Avis aux médias – Séance de photos et de tournage -- Visite de Son Altesse Royale la princesse Margriet des Pays-Bas au Musée canadien de la nature, lundi 11 mai, 11 h

OTTAWA, Ontario, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les représentants des médias sont invités à une séance de photos et de tournage le lundi 11 mai, alors que Son Altesse Royale la princesse Margriet des Pays-Bas visitera le Musée canadien de la nature, accompagnée de son époux, le professeur Pieter van Vollenhoven.

Ce séjour de quatre jours à Ottawa, du 7 au 11 mai, organisé dans le cadre du Festival des tulipes, s’inscrit dans la continuité de la relation privilégiée entre le Canada et les Pays‑Bas, la princesse Margriet étant née à Ottawa pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le couple royal, intéressé de longue date par l’Arctique, effectuera une visite guidée dans la Galerie de l’Arctique Canada Goose du Musée, où il découvrira la nouvelle exposition Qikiqtait, présentée au sein de la Galerie des perspectives nordiques de Savoir polaire Canada. La visite se conclura par une brève table ronde réunissant des chercheurs du Musée et des représentants inuits.

Lien vers l’itinéraire complet de la visite à Ottawa. (disponible en anglais seulement).

DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT

QUOI : Séance photo officielle de Son Altesse Royale la princesse Margriet des Pays‑Bas au Musée canadien de la nature. QUAND : Lundi 11 mai, de 11 h 00 à midi. Les médias sont priés de confirmer leur présence (RSVP) et d’arriver 15 minutes à l’avance. Des prises de vue seront possibles à l’arrivée du couple à l’entrée du musée, puis dans la Galerie de l’Arctique. PERSONNALITÉS : S.A.R. la princesse Margriet; le professeur Pieter van Vollenhoven; Danika Goosney, Ph.D., présidente‑directrice générale du Musée canadien de la nature. OÙ : Musée canadien de la nature, 240, rue McLeod (à l’angle de la rue Metcalfe), Ottawa. Stationnement disponible sur place.



Personnes-ressources pour les médias / RSVP :

Dan Smythe

Chef, Relations avec les médias

Musée canadien de la nature

613-698-9253 (cell);

dsmythe@mus-nature.ca

Anna Rijk

Conseillère principale, diplomatie publique et communications

Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Canada

613 809 7461 (cell); anna.rijk@minbuza.nl