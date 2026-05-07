Stoneshield Capital fait son entrée au Conseil d’administration de Meliá Hotels International

LUXEMBOURG, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stoneshield Capital est désormais le deuxième actionnaire majoritaire de Meliá Hotels International, ci-après « Meliá » à raison d’une participation de 9,5 %. Juan Pepa, cofondateur de Stoneshield, a rejoint le Conseil d’administration du Meliá.

Cette nomination traduit la volonté de Stoneshield de s’inscrire dans un rôle durable d’actionnaire de référence afin de soutenir la prochaine phase de développement créatrice de valeur grâce à une allocation rigoureuse du capital, en parfaite adéquation avec les orientations de la direction.

Domicilié en Espagne, Meliá exploite un réseau de plus de 400 hôtels, déjà ouverts ou au stade de projet. Présent au cœur des grandes destinations internationales, aussi bien en milieu urbain qu’en station balnéaire, le groupe hôtelier s’est imposé parmi les principaux acteurs du secteur en Europe. Il détient directement un parc immobilier de grande qualité et adopte un modèle de gestion et de franchise optimisant l’utilisation du capital.

Cette stratégie répond à celle de Stoneshield Capital, qui consiste à nouer des partenariats avec des acteurs de premier plan dans le domaine des actifs immobiliers, qui profitent de tendances structurelles porteuses, et dont la gestion active, l’optimisation du bilan et l’excellence opérationnelle permettent de dégager une valeur actionnariale durable et à grande échelle.

Felipe Morenés Botín, cofondateur de Stoneshield Capital, en témoigne :

« Sur le long terme, le tourisme est l’un des secteurs qui bénéficie des soutiens structurels les plus importants à l’échelle mondiale. Tout comme la famille Escarrer, le groupe Meliá a constamment su démontrer sa capacité à s’adapter à l’évolution des tendances de marché et à bâtir un réseau hôtelier reconnu dans le monde entier. Nous nous réjouissons de collaborer de manière constructive avec le Conseil d’administration et les équipes placées sous la direction de Gabriel Escarrer pour accompagner la croissance internationale continue du groupe et la création de valeur durable. »

Pour Juan Pepa, cofondateur de Stoneshield Capital :

« Meliá conjugue des actifs immobiliers de grande qualité et un réseau opérationnel mondial de premier ordre. Stoneshield connaît très bien ce profil et présente une forte expertise en création de valeur. Nous voyons là une opportunité majeure de renforcer encore davantage le positionnement du groupe par une gestion active du capital, une excellence opérationnelle et un développement parfaitement maîtrisé. »

Et Gabriel Escarrer, président-directeur général de Meliá Hotels International d’ajouter :

« Nous sommes enchantés d’accueillir Stoneshield parmi nos grands actionnaires. Son histoire, sa vision et son engagement durable en faveur de la création de valeur font largement écho à nos orientations stratégiques. Notre Conseil d’administration réunit en grande majorité des membres indépendants, et l’arrivée de Stoneshield accentue les garanties de solidité et de succès durable à long terme déjà reconnues sur le marché. »

Juan Pepa et Felipe Morenés Botín, cofondateurs et associés-gérants de Stoneshield Capital

À propos de Stoneshield Capital

Fondée en 2018 par Felipe Morenés Botín et Juan Pepa, Stoneshield Capital est une société d’investissement européenne spécialisée dans les actifs réels à l’empreinte internationale. Elle se concentre sur la création et le développement de réseaux opérationnels de première importance dans des secteurs portés par des tendances structurelles durables. Avec plus de 6 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une plateforme d’investissement en forte croissance, Stoneshield conjugue savoir-faire en investissement, gestion active d’actifs et expertise en marchés financiers pour dégager des rendements réguliers et ajustés au risque, indépendamment des cycles de marché.

Parmi les entreprises de son portefeuille figurent notamment Neinor Homes, l’un des principaux promoteurs résidentiels cotés en Espagne, et MiCampus, le plus important réseau de logements étudiants d’Europe du Sud. Stoneshield a également réalisé des investissements stratégiques dans des sociétés telles que Solaria, un leader européen dans le développement des énergies renouvelables, et Exolum, un opérateur international d’infrastructures logistiques dans le secteur de l’énergie.

Contact

Claudia Suárez

Responsable marketing et communication d’entreprise

+353 (87) 465 4410

cs@stoneshieldcapital.com

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