Accumulus Technologies gibt die Live-Integration mit Veeva RIM bekannt und ermöglicht damit eine nahtlose Verbindung zwischen RIM und den Aufsichtsbehörden

SAN FRANCISCO, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Technologies gab heute die Inbetriebnahme von „Accumulus Direct Connect for Veeva RIM“ („Direct Connect“) bekannt. Damit wird ein weiterer Meilenstein in der laufenden Partnerschaft der Unternehmen zur Modernisierung des Austauschs regulatorischer Informationen erreicht. Aufbauend auf der im Juni 2025 angekündigten strategischen Partnerschaft sowie der anschließenden Einführung des Accumulus Connector im März 2026 ermöglicht diese neueste Entwicklung eine Echtzeit-Verbindung innerhalb des Workflows zwischen Veeva RIM und der Accumulus Plattform .

„Direct Connect erweitert die Accumulus Plattform direkt in Veeva RIM und macht sie so zu einem globalen Kanal für die Zusammenarbeit in Echtzeit“, erklärte Francisco Nogueira, CEO von Accumulus Technologies. „Dies vereinfacht die tägliche Arbeit unserer Kunden, vermeidet doppelten Aufwand und stellt eine einheitliche Datenbasis sicher – damit Therapien schneller bei den Patientinnen und Patienten ankommen.“

Mithilfe von Direct Connect for Veeva RIM können Unternehmen aus den Life Sciences regulatorische Interaktionen nahtlos innerhalb ihrer bestehenden Veeva-RIM-Umgebung steuern und gleichzeitig die Accumulus-Plattform als zentrale globale Schnittstelle zu den Gesundheitsbehörden nutzen.

„Unsere Partnerschaft mit Accumulus Technologies bringt der Branche weiterhin einen erheblichen Mehrwert“, so Marc Gabriel, Vice President, Regulatory bei Veeva Systems. „Die Anbindung von Veeva RIM an die Accumulus Plattform kann die Einreichung von Anträgen für gemeinsame Kunden optimieren und ist ein wichtiger Schritt, um die Komplexität zu verringern und den Anforderungen eines sich rasch wandelnden regulatorischen Umfelds gerecht zu werden.“

Mike Abernathy, Associate Vice President für Digital Transformation bei Amgen und einer der ersten Nutzer von Direct Connect, erklärte: „Accumulus Direct Connect für Veeva RIM ist ein bedeutender Fortschritt für unsere regulatorischen Prozesse. Unsere Teams können Anfragen von Gesundheitsbehörden nun direkt in Veeva RIM empfangen und beantworten, ohne dass ein manueller Abgleich oder ein Wechsel zwischen verschiedenen Systemen erforderlich ist. Das spart nicht nur Zeit, sondern erhöht auch die Transparenz und stärkt das Vertrauen in unsere Einreichungen.“

Accumulus Technologies wird Direct Connect for Veeva RIM weiterhin um neue Datenelemente erweitern, um eine umfassendere regulatorische Integration zwischen der Accumulus Plattform, den Gesundheitsbehörden und Veeva zu ermöglichen. Diese Interoperabilität begünstigt Veränderungen in der Branche, die zu effizienteren, kooperativeren und weltweit abgestimmten Zulassungsverfahren führen. Gleichzeitig ebnet sie den Weg für eine Zukunft, in der Antragsteller ihre Unterlagen nur einmal einreichen und über einen einzigen, optimierten Prozess mit Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt kommunizieren können.

Über Accumulus Technologies

Accumulus Technologies ist ein führender Anbieter cloudbasierter Technologien, der die Zusammenarbeit zwischen Life-Science-Unternehmen und nationalen Regulierungsbehörden neu denkt – mit dem Ziel, den gesamten Lebenszyklus der Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen: von der frühen Forschung bis zur weltweiten Verfügbarkeit. Unsere sichere, speziell entwickelte SaaS-Plattform – im Jahr 2025 hervorgegangen aus der gemeinnützigen Organisation Accumulus Synergy – ermöglicht die kontinuierliche, standortübergreifende Zusammenarbeit in Echtzeit. So schaffen wir die Grundlage für schnellere Entscheidungen, globale Koordination und schnelleren Zugang zu Therapien für Patienten weltweit. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Vertrauen und Wirkung verbindet Accumulus Technologies das globale regulatorische Ökosystem über eine einzige, skalierbare Lösung.

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