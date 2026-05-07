COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION NON-RÉGLEMENTÉE

Luxembourg, le 7 mai 2026, 17h55





Nextensa et Promobe cèdent B&B HOTELS à Cloche d’Or

Luxembourg, le 7 mai 2026 - Promobe et Nextensa annoncent avoir cédé leurs parts dans Sparkling 1 S.à r.l., la société propriétaire du B&B HOTELS situé à Cloche d’Or, pour une valeur de 37,4 millions d’euros. L’acquéreur est Aberdeen Investments, agissant pour le compte d’Irish Life Investment Managers.

Ouvert en septembre 2025, ce B&B HOTELS a marqué les débuts de la marque hôtelière française au Luxembourg. La joint-venture entre Promobe et Nextensa, ainsi que le promoteur du projet, Grossfeld, ont supervisé le développement et la livraison du bâtiment en juillet 2025.

L’hôtel, classé Trois Étoiles Supérieur, propose 150 chambres destinées aux voyageurs d'affaires et aux touristes. Il bénéficie d'un emplacement de choix, à proximité de commerces, de bureaux, d'établissements de santé et d'espaces verts.

Jones Lang LaSalle a conseillé l’acquéreur dans le cadre de cette transaction.





Un quartier stratégique, entre accessibilité et qualité de vie

Idéalement situé dans le quartier Cloche d’Or, le nouvel établissement bénéficie d’un environnement à usage mixte combinant les bureaux de grandes entreprises internationales, des commerces de proximité, un centre commercial, un centre médical, ainsi que le plus grand parc de la ville. L’accès au site est facilité par sa proximité immédiate avec le tramway, les transports en commun et les grands axes routiers, qui privilégient tous les modes de transport durables et ont obtenu la certification DGNB Platine.

La Cloche d’Or continue d’attirer de nouveaux acteurs majeurs et s’impose comme un pôle urbain clé qui complète le CBD (Central Business District) de Luxembourg.





Un bâtiment pensé pour l’hôtellerie moderne

Conçu par l’architecte Moreno, le bâtiment comprend sept étages hors sol et un sous-sol abritant des parkings et des locaux techniques. L’entrée, située rue Gerhard Mercator, mène à un hall d’accueil, un espace bar/salon, une salle de petit-déjeuner, une salle de réunion et une grande terrasse privée.

Ce bâtiment a été conçu pour accueillir une clientèle mixte, comprenant à la fois des voyageurs d’affaires et de loisirs, en offrant un niveau de confort conforme aux standards de la marque B&B HOTELS.





À propos:

Nextensa

Nextensa est un investisseur et promoteur immobilier, réputé pour ses projets d’envergure tels que le site Tour & Taxis et Bel Towers à Bruxelles. Spécialisée dans l’expansion et la régénération urbaines, Nextensa transforme les espaces en quartiers dynamiques et innovants. Membre de la holding Ackermans & van Haaren (Euronext), elle allie expertise technique et vision stratégique pour contribuer activement au développement urbain durable.

Promobe

Promoteur immobilier basé au Luxembourg depuis plus de 40 ans, Promobe se distingue par son engagement sans faille en faveur de la qualité de vie. Spécialisé dans le développement de biens immobiliers de bureaux, de commerces et de logements, Promobe crée des environnements urbains contemporains, fonctionnels et exceptionnels.

Acteur clé du développement du quartier de la Cloche d’Or, l’un des pôles urbains les plus dynamiques et les plus prisés du Grand-Duché, Promobe s’est imposé comme un promoteur de premier plan au Luxembourg, réalisant des projets où élégance, innovation et qualité de vie se rencontrent.

Grossfeld

Grossfeld, une joint-venture entre Promobe et Nextensa, est l’acteur de premier plan dans le développement du quartier mixte de la Cloche d’Or. Depuis plus de 20 ans, Grossfeld façonne ce projet ambitieux, transformant la Cloche d’Or en un véritable pôle urbain combinant logements, bureaux, commerces, restaurants et espaces verts. Ce quartier a été conçu pour offrir une qualité de vie optimale, avec des infrastructures modernes, d’excellentes liaisons de transport et la proximité immédiate de tous les services essentiels. La Cloche d’Or incarne ainsi une nouvelle façon de vivre la ville, où confort, commodité et dynamisme économique se rejoignent.

Aberdeen Investments

Aberdeen Investments est un gestionnaire d'actifs spécialisé qui concentre ses activités sur les domaines où nous disposons à la fois d'une expertise et d'une envergure significatives, tant sur les marchés publics que privés, notamment le crédit, les actions spécialisées et les actifs réels. Nos équipes collaborent au-delà des frontières régionales, des classes d'actifs et des domaines de spécialisation, en combinant des perspectives variées et en travaillant avec nos clients pour identifier les opportunités d'investissement qui répondent à leurs besoins.

Au 31 mars 2026, Aberdeen Investments gérait environ 438 milliards d'euros pour le compte de clients, notamment des compagnies d'assurance, des fonds souverains, des gestionnaires de fortune indépendants, des fonds de pension, des plateformes, des banques et des family offices. Au 31 mars 2026, Aberdeen Investments gérait environ 35 milliards d'euros dans l'immobilier.

ILIM

Irish Life Investment Managers Limited (ILIM), qui fait partie de Keyridge Asset Management, est une société de gestion d’actifs mondiale basée en Irlande qui travaille avec un large éventail de clients institutionnels, notamment des compagnies d’assurance, des gestionnaires de fortune, des régimes de retraite, des gestionnaires fiduciaires et des fonds souverains à travers l’Europe et l’Amérique du Nord. Keyridge Asset Management est la nouvelle marque mondiale des activités européennes de gestion d’actifs de Great-West Lifeco, qui regroupe les activités de fonds externes de Canada Life Asset Management, Setanta Asset Management et Irish Life Investment Managers (ILIM). Avec plus de 135 milliards de livres sterling d’actifs sous gestion et s’appuyant sur la solidité d’un groupe mondial de services financiers pesant 3 300 milliards de dollars, Keyridge allie une expertise approfondie en matière d’investissement, une expérience éprouvée et un engagement à fournir des solutions innovantes et sur mesure à ses clients.





Pour plus d'informations :

PROMOBE

Anne Clarenne –Marketing & Communication Officer du group

+352 367381-1 - anne.clarenne@promobe.lu

NEXTENSA

Michel Van Geyte – Chief Executive Officer

+32 2 882 10 08 - michel.van.geyte@nextensa.eu

GROSSFELD (joint-venture Promobe & Nextensa)

Patrick Labey – Directeur

+352 248393-1 - patrick.labey@grossfeld.lu

Pièce jointe