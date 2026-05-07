VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 27 avril au 29 avril 2026

 | Source: VINCI VINCI

  

Nanterre, le 07 mai 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 27 avril au 29 avril 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 27 avril au 29 avril 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2026-04-27FR000012548675 850128,321442XPAR
VINCI2026-04-27FR000012548661 211128,269184CEUX
VINCI2026-04-27FR000012548623 506128,504263AQEU
VINCI2026-04-27FR000012548617 433128,422965TQEX
VINCI2026-04-28FR000012548654 261128,975368XPAR
VINCI2026-04-28FR000012548645 153128,941602CEUX
VINCI2026-04-28FR000012548623 131128,869904AQEU
VINCI2026-04-28FR000012548617 455128,953684TQEX
VINCI2026-04-29FR000012548683 374126,143898XPAR
VINCI2026-04-29FR000012548629 561126,200519CEUX
VINCI2026-04-29FR00001254869 100126,219956AQEU
VINCI2026-04-29FR00001254866 707126,202855TQEX
      
  TOTAL446 742127,9017 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 27-04-26 au 29-04-26 vF
GlobeNewswire

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