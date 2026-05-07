GXO publie ses résultats du premier trimestre 2026





Chiffre d’affaires arrêté à 3,3 milliards de dollars, soit une progression de 10,8 % en glissement annuel, et croissance du chiffre d’affaires interne de 4,1 %

Nouveaux contrats signés pour une valeur de 227 millions de dollar, dont une part de près de 40 % visent des secteurs stratégiques en pleine croissance comme l’aéronautique et la défense, la technologie, l’industrie et les sciences de la vie

Prévisions commerciales record de l’ordre de 2,7 milliards de dollars

Révision à la hausse des prévisions 2026 de l’EBITDA ajusté et du bénéfice par action dilué ajusté





GREENWICH, État du Connecticut, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) publie ce jour les résultats financiers de son premier trimestre 2026.

Patrick Kelleher, PDG de GXO, les commente en ces termes : « L’année 2026 démarre très fort. Au premier trimestre, la croissance de notre chiffre d’affaires et de notre rentabilité a été marquée, venant confirmer la robustesse et la prévisibilité de notre modèle. Notre activité commerciale porte ses fruits à raison de nouveaux contrats signés dans des secteurs comme l’aéronautique et la défense, la technologie, l’industrie et les sciences de la vie où les marges sont plus élevées. Nous constatons également une progression de la demande, qui vient porter notre carnet de commandes à un niveau record de 2,7 milliards de dollars.

Notre trajectoire se décline en trois axes prioritaires, à savoir affiner notre stratégie de vente, renforcer l’exécution et confirmer notre leadership dans l’intelligence artificielle et l’automatisation de nouvelle génération. À ce titre, nous enregistrons de belles avancées ce trimestre. Notre force de frappe commerciale se fait ressentir, et plus particulièrement en Amérique du Nord où notre carnet de commandes enregistre un bond de 35 % par rapport au trimestre précédent. Nous suivons un programme global visant à harmoniser les meilleures pratiques et les déployer à grande échelle et en parallèle, l’adoption de l’IA, de l’automatisation et de la robotique s’accélère au sein de nos services.

Compte tenu de performances supérieures à nos attentes au premier trimestre, nous révisons à la hausse nos prévisions annuelles d’EBITDA ajusté et de bénéfice par action ajusté. Nous aurons l’occasion de présenter notre stratégie à long-terme et nos orientations financières plus en détail lors de notre Journée investisseurs, qui suivra la publication des résultats du troisième trimestre un peu plus tard cette année. »

Résultats du premier trimestre 2026

Le chiffre d’affaires ressort à 3,3 milliards de dollars, soit une progression annuelle de 10,8 % par rapport aux 3,0 milliards de dollars comptabilisés au premier trimestre 2025. La croissance du chiffre d’affaires interne1 progresse de 4,1 %.

Le bénéfice net s’élève à 5 millions de dollars. En données comparées, le premier trimestre 2025 enregistrait une perte nette de 95 millions de dollars. Le bénéfice dilué par action s’établit à 0,03 dollar, comparativement à la perte diluée de 0,81 dollar du même trimestre de l’exercice précédent.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (ou « EBITDA ajusté1 ») franchit la barre des 200 millions de dollars, alors qu’il atteignait 163 millions de dollars au premier trimestre 2025. L’EBITDA ajusté1 intègre un effet net favorable de 12,5 millions de dollars en glissement annuel résultant principalement de la fermeture anticipée d’un site et d’un jeu de calendrier sur les coûts de résiliation de contrats.

Le bénéfice dilué par action ajusté (ou le « BPA dilué ajusté1 ») clôture à 0,50 dollar, par rapport à 0,29 dollar pour le premier trimestre 2025.

GXO a dégagé 31 millions de dollars de flux de trésorerie d’exploitation, contre les 29 millions de dollars comptabilisés au même trimestre de l’exercice précédent. Au premier trimestre 2026, le flux de trésorerie disponible utilisé clôture à 31 millions de dollars1, contre 48 millions de dollars au premier trimestre 2025.

Soldes de trésorerie et encours de la dette

Au 31 mars 2026, la trésorerie et les équivalents de trésorerie (hors liquidités soumises à restrictions), l’encours de la dette et la dette nette1 affichent respectivement des niveaux de 794 millions de dollars, 3,1 milliards de dollars et 2,3 milliards de dollars.

Prévisions 2026 révisées2

La Société révise ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2026 comme suit :

Croissance du chiffre d’affaires interne comprise entre 1 4 et 5 % ;

4 et 5 % ; EBITDA ajusté 1 relevé de 930-970 millions de dollars à 935-975 millions de dollars ;

relevé de 930-970 millions de dollars à 935-975 millions de dollars ; BPA dilué ajusté compris 1 entre 2,90 et 3,20 dollars au lieu d’une fourchette de 2,85 à 3,15 dollars ;

entre 2,90 et 3,20 dollars au lieu d’une fourchette de 2,85 à 3,15 dollars ; Conversion du flux de trésorerie disponible1 de 40 % au lieu de 30 %.

Conférence téléphonique

GXO organise une conférence téléphonique le mercredi 6 mai 2026 à 8 heures 30, heure de l’Est. Les participants peuvent la rejoindre gratuitement en composant le 877-407-8029 depuis l’Amérique du Nord, ou le +1 201-689-8029 depuis l’international. Numéro de réunion : 13759863. Une retransmission en direct de la conférence sera disponible depuis la page « Relations investisseurs » du site Internet de la Société à l’adresse : investors.gxo.com. La conférence sera archivée jusqu’au 20 mai 2026. Pour accéder à la retransmission par téléphone, veuillez composer le numéro vert 877-660-6853 depuis l’Amérique du Nord, ou le +1 201-612-7415 depuis l’international et saisir le code 13759863.

À propos de GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) est le plus important fournisseur mondial de logistique contractuelle pure-play au monde et entend bénéficier de l’essor du commerce électronique, de l’automatisation et de la sous-traitance. GXO emploie plus de 150 000 collaborateurs répartis sur plus de 1 000 sites totalisant près de 18,6 millions de mètres carrés. La Société aide des groupes internationaux de premier ordre à résoudre des enjeux logistiques complexes grâce à des solutions de chaîne d’approvisionnement et de commerce électronique technologiquement avancées, déployées à grande échelle et dans des délais serrés. GXO est domiciliée à Greenwich, dans l’État américain du Connecticut. Nous vous invitons à consulter le site GXO.com pour en savoir plus, et à nous retrouver sur LinkedIn, X, Facebook, Instagram et YouTube.

Indicateurs financiers non conformes aux PCGR

Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, ou « SEC », les tableaux ci-dessous présentent un rapprochement entre les indicateurs financiers non conformes aux principes comptables généralement reconnus, les PCGR, évoqués dans le présent communiqué de presse et les indicateurs conformes aux PCGR les plus directement comparables.

Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR figurant dans le présent communiqué de presse comprennent les éléments suivants : le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements ajusté, ou « EBITDA ajusté », la marge sur EBITDA ajusté, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ajusté ou « EBITA ajusté », l’EBITA net d’impôt ajusté, la marge sur EBITA ajusté, le bénéfice net ajusté attribuable à GXO, le bénéfice ajusté par action (de base et dilué) ou « BPA ajusté », le flux de trésorerie disponible et son taux de conversion, le chiffre d’affaires interne et sa croissance, le ratio d’endettement net, la dette nette et le rendement opérationnel du capital investi, ou « ROIC ».

Nous sommes convaincus que les indicateurs financiers ajustés ci-dessus facilitent l’analyse de nos opérations courantes, dans la mesure où elles excluent les éléments qui peuvent ne pas refléter, ou qui ne sont pas liés aux performances opérationnelles de base de GXO ou peuvent aider les investisseurs à établir des comparaisons avec les périodes de référence précédentes et à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes. Le calcul des principes comptables généralement reconnus peut différer des méthodes adoptées par d’autres entreprises, et ne présenter aucune équivalence. Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR adoptés par GXO ne sauraient servir à d’autres fins que celles visant à fournir des indicateurs complémentaires au regard de nos performances opérationnelles.

