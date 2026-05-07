Stoneshield Capital zieht in den Verwaltungsrat von Meliá Hotels International ein

LUXEMBURG, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stoneshield Capital ist mit einem Anteil von 9,5 Prozent zweitgrößter Aktionär der Meliá Hotels International („Meliá“). Zudem wurde Juan Pepa, Mitgründer von Stoneshield, in den Verwaltungsrat von Meliá berufen.

Die Berufung unterstreicht die langfristige Ausrichtung von Stoneshield als Kernaktionär sowie das Bestreben, die nächste Wachstums- und Wertschöpfungsphase des Unternehmens durch disziplinierte Kapitalallokation und enge strategische Zusammenarbeit mit dem Management aktiv zu begleiten.

Meliá mit Sitz in Spanien verfügt über ein Portfolio von mehr als 400 Hotels an attraktiven, internationalen Standorten in Metropolen und Ferienregionen, die sich bereits in Betrieb befinden oder in der Entwicklung sind. Damit hat sich das Unternehmen als eine der führenden Hospitality-Plattformen Europas etabliert und verbindet hochwertige Immobilien im Eigenbestand mit einem kapitaleffizienten Management- und Franchisegeschäft.

Die Beteiligung steht im Einklang mit der Strategie von Stoneshield Capital, sich an führenden Real-Assets-Plattformen zu beteiligen, die von langfristigen, strukturellen Wachstumstrends profitieren und durch aktives Eigentum, eine optimierte Kapitalstruktur sowie operative Exzellenz nachhaltigen und skalierbaren Shareholder Value ermöglichen.

Felipe Morenés Botín, Mitgründer von Stoneshield Capital, sagt:

„Der Tourismussektor zählt langfristig zu den weltweit stärksten, strukturellen Wachstumsbranchen. Meliá und die Familie Escarrer haben wiederholt bewiesen, dass sie sich erfolgreich an veränderte Marktbedingungen anpassen und eine international anerkannte Hospitality-Plattform aufbauen können. Wir freuen uns auf die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat und dem Management unter der Führung von Gabriel Escarrer, um das weitere internationale Wachstum und die langfristige Wertsteigerung des Unternehmens zu unterstützen.“

Juan Pepa, Mitgründer von Stoneshield Capital, fügt hinzu:

„Meliá verbindet hochwertige Immobilien mit einer führenden globalen Betreiberplattform – eine Kombination, in der Stoneshield über umfassende Erfahrung in der Wertsteigerung verfügt. Wir sehen erhebliches Potenzial, die Marktposition des Unternehmens durch aktives Kapitalmanagement, operative Exzellenz und eine disziplinierte Expansion weiter zu stärken.“

Gabriel Escarrer, Chairman und CEO von Meliá Hotels International, erklärt:

„Wir freuen uns sehr, Stoneshield als neuen Großaktionär begrüßen zu dürfen – einen Partner, dessen Erfolgsbilanz, strategische Weitsicht und langfristige Ausrichtung auf Wertschöpfung unsere strategische Ausrichtung eindrucksvoll bestätigen. Gemeinsam mit unserem überwiegend unabhängig besetzten Verwaltungsrat schafft dies eine zusätzliche solide Grundlage für Resilienz und nachhaltigen, langfristigen Erfolg, der bereits vom Markt honoriert wird.“

Juan Pepa und Felipe Morenés Botín, Mitgründer und Managing Partners von Stoneshield Capital

Über Stoneshield Capital

Stoneshield Capital wurde 2018 von Felipe Morenés Botín und Juan Pepa gegründet und ist eine europaweit tätige Investmentgesellschaft für Sachwerte mit globaler Ausrichtung. Der Fokus liegt auf dem Aufbau und der Skalierung führender, operativer Plattformen in verschiedenen Sektoren, die von langfristigen, strukturellen Wachstumstreibern profitieren. Mit einem verwalteten Vermögen von über 6 Milliarden Euro und einer dynamisch wachsenden Investmentplattform kombiniert Stoneshield Investmentexpertise, aktives Asset Management und Kapitalmarktkompetenz, um über Marktzyklen hinweg stabile, risikoadjustierte Renditen zu erzielen.

Zum Portfolio des Unternehmens zählen unter anderem Neinor Homes, einer der führenden börsennotierten Projektentwickler im spanischen Wohnungsbau, sowie MiCampus, die größte Plattform für studentisches Wohnen in Südeuropa. Darüber hinaus engagiert sich Stoneshield in strategischen Beteiligungen wie Solaria, einem führenden, europäischen Entwickler im Bereich erneuerbare Energien, sowie Exolum, einem internationalen Betreiber von Energie-Logistikinfrastruktur.

Kontakt

Claudia Suárez

Head of Marketing and Corporate Affairs

+353 (87) 465 4410

cs@stoneshieldcapital.com

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