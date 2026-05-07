OTTAWA, Ontario, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne annonce le lancement du programme de Renforcement des services en santé mentale et bien-être en préparation aux situations d’urgence. Grâce au financement de l’Agence de la santé publique du Canada, le programme permettra d’améliorer la capacité des communautés canadiennes à gérer les répercussions psychosociales des situations d’urgence et leurs conséquences sur la santé mentale avant, pendant et après ces événements bouleversants.

Dans l’ensemble du pays, par l’entremise du programme de Renforcement des services en santé mentale et bien-être en préparation aux situations d’urgence, les organisations et les prestataires de services sélectionnés auront gratuitement accès aux cours Prendre soin de soi et Prendre soin des autres afin de renforcer leurs capacités à répondre aux besoins en santé mentale lors de situations d’urgence. Ces cours de premiers secours psychologiques de la Croix-Rouge canadienne sont offerts en apprentissage autonome en ligne, en français ou en anglais.

Accès au programme

En collaboration avec des partenaires, la Croix-Rouge canadienne procède à la sélection d’organisations locales ayant une expérience restreinte en contexte d’urgence et à d’autres qui viennent en aide à des populations touchées de façon disproportionnée par des situations d’urgence ou confrontées à des obstacles dans l’accès à des services en santé mentale ou à du soutien psychosocial. Au total, 5 000 personnes œuvrant pour les organisations ou les prestataires de services sélectionnés pourront avoir accès aux cours gratuitement.





Également, 1 000 personnes au Canada qui souhaitent suivre les cours Prendre soin de soi et Prendre soin des autres à titre individuel pourront y accéder gratuitement par l’intermédiaire de la Croix‑Rouge canadienne, selon le principe du premier arrivé, premier servi.





Le programme de Renforcement des services en santé mentale et bien-être en préparation aux situations d’urgence sera en vigueur jusqu’au 31 octobre 2026.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez cliquer ici.

CITATION :

« Partout au pays, on observe une augmentation de la fréquence et de l’intensité des situations d’urgence, ce qui entraîne une hausse des besoins en santé mentale et en soutien psychosocial dans les communautés touchées. Dans le cadre de notre travail de soutien aux interventions d’urgence d’un océan à l’autre, nous avons constaté que ces besoins persistent longtemps après la période d’urgence. Grâce à l’Agence de la santé publique du Canada, ce programme aidera la Croix-Rouge canadienne à soutenir les personnes et les communautés touchées de façon disproportionnée par des situations d’urgence en leur offrant de la formation et des ressources pratiques, inclusives et accessibles dans le domaine des services de santé mentale et du soutien psychosocial. »

– Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

Ressources supplémentaires

@croixrougecanada.bsky.social | facebook.com/CroixRougeQuebec | croixrouge.ca/blogue

Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Au pays ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. En tant que membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 191 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’appuyer les personnes et les collectivités du Canada et du monde entier en cas de besoin et de les aider à renforcer leur résilience.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

En français : 1 888 418-9111 et communication@croixrouge.ca

En anglais : 1 877 599-9602 et media@redcross.ca

