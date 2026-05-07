Huhtamäki Oyj on hinnoitellut joukkovelkakirjalainaohjelmansa mukaisen 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 7.5.2026 KLO 18.20

EI JULKAISTAVAKSI, JAETTAVAKSI TAI VÄLITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, SEN ALUEILLA JA HALLINNOIMILLA ALUEILLA, MISSÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTIOSSA TAI COLUMBIAN LIITTOPIIRISSÄ (”YHDYSVALLAT”) TAI YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALLOISSA SIJAITSEVILLE TAI ASUVILLE TAI YHDYSVALTALAISILLE HENKILÖILLE TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA TAI SELLAISEEN MAAHAN, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISU, JAKELU TAI VÄLITTÄMINEN ON LAINVASTAISTA.

Huhtamäki Oyj (”Huhtamäki”) on tänään hinnoitellut 300 miljoonan euron 19.5.2026 liikkeeseen laskettavan senior-ehtoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (”Velkakirjat” tai ”Joukkovelkakirjalaina”) osana joukkovelkakirjalainaohjelmaansa (Euro Medium Term Note, EMTN-ohjelma). Joukkovelkakirjalaina on 6-vuotinen erääntyen 19.5.2032, ja sillä on 3,875 prosentin suuruinen vuosittainen korko.

Velkakirjoja allokoitiin noin 80 sijoittajalle. Huhtamäki tulee jättämään hakemuksen Velkakirjojen listaamiseksi Euronext Dublinin viralliselle listalle ja ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Euronext Dublinin säännellyllä markkinalla. Huhtamäki käyttää Velkakirjojen liikkeeseenlaskun nettotuotot olemassa olevien velkojen osittaiseen uudelleenrahoitukseen, mukaan lukien 5.5.2026 julkistetun takaisinostotarjouksen, joka koskee Huhtamäen 500 miljoonan euron ja 4,250 % joukkovelkakirjalainaa, joka erääntyy 9.6.2027 (ISIN: FI4000523550), sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Nordea Bank Abp, Citigroup Global Markets Europe AG, Danske Bank A/S ja Standard Chartered Bank toimivat liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 17 400 ammattilaistamme työskentelee 35 maassa ja 105 toimipaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2025 Huhtamäen liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com .

Huomautus – Tarkoitettu kohderyhmä

Joukkovelkakirjalainaohjelmaa koskeva 21.8.2025 päivätty perusesite (”Perusesite”) ja Perusesitettä koskeva 30.4.2026 päivätty perusesitteen täydennysasiakirja (”Perusesitteen Täydennysasiakirja”) ovat saatavilla osoitteessa https://www.huhtamaki.com/en/investors/financial-information/debt-investors/ratings-and-frameworks/emtn-programme/. Joukkovelkakirjalainan lopulliset ehdot (”Lopulliset ehdot”) tulevat olemaan saatavilla niiden julkistamisen jälkeen osoitteessa https://live.euronext.com/.

On huomattava, että tämän tiedotteen ja Lopullisten ehtojen sisältämät tiedot voivat olla osoitettuja ja/tai suunnattuja vain tiettyjen (Perusesitteessä ja Perusesitteen Täydennysasiakirjassa määriteltyjen) maiden asukkaille, eivätkä ne ole tarkoitettu näiden maiden ulkopuolella asuvien henkilöiden tai niiden, joille Lopullisten ehtojen mukainen tarjous ei ole suunnattu, käyttöön, eikä tällaisten henkilöiden tule tukeutua niihin. Ennen tämän tiedotteen, Lopullisten ehtojen ja Perusesitteen (ml. Perusesitteen Täydennysasiakirja) sisältämiin tietoihin tukeutumista sinun on varmistettava Lopullisista ehdoista ja Perusesitteestä (ml. Perusesitteen Täydennysasiakirja), kuulutko niiden sisältämien tietojen tarkoitettuun kohderyhmään.

Tämä tiedote ei sisällä eikä muodosta tarjousta tai tarjouspyyntöä ostaa arvopapereita kenellekään henkilölle Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö on lainvastainen. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain muutoksineen (jäljempänä ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, ja ne ovat Yhdysvaltain verolainsäädännön vaatimusten alaisia. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä tietyin poikkeuksin suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, yhdysvaltalaisten henkilöiden lukuun tai hyväksi tai henkilöille Yhdysvalloissa siten, kuin nämä termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä. Tämän tiedotteen, Lopullisten ehtojen, Perusesitteen tai Perusesitteen Täydennysasiakirjan välittäminen, jakelu tai jäljentäminen kokonaan tai osittain on kielletty. Tämän ilmoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain arvopaperilain tai muiden maiden soveltuvien lakien rikkomiseen. Arvopapereita ei tulla tarjoamaan julkisesti Yhdysvalloissa.

Lisäksi tämä tiedote, Lopulliset ehdot ja Perusesite, kuten täydennetty Perusesitteen Täydennysasiakirjalla, jaetaan ja suunnataan Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain henkilöille, jotka ovat ” kokeneita sijoittajia”, kuten on määritelty Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 -säädöksen liitteen 1 kohdassa 15, ja joilla on sijoituksia koskevaa ammatillista kokemusta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä ”Asiaankuuluvat henkilöt”).

Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltioissa tämä tiedote, Lopulliset ehdot ja Perusesite, kuten täydennetty Perusesitteen Täydennysasiakirjalla, on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat asetuksen (EU) 2017/1129 mukaisia ”kokeneita sijoittajia”. Kaikki Velkakirjoihin liittyvät sijoitukset tai sijoitustoimet ovat mahdollisia vain (i) Yhdistyneessä kuningaskunnassa Asiaankuuluville henkilöille ja (ii) ETA:ssa kokeneille sijoittajille, ja niihin ryhdytään vain tällaisten henkilöiden kanssa kunkin (i) ja (ii) kohdassa mainitun osalta.

Tietoja Velkakirjojen vaatimustenmukaisuudesta: Yhdistyneen kuningaskunnan MiFIR / MiFID II – vain ammattilaisille / ECP:ille / Ei PRIIP-tuotteita tai Yhdistyneen kuningaskunnan CCI KID / tuoteyhteenvetoa – Tuotteen kohdemarkkina (Yhdistyneen kuningaskunnan MiFIR / MiFID II -tuotteiden hallinnointi) on vain vaatimukset täyttävät vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikki jakelukanavat). Ei myyntiä Yhdistyneen kuningaskunnan tai ETA-alueen yksityissijoittajille; avaintietoasiakirjaa / tuoteyhteenvetoa ei ole laadittu eikä tulla laatimaan. Lisätietoja on Perusesitteessä ja sitä täydentävässä Perusesitteen Täydennysasiakirjassa.