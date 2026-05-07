VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 27 avril au 29 avril 2026

Nanterre, le 07 mai 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 27 avril au 29 avril 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 27 avril au 29 avril 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2026-04-27 FR0000125486 75 850 128,321442 XPAR VINCI 2026-04-27 FR0000125486 61 211 128,269184 CEUX VINCI 2026-04-27 FR0000125486 23 506 128,504263 AQEU VINCI 2026-04-27 FR0000125486 17 433 128,422965 TQEX VINCI 2026-04-28 FR0000125486 54 261 128,975368 XPAR VINCI 2026-04-28 FR0000125486 45 153 128,941602 CEUX VINCI 2026-04-28 FR0000125486 23 131 128,869904 AQEU VINCI 2026-04-28 FR0000125486 17 455 128,953684 TQEX VINCI 2026-04-29 FR0000125486 83 374 126,143898 XPAR VINCI 2026-04-29 FR0000125486 29 561 126,200519 CEUX VINCI 2026-04-29 FR0000125486 9 100 126,219956 AQEU VINCI 2026-04-29 FR0000125486 6 707 126,202855 TQEX TOTAL 446 742 127,9017

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe