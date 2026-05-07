ASSYSTEM : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 avril 2026

Informations relatives au nombre d’actions composant le capital social et au nombre total de droits de vote correspondants

Paris La Défense, le 7 mai 2026 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), annonce aujourd'hui, conformément à l’article L. 233-8 II du Code de commerce et à l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre d’actions composant son capital social et le nombre total de droits de vote correspondants à la date mentionnée dans le tableau ci-après :





Date







Nombre d’actions en circulation







Nombre total de droits de vote







30 avril 2026







15 668 216 Droits de vote théoriques :







25 095 827

(y compris actions autodétenues)







Droits de vote exerçables :







24 266 392

(déduction faite des actions autodétenues)





A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem figure aujourd’hui parmi les trois leaders mondiaux d’ingénierie nucléaire indépendante. Fort de plus de 60 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés, le groupe accompagne les acteurs publics et industriels dans la réalisation de projets d’infrastructures complexes et stratégiques, soumis à des exigences élevées de sûreté et de sécurité.

Assystem mobilise près de 8 000 experts dans 13 pays et intervient sur l’ensemble du cycle de vie des projets, en ingénierie, management de projet et solutions digitales.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France. Plus d’informations sur www.assystem.com.

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com

Jean-Baptiste Guillerme - Directeur marketing et de la communication - jbguillerme@assystem.com

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com

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