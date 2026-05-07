VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 30 avril au 30 avril 2026

Nanterre, le 07 mai 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 30 avril au 30 avril 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 30 avril au 30 avril 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 30/04/2026 FR0000125486 88 000 127,172431 XPAR VINCI 30/04/2026 FR0000125486 50 000 127,177984 CEUX VINCI 30/04/2026 FR0000125486 5 000 127,183480 TQEX VINCI 30/04/2026 FR0000125486 7 000 127,195521 AQEU TOTAL 150 000 127,1757

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm





Pièce jointe