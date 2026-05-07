Dorel publie les résultats financiers du premier trimestre 2026

Les résultats de la division Dorel Produits de puériculture sont portés par de solides performances internationales

La division Dorel Maison continue de naviguer dans un contexte difficile de l’industrie





MONTRÉAL, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026.

Les produits du premier trimestre se sont élevés à 267,8 millions de dollars US, en baisse de 16,4 %, par rapport à 320,5 millions de dollars US l'an dernier. La perte nette déclarée pour le trimestre était de 24,9 millions de dollars US, soit 0,72 dollar US par action diluée, comparativement à 25,3 millions de dollars US ou 0,77 dollar US par action diluée il y a un an. La perte nette ajustée1 pour le trimestre était de 22,3 millions de dollars US ou 0,65 dollar US par action diluée, comparativement à 23,6 millions de dollars US ou 0,72 dollar US par action diluée il y a un an.

« La division Dorel Produits de puériculture a livré un premier trimestre solide, démontrant sa résilience dans un environnement mondial volatile marqué par l'incertitude géopolitique, les vents contraires liés aux taux de change et la hausse des coûts des intrants. La forte croissance et l'amélioration de la rentabilité en Europe et sur les marchés internationaux, notamment l'exportation, l'Australie et l'Amérique latine, ont contribué à compenser la faiblesse des activités américaines. Une gestion des coûts rigoureuse a soutenu la performance malgré la pression sur les marges due aux mouvements de change, tandis que les investissements continus en innovation et un fort engagement mondial des clients ont renforcé la solidité du portefeuille diversifié de la division Dorel Produits de puériculture et son positionnement pour une croissance durable. »

« Les résultats de la division Dorel Maison ont été nettement améliorés par rapport à l'année précédente et au quatrième trimestre de l'an dernier, mais cela n'est dû qu'à des réductions substantielles des frais généraux et des dépenses opérationnelles. Les ventes ont été décevantes en raison d'un manque de succès dans certaines catégories de meubles traditionnels. Comme en témoigne la récente fermeture annoncée de deux fabricants de meubles canadiens concurrents, l'industrie du meuble demeure très difficile. Cela nous oblige à nous concentrer encore davantage sur la sortie des catégories et des canaux où notre avantage concurrentiel est limité, et à continuer avec une gamme de produits qui minimise notre structure de frais généraux. Cela nous permettra de revenir à la rentabilité et d'offrir une base plus claire pour le succès futur au cours de l'année », a déclaré Martin Schwartz, président et chef de la direction de Dorel.

1 Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n’ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Sommaire de l'information financière (non audité) Trois mois clos les 31 mars Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2026

2025

Variation $ $ % Produits 267 840 320 456 (16,4 )% Perte nette (24 885 ) (25 250 ) (1,4 )% Par action - De base (0,72 ) (0,77 ) (6,5 )% Par action - Diluée (0,72 ) (0,77 ) (6,5 )% Perte nette ajustée 1) (22 266 ) (23 626 ) (5,8 )% Par action - Diluée 1) (0,65 ) (0,72 ) (9,7 )% Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 34 327 140 32 637 429 Nombre dilué, moyenne pondérée 34 327 140 32 637 429 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.







Dorel Produits de puériculture Tous les chiffres sont en milliers de dollars US

Trois mois clos les 31 mars (non audité) 2026

2025

Variation $

% des produits $

% des produits % Produits 222 776 215 858 3,2 % Bénéfice brut 57 839 26,0 % 58 848 27,3 % (1,7 )% Bénéfice opérationnel 3 646 3 024 20,6 % Bénéfice opérationnel ajusté 1) 5 275 4 201 25,6 % 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Pour le premier trimestre de 2026, les produits ont atteint 222,8 millions de dollars US, soit une augmentation de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Ajustée pour tenir compte des fluctuations des taux de change d'une année à l'autre, la diminution des produits sur une base comparable1 a été de 2,8 %, résultant d'une baisse des ventes en Amérique du Nord, partiellement compensée par une croissance à deux chiffres réalisée en Europe et sur plusieurs marchés internationaux. Le bénéfice opérationnel ajusté1 était de 5,3 millions de dollars US, soit une augmentation de 1,1 million de dollars US par rapport à l'an dernier. Cela malgré une baisse des marges brutes principalement due aux variations des taux de change d’une année à l’autre, largement compensées par une réduction des coûts opérationnels.

