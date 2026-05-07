GXO gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt

Umsatz von 3,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 10,8 % gegenüber dem Vorjahr, bei einem organischen Umsatzwachstum von 4,1 %

227 Millionen US-Dollar an Neugeschäft in wichtigen Branchen, davon rund 40 % in strategischen Wachstumssektoren – Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Technologie, Industrie und Biowissenschaften

Rekord-Vertriebspipeline von 2,7 Milliarden US-Dollar

Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr 2026 für das bereinigte EBITDA und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie





GREENWICH, Connecticut, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) hat heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben.

Patrick Kelleher, Chief Executive Officer von GXO, sagt: „GXO ist stark in das Jahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal haben wir ein deutliches Umsatzwachstum und eine hohe Rentabilität erzielt – ein Beleg für die Stärke und Planbarkeit unseres Geschäftsmodells. Unsere Vertriebsaktivitäten führen zu Erfolgen in margenträchtigeren vertikalen Märkten, darunter Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Technologie, Industrie und Biowissenschaften. Zudem beobachten wir eine beschleunigte Nachfrage: Unsere Pipeline ist auf ein Allzeithoch von 2,7 Milliarden US-Dollar angewachsen.“

„Drei Prioritäten bestimmen unseren weiteren Weg: die Schärfung unserer Geschäftsstrategie, die Stärkung der Umsetzung sowie die Führungsrolle bei KI und Automatisierung der nächsten Generation. In allen drei Bereichen haben wir in diesem Quartal gute Fortschritte erzielt. Wir gewinnen geschäftlich weiter an Dynamik, insbesondere in Nordamerika, wo unsere Pipeline gegenüber dem Vorquartal um 35 % gewachsen ist. Zudem implementieren wir ein globales Rahmenwerk zur Standardisierung und Skalierung operativer Exzellenz, und der Einsatz von KI, Automatisierung und Robotik gewinnt weiter an Tempo.“

„Da unsere Ergebnisse im ersten Quartal über unseren Erwartungen lagen, heben wir unsere Prognose für das bereinigte EBITDA und den bereinigten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr an. Im Rahmen unseres Investorentags im Laufe dieses Jahres werden wir weitere Einzelheiten zu unserer -langfristigen Strategie und unserem Finanzrahmen vorstellen. Der Investorentag findet im Anschluss an die Bekanntgabe unserer Ergebnisse für das dritte Quartal statt.“

Ergebnisse des ersten Quartals 2026

Der Umsatz stieg auf 3,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 10,8 % gegenüber 3,0 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2025. Der organische Umsatz1 wuchs um 4,1 %.

Der Nettogewinn belief sich auf 5 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 95 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025. Der verwässerte Gewinn je Aktie betrug 0,03 US-Dollar, nach einem verwässerten Verlust je Aktie von 0,81 US-Dollar im Vorjahresquartal.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („bereinigtes EBITDA1“) lag bei 200 Millionen US-Dollar, verglichen mit 163 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025. Im bereinigten EBITDA1 für das Quartal war gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Nettoeffekt von 12,5 Millionen US-Dollar enthalten, der hauptsächlich auf einen vorzeitigen Standortausstieg sowie den Zeitpunkt von Vertragsbeendigungsgebühren zurückzuführen war.

Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie („bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie1“) betrug 0,50 US-Dollar, verglichen mit 0,29 US-Dollar im ersten Quartal 2025.

GXO erwirtschaftete einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 31 Millionen US-Dollar, nach 29 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025. Der freie Cashflow1 wies im ersten Quartal 2026 einen Abfluss von 31 Millionen US-Dollar aus, nach einem Abfluss von 48 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

Liquide Mittel und ausstehende Verbindlichkeiten

Zum 31. März 2026 beliefen sich die liquiden Mittel ohne gebundene Barmittel, die gesamten ausstehenden Verbindlichkeiten und die Nettoverschuldung1 auf 794 Millionen US-Dollar, 3,1 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 2,3 Milliarden US-Dollar.

Aktualisierte Prognose für 20262

Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 wie folgt aktualisiert:

Organisches Umsatzwachstum 1 von 4 % bis 5 %;

von 4 % bis 5 %; bereinigtes EBITDA 1 von 935 Millionen US-Dollar bis 975 Millionen US-Dollar, gegenüber zuvor 930 Millionen US-Dollar bis 970 Millionen US-Dollar;

von 935 Millionen US-Dollar bis 975 Millionen US-Dollar, gegenüber zuvor 930 Millionen US-Dollar bis 970 Millionen US-Dollar; bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie 1 von 2,90 US-Dollar bis 3,20 US-Dollar, gegenüber zuvor 2,85 US-Dollar bis 3,15 US-Dollar; und

von 2,90 US-Dollar bis 3,20 US-Dollar, gegenüber zuvor 2,85 US-Dollar bis 3,15 US-Dollar; und Umwandlung des freien Cashflows1 von 30 % bis 40 %.

