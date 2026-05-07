Avis aux médias de la Nouvelle-Écosse : MADD Canada rendra hommage aux policiers de la Nouvelle-Écosse en leur décernant les prix du programme Constable Heidi Stevenson’s Watch

DARTMOUTH, Nouvelle-Écosse, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada rendra hommage aux efforts remarquables déployés par les policiers de la Nouvelle-Écosse visant à renforcer la sécurité sur les routes, les voies navigables et les sentiers de la province, lors de la quatrième cérémonie annuelle de remise des prix du programme Constable Heidi Stevenson’s Watch.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie de remise des prix. Des entrevues avec les invités et les récipiendaires sont possibles sur demande .

Date et heure : Lundi 11 mai 2026, à 11 heures Endroit : Quartier général de la GRC, 80 Garland Ave., Dartmouth, NS Orateurs : Procureur général et ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, Scott Armstrong

Commandant de la GRC en Nouvelle-Écosse, le surintendant principal Dan Morrow

Association des chefs de police de la Nouvelle-Écosse, le chef Mark Kane

Cheffe des opérations de MADD Canada, Dawn Regan

Les prix du programme Constable Heidi Stevenson’s Watch sont le fruit d’une collaboration entre MADD Canada, l’Association des chefs de police de la Nouvelle-Écosse, la GRC de la Nouvelle-Écosse et le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse visant à rendre hommage à la constable Heidi Stevenson et à souligner les efforts déployés par les policiers pour réduire les cas de conduite avec capacités affaiblies. Cette année, nous rendons hommage à 75 policiers pour leurs efforts notables visant à contrer la conduite avec capacités affaiblies en 2025.

Au cours de ses 23 années de service actif au sein de la GRC, la constable Heidi Stevenson a occupé de nombreuses fonctions, notamment celle d’experte en reconnaissance de drogues, qu’elle assumait à cœur. Elle était particulièrement fière de son expertise dans ce domaine et profondément engagée à améliorer la sécurité routière en Nouvelle-Écosse. La constable Stevenson a été tuée en service. Elle était l'une des 22 personnes assassinées par un tireur en avril 2020 en Nouvelle-Écosse. Elle a reçu à titre posthume le prix commémoratif Terry Ryan pour l’excellence en service policier de MADD Canada, en hommage à ses efforts pour prévenir la conduite avec capacités affaiblies.



Pour y assister, merci de confirmer votre présence à :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca