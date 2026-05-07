KALMAR OYJ, JOHDON LIIKETOIMET, 7.5.2026 KLO 14.05
Kalmar Oyj - Johdon liiketoimet - Himberg
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Himberg, Carita
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Kalmar Oyj
LEI: 636700Z25ZQXLMZ3CY73
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 636700Z25ZQXLMZ3CY73_20260507113912_33
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-06
Kauppapaikka: XHEL
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI4000571054
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 888 Yksikköhinta: 0.00 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 888 Keskihinta: 0.00 EUR
Lisätietoja:
Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697
Kalmar lyhyesti
Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi