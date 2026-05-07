Corporation Aurifère Vior recoupe 12,8 g/t Au sur 2,0 mètres et 5,45 g/t Au sur 3,0 mètres

BROSSARD, Québec, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION AURIFÈRE VIOR INC. (« Corporation Aurifère Vior », « Vior » ou la « Société ») (TSXV : VIO, OTCQB : VIORF, FRA : VL5) a le plaisir d’annoncer de nouveaux résultats issus de son programme de forage de 20 000 mètres en cours sur son projet Ligneris, détenu à 100 % par la Société et situé à 55 kilomètres au nord-ouest de la ville d’Amos, dans la région de l’Abitibi au Québec.

Le sondage LI-26-010-EXT, foré à 50 mètres au sud-est du sondage LI-26-005-EXT (5,64 g/t Au sur 4,0 mètres; voir le communiqué de presse daté du 17 mars 2026) a recoupé 5,45 g/t Au sur 3,0 mètres, incluant 14,8 g/t Au sur 1,0 mètre. Cet intervalle confirme la continuité de la minéralisation à haute teneur en or à plus de 650 mètres verticalement. Il est encaissé dans une rhyolite fortement altérée, principalement caractérisée par de la séricite avec de la silice en plages locales ou pénétrative et des traces à 2 % de pyrite. De plus, le sondage LI-26-010-EXT a recoupé un long intervalle de minéralisation à basse teneur en or, livrant une teneur de 0,79 g/t Au sur 40,3 mètres, incluant 1,19 g/t Au sur 15,0 mètres à une profondeur verticale de 580 mètres.

Le sondage LI-26-012, implanté à 430 mètres au nord-est du sondage LI-26-002 (35,2 g/t Au sur 3,0 mètres; voir le communiqué de presse daté du 17 mars 2026) a livré des valeurs de 12,8 g/t Au sur 2,0 mètres, incluant 22,3 g/t Au sur 0,5 mètre. La minéralisation se présente sous forme de pyrite finement disséminée, variant de quantités traces à 5 %, dans des bandes centimétriques à décamétriques fortement silicifiées encaissées dans une rhyolite fortement séricitisée. Les sondages LI-26-014 et LI-26-007 ont recoupé 38,3 g/t Au sur 1,0 mètre et 21,7 g/t Au sur 1,0 mètre respectivement. Ces deux sondages sont situés dans le prolongement vers le sud-ouest de la structure minéralisée de la zone Sud. Le sondage LI-26-007 semble être corrélé avec l’intervalle recoupé dans le sondage LI-26-006 qui avait déjà été publié le 17 mars 2026 et qui avait livré une teneur de 1,10 g/t Au sur 24,2 mètres. Le traitement des données géochimiques des roches totales a permis de démontrer la continuité du corridor d’altération vers l’ouest, et ces nouveaux résultats confirment maintenant la fertilité du secteur.

Mathieu Savard, président et chef de la direction de Corporation Aurifère Vior, a déclaré : « Avec les résultats publiés aujourd’hui, nous démontrons la continuité de la structure minéralisée de la zone Sud, qui a maintenant été suivie sur une distance de plus de 650 mètres latéralement par 650 mètres verticalement. Par ailleurs, nous continuons de rencontrer de grands intervalles de minéralisation à basse teneur, qui indiquent la présence d’un système aurifère plus étendu. Un regard plus attentif aux intersections à haute teneur publiées le 17 mars 2026 a permis d’identifier de l’or visible dans deux des meilleurs intervalles caractérisés par la présence de silice et de chlorite noire, que l’on retrouve communément à proximité de systèmes de SMV. Nous sommes très encouragés par ces récents résultats qui, à notre avis, justifient de poursuivre les travaux de forage pour continuer d’évaluer ce vaste système aurifère. »

Depuis le début du programme de forage, la Société a complété environ 17 000 mètres de forage à Ligneris. Au total, 5 725 résultats d’analyse ont été reçus et 9 920 restent à venir du laboratoire. Vior poursuit actuellement ses travaux de forage avec deux (2) foreuses mobilisées à Ligneris et s’attend à finaliser cette première phase de forage vers la fin du printemps. En parallèle, la Société prépare sa première campagne de forage sur le projet Kinebik récemment acquis, laquelle devrait s’amorcer au début de l’été.

Tableau 1 – Résultats d’analyse des carottes de forage

No de sondage Intervalle

De (m) Intervalle

À (m) Intervalle

Largeur (m) Au (g/t)

non coupé Zone LI-26-002 100,0 103,0 3,0 2,62 Zone Sud

incluant 101,5 103,0 1,5 4,08 LI-26-003 452,7 467,0 14,3 0,71 Zone Sud

incluant 452,7 454,0 1,3 3,32 et 461,4 462,7 1,3 2,96 LI-26-004 314,5 317,0 2,5 3,42 Zone Sud

incluant 315,5 317,0 1,5 4,62 LI-26-005-EXT 487,0 495,5 8,5 1,62 Zone Sud

incluant 489,0 490,0 1,0 5,01 et 494,5 495,5 1,0 5,02 LI-26-005-EXT 706,0 707,0 1,0 11,5 Zone Sud LI-26-007 373,0 374,0 1,0 21,7 Zone Sud LI-26-007 527,0 532,0 5,0 1,04 Zone Sud LI-26-010-EXT 666,0 706,3 40,3 0,79 Zone Sud

incluant 671,0 686,0 15,0 1,19 et 694,8 699,0 4,2 1,28 LI-26-010-EXT 765,0 768,0 3,0 5,45 Zone Sud

incluant 766,0 767,0 1,0 14,8 LI-26-012 202,0 204,0 2,0 12,8 Zone Sud

incluant 202,0 202,5 0,5 22,3 LI-26-014 276,9 277,9 1,0 38,3 Zone Sud



Tableau 2 – Localisation des collets des sondages

No de sondage Azimut

(°) Inclinaison (°) Longueur du

sondage (m) UTM

Estant UTM

Nordant LI-26-002 330 -45 471 684773 5429577 LI-26-003 333 -54 559 684821 5429470 LI-26-004 335 -50 358 684869 5429643 LI-26-005-EXT 330 -61 1015 684821 5429470 LI-26-007 335 -49 550 684658 5429359 LI-26-010-EXT 318 -60 1004 684950 5429448 LI-26-012 338 -47 406 685161 5429767 LI-26-014 335 -50 359 684661 5429526



Contrôle de la qualité

L’épaisseur réelle est estimée à 65-80 % des intervalles rapportés en longueur dans l’axe de forage. Aucune teneur de coupure n’est appliquée aux résultats d’analyse, sauf indication contraire. Toutes les analyses de carottes de forage NQ ont été obtenues par pyroanalyse avec tamisage sur une fraction de 1 kg ou par pyroanalyse standard sur une fraction de 50 grammes avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique aux laboratoires ALS de Val-d’Or (Québec) ou de Sudbury (Ontario). La méthode par pyroanalyse avec tamisage (1 kg) est utilisée lorsque les échantillons contiennent des intervalles d’or grossier. Certains échantillons sont également analysés pour détecter la présence de plusieurs éléments à l’aide d’une méthode par dissolution à quatre acides et ICP-MS aux laboratoires ALS. La conception du programme de forage, l’assurance qualité/contrôle qualité (« AQ/CQ ») et l’interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées qui appliquent un programme d’AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l’industrie. Des standards et des blancs sont ajoutés en alternance à tous les 10 échantillons afin de respecter les directives et protocoles stricts d’AQ/CQ de la Société et du laboratoire. Les résultats historiques sur le projet Ligneris décrits dans le présent communiqué de presse sont tirés de sources publiques et la personne qualifiée responsable de l’examen et de l’approbation des renseignements techniques divulgués dans le présent communiqué de presse (voir les détails ci-dessous) n’a pas vérifié l’information relative à ces résultats historiques. Par conséquent, cette information n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation sur le projet Ligneris.

Personne qualifiée

Le contenu technique divulgué dans le présent communiqué de presse a été examiné et approuvé par Pascal Simard, vice-président à l’exploration chez Corporation Aurifère Vior, une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

À propos de Corporation Aurifère Vior inc.

Corporation Aurifère Vior est une société junior d’exploration minière basée dans la province de Québec, au Canada, dont la stratégie consiste à générer, explorer et développer des projets de métaux précieux de grande qualité dans la juridiction minière éprouvée et favorable du Québec. Au fil des ans, les équipes de gestion et techniques de la Société ont démontré leur capacité à découvrir de nombreux gisements aurifères de plusieurs millions d’onces au Québec.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Mathieu Savard

Président et chef de la direction

418-670-1448

msavard@vior.ca

www.vior.ca

SEDAR+ : Corporation Aurifère Vior inc.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des énoncés relatifs à la clôture de la transaction, la capacité d’obtenir les approbations requises de la Bourse de croissance TSX, l’importance de l’expansion de la Société dans le district de Ligneris, les activités d’exploration planifiées par la Société et ses objectifs à long terme, le potentiel des propriétés Kinebik, Peacock et Launay, la capacité de l’exploration (incluant le forage) de prédire la minéralisation avec exactitude, l’atteinte de la production sur l’une ou l’autre des propriétés de la Société, l’importance des résultats d’exploration antérieurs sur les propriétés Kinebik, Peacock et Launay, et la capacité de la Société d’offrir des rendements à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Tout énoncé qui implique des discussions à l’égard de prévisions, d’attentes, d’interprétations, d’opinions, de plans, de projections, d’objectifs, d’hypothèses, d’évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l’information prospective et a pour but d’identifier de l’information prospective. Cette information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables et des estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l’information prospective, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l’information prospective. La Société n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

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