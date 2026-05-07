VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 30 avril au 30 avril 2026

 | Source: VINCI VINCI

Nanterre, le 07 mai 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 30 avril au 30 avril 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 30 avril au 30 avril 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI30/04/2026FR0000125486 88 000 127,172431XPAR
VINCI30/04/2026FR0000125486 50 000 127,177984CEUX
VINCI30/04/2026FR0000125486 5 000 127,183480TQEX
VINCI30/04/2026FR0000125486 7 000 127,195521AQEU
      
      
  TOTAL 150 000 127,1757 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm


Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 30-04-26 au 30-04-26 vF
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