KALMAR OYJ, JOHDON LIIKETOIMET, 7.5.2026 KLO 14.05



Kalmar Oyj - Johdon liiketoimet - Himberg

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Himberg, Carita

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Kalmar Oyj

LEI: 636700Z25ZQXLMZ3CY73

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 636700Z25ZQXLMZ3CY73_20260507113912_33

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-06

Kauppapaikka: XHEL

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI4000571054

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 888 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 888 Keskihinta: 0.00 EUR







Lisätietoja:

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697



Kalmar lyhyesti

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi