Accumulus Technologies annonce la mise en service de son intégration avec Veeva RIM, permettant une connexion fluide entre les systèmes RIM et les autorités réglementaires

SAN FRANCISCO, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Technologies a annoncé aujourd’hui que l’Accumulus Direct Connect pour Veeva RIM (« Direct Connect ») est désormais opérationnel, marquant une nouvelle étape dans le partenariat continu entre les deux entreprises visant à moderniser les échanges d’informations réglementaires. S’appuyant sur le partenariat stratégique annoncé en juin 2025 et sur le lancement ultérieur de l’ Accumulus Connector en mars 2026, cette nouvelle avancée apporte une connectivité en temps réel et intégrée aux flux de travail entre Veeva RIM et la plateforme Accumulus .

« Direct Connect étend directement la plateforme Accumulus à Veeva RIM, transformant la solution en un canal mondial de collaboration en temps réel », a déclaré Francisco Nogueira, PDG d’Accumulus Technologies. « Pour nos clients, cette solution simplifie le travail quotidien des équipes en les aidant à réduire les doublons et à maintenir une source unique de données fiables, afin que les traitements puissent parvenir plus rapidement aux patients. »

Le Direct Connect pour Veeva RIM permet aux entreprises des sciences de la vie de gérer de manière fluide leurs interactions réglementaires au sein de leur environnement Veeva RIM existant, tout en utilisant la plateforme Accumulus comme point de connexion mondial unique avec les autorités de santé.

« Notre partenariat avec Accumulus Technologies continue d’apporter une réelle valeur ajoutée au secteur », a déclaré Marc Gabriel, vice-président chargé des affaires réglementaires chez Veeva Systems. « La connectivité entre Veeva RIM et la plateforme Accumulus peut rationaliser les soumissions réglementaires pour nos clients communs et constitue une étape importante dans la réduction de la complexité et la réponse aux exigences d’un environnement réglementaire en évolution rapide. »

Parmi les premières entreprises à déployer le Direct Connect, Mike Abernathy, vice-président associé en charge de la transformation numérique chez Amgen, a commenté : « L’Accumulus Direct Connect pour Veeva RIM représente une avancée majeure pour nos opérations réglementaires. Nos équipes peuvent désormais recevoir et traiter les questions des autorités de santé directement dans Veeva RIM, sans rapprochement manuel ni changement de système. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d’améliorer la visibilité et la fiabilité de l’ensemble de nos soumissions. »

Accumulus Technologies poursuivra l’extension du Direct Connect pour Veeva RIM avec l’ajout de nouveaux éléments de données afin de soutenir une intégration réglementaire plus large entre la plateforme Accumulus, les autorités de santé et Veeva. Cette interopérabilité accompagnera l’évolution du secteur vers des processus réglementaires plus efficaces, collaboratifs et harmonisés à l’échelle mondiale, tout en faisant progresser une approche dans laquelle les promoteurs pourront soumettre une seule fois leurs dossiers et interagir avec les autorités réglementaires du monde entier via une action unique et rationalisée.

À propos d’Accumulus Technologies

Accumulus Technologies est un fournisseur de technologies cloud de premier plan qui réinvente la collaboration entre les entreprises du secteur des sciences de la vie et les autorités réglementaires nationales afin d’accélérer le cycle de développement des médicaments, de la découverte à la mise à disposition sur le marché mondial. Née de l’association à but non lucratif Accumulus Synergy en 2025, notre plateforme SaaS sécurisée et spécialement conçue permet une collaboration en temps réel et un streaming continu de données afin de prendre des décisions plus rapidement, s’aligner à l’échelle mondiale et accélérer l’accès aux thérapies pour les patients du monde entier. Axée sur l’innovation, la confiance et l’impact, Accumulus Technologies connecte l’écosystème réglementaire mondial grâce à une solution unique et évolutive.

Contact médias :

Allison Mari

media@accumulustech.com

540-907-6053