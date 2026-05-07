Mise à disposition de la note d'information et des informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d’EP FR HOLDCO

COMMUNIQUE DU 7 MAI 2026

RELATIF À LA MISE À DISPOSITION DE LA NOTE D’INFORMATION ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE EP FR HOLDCO

DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT

visant les actions ordinaires et les obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (« OCEANE ») de la société

FNAC DARTY

Initiée par

EP FR HoldCo a.s.

Présentée par

BNP PARIBAS CREDITAGRICOLE SOCIETE GENERALE

CORPORATE & INVESTMENT BANK

Banque présentatrice Banque présentatrice et garante Banque présentatrice

PRIX DE L’OFFRE :

36 euros par action ordinaire FNAC DARTY (dividende 2026 au titre de l’exercice 2025 attaché)1

81,12 euros par OCEANE FNAC DARTY2

DUREE DE L’OFFRE :

Le calendrier de l’offre publique d’achat (l’« Offre ») sera déterminé par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») conformément aux dispositions de son règlement général.

AMF

Le présent communiqué (le « Communiqué ») est établi et diffusé par EP FR HoldCo (l’« Initiateur ») conformément aux dispositions des articles 231-27, 2° et 231-28 du règlement général de l’AMF.

En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son règlement général, l’AMF a, en application de sa décision de conformité de l’Offre en date du 7 mai 2026, apposé le visa n° 26-128 sur la note d’information établie par l’Initiateur (la « Note d’Information ») dans le cadre de l’Offre.

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de l’Initiateur (le « Document Autres Informations ») ont été déposées auprès de l’AMF et mises à la disposition du public le 7 mai 2026.

La Note d’Information et le Document Autres Informations sont disponibles sur les sites Internet de l’AMF ( www.amf-france.org ) et de Fnac Darty ( www.fnacdarty.com ) et peuvent être obtenus sans frais auprès de :

EP FR HoldCo a.s.

Pařížská 130/26

110 00 Prague

BNP PARIBAS CREDITAGRICOLE SOCIETE GENERALE

CORPORATE & INVESTMENT BANK

16 boulevard des Italiens



75009 Paris 12 place des États-Unis



CS 70052, 92547 Montrouge Cedex GLBA/IBD/ECM/SEG



75886 Paris Cedex 18

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF publiera un avis d’ouverture, et Euronext Paris publiera un avis annonçant les modalités et l’ouverture de l’Offre.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public.

La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions.

Tous les actionnaires de Fnac Darty (y compris, sans que cela soit exhaustif, les mandataires, fiduciaires ou dépositaires), qui transmettraient, ou envisageraient de transmettre ou seraient tenus par une obligation contractuelle ou légale de transmettre ce document et/ou les documents l’accompagnant à une juridiction située en dehors de la France, devront lire attentivement la Section 2.15 (Restrictions concernant l’Offre à l’étranger) de la Note d’Information avant d’effectuer une quelconque action.

L’Initiateur décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation par toute personne de ces restrictions.

1 Sous réserve de l’approbation par l’assemblée générale des actionnaires de Fnac Darty.

2 En prenant pour hypothèse une période d’intérêts courant du 23 mars 2026 au 7 septembre 2026, date indicative pour le règlement-livraison de la période d’acceptation initiale de l’Offre. Le prix de l’Offre par OCEANE sera ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction de la date de règlement-livraison définitive de la période d’acceptation initiale.

Pièce jointe