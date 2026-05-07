Fnac Darty: Availability of information relating to the legal, financial and accounting characteristics of Fnac Darty (in French only)

COMMUNIQUÉ EN DATE DU 7 MAI 2026

RELATIF À LA MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIÉTÉ

Fnac Darty

DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT

portant sur les actions Fnac Darty et les obligations convertibles et/ou échangeables en actions Fnac Darty nouvelles et/ou existantes (« OCEANE »)

INITIÉE PAR

EP FR HOLDCO a.s.

AMF







Le présent communiqué a été établi par la société Fnac Darty et est diffusé le 7 mai 2026 conformément aux dispositions de l’article 231-28, I du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (le « Règlement Général de l’AMF »).



Conformément aux dispositions de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-26 du Règlement Générale de l’AMF, l’AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 7 mai 2026 relative à l’offre publique d’achat visant les titres de la société Fnac Darty (l’« Offre »), apposé le visa n°26-129 sur la note en réponse établie par Fnac Darty (la « Note en Réponse »).



Le visa, conformément aux dispositions de l’article L. 621-8-1, I du Code monétaire et financier, a été attribué après que l’AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible et si les informations qu’il contient sont cohérentes ». Il n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.

Les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Fnac Darty ont été déposées auprès de l’AMF le 7 mai 2026 et complètent la Note en Réponse établie par Fnac Darty.

Les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables sont disponibles sur les sites Internet de Fnac Darty (www.fnacdarty.com) et de l’AMF (www.amf-france.org) et mis à la disposition du public sans frais au siège social de Fnac Darty, 9, rue des Bateaux-Lavoirs, 94 200 Ivry-sur-Seine, France.

Le présent communiqué doit être lu conjointement avec tous les autres documents publiés en relation avec l’Offre.

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext publieront respectivement un avis d’ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.

Avertissement



Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. Le présent communiqué n’est pas destiné à être diffusé dans ces pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.



Fnac Darty décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation par toute personne de ces restrictions

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