LʼEBITDA ajusté, l’EBITA ajusté, le bénéfice net ajusté attribuable à GXO et le BPA ajusté intègrent des ajustements au titre des frais de transaction et d’intégration, des charges de restructuration des gains ou pertes sur contrats de change non réalisé(e)s, un litige de nature réglementaire et des pertes nettes sur cession d’activité, comme indiqué dans les tableaux financiers présentés ci-après. Les ajustements liés aux transactions et à l’intégration sont généralement des coûts supplémentaires résultant d’une acquisition effective ou prévue et peuvent inclure des honoraires de conseil, des primes de fidélisation, des salaires internes (dans la mesure où les personnes concernées sont affectées à plein temps aux activités d’intégration et de transformation) et certaines charges liées à l’intégration et à la séparation des systèmes informatiques. Les charges de restructuration et d’autre nature concernent principalement les indemnités de départ versées aux membres sortants de l’équipe dirigeante et aux collaborateurs visés par un programme d’optimisation des dépenses centrales. Le litige réglementaire se rapporte à un règlement amiable avec une autorité de tutelle. La perte nette sur cession d’activité correspond principalement à une dépréciation comptable consécutive au reclassement d’actifs en vue de la vente.

Nous sommes convaincus que l’EBITDA ajusté, la marge sur EBITDA ajusté, l’EBITA ajusté, l’EBITA net d’impôt ajusté et la marge sur EBITA ajusté participent d’une meilleure comparabilité d’une période de référence à l’autre en éliminant les effets induits par notre structure de capital (charges d’intérêts), notre base d’actifs (amortissements et dépréciations), les effets fiscaux et d’autres ajustements comme indiqué dans les tableaux ci-après, que la direction estime ne pas être représentatifs des activités principales de la Société, et aider ainsi les investisseurs à mieux appréhender les tendances de nos activités sous-jacentes.

Nous estimons que le chiffre d’affaires interne et sa croissance constituent des indicateurs majeurs au sens où ils ne tiennent pas compte de l’effet des fluctuations de change des devises étrangères.

Nous estimons également que le bénéfice net ajusté attribuable à GXO et le BPA ajusté améliorent la comparabilité de nos résultats d’exploitation d’une période de référence à l’autre en neutralisant l’effet induit par certaines charges ou recettes, comme indiqué dans les tableaux ci-après, que la direction estime ne pas être représentatives des activités principales de la Société, notamment l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions qu’elle réalise.

Nous sommes enfin persuadés que le flux de trésorerie disponible et son taux de conversion constituent des indicateurs majeurs de notre capacité à rembourser nos dettes parvenues à échéance ou à financer d’autres utilisations de capital qui selon nous auront une incidence positive sur la valeur apportée à nos actionnaires. Pour calculer le flux de trésorerie disponible, nous utilisons la formule suivante : flux de trésorerie issue des activités d’exploitation minoré des dépenses d’investissement et majoré du produit de la vente d’immobilisations corporelles. Pour établir le taux de conversion du flux de trésorerie disponible, nous divisons le flux de trésorerie disponible par l’EBITDA ajusté, exprimé en pourcentage.

Nous pensons que la dette nette et le ratio d’endettement net constituent des indicateurs majeurs de l’état de nos liquidités globales. Ils sont calculés en déduisant la trésorerie et les équivalents de trésorerie (hors liquidités soumises à restrictions) de notre dette totale et de la dette nette sous la forme du ratio de notre EBITDA ajusté des douze derniers mois. Pour calculer le ROIC, nous divisons l’EBITA ajusté, net d’impôt, par le capital investi moyen. Nous sommes convaincus que le ROIC apporte aux investisseurs une perspective intéressante sur l’efficacité avec laquelle GXO déploie le capital. Nous utilisons cet indicateur en interne comme objectif de haut niveau pour évaluer la performance globale tout au long du cycle commercial.

La direction se repose sur ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR pour prendre des décisions financières, opérationnelles et de planification et évaluer la performance continue de GXO.

