848 41 % Charges administratives 13 893 11 584 142 11 726 2 167 18 % Recherche et développement 9 339 4 808 143 4 951 4 388 89 % Amortissement des immobilisations

incorporelles 14 891 9 472 (360 ) 9 112 5 779 63 % Résultat d’exploitation 12 334 1 230 1 534 2 764 9 570 346 % BAIIA ajusté2 27 917 13 295 14 622 110 % BAIIA ajusté2 (%) 19 % 14 % BAIIA ajusté par action2 0,28 0,13 0,15 113 % 1 Se reporter au paragraphe i) Résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, pour de plus amples renseignements. 2 Les produits des activités ordinairesajustés, leBAIIA, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action sont des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.



Produits des activités ordinaires ajustés en devises constantes2, par portefeuille de produits

Trimestres clos les 31 mars Compte non tenu de l’incidence d’IAS 291 Devises

constantes2 Portefeuille de produits 2026 20253 $ % Promus Promus – produits potentiels mis en marché 15 329 2 547 12 782 502 % Promus – produits stratégiques 83 685 58 484 25 201 43 % Total des produits promus 99 014 61 031 37 983 62 % À maturité 46 434 30 643 15 791 52 % Abandonnés 2 146 525 1 621 309 % Total des produits des activités ordinaires ajustés 147 594 92 199 55 395 60 % 1 Pour de plusamples renseignements, se reporterau paragraphe i) Résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. 2 Les produits des activités ordinaires ajustés en devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. 3 Les chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle du trimestre clos le 31 mars 2026. Ces reclassements n’ont pas eu d’incidence sur le total des produits des activités ordinaires.



Produits des activités ordinaires ajustés en devises constantes2 par domaine thérapeutique

Domaine thérapeutique Trimestres clos les 31 mars Compte non tenu de l’incidence d’IAS 291 Devises

constantes2 Produits novateurs 2026 20253 $ % Oncologie/hématologie 39 554 33 319 6 235 19 % Maladies infectieuses 55 079 38 084 16 995 45 % Neurologie 30 227 13 299 16 928 127 % Autres domaines thérapeutiques spécialisés 22 734 7 497 15 237 203 % Total 147 594 92 199 55 395 60 % 1 Pour de plus amples renseignements, se reporterau paragraphe i) Résultats financiers compte non tenu de l’incidenceselon IAS 29. 2 Les produits des activités ordinaires ajustés en devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. 3 Les chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle du trimestre clos le 31 mars 2026. Ces reclassements n’ont pas eu d’incidence sur le total des produits des activités ordinaires.



iii) Marge brute ajustée

La marge brute ajustée correspond aux produits des activités ordinaires diminués du coût des biens vendus, ajustés pour tenir compte de l’incidence d’IAS 29. La Société est d’avis que la marge brute ajustée représente une mesure utile pour les investisseurs, car elle permet d’évaluer la marge brute sans l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, ce qui facilite la comparaison d’une période à l’autre. La présentation de la marge brute ajustée est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. Par conséquent, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Variation T1-26 T1-25 $ % Marge brute 69 109 34 866 34 243 98 % Ajustements à la marge brute : Incidence d’IAS 29 1 539 6 068 Marge brute ajustée 70 648 40 934 29 714 73 % Marge brute ajustée (en %)1 48 % 47 % 1Marge brute ajustée, en pourcentage des produits des activités ordinaires ajustés.



iv) BAIIA

Le BAIIA correspond au résultat d’exploitation ajusté pour exclure l’amortissement des immobilisations incorporelles, la dépréciation d’actifs non courants et l’amortissement des immobilisations corporelles, mais tient compte des coûts liés aux contrats de location.

