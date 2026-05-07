Domtar reconnue par la Sustainable Forestry Initiative®, qui lui décerne son « SFI Leadership in Conservation Award » 2026

MONTRÉAL, QC, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sustainable Forestry Initiative® (SFI®) a décerné à Domtar son prix « SFI Leadership in Conservation Award » 2026, en reconnaissance des initiatives de conservation de l'entreprise ainsi que de ses pratiques en matière d’aménagement forestier et d'approvisionnement en fibre à travers l'Amérique du Nord.

« Domtar incarne le type de leadership qui contribue à façonner l’avenir de la conservation dans les forêts nord-américaines, déclare Lauren T. Cooper, directrice de la conservation chez SFI. L’engagement de l’entreprise envers la conservation s’étend aux partenariats avec des chercheurs, à la mise en œuvre sur le terrain et à la collaboration régionale. C’est ainsi que Domtar continue de jouer un rôle clé en aidant SFI à concrétiser sa vision de la conservation. »

SFI a choisi Domtar pour son engagement profond et durable dans le cadre de l’initiative « Climate Smart Forestry » et pour ses contributions à la recherche sur le terrain. Par exemple, Domtar est un partenaire clé de Silva21, un programme de recherche qui rassemble divers intervenants pour améliorer la résilience des forêts canadiennes. Le leadership régional et les projets de conservation spécifiques menés en collaboration avec d’autres organisations certifiées et axés sur l’habitat et la biodiversité ont également joué un rôle dans cette sélection.

« La certification forestière revêt une importance capitale pour nous. Elle soutient l’engagement de Domtar envers l’excellence opérationnelle. Les activités quotidiennes d’aménagement forestier de notre équipe sont vérifiées par les autorités publiques et certifiées selon des normes indépendantes, comme celles de SFI, explique Étienne Vézina, vice-président responsable de la foresterie et de la certification chez Domtar. Cette validation externe nous aide à garantir le respect des normes de certification et à rester à la pointe de ce que sera la foresterie de demain. »



SFI est un cadre de certification indépendant et mondialement reconnu qui garantit à la clientèle de Domtar que l'entreprise respecte des normes rigoureuses en matière d’aménagement forestier et de chaîne de traçabilité responsables. Les organisations certifiées selon les normes SFI doivent se soumettre à des audits rigoureux menés par des organismes de certification indépendants et accrédités, ce qui assure la crédibilité et la transparence, tant pour les organisations certifiées que pour leur clientèle.

« Nos dirigeants fixent des objectifs ambitieux en matière de développement durable, mais c’est dans les forêts que l’on constate un réel impact, là où nos équipes de terrain utilisent chaque jour des pratiques respectueuses du climat et protègent la biodiversité, explique Samuel Bourque, responsable de la certification chez Domtar. Ce prix vient saluer la cohérence entre nos engagements et le travail accompli sur le terrain. »



Depuis 2004, Domtar et SFI collaborent dans les domaines de l'exploitation forestière, de la certification, du développement durable et de l'innovation. La totalité des installations de fabrication et des opérations forestières de Domtar sont certifiées selon les normes SFI. De plus, les terres détenues et aménagées par Domtar au Canada sont certifiées selon les normes SFI. Aujourd'hui, Domtar est le plus grand détenteur mondial de certificats d’aménagement forestier SFI.

Le leadership en matière de développement durable est une priorité pour Jackson Wijaya, propriétaire de Domtar, qui soutient la stratégie de développement durable de l'entreprise à l'horizon 2030. Celle-ci comprend des objectifs et des cibles visant à s'approvisionner à 100 % en bois et en fibre provenant de forêts aménagées de façon responsable, à collaborer avec les propriétaires fonciers, la clientèle, les établissements d’enseignement et les organisations non gouvernementales, et à renforcer la protection des habitats critiques des espèces menacées.

À propos de Domtar

Domtar est une importante société fermée qui fabrique divers produits forestiers et emploie près de 14 000 personnes dans plus de 60 établissements partout en Amérique du Nord. La société a une capacité de production annuelle de 7,2 millions de tonnes métriques de pâte, de papier, d'emballage et de papier tissu et d'environ 3 milliards de pieds-planche de bois d'œuvre et d'autres produits du bois. Domtar est détenue par l'investisseur Jackson Wijaya.

Domtar prône l'excellence opérationnelle et fournit des produits durables, économiques et de qualité supérieure pour répondre aux besoins de la clientèle à l'échelle mondiale, voire les surpasser. La société se consacre au développement durable et s'engage à transformer de la fibre de bois issue de sources responsables en produits essentiels à usage quotidien. Pour un complément d'information, consulter domtar.com.

Pour plus de renseignements :

Guillaume Julien

Directeur principal, Affaires publiques

418-572-6058

guillaume.julien@domtar.com

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