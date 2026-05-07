ASSYSTEM : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 avril 2026

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Informations relatives au nombre d’actions composant le capital social et au nombre total de droits de vote correspondants

Paris La Défense, le 7 mai 2026 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), annonce aujourd'hui, conformément à l’article L. 233-8 II du Code de commerce et à l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre d’actions composant son capital social et le nombre total de droits de vote correspondants à la date mentionnée dans le tableau ci-après :

 

Date

 		 

Nombre d’actions en circulation

 		 

Nombre total de droits de vote
 

 

30 avril 2026		 

 

15 668 216		Droits de vote théoriques :

 

25 095 827
(y compris actions autodétenues)

 

Droits de vote exerçables :

 

24 266 392
(déduction faite des actions autodétenues)

 

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem figure aujourd’hui parmi les trois leaders mondiaux d’ingénierie nucléaire indépendante. Fort de plus de 60 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés, le groupe accompagne les acteurs publics et industriels dans la réalisation de projets d’infrastructures complexes et stratégiques, soumis à des exigences élevées de sûreté et de sécurité. 

Assystem mobilise près de 8 000 experts dans 13 pays et intervient sur l’ensemble du cycle de vie des projets, en ingénierie, management de projet et solutions digitales. 

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France. Plus d’informations sur www.assystem.com.

CONTACTS 

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com
Jean-Baptiste Guillerme - Directeur marketing et de la communication - jbguillerme@assystem.com
Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com

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4 - ASSYSTEM Actions et droits de vote 30 avril 2026
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