La Société est d’avis que le BAIIA représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation. La présentation du BAIIA est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. Par conséquent, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

v) BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté pour tenir compte de l’incidence d’IAS 29 (comptabilité liée à l’hyperinflation), des coûts d’acquisition et de transaction et des charges non récurrentes. La Société est d’avis que le BAIIA ajusté représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation. La présentation du BAIIA ajusté est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant représente le rapprochement du résultat d’exploitation ajusté et du BAIIA et BAIIA ajusté :

Variation T1-26 T1-25 $ % Résultat d’exploitation 10 578 (5 537 ) 16 115 s. o. Ajustements du résultat d’exploitation : Amortissement des immobilisations incorporelles 14 673 9 474 5 199 55 % Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d’utilisation 1 519 2 110 (591 ) 28 % Paiements de loyer (1 206 ) (1 122 ) (84 ) 7 % BAIIA 25 564 4 925 20 639 419 % Incidence d’IAS 29 1 807 6 146 (4 339 ) 71 % Coûts d’acquisition et de transaction 114 1 042 (928 ) 89 % Autres charges non récurrentes 432 — 432 — % BAIIA ajusté 27 917 12 113 15 804 130 % BAIIA ajusté par action 0,28 0,12 0,16 133 % Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, le BAIIA ajusté a augmenté de 15 804 $ ou 130 %. L’augmentation est principalement attribuable à la hausse de la marge brute ajustée, contrebalancée en partie par la hausse des charges d’exploitation. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section 3, Résultats d’exploitation, du rapport de gestion.



Explication des ajustements au BAIIA pour obtenir le BAIIA ajusté

Incidence d’IAS 29 Incidence de la comptabilisation liée à l’hyperinflation selon IAS 29 sur le résultat d’exploitation. Coûts d’acquisition et de transaction Les coûts d’acquisition et de transaction non capitalisables correspondent aux coûts engagés au titre des frais juridiques et des honoraires de consultation et de services-conseils liés aux acquisitions. Autres charges non récurrentes Les autres charges non récurrentes correspondent aux charges qui n’ont pas été engagées par la Société dans le cours normal des activités et qui ne devraient pas l’être.



vi) BAIIA ajusté par action

Le BAIIA ajusté par action correspond au BAIIA ajusté divisé par le nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période concernée. La Société est d’avis que le BAIIA ajusté par action représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité ainsi que la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation sur une base par action ordinaire, sans tenir compte de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, des coûts d’acquisition et de transaction, et des charges non récurrentes, ce qui facilite la comparaison d’une période à l’autre. La présentation du BAIIA ajusté par action est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

La Société a calculé le BAIIA ajusté par action comme suit :

Q1-26 Q1-25 BAIIA ajusté 27 917 12 113 BAIIA ajusté par action 0,28 0,12 Nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période (en milliers) 98 252 99 448







BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars canadiens)

(non audité) Aux 31 mars 2026 31 décembre 2025 ACTIFS Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 108 048 76 449 Titres négociables 19 242 18 834 Créances clients 141 403 127 775 Autres débiteurs 10 019 6 063 Stocks 141 918 135 866 Charges payées d’avance et dépôts 5 240 6 505 Autres actifs financiers courants 15 891 18 946 Impôts sur le résultat à recevoir 5 190 4 397 Total des actifs courants 446 951 394 835 Charges payées d’avance et dépôts 9 506 8 883 Actifs au titre de droits d’utilisation 11 136 9 919 Immobilisations corporelles 19 235 12 006 Immobilisations incorporelles 354 037 379 510 Goodwill 95 309 89 982 Autres actifs financiers 78 826 79 484 Actifs d’impôt différé 26 679 26 921 Autres créances à long terme 44 921 44 760 Total des actifs non courants 639 649 651 465 Total de l’actif 1 086 600 1 046 300







BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (suite)

(en milliers de dollars canadiens)