Telefonkonferenz

GXO wird am Mittwoch, den 6. August 2026, um 8:30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz abhalten. Teilnehmer können gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-407-8029 anrufen; internationale Anrufer wählen +1 201-689-8029. Konferenz-ID: 13759863. Ein Live-Webcast der Konferenz wird im Bereich „Investor Relations“ der Unternehmenswebsite, investors.gxo.com, verfügbar sein. Die Aufzeichnung der Konferenz steht bis zum 20. Mai 2026 zur Verfügung. Für den telefonischen Abruf der Aufzeichnung wählen Sie aus den USA und Kanada gebührenfrei 877-660-6853; internationale Anrufer wählen +1 201-612-7415. Bitte verwenden Sie den Teilnehmer-Zugangscode 13759863.

Über GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist der weltweit größte Anbieter von reiner Kontraktlogistik und profitiert vom schnellen Wachstum des E-Commerce, der Automatisierung und des Outsourcings. GXO beschäftigt mehr als 150.000 Mitarbeitende in über 1.000 Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von mehr als 18,5 Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen unterstützt weltweit führende Blue-Chip-Unternehmen bei der Lösung komplexer logistischer Herausforderungen mit technologisch fortschrittlichen Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen, die skalierbar und schnell implementierbar sind. GXO hat seinen Hauptsitz in Greenwich, Connecticut. Besuchen Sie GXO.com für weitere Informationen und folgen Sie GXO auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram und YouTube.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission („SEC“) vorgeschrieben, stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.

Die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen von GXO in dieser Pressemitteilung umfassen: das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („bereinigtes EBITDA“), die bereinigte EBITDA-Marge, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („bereinigtes EBITA“), das bereinigte EBITA abzüglich der gezahlten/erhaltenen Ertragsteuern, die bereinigte EBITA-Marge, der bereinigte, GXO zurechenbare Nettogewinn, der bereinigte Gewinn je Aktie (unverwässert und verwässert) („bereinigtes EPS“), der freie Cashflow, die Umwandlung des freien Cashflows, der organische Umsatz, das organische Umsatzwachstum, die Nettohebelwirkung, die Nettoverschuldung und die operative Rendite auf das investierte Kapital („ROIC“).

Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte auf GXO entfallende Jahresüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie enthalten Anpassungen für Transaktions- und Integrationskosten, Restrukturierungskosten, nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Devisentermingeschäften, eine regulatorische Angelegenheit sowie den Nettoverlust aus der Veräußerung von Geschäftsbereichen, wie in den beigefügten Finanztabellen dargestellt. Transaktions- und Integrationsanpassungen umfassen in der Regel zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit tatsächlichen oder geplanten Akquisitionen. Dazu können Beratungshonorare, Bindungsprämien, interne Gehälter und Löhne gehören, sofern die betreffenden Mitarbeitenden in Vollzeit für Integrations- und Transformationsaktivitäten eingesetzt werden, sowie bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Integration und Trennung von IT-Systemen. Die Restrukturierungskosten und sonstigen Aufwendungen bestanden hauptsächlich aus Abfindungen an ausscheidende Mitglieder des Führungsteams des Unternehmens sowie an einzelne Mitarbeitende im Rahmen einer Initiative zur Optimierung der Unternehmensausgaben. Die regulatorische Angelegenheit bezieht sich auf einen Vergleich mit Aufsichtsbehörden. Ein Nettoverlust aus der Veräußerung von Geschäftstätigkeiten bezieht sich auf den Abschreibungsverlust im Rahmen einer Klassifizierung als zur Veräußerung gehalten.

Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA abzüglich gezahlter/erhaltener Ertragsteuern sowie die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit zwischen den Perioden verbessern. Diese Kennzahlen eliminieren die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur, insbesondere Zinsaufwendungen, unserer Vermögensbasis, insbesondere Abschreibungen, steuerlicher Effekte sowie anderer Anpassungen, die in den beigefügten Finanztabellen dargestellt sind. Nach Einschätzung des Managements spiegeln diese Faktoren nicht die Kerngeschäftstätigkeit wider und unterstützen Investoren daher bei der Beurteilung von Trends in unseren zugrunde liegenden Geschäftsbereichen.

Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen ausschließen.

Wir sind der Ansicht, dass der bereinigte auf GXO entfallende Nettogewinn und das bereinigte Ergebnis je Aktie die Vergleichbarkeit unserer operativen Ergebnisse von Periode zu Periode verbessern. Diese Kennzahlen eliminieren die Auswirkungen bestimmter Kosten und Erträge, die in den beigefügten Finanztabellen dargestellt sind und nach Einschätzung des Managements nicht unsere operative Kerntätigkeit widerspiegeln, einschließlich der Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte.

Wir glauben, dass der freie Cashflow und die Umwandlung des freien Cashflows wichtige Maßstäbe für unsere Fähigkeit sind, fällig werdende Schulden zurückzuzahlen oder andere Kapitalverwendungen zu finanzieren, von denen wir glauben, dass sie den Wert für die Aktionäre steigern. Wir berechnen den freien Cashflow als Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionen und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und Anlagen. Wir berechnen die Konversion des freien Cashflows als freien Cashflow geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt in Prozent.

Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und die Nettoverschuldungsquote wichtige Kennzahlen für unsere allgemeine Liquiditätslage sind. Die Nettoverschuldung wird berechnet, indem Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ohne gebundene Zahlungsmittel von der Gesamtverschuldung abgezogen werden. Die Nettoverschuldungsquote ergibt sich anschließend aus dem Verhältnis der Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate. Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA der letzten zwölf Monate, abzüglich der gezahlten/erhaltenen Ertragssteuern, geteilt durch das durchschnittlich investierte Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den Anlegern eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.

Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung der laufenden Performance von GXO.

In Bezug auf unsere Finanzziele für das organische Umsatzwachstum, das bereinigte EBITDA, den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie und den Anteil des freien Cashflows am EBITDA für das Gesamtjahr 2026 ist eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen auf die entsprechenden GAAP-Kennzahlen aufgrund der Variabilität und Komplexität der oben beschriebenen Überleitungsposten, die wir aus diesen nicht auf GAAP basierenden Ziel-Kennzahlen ausschließen, nicht ohne unangemessenen Aufwand möglich. Die Schwankungen bei diesen Posten können erhebliche Auswirkungen auf unsere künftigen GAAP-Finanzergebnisse haben. Daher sind wir nicht in der Lage, zukunftsgerichtete Gewinn- und Cashflow-Prognosen nach GAAP zu erstellen, die für eine solche Überleitung erforderlich wären.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung sowie von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche angesehen werden. Dazu gehören unter anderem unsere Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 in Bezug auf organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie und Umwandlung des freien Cashflows. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Nutzung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „vorwegnehmen“, „schätzen“, „glauben“, „fortfahren“, „könnte“, „beabsichtigen“, „kann“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „sollte“, „wird“, „erwarten“, „Zielsetzung“, „Prognose“, „Vorhersage“, „Ziel“, „Guidance“, „Ausblick“, „Anstrengung“, „Entwicklungsverlauf“ oder deren Verneinung oder ähnlichen Begriffen erkennbar. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das tatsächliche Geschäftsvolumen, die tatsächliche Leistung oder die tatsächlichen Erfolge wesentlich von den künftigen Ergebnissen, dem künftigen Geschäftsvolumen, der künftigen Leistung oder den künftigen Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die zu einer wesentlichen Abweichung führen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschriebenen Risiken sowie die folgenden Faktoren: die allgemeine Wirtschaftslage; Herausforderungen in der Lieferkette, einschließlich Arbeitskräftemangel; Wettbewerb und Preisdruck; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in Sachanlagen, einschließlich Ausrüstung, Servicezentren und Lager, an die jeweiligen Anforderungen unserer Kunden anzupassen; unsere Fähigkeit, übernommene Unternehmen, einschließlich Wincanton, erfolgreich zu integrieren und die erwarteten Vorteile, Synergien, Kosteneinsparungen und Gewinnsteigerungspotenziale zu realisieren; die Möglichkeit, dass Übernahmen nicht erfolgreich sind oder andere Risiken oder Entwicklungen mit sich bringen, die sich nachteilig auf unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse auswirken; unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu entwickeln und zu implementieren sowie Ausfälle oder Sicherheitsverletzungen dieser Systeme zu verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten, einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu steuern, sowie Risiken im Zusammenhang mit Arbeitskonflikten in den Betrieben unserer Kunden und mit Bemühungen von Gewerkschaften, unsere Mitarbeitenden zu organisieren; Risiken im Zusammenhang mit leistungsorientierten Pensionsplänen für unsere derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitenden; unsere Fähigkeit, erforderliche Fachkräfte zu gewinnen und zu halten; gestiegene Arbeitskosten; Wechselkursschwankungen; Schwankungen fester und variabler Zinssätze; Schwankungen des Kundenvertrauens und der Kundenausgaben; Fragen im Zusammenhang mit unseren Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung, einschließlich Umweltgesetzen, Vorschriften zur Einhaltung von Handelsbestimmungen sowie Änderungen der internationalen Handelspolitik und der Steuervorschriften; staatliche oder politische Maßnahmen, einschließlich des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union; Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche Vorfälle; Rufschädigung; wesentliche Störungen unseres Betriebs; unsere Unfähigkeit, das erwartete oder angestrebte Niveau bei Umsatzwachstum, Cash-Generierung, Kosteneinsparungen, Rentabilitäts- und Margenverbesserung, finanzielle Disziplin oder Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit und unseres Betriebs zu erreichen; das Versäumnis, die Bestände unserer Kunden ordnungsgemäß zu verwalten; das Versäumnis, künstliche Intelligenz und humanoide Roboter im Zusammenhang mit unserer Wachstumsstrategie erfolgreich zu integrieren; die Auswirkungen potenzieller Cyberangriffe und Verstöße gegen die Informationssicherheit oder Datensicherheit; die Unfähigkeit, Technologieinitiativen oder Geschäftssysteme erfolgreich umzusetzen; unsere Fähigkeit, Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; sowie eine Feststellung der US-Steuerbehörde IRS, dass die Ausschüttung oder bestimmte damit verbundene Ausgliederungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu behandeln sind. Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen: Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher Faktoren ausgelegt werden.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie, falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden. In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, um spätere Ereignisse oder Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Anlegerkontakt

Kristine Kubacki, CFA

+1 (203) 769-7206

kristine.kubacki@gxo.com

Medienkontakt

Matthew Schmidt

+1 (203) 307-2809

matt.schmidt@gxo.com

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited) Three Months Ended March 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2026

2025

Revenue $ 3,298 $ 2,977 Direct operating expense 2,808 2,558 Selling, general and administrative expense 296 261 Depreciation and amortization expense 115 109 Transaction and integration costs 16 22 Restructuring costs and other 3 17 Regulatory matter — 66 Net loss on divestiture of business 21 — Operating income (loss) 39 (56 ) Other income (expense), net 10 (5 ) Interest expense, net (32 ) (32 ) Income (loss) before income taxes 17 (93 ) Income tax expense (12 ) (2 ) Net income (loss) 5 (95 ) Net income attributable to noncontrolling interests (“NCI”) (1 ) (1 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 4 $ (96 ) Earnings (loss) per share Basic $ 0.03 $ (0.81 ) Diluted $ 0.03 $ (0.81 ) Weighted-average shares outstanding used in computation of earnings (loss) per share Basic 114,710 118,991 Diluted 115,840 118,991





GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unaudited) March 31, December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2026

2025

ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 794 $ 854 Accounts receivable, net of allowance of $15 and $15 2,020 2,028 Other current assets 397 406 Total current assets 3,211 3,288 Long-term assets Property and equipment, net of accumulated depreciation of $2,179 and $2,126 1,181 1,151 Operating lease assets 2,630 2,563 Goodwill 3,730 3,781 Intangible assets, net of accumulated amortization of $780 and $781 865 909 Other long-term assets 577 570 Total long-term assets 8,983 8,974 Total assets $ 12,194 $ 12,262 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 713 $ 758 Accrued expenses 1,437 1,492 Current debt 463 446 Current operating lease liabilities 749 745 Other current liabilities 413 434 Total current liabilities 3,775 3,875 Long-term liabilities Long-term debt 2,646 2,619 Long-term operating lease liabilities 2,102 2,044 Other long-term liabilities 668 709 Total long-term liabilities 5,416 5,372 Commitments and Contingencies Stockholders’ Equity Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000 shares authorized, 120,380 and 119,868 shares issued and 115,024 and 114,512 shares outstanding, respectively 1 1 Treasury stock, at cost; 5,356 and 5,356 shares, respectively (202 ) (202 ) Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000 shares authorized, 0 issued and outstanding — — Additional Paid-In Capital (“APIC”) 2,669 2,667 Retained earnings 722 718 Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) (“AOCIL”) (222 ) (201 ) Total stockholders’ equity before NCI 2,968 2,983 NCI 35 32 Total equity 3,003 3,015 Total liabilities and equity $ 12,194 $ 12,262





GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited) Three Months Ended March 31, (In millions) 2026

2025

Cash flows from operating activities: Net income (loss) $ 5 $ (95 ) Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 115 109 Stock-based compensation expense 10 12 Deferred tax benefit (3 ) (10 ) Other 2 5 Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable (26 ) (49 ) Other assets (2 ) 91 Accounts payable (39 ) (88 ) Accrued expenses and other liabilities (31 ) 54 Net cash provided by operating activities 31 29 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (65 ) (78 ) Proceeds from sale of property and equipment 3 1 Net cash used in investing activities (62 ) (77 ) Cash flows from financing activities: Common stock repurchased — (106 ) Net borrowings under revolving credit facilities — 56 Repayments of finance lease obligations (14 ) (11 ) Proceeds from exercise of stock options 7 — Taxes paid related to net share settlement of equity awards (15 ) (6 ) Other (4 ) 1 Net cash used in financing activities (26 ) (66 ) Effect of exchange rates on cash and cash equivalents (3 ) 11 Net decrease in cash, restricted cash and cash equivalents (60 ) (103 ) Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of period 857 485 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of period $ 797 $ 382 Non-cash financing activities: Unsettled stock repurchases for which trades occurred $ — $ 4 Excise tax liability related to stock repurchases — 1 Reconciliation of cash, restricted cash and cash equivalents March 31, 2026 December 31, 2025 Cash and cash equivalents $ 794 $ 854 Restricted Cash (included in Other current assets) 2 2 Restricted Cash (included in Other long-term assets) 1 1 Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 797 $ 857





GXO Logistics, Inc.

Key Data

Disaggregation of Revenue

(Unaudited) Revenue disaggregated by geographical area was as follows: Three Months Ended March 31, (In millions) 2026

2025

United Kingdom $ 1,595 $ 1,391 United States 751 752 Netherlands 270 232 France 208 186 Spain 162 143 Italy 109 95 Other 203 178 Total $ 3,298 $ 2,977





The Company’s revenue can also be disaggregated by various verticals, reflecting the customers’ principal industry. Revenue disaggregated by industry was as follows: Three Months Ended March 31, (In millions) 2026

2025

Omnichannel retail $ 1,561 $ 1,422 Technology and consumer electronics 433 393 Industrial and manufacturing 394 362 Consumer packaged goods 334 284 Food and beverage 317 314 Other 259 202 Total $ 3,298 $ 2,977





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA

and Adjusted EBITDA Margins

(Unaudited) Three Months Ended March 31, Year Ended

December 31,

2025

Trailing Twelve

Months Ended

March 31, 2026 (In millions) 2026

2025

Net income (loss) attributable to GXO $ 4 $ (96 ) $ 32 $ 132 Net income attributable to NCI 1 1 4 4 Net income (loss) $ 5 $ (95 ) $ 36 $ 136 Interest expense, net 32 32 133 133 Income tax expense 12 2 68 78 Depreciation and amortization expense 115 109 457 463 Transaction and integration costs 16 22 54 48 Restructuring costs and other 3 17 27 13 Regulatory matter — 66 65 (1 ) Net loss on divestiture of business 21 — 34 55 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (4 ) 10 7 (7 ) Adjusted EBITDA(1) $ 200 $ 163 $ 881 $ 918 Revenue $ 3,298 $ 2,977 Operating income (loss) $ 39 $ (56 ) Operating income (loss) margin(2) 1.2 % (1.9 )% Adjusted EBITDA margin(1)(3) 6.1 % 5.5 % (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) Operating income (loss) margin is calculated as operating income (loss) divided by revenue for the period.

(3) Adjusted EBITDA margin is calculated as adjusted EBITDA divided by revenue for the period.