En ce qui concerne nos objectifs financiers de croissance du chiffre d’affaires interne, d’EBITDA ajusté, de BPA ajusté dilué et de taux de conversion du flux de trésorerie disponible pour l’exercice 2026, le rapprochement entre les indicateurs non conformes aux PCGR et les indicateurs conformes correspondants est laborieux du fait de la variabilité et de la complexité des éléments de rapprochement décrits ci-dessus que nous excluons de ces indicateurs cibles non conformes aux PCGR. La nature variable de ces éléments pouvant avoir un effet sensible sur nos résultats financiers conformes aux PCGR à venir, nous ne sommes pas en mesure de préparer les prévisionnels de recettes et de flux de trésorerie conformément aux PCGR nécessaires pour fournir la réconciliation correspondante.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi fédérale américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi fédérale américaine Securities Exchange Act (loi sur les bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques caractérise ou peut caractériser des déclarations prospectives, y compris nos perspectives de croissance 2026 de notre chiffre d’affaires interne, de notre EBITDA ajusté, de notre bénéfice par action dilué ajusté et de notre taux de conversion du flux de trésorerie disponible. Dans certains cas, les déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes prospectif tels que « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « devrait », « sera », « s’attendre à », « objectif », « projection », « prévision(s) », « but », « orientations », « perspectives », « effort », « cible », « trajectoire » ou d’autres expressions de même sens et leur forme négative. Toutefois, l’absence de ces termes ne signifie pas que les déclarations ne soient pas de nature prospective. Ces déclarations prospectives reposent sur certaines hypothèses et analyses établies par la Société à la lumière de son expérience et sur son appréciation des tendances historiques, du contexte de marché actuel et des développements ultérieurs attendus, et sur d’autres facteurs que la Société juge appropriés selon les circonstances.

Elles induisent des risques connus ou non, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d’activité, les performances ou les réalisations diffèrent sensiblement des futurs résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations qui y sont explicitement ou implicitement exprimés. Les facteurs susceptibles de provoquer de tels écarts ou d’y contribuer comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques détaillés dans les documents déposés auprès de la SEC par nos soins, ainsi que les critères suivants : les conditions économiques au sens large, les enjeux inhérents à la chaîne d’approvisionnement, y compris les pénuries de main-d’œuvre, les effets de la concurrence et de la pression tarifaire qui en découle, notre capacité à aligner nos investissements en immobilisations, y compris l’équipement, les centres opérationnels et les entrepôts, sur les demandes de nos clients, notre aptitude à réussir nos projets d’intégration et à concrétiser les synergies anticipées, les économies de coûts et les opportunités d’amélioration des bénéfices découlant de nos acquisitions, y compris celle de Wincanton, les acquisitions infructueuses ou d’autres risques ou développements nuisant à notre situation financière et à nos résultats, notre capacité à développer et à mettre en œuvre des systèmes informatiques appropriés et à prévenir leurs défaillances ou leurs violations, notre endettement, notre aptitude à lever des capitaux d’emprunt et des capitaux propres, les litiges, les questions sociales, y compris notre aptitude à gérer nos sous-traitants et les risques associés aux conflits sociaux chez nos clients et aux efforts des organisations syndicales pour mobiliser leurs employés, les risques associés aux régimes à prestations définies destinés à nos collaborateurs actuels et passés, notre capacité à attirer ou à conserver les talents nécessaires, l’augmentation des charges associées à la main-d’œuvre, les fluctuations de change, celles des taux d’intérêt fixes et variables, celles de la confiance et de la dépense des consommateurs, les questions liées à nos droits de propriété intellectuelle, la réglementation gouvernementale, y compris les lois environnementales, les lois de conformité commerciale et les révisions apportées aux politiques commerciales et aux régimes fiscaux à l’international, les actions gouvernementales ou politiques, y compris la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, les catastrophes naturelles, les attaques terroristes ou incidents similaires, l’atteinte à notre réputation, une perturbation importante des opérations de la Société, notre incapacité à atteindre les niveaux attendus de croissance du chiffre d’affaires, de génération de trésorerie, d’économies de coûts, d’amélioration de la rentabilité et des marges, de discipline fiscale ou de renforcement de la compétitivité et des opérations prévues ou ciblées, notre incapacité à gérer correctement les stocks de nos clients, l’échec de l’intégration de l’intelligence artificielle et des robots humanoïdes dans le cadre de notre stratégie de croissance, les conséquences d’éventuelles cyberattaques et violations de nos technologies de l’information ou de la sécurité de nos données, notre incapacité à piloter avec succès des initiatives technologiques ou des systèmes d’entreprise, notre aptitude à atteindre nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance, et une décision de l’administration fiscale des États-Unis (« l’IRS ») prévoyant de traiter la distribution ou certaines opérations de scission connexes comme des transactions imposables. D’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives, qui doivent donc être interprétées à la lumière de ces facteurs.

Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont assorties de ces mises en garde et rien ne garantit que les résultats réels ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur notre organisation ou sur nos activités ou exploitations. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu’à leur date de publication, et nous déclinons toute obligation de les mettre à jour à la suite de nouvelles circonstances ou de nouveaux événements, d’évolutions des attentes ou en cas de survenance d’événements imprévus, sauf si la loi l’exige.

Contact investisseurs

Kristine Kubacki, CFA

+1 (203) 769-7206

kristine.kubacki@gxo.com

Contact médias

Matthew Schmidt

+1 (203) 307-2809

matt.schmidt@gxo.com





GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited) Three Months Ended March 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2026

2025

Revenue $ 3,298 $ 2,977 Direct operating expense 2,808 2,558 Selling, general and administrative expense 296 261 Depreciation and amortization expense 115 109 Transaction and integration costs 16 22 Restructuring costs and other 3 17 Regulatory matter — 66 Net loss on divestiture of business 21 — Operating income (loss) 39 (56 ) Other income (expense), net 10 (5 ) Interest expense, net (32 ) (32 ) Income (loss) before income taxes 17 (93 ) Income tax expense (12 ) (2 ) Net income (loss) 5 (95 ) Net income attributable to noncontrolling interests (“NCI”) (1 ) (1 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 4 $ (96 ) Earnings (loss) per share Basic $ 0.03 $ (0.81 ) Diluted $ 0.03 $ (0.81 ) Weighted-average shares outstanding used in computation of earnings (loss) per share Basic 114,710 118,991 Diluted 115,840 118,991





GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unaudited) March 31, December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2026

2025

ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 794 $ 854 Accounts receivable, net of allowance of $15 and $15 2,020 2,028 Other current assets 397 406 Total current assets 3,211 3,288 Long-term assets Property and equipment, net of accumulated depreciation of $2,179 and $2,126 1,181 1,151 Operating lease assets 2,630 2,563 Goodwill 3,730 3,781 Intangible assets, net of accumulated amortization of $780 and $781 865 909 Other long-term assets 577 570 Total long-term assets 8,983 8,974 Total assets $ 12,194 $ 12,262 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 713 $ 758 Accrued expenses 1,437 1,492 Current debt 463 446 Current operating lease liabilities 749 745 Other current liabilities 413 434 Total current liabilities 3,775 3,875 Long-term liabilities Long-term debt 2,646 2,619 Long-term operating lease liabilities 2,102 2,044 Other long-term liabilities 668 709 Total long-term liabilities 5,416 5,372 Commitments and Contingencies Stockholders’ Equity Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000 shares authorized, 120,380 and 119,868 shares issued and 115,024 and 114,512 shares outstanding, respectively 1 1 Treasury stock, at cost; 5,356 and 5,356 shares, respectively (202 ) (202 ) Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000 shares authorized, 0 issued and outstanding — — Additional Paid-In Capital (“APIC”) 2,669 2,667 Retained earnings 722 718 Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) (“AOCIL”) (222 ) (201 ) Total stockholders’ equity before NCI 2,968 2,983 NCI 35 32 Total equity 3,003 3,015 Total liabilities and equity $ 12,194 $ 12,262





GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited) Three Months Ended March 31, (In millions) 2026