(non audité) Aux 31 mars 2026 31 décembre 2025 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 147 327 120 868 Obligations locatives 3 698 3 398 Autres passifs 14 664 12 878 Emprunts bancaires 17 911 16 730 Impôts sur le résultat à payer 252 580 Autres soldes à payer 8 597 10 806 Total des passifs courants 192 449 165 260 Fournisseurs et charges à payer 5 787 4 887 Obligations locatives 7 438 6 618 Emprunts bancaires 40 728 51 165 Autres soldes à payer 49 763 48 105 Passifs d’impôt différé 3 161 2 993 Total du passif 299 326 279 028 Capitaux propres Capital social 525 533 530 140 Surplus d’apport 30 651 32 449 Cumul des autres éléments du résultat global 70 252 55 741 Résultats non distribués 160 838 148 942 Total des capitaux propres 787 274 767 272 Total du passif et des capitaux propres 1 086 600 1 046 300







COMPTES DE RÉSULTAT CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action)

(non audité) Trimestres clos les 31 mars

2026 2025 Produits des activités ordinaires 148 439 88 076 Coût des produits vendus 79 330 53 210 Marge brute 69 109 34 866 Marge brute (en %) 47 % 40 % Charges Ventes et marketing 20 321 13 924 Charges administratives 14 127 12 219 Recherche et développement 9 410 4 786 Amortissement des immobilisations incorporelles 14 673 9 474 Résultat d’exploitation 10 578 (5 537 ) Produits d’intérêts sur les instruments financiers évalués au coût amorti (952 ) (1 854 ) Charge d’intérêts 2 641 1 756 Autres (produits) charges (4 174 ) 140 Perte nette sur les actifs financiers évalués à leur juste valeur par le biais du résultat net 2 033 945 Profit de change (2 437 ) (5 551 ) Profit lié à l’hyperinflation (715 ) (574 ) Résultat avant impôt sur le résultat 14 182 (399 ) Impôt sur le résultat Exigible 183 535 Différé 830 (3 119 ) Charge (recouvrement) d’impôt 1 013 (2 584 ) Résultat net de la période 13 169 2 185 Perte nette de base et diluée par action 0,13 0,02 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 98 457 286 99 641 300







TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars canadiens)

(non audité) Trimestres clos les 31 mars

2026 2025 ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Résultat net de la période 13 169 2 185 Ajustements rapprochant le résultat net des flux de trésorerie d’exploitation : Charge (recouvrement) d’impôt différé 830 (3 119 ) Charge de rémunération fondée sur des actions 1 381 1 012 Amortissements 16 192 11 584 Perte nette sur les instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net 2 033 945 Charge d’intérêts 2 641 1 756 Produits d’intérêts courus (110 ) 78 Perte de change latente 1 254 1 330 Autres produits (4 174 ) — Profit lié à l’hyperinflation (715 ) (574 ) 32 501 15 197 Variations sans effet de trésorerie du fonds de roulement et d’autres éléments 8 193 (11 527 ) Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 40 694 3 670 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Achats de titres négociables (8 836 ) (6 857 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles (4 152 ) (3 328 ) Acquisition d’immobilisations corporelles (3 326 ) (373 ) Placements dans des fonds (434 ) (107 ) Produit à l’échéance de titres négociables 8 750 39 637 Produit tiré de la rétrocession de droits commerciaux 17 000 — Produit de la vente des immobilisations corporelles — 30 Produit tiré de la cession de placements dans des titres de capitaux propres 1 078 — Produit tiré de la distribution de fonds 402 3 124 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 10 482 32 126 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Produit tiré des cotisations versées au régime d’achat d’actions 112 114 Produits tirés d’emprunts bancaires — 1 809 Rachat d’actions ordinaires dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (8 237 ) (3 345 ) Remboursement du capital aux termes des obligations locatives (1 206 ) (1 122 ) Remboursement du capital aux termes des emprunts bancaires (11 329 ) (1 586 ) Intérêts payés sur les emprunts bancaires (649 ) (569 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (21 309 ) (4 699 ) Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période 29 867 31 097 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 76 449 80 106 Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 1 732 952 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 108 048 112 155 Trésorerie et équivalents de trésorerie 108 048 112 155 Titres négociables 19 242 29 350 Total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables 127 290 141 505



