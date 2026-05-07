SK pharmteco collabore avec Axle Informatics et les Instituts nationaux de la santé afin de développer des programmes de thérapie génique pour les maladies rares

RANCHO CORDOVA, Californie, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco a annoncé ce jour un partenariat stratégique avec Axle Informatics et les Instituts nationaux de la santé (NIH) en vue de promouvoir le développement de thérapies géniques pour les maladies rares. Axé sur les programmes de vecteurs viraux, ce partenariat souligne l’engagement de SK pharmteco envers le secteur des maladies rares ainsi que son rôle de partenaire technique de premier plan pour les principaux instituts de recherche.

En tant que sous-traitant des NIH, SK pharmteco collabore avec Axle Informatics, le principal prestataire des NIH, afin de soutenir les efforts visant à accélérer la transposition de la recherche universitaire en pratique clinique. Cette collaboration conjugue les capacités de fabrication de pointe de SK pharmteco aux travaux des investigateurs principaux (PI) des NIH afin de répondre à d’importants besoins médicaux non satisfaits.

« La collaboration avec les NIH et Axle Informatics marque une étape importante dans nos efforts visant à soutenir les patients atteints de maladies rares », déclare John Lee, Responsable mondial des vecteurs viraux chez SK pharmteco. « Les programmes consacrés aux maladies rares sont souvent soumis à de fortes contraintes en matière de développement et de financement, d’où l’importance particulière d’une exécution technique fiable et de partenariats flexibles. En travaillant en étroite collaboration avec Axle Informatics et les investigateurs des NIH, nous mettons à profit notre expertise en matière de fabrication et d’analyse des vecteurs lentiviraux afin de faire progresser ces programmes vers la phase clinique, au bénéfice des patients présentant d’importants besoins non satisfaits. »

Le premier programme issu de ce partenariat porte sur la production de vecteurs lentiviraux (VL) destinés au traitement de maladies héréditaires rares du sang et du métabolisme. SK pharmteco a travaillé en étroite collaboration avec les investigateurs des NIH au développement de cette initiative. Dans le cadre de ce projet, SK pharmteco a fabriqué la substance médicamenteuse destinée à la future transduction ex vivo des cellules souches hématopoïétiques CD34+ des patients et a géré les contrôles de libération des lots, la plupart des analyses ayant été réalisées en interne dans ses laboratoires spécialisés.

« Cette initiative illustre comment des partenariats intégrés peuvent accélérer la progression de la recherche translationnelle vers des résultats cliniques », a ajouté Gary Mays, Directeur des opérations chez Axle Informatics. « Axle vise à mettre en relation les capacités au sein de l’environnement des NIH, et notre collaboration avec SK pharmteco renforce notre capacité de fabrication de manière essentielle pour aider les NIH à faire progresser des thérapies géniques prometteuses pour les patients qui en ont besoin. »

Ce partenariat souligne la capacité de SK pharmteco à s’imposer comme un partenaire technique solide, tant pour les entreprises biotechnologiques émergentes que pour les institutions publiques de grande envergure. Il reflète également les efforts plus larges de SK Pharmteco pour soutenir les innovateurs dans le domaine des maladies rares grâce à des modèles de partenariat conçus pour contribuer à l’avancement de programmes complexes vers la phase clinique. En fournissant un soutien spécialisé en matière de développement, de fabrication et d’analyse de vecteurs viraux, SK Pharmteco continue de se positionner comme un partenaire pour les chercheurs universitaires, les institutions publiques, les organisations à but non lucratif et les entreprises biotechnologiques émergentes qui s’efforcent de transposer des thérapies prometteuses en applications cliniques.

Cette collaboration a été financée en partie par les Instituts nationaux de la santé.

À propos de SK pharmteco

SK pharmteco est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) avec des sites de production, des installations de recherche et de développement et des laboratoires d’analyse aux États-Unis, en Europe et en Corée du Sud. Les compétences clés de l’entreprise reposent sur les petites molécules, les peptides et les vecteurs viraux, offrant l’expertise spécialisée nécessaire pour commercialiser des thérapies complexes. Grâce à ces piliers, SK pharmteco accompagne les partenaires biopharmaceutiques de toutes tailles dans le monde entier en leur proposant des solutions complètes de développement et de fabrication. SK pharmteco est une filiale de SK Inc. (KRX : 034730) (SK), la société d’investissement stratégique du groupe SK, le deuxième plus grand conglomérat de Corée du Sud.

Contact :

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Consultant en communication

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