L’avion Global 8000 de Bombardier fait ses débuts en Amérique du Sud au salon de l’aviation Catarina, au Brésil, où il rejoint sur place les avions d’exception Global 6500 et Challenger 3500

Le salon de l’aviation Catarina marque les débuts en salon du jet d’affaires Global 8000, l’avion très long-courrier le plus rapide du monde et à l’avant-garde de l’industrie

L’avion Global 6500 aux caractéristiques sans compromis et le très populaire avion Challenger 3500 de Bombardier seront également exposés au salon, mettant en valeur leurs performances exceptionnelles, leurs technologies de pointe et leurs cabines au design novateur







MONTRÉAL, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que l’avion d’affaires le plus rapide du monde, le Global 8000, sera présenté au salon de l’aviation Catarina à São Paulo, au Brésil, du 21 au 23 mai, marquant ainsi les débuts en salon de cet incroyable avion d’affaires. L’avion Global 6500 aux caractéristiques sans compromis et le très populaire avion Challenger 3500 de Bombardier seront également exposés au salon, dévoilant ainsi leurs impressionnantes caractéristiques de conception et de performance aux clients de la région. L’équipe des ventes de Bombardier sera également sur place pour rencontrer les clients.

Les avions Global 8000, Global 6500 et Challenger 3500 de Bombardier offrent aux clients un luxe, des performances et une distance franchissable de premier ordre, idéals pour les terrains d’aviation au climat chaud, en haute altitude et à pistes courtes. Produit phare de Bombardier annonciateur d’une nouvelle ère, le jet d’affaires Global 8000 est l’avion civil le plus rapide dans le ciel, avec une vitesse maximale de Mach 0,95 et une distance franchissable de 8 000 NM(1), permettant aux passagers de voler plus vite et plus loin que jamais.

Offrant l’altitude en cabine la plus basse en production dans l’aviation d’affaires, soit 2 691 pi en cabine à 41 000 pi d’altitude(1), l’avion Global 8000 réduit au minimum le stress physiologique associé aux voyages en haute altitude, permettant aux passagers d’arriver à destination reposés et prêts à poursuivre leurs activités. Grâce à son impressionnante distance franchissable, cet avion peut assurer des liaisons entre plusieurs grandes villes, notamment entre São Paulo et Perth, São Paulo et Vancouver, ainsi qu’entre São Paulo et Dubaï.

Outre ses capacités long-courriers, sa basse altitude en cabine et son vol en douceur emblématique, l’avion demeure remarquablement agile, avec des performances au décollage et à l’atterrissage comparables à celles d’un avion léger. Le profil évolué de son aile, dotée de becs de bord d’attaque uniques, permet à ses clients de maîtriser jusqu’à 30 % plus d’aéroports que son plus proche rival.

« L’avion Global 8000 de Bombardier se situe aujourd’hui au sommet de l’aviation d’affaires, tandis que l’avion Global 6500 et l’avion Challenger 3500 de premier ordre affichent des performances éprouvées. Le salon de l’aviation Catarina offre à Bombardier l’occasion idéale de mettre en valeur les performances et les qualités de conception exceptionnelles de ces avions incroyables », a déclaré Frank Vento, vice-président, Vente, États-Unis et Amérique latine, Bombardier. « Bombardier est particulièrement bien positionnée sur le marché brésilien, et nous sommes ravis de mettre en valeur les qualités incroyables de ces avions impressionnants. »

L’avion Global 6500 de Bombardier allie style, performance et innovation sans compromis pour transporter les passagers plus vite et plus loin, tout en leur offrant le vol le plus en douceur possible. Avec une vitesse maximale de Mach 0,90 et une distance franchissable de 6 600 NM(2), il permet de relier des destinations clés telles que São Paulo à Aspen, São Paulo à Londres et São Paulo aux Lagos.

Sans être en reste, l’avion Challenger 3500 de Bombardier incarne le summum de la performance et de la valeur dans le segment des avions superintermédiaires, alliant une technologie de pointe à un confort exceptionnel pour les passagers. En 2025, l’avion Challenger 3500 a été l’avion d’affaires superintermédiaire le plus livré, avec près du double de livraisons de son plus proche rival. Il offre une distance franchissable de 3 400 NM et une vitesse maximale de Mach 0,83(2), permettant de relier des destinations clés telles que São Paulo à Saint-Martin, São Paulo à El Calafate, ainsi que São Paulo à Dakar.

Les clients de la région qui souhaitent faire entretenir leurs avions bénéficieront également d’une plus grande tranquillité d’esprit grâce au réseau de service et de soutien dévoué de Bombardier, notamment l’établissement de service agréé MAGA Aviation situé à l’aéroport Catarina de São Paulo, qui propose des services de maintenance en ligne, des pièces de Bombardier et les outils nécessaires pour tous les avions Global, Challenger et Learjet.

Le centre de service complet de près de 28 000 m2 (300 000 pi2) de Miama-Opa Locka appartenant à Bombardier propose aux clients des capacités de maintenance étendues, et Bombardier dispose d’un vaste réseau d’environ 100 établissements dans le monde qui sont prêts à soutenir les clients n’importe où et n’importe quand.

Les visiteurs du salon de l’aviation Catarina auront l’occasion d’explorer l’avion d’affaires le plus rapide de la planète, le Global 8000(1), ainsi que les impeccables avions Global 6500 et Challenger 3500.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information



Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com .

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com . Suivez-nous sur X @Bombardier.

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(1) Toutes les spécifications et données sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions, comparativement aux avions commerciaux et d’affaires actuellement en service.

(2) Toutes les spécifications et données sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e6e3295-1bc4-48ed-84b2-eb0cb33b4cf4/fr