2025

Cash flows from operating activities: Net income (loss) $ 5 $ (95 ) Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 115 109 Stock-based compensation expense 10 12 Deferred tax benefit (3 ) (10 ) Other 2 5 Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable (26 ) (49 ) Other assets (2 ) 91 Accounts payable (39 ) (88 ) Accrued expenses and other liabilities (31 ) 54 Net cash provided by operating activities 31 29 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (65 ) (78 ) Proceeds from sale of property and equipment 3 1 Net cash used in investing activities (62 ) (77 ) Cash flows from financing activities: Common stock repurchased — (106 ) Net borrowings under revolving credit facilities — 56 Repayments of finance lease obligations (14 ) (11 ) Proceeds from exercise of stock options 7 — Taxes paid related to net share settlement of equity awards (15 ) (6 ) Other (4 ) 1 Net cash used in financing activities (26 ) (66 ) Effect of exchange rates on cash and cash equivalents (3 ) 11 Net decrease in cash, restricted cash and cash equivalents (60 ) (103 ) Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of period 857 485 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of period $ 797 $ 382 Non-cash financing activities: Unsettled stock repurchases for which trades occurred $ — $ 4 Excise tax liability related to stock repurchases — 1 Reconciliation of cash, restricted cash and cash equivalents March 31, 2026 December 31, 2025 Cash and cash equivalents $ 794 $ 854 Restricted Cash (included in Other current assets) 2 2 Restricted Cash (included in Other long-term assets) 1 1 Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 797 $ 857





GXO Logistics, Inc.

Key Data

Disaggregation of Revenue

(Unaudited) Revenue disaggregated by geographical area was as follows: Three Months Ended March 31, (In millions) 2026

2025

United Kingdom $ 1,595 $ 1,391 United States 751 752 Netherlands 270 232 France 208 186 Spain 162 143 Italy 109 95 Other 203 178 Total $ 3,298 $ 2,977





The Company’s revenue can also be disaggregated by various verticals, reflecting the customers’ principal industry. Revenue disaggregated by industry was as follows: Three Months Ended March 31, (In millions) 2026

2025

Omnichannel retail $ 1,561 $ 1,422 Technology and consumer electronics 433 393 Industrial and manufacturing 394 362 Consumer packaged goods 334 284 Food and beverage 317 314 Other 259 202 Total $ 3,298 $ 2,977





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA

and Adjusted EBITDA Margins

(Unaudited) Three Months Ended March 31, Year Ended

December 31,

2025

Trailing Twelve

Months Ended

March 31, 2026 (In millions) 2026

2025

Net income (loss) attributable to GXO $ 4 $ (96 ) $ 32 $ 132 Net income attributable to NCI 1 1 4 4 Net income (loss) $ 5 $ (95 ) $ 36 $ 136 Interest expense, net 32 32 133 133 Income tax expense 12 2 68 78 Depreciation and amortization expense 115 109 457 463 Transaction and integration costs 16 22 54 48 Restructuring costs and other 3 17 27 13 Regulatory matter — 66 65 (1 ) Net loss on divestiture of business 21 — 34 55 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (4 ) 10 7 (7 ) Adjusted EBITDA(1) $ 200 $ 163 $ 881 $ 918 Revenue $ 3,298 $ 2,977 Operating income (loss) $ 39 $ (56 ) Operating income (loss) margin(2) 1.2 % (1.9 )% Adjusted EBITDA margin(1)(3) 6.1 % 5.5 % (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) Operating income (loss) margin is calculated as operating income (loss) divided by revenue for the period.

(3) Adjusted EBITDA margin is calculated as adjusted EBITDA divided by revenue for the period.





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA

and Adjusted EBITA Margins

(Unaudited) Three Months Ended March 31, Year Ended

December 31,

2025

Trailing Twelve

Months Ended

March 31, 2026 (In millions) 2026

2025

Net income (loss) attributable to GXO $ 4 $ (96 ) $ 32 $ 132 Net income attributable to NCI 1 1 4 4 Net income (loss) $ 5 $ (95 ) $ 36 $ 136 Interest expense, net 32 32 133 133 Income tax expense 12 2 68 78 Amortization of intangible assets acquired 29 29 119 119 Transaction and integration costs 16 22 54 48 Restructuring costs and other 3 17 27 13 Regulatory matter — 66 65 (1 ) Net loss on divestiture of business 21 — 34 55 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (4 ) 10 7 (7 ) Adjusted EBITA(1) $ 114 $ 83 $ 543 $ 574 Revenue $ 3,298 $ 2,977 Adjusted EBITA margin(1)(2) 3.5 % 2.8 % (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) Adjusted EBITA margin is calculated as adjusted EBITA divided by revenue for the period.





