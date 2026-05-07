SK pharmteco arbeitet mit Axle Informatics und den National Institutes of Health zusammen, um Gentherapieprogramme bei seltenen Krankheiten voranzutreiben

RANCHO CORDOVA, Kalifornien, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco gab heute eine strategische Partnerschaft mit Axle Informatics und den National Institutes of Health (NIH) bekannt, um die Entwicklung von Gentherapien für seltene Krankheiten voranzutreiben. Diese Partnerschaft, deren Schwerpunkt auf Programmen mit viralen Vektoren liegt, unterstreicht das Engagement von SK pharmteco im Bereich seltener Krankheiten sowie seine Rolle als wichtiger technischer Partner für führende Forschungseinrichtungen.

Als Subunternehmer der NIH arbeitet SK pharmteco mit Axle Informatics, dem Hauptauftragnehmer der NIH, zusammen, um die Bemühungen zur beschleunigten Umsetzung akademischer Forschungsergebnisse in die klinische Praxis zu unterstützen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die fortschrittlichen Fertigungskapazitäten von SK pharmteco mit den führenden Forschern (Principal Investigators, PIs) der NIH gebündelt, um wichtige ungedeckte medizinische Bedürfnisse anzugehen.

„Die Zusammenarbeit mit den NIH und Axle Informatics ist ein wichtiger Schritt in unseren Bemühungen, Patienten mit seltenen Krankheiten zu unterstützen“, sagte John Lee, Global Head of Viral Vector bei SK pharmteco. „Programme für seltene Krankheiten unterliegen häufig erheblichen Einschränkungen hinsichtlich der Entwicklung und Finanzierung, weshalb eine zuverlässige technische Umsetzung und flexible Partnerschaften von besonderer Bedeutung sind. Durch die enge Zusammenarbeit mit Axle Informatics und Forschern der NIH setzen wir unser Fachwissen in den Bereichen Herstellung und Analyse lentiviraler Produkte ein, um diese Programme für Patienten mit schwerwiegenden ungedeckten medizinischen Bedürfnissen in die klinische Phase zu bringen.“

Das erste Programm im Rahmen dieser Partnerschaft konzentriert sich auf die Herstellung von lentiviralen Vektoren (LVV) zur Behandlung seltener erblicher Blut- und Stoffwechselerkrankungen. SK pharmteco hat eng mit Forschern der NIH zusammengearbeitet, um diese Bemühungen voranzutreiben. Im Rahmen dieser Arbeiten stellte SK pharmteco einen Wirkstoff her, der für die künftige Ex-vivo-Transduktion der CD34+-hämatopoetischen Stammzellen von Patienten bestimmt ist, und führte die Prüfungen zur Chargenfreigabe durch, wobei die meisten analytischen Untersuchungen intern in den firmeneigenen Speziallabors durchgeführt wurden.

„Diese Initiative verdeutlicht, wie integrierte Partnerschaften die Umsetzung translationaler Forschung in klinische Ergebnisse beschleunigen können“, sagte Gary Mays, Chief Operating Officer bei Axle Informatics. „Axle konzentriert sich darauf, Kompetenzen innerhalb des NIH-Umfelds zu vernetzen, und unsere Zusammenarbeit mit SK pharmteco bringt entscheidende Fertigungskompetenzen ein, die den NIH dabei helfen, vielversprechende Gentherapien für bedürftige Patienten voranzubringen.“

Diese Partnerschaft unterstreicht die Fähigkeit von SK pharmteco, sowohl für aufstrebende Biotech-Unternehmen als auch für große öffentliche Einrichtungen als starker technischer Partner zu fungieren. Dies spiegelt zudem die umfassenden Bemühungen von SK pharmteco wider, Innovatoren im Bereich seltener Krankheiten durch Partnerschaftsmodelle zu unterstützen, die darauf abzielen, komplexe Programme in die klinische Phase zu bringen. Durch die Bereitstellung spezialisierter Dienstleistungen in den Bereichen Entwicklung, Herstellung und Analyse von viralen Vektoren positioniert sich SK pharmteco weiterhin als Partner für akademische Forscher, öffentliche Einrichtungen, gemeinnützige Organisationen und aufstrebende Biotech-Unternehmen, die daran arbeiten, vielversprechende Therapien in die klinische Praxis zu übertragen.

Diese Zusammenarbeit wurde teilweise von den National Institutes of Health finanziert.

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen niedermolekulare Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Durch diese Säulen unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.

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