BioNTech kündigt neues Rückkaufprogramm für American Depositary Shares an

Mainz, Deutschland, 7. Mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech“ oder „das Unternehmen“) gab heute die Genehmigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms (das „Programm“) bekannt, in dessen Rahmen das Unternehmen American Depositary Shares („ADS“), die jeweils eine Stammaktie des Unternehmens repräsentieren, zu einem Gesamtbetrag von bis zu 1,0 Milliarde US-Dollar zurückkaufen kann. Rückkäufe können im Rahmen des Programms bis einschließlich zum 6. Mai 2027 erfolgen. Die Genehmigung wird durch BioNTechs disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation und die starke Finanzlage des Unternehmens ermöglicht.

BioNTech beabsichtigt, die zurückgekauften ADSs zur Erfüllung von Verpflichtungen aus dem regulären Geschäftsbetrieb zu nutzen. Das Programm ist darauf ausgerichtet, die Kapitaleffizienz zu verbessern, die finanzielle Flexibilität zu wahren und die langfristige Wertschöpfung zu fördern. Dies steht im Einklang mit BioNTechs Strategie, bis 2030 ein Unternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten zu werden.

Der Beginn, der Zeitpunkt und der Gesamtumfang der ADS-Rückkäufe sind von Marktbedingungen abhängig und können von Zeit zu Zeit im Rahmen von Käufen am offenen Markt erfolgen, wobei der Schwerpunkt auf preiseffizienten Rückkäufen liegt, um einen umsichtigen Kapitaleinsatz zu gewährleisten. BioNTech beabsichtigt, das Programm aus vorhandenen Barmitteln zu finanzieren.

„Wir sind von den langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens überzeugt, und dieses Aktienrückkaufprogramm steht im Einklang mit unserer Strategie zur Kapitalallokation und unserem Engagement für eine nachhaltige Wertschöpfung für unsere Aktionärinnen und Aktionäre,“ sagte Ramón Zapata, Chief Financial Officer bei BioNTech. „Gleichzeitig ermöglicht uns unser disziplinierter Kapitaleinsatz, die erforderliche Finanzkraft aufrechtzuerhalten, um unsere Innovationspipeline voranzutreiben und in den kommenden Jahren ein selbsttragendes Wachstum anzustreben.“

Das Programm wurde so konzipiert, dass es im Rahmen der „Safe Harbor“-Bestimmungen gemäß der Regel 10b-18 des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung (dem „Exchange Act“) und der vorgesehenen Einrede (affirmative defense) gemäß der Regel 10b5-1 des Exchange Acts durchgeführt werden kann.

Über BioNTech

BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs – von den frühen bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien – zu adressieren. BioNTechs wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers, Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab, MediLink, OncoC4 und Pfizer.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen bezogen auf: die Absicht des Unternehmens, von Zeit zu Zeit unternehmenseigene ADSs zurückzukaufen. In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie „wird“, „kann“, „sollte“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „zielt ab“, „antizipiert”, „glaubt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“, „setzt fort“ oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder Versprechen noch Garantien und sollten nicht als solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Schwankungen des Marktpreises der ADSs des Unternehmens, allgemeine Marktbedingungen und geltende Wertpapiergesetze.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter „Risk Factors“ in BioNTechs Bericht gemäß Formular 6-K für den am 31. März 2026 endenden Zeitraum sowie in den nachfolgenden von BioNTech bei der SEC eingereichten Unterlagen zu lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

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