Placements AGF annonce la distribution finale estimée du Fonds des marchés émergents hors Chine AGF, série FNB

TORONTO, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« Placements AGF ») (TSX:AGF.B) a annoncé aujourd’hui la distribution finale estimée pour le Fonds des marchés émergents hors Chine AGF, série FNB (symbole au téléscripteur : AEMX).

La distribution finale est une conséquence de la clôture de la série qui avait été annoncée précédemment et qui aura lieu à la fin de la journée ouvrable le 20 mai 2026, ou autour de cette date (« la date de clôture »). Les porteurs de parts inscrits au 14 mai 2026 recevront une distribution théorique payable le 14 mai 2026.

Cette distribution finale ne sera pas versée en espèces mais plutôt réinvestie sous forme de distribution théorique et déclarée à titre de gain imposable. Une telle distribution est produite quand les parts associées à une distribution réinvestie sont immédiatement consolidées avec les parts qui étaient détenues avant la distribution. Le nombre de parts détenues après la distribution est ainsi identique au nombre de parts détenues auparavant. Le prix de base rajusté du porteur de parts du FNB concerné peut augmenter.

Placements AGF prévoit de publier un communiqué de presse le 13 mai 2026 ou vers cette date, afin de déclarer le montant définitif de la distribution finale, qui pourrait différer du montant estimé et indiqué ci-dessous.

Détails concernant le montant estimé de la distribution finale « par part » :

FNB Symbole au téléscripteur Bourse Distribution en espèces par part ($) Fonds des marchés émergents hors Chine AGF (série FNB) AEMX Cboe Canada Inc. 0,1515789 $





Vous trouverez de plus amples renseignements sur les FNB AGF, en visitant le site à AGF.com.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.

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AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 61 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 820 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

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Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs de ces filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.

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Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, et procure des services de gestion et de conseil en matière de fonds communs de placement au Canada.

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Directrice attitrée, Service des communications de l’entreprise

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La distribution n’est pas garantie et peut être ajustée périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et varier d’un versement à l’autre. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le rendement du fonds, le taux de rendement ou le rendement en revenu. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le rendement du fonds, le taux de rendement ou le rendement en revenu. Si les distributions versées dans le cadre du fonds sont supérieures au rendement du fonds, l’investissement initial diminuera. Les distributions versées dans le cadre des gains en capital réalisés par un fonds, ainsi que les revenus et les dividendes touchés, sont imposables entre les mains de l’investisseur dans l’année où ils sont versés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, l'investisseur devra payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.