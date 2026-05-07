Mise en service de trois parcs solaires dans le sud de la France

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce la mise en service de trois parcs photovoltaïques dans le sud de la France pour une capacité totale de 26,9 mégawatts.

Les deux premiers parcs, d’une puissance cumulée de 17,1 mégawatts, sont situés dans le département des Bouches-du-Rhône. Le troisième parc, d’une capacité de 9,8 mégawatts, se situe dans les Alpes-Maritimes.

La première centrale photovoltaïque d’une capacité installée de 6,2 mégawatts, est implantée sur un site déjà anthropisé, anciennement utilisé pour le stockage de matériaux puis comme carrière dans le cadre de travaux d’aménagement menés dans les années 1970.

Le second parc photovoltaïque est quant à lui doté d’une technologie spécifique de structures porteuses de panneaux solaires avec trackers. D’une puissance de 10,9 mégawatts, le projet a été développé sur une friche agricole d’une surface de 15 hectares. La mise en place d’un dispositif d’irrigation approprié constitue un levier pour la reprise et le développement durable d’activités agricoles.

La troisième installation solaire de 9,8 mégawatts est équipée de panneaux solaires sur des structures fixes.

La centrale solaire de 6,2 mégawatts a été désignée lauréate de l’appel d’offres neutre de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) en octobre 2023. La totalité de la production des deux autres parcs photovoltaïques, soit 34,3 gigawattheures par an, est sécurisée par un contrat d’achat d’électricité d’entreprise (CPPA1) de long terme d’une durée de 15 ans conclu avec le CERN2.

Au total, la production de ces trois installations représente la consommation en électricité annuelle de plus de 19 100 habitants et permettra d’éviter l’émission de 7 800 tonnes de CO 2 par an.

Robert Klein, Directeur général de Voltalia, déclare : « La mise en service de ces trois nouveaux parcs solaires illustre concrètement notre engagement à accélérer la transition énergétique dans les territoires. En choisissant de privilégier la valorisation de sites déjà anthropisés ou en friche, nous démontrons qu’il est possible de donner une deuxième vie à des sites dans un objectif d’usage vertueux : la production d’une énergie renouvelable compétitive. Je remercie l’ensemble des partenaires locaux pour leur confiance et leur collaboration. Ces projets viennent renforcer la contribution de Voltalia à une électricité plus durable au service des habitants et des collectivités du sud de la France. »

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2026, le 23 juillet 2026 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 12 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de ses 1900 collaborateurs dans 15 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

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1 Corporate Power Purchase Agreement

2 CERN (Laboratoire Européen pour la Physique des Particules)

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