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA

and Adjusted EBITA Margins

(Unaudited) Three Months Ended March 31, Year Ended

December 31,

2025

Trailing Twelve

Months Ended

March 31, 2026 (In millions) 2026

2025

Net income (loss) attributable to GXO $ 4 $ (96 ) $ 32 $ 132 Net income attributable to NCI 1 1 4 4 Net income (loss) $ 5 $ (95 ) $ 36 $ 136 Interest expense, net 32 32 133 133 Income tax expense 12 2 68 78 Amortization of intangible assets acquired 29 29 119 119 Transaction and integration costs 16 22 54 48 Restructuring costs and other 3 17 27 13 Regulatory matter — 66 65 (1 ) Net loss on divestiture of business 21 — 34 55 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (4 ) 10 7 (7 ) Adjusted EBITA(1) $ 114 $ 83 $ 543 $ 574 Revenue $ 3,298 $ 2,977 Adjusted EBITA margin(1)(2) 3.5 % 2.8 % (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) Adjusted EBITA margin is calculated as adjusted EBITA divided by revenue for the period.





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income

and Adjusted Earnings Per Share

(Unaudited) (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts)

Three Months Ended March 31, 2026

2025

Net income (loss) $ 5 $ (95 ) Net income attributable to NCI (1 ) (1 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 4 $ (96 ) Amortization of intangible assets acquired 29 29 Transaction and integration costs 16 22 Restructuring costs and other 3 17 Regulatory matter — 66 Net loss on divestiture of business 21 — Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (4 ) 10 Income tax associated with the adjustments above(1) (11 ) (14 ) Adjusted net income attributable to GXO(2) $ 58 $ 34 Adjusted basic EPS(2) $ 0.51 $ 0.29 Adjusted diluted EPS(2) $ 0.50 $ 0.29 Weighted-average shares outstanding used in computation of adjusted earnings per share Basic 114,710 118,991 Diluted(3) 115,840 119,288 (1) The income tax rate applied to items is based on the GAAP annual effective tax rate.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(3) The three months ended March 31, 2025 calculation of loss per share – diluted (GAAP) excludes 297 thousand shares due to their anti-dilutive effect.





GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited) Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow: Three Months Ended March 31, (In millions) 2026

2025

Cash flows from operations(1) $ 31 $ 29 Capital expenditures (65 ) (78 ) Proceeds from sale of property and equipment 3 1 Free cash flow(2) $ (31 ) $ (48 ) (1) Net cash provided by operating activities.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





Reconciliation of Revenue to Organic Revenue: Three Months Ended March 31, (In millions) 2026

2025

Revenue $ 3,298 $ 2,977 Foreign exchange rates (198 ) — Organic revenue(1) $ 3,100 $ 2,977 Revenue growth(2) 10.8 % Organic revenue growth(1)(3) 4.1 % (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) Revenue growth is calculated as the change in the period-over-period revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.

(3) Organic revenue growth is calculated as the change in the period-over-period organic revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.





GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited) Reconciliation of Total Debt and Net Debt: (In millions) March 31, 2026 Current debt $ 463 Long-term debt 2,646 Total debt(1) $ 3,109 Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (794 ) Net debt(2) $ 2,315 (1) Includes finance leases and other debt of $379 million as of March 31, 2026.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





Reconciliation of Total debt to Net income Ratio: (In millions) March 31, 2026 Total debt $ 3,109 Trailing twelve months net income $ 136 Debt to net income ratio 22.9 x





Reconciliation of Net Leverage Ratio: (In millions) March 31, 2026 Net debt(1) $ 2,315 Trailing twelve months adjusted EBITDA(1) $ 918 Net leverage ratio(1) 2.5 x (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited) Adjusted EBITA, net of income taxes paid/received: Three Months Ended March 31, Year Ended

December 31,

2025

Trailing Twelve

Months Ended

March 31, 2026 (In millions) 2026

2025

Adjusted EBITA(1) $ 114 $ 83 $ 543 $ 574 Less: Cash (paid) received for income taxes (6 ) 8 (59 ) (73 ) Adjusted EBITA(1), net of income taxes paid/received $ 108 $ 91 $ 484 $ 501 (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





Return on Invested Capital (ROIC): March 31, (In millions) 2026

2025

Average Selected Assets: Accounts receivable, net $ 2,020 $ 1,895 $ 1,958 Other current assets 397 446 422 Property and equipment, net 1,181 1,216 1,199 Selected Liabilities: Accounts payable $ (713 ) $ (720 ) $ (717 ) Accrued expenses (1,437 ) (1,398 ) (1,418 ) Other current liabilities (413 ) (396 ) (405 ) Invested capital $ 1,035 $ 1,043 $ 1,039 Trailing twelve months net income to average invested capital 13.1 % Operating return on invested capital(1)(2) 48.2 % (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) The ratio of operating return on invested capital is calculated as trailing twelve months adjusted EBITA, net of income taxes paid/received, divided by the average invested capital.