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income

and Adjusted Earnings Per Share

(Unaudited) (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts)

Three Months Ended March 31, 2026

2025

Net income (loss) $ 5 $ (95 ) Net income attributable to NCI (1 ) (1 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 4 $ (96 ) Amortization of intangible assets acquired 29 29 Transaction and integration costs 16 22 Restructuring costs and other 3 17 Regulatory matter — 66 Net loss on divestiture of business 21 — Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (4 ) 10 Income tax associated with the adjustments above(1) (11 ) (14 ) Adjusted net income attributable to GXO(2) $ 58 $ 34 Adjusted basic EPS(2) $ 0.51 $ 0.29 Adjusted diluted EPS(2) $ 0.50 $ 0.29 Weighted-average shares outstanding used in computation of adjusted earnings per share Basic 114,710 118,991 Diluted(3) 115,840 119,288 (1) The income tax rate applied to items is based on the GAAP annual effective tax rate.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(3) The three months ended March 31, 2025 calculation of loss per share – diluted (GAAP) excludes 297 thousand shares due to their anti-dilutive effect.





GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited) Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow: Three Months Ended March 31, (In millions) 2026

2025

Cash flows from operations(1) $ 31 $ 29 Capital expenditures (65 ) (78 ) Proceeds from sale of property and equipment 3 1 Free cash flow(2) $ (31 ) $ (48 ) (1) Net cash provided by operating activities.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





Reconciliation of Revenue to Organic Revenue: Three Months Ended March 31, (In millions) 2026

2025

Revenue $ 3,298 $ 2,977 Foreign exchange rates (198 ) — Organic revenue(1) $ 3,100 $ 2,977 Revenue growth(2) 10.8 % Organic revenue growth(1)(3) 4.1 % (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) Revenue growth is calculated as the change in the period-over-period revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.

(3) Organic revenue growth is calculated as the change in the period-over-period organic revenue divided by the prior period, expressed as a percentage.





GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited) Reconciliation of Total Debt and Net Debt: (In millions) March 31, 2026 Current debt $ 463 Long-term debt 2,646 Total debt(1) $ 3,109 Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (794 ) Net debt(2) $ 2,315 (1) Includes finance leases and other debt of $379 million as of March 31, 2026.

(2) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





Reconciliation of Total debt to Net income Ratio: (In millions) March 31, 2026 Total debt $ 3,109 Trailing twelve months net income $ 136 Debt to net income ratio 22.9 x





Reconciliation of Net Leverage Ratio: (In millions) March 31, 2026 Net debt(1) $ 2,315 Trailing twelve months adjusted EBITDA(1) $ 918 Net leverage ratio(1) 2.5 x (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited) Adjusted EBITA, net of income taxes paid/received: Three Months Ended March 31, Year Ended

December 31, 2025



Trailing Twelve

Months Ended

March 31, 2026 (In millions) 2026

2025

Adjusted EBITA(1) $ 114 $ 83 $ 543 $ 574 Less: Cash (paid) received for income taxes (6 ) 8 (59 ) (73 ) Adjusted EBITA(1), net of income taxes paid/received $ 108 $ 91 $ 484 $ 501 (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.





Return on Invested Capital (ROIC): March 31, (In millions) 2026

2025

Average Selected Assets: Accounts receivable, net $ 2,020 $ 1,895 $ 1,958 Other current assets 397 446 422 Property and equipment, net 1,181 1,216 1,199 Selected Liabilities: Accounts payable $ (713 ) $ (720 ) $ (717 ) Accrued expenses (1,437 ) (1,398 ) (1,418 ) Other current liabilities (413 ) (396 ) (405 ) Invested capital $ 1,035 $ 1,043 $ 1,039 Trailing twelve months net income to average invested capital 13.1 % Operating return on invested capital(1)(2) 48.2 % (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of this press release.

(2) The ratio of operating return on invested capital is calculated as trailing twelve months adjusted EBITA, net of income taxes paid/received, divided by the average invested capital.