En Europe et sur d'autres marchés internationaux, de meilleurs résultats ont compensé les défis aux États-Unis, avec une augmentation des produits et des bénéfices par rapport à l'année précédente. Les ventes mondiales de la marque phare Maxi-Cosi ont augmenté de près de 20 % au cours du trimestre et représentent plus de 40 % des ventes de la division. Aux États-Unis, la baisse des produits reflète la continuité de la faiblesse dans la catégorie produits de puériculture suite à des perturbations liées aux tarifs, à une pression promotionnelle accrue et à des dépenses prudentes des consommateurs. Malgré ces défis, les dépenses opérationnelles ont été considérablement réduites d'année en année alors que la direction continuait d'aligner la structure des coûts sur un environnement à faible demande. Bien que le marché américain demeure difficile, la Société continue de se concentrer sur l'innovation ciblée, l'optimisation du portefeuille et des programmes sélectifs pour soutenir la reprise à plus long terme.

L'innovation et les partenariats avec les clients sont demeurés des priorités stratégiques clés. En mars, la division Dorel Produits de puériculture a organisé sa conférence annuelle mondiale pour les clients à Algarve, au Portugal, réunissant plus de 240 clients provenant du monde entier. L'événement a mis en lumière la philosophie de la Société au niveau du design centré sur les parents et a mis en lumière d'importantes innovations des produits, notamment le lancement du nouveau Maxi-Cosi Coral GO, ainsi que de nouvelles collections et la technologie exclusive SLIDETECH® 2. Les plateformes de produits interactifs ont encouragé l'engagement actif et la rétroaction en temps réel, renforçant une forte confiance des clients et générant un élan commercial positif, particulièrement au sein du portefeuille de meubles de pouponnière.

Dorel Maison Tous les chiffres sont en milliers de dollars US

Trois mois clos les 31 mars (non audité) 2026

2025

Variation $ % des produits $ % des produits % Produits 45 064 104 598 (56,9 )% Bénéfice brut 60 0,1 % 1 287 1,2 % (95,3 )% Perte opérationnelle (5 908 ) (11 494 ) (48,6 )% Bénéfice brut ajusté 1) 551 1,2 % 1 645 1,6 % (66,5 )% Perte opérationnelle ajustée 1) (4 918 ) (11 135 ) (55,8 )% 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Les produits du premier trimestre se sont élevés à 45,1 millions de dollars US, soit une baisse de 59,5 millions de dollars US, ou 56,9 %, par rapport à 104,6 millions de dollars US l'an dernier. Bien que des baisses des produits aient été anticipées compte tenu du nouveau modèle opérationnel de la division Maison, le niveau global des ventes pour le trimestre était inférieur aux attentes et n'a pas suffi à compenser la structure de coûts réduite, même si les ventes des produits de marque Cosco, l’activité prédominante de la division, ont performé à un niveau proche de ce qui était prévu. En conséquence, la perte opérationnelle ajustée1 pour le trimestre était de 4,9 millions de dollars US comparativement à 11,1 millions de dollars US l'année précédente.

La disponibilité des stocks s'est légèrement améliorée au cours du trimestre, mais a continué de freiner les ventes, surtout pour les articles vendus via le canal de distribution du commerce électronique. De plus, notre capacité à concurrencer dans certaines catégories de produits a entraîné un déficit important des ventes dans ces catégories. À l'inverse, la gamme de meubles pliants et d'escabeaux de la marque Cosco était beaucoup plus proche des attentes, le manque dans les autres catégories entraînant une nouvelle révision des gammes de produits et des canaux. En Europe, l'entreprise s'est rapprochée du plan et travaille activement à élargir son portefeuille de clients avec des détaillants omnicanaux de premier plan.

Perspectives

« Motivés par notre succès hors des États-Unis, la division Produits de puériculture a bien performé au cours du trimestre. En regardant vers l'avenir, nous nous attendons à ce que les ventes et les bénéfices s'améliorent aux États-Unis et, combiné à notre succès continu en Europe et sur d'autres marchés, cela nous donne confiance que nous aurons un second semestre solide. Nous nous attendons à ce que les bénéfices ajustés pour l'année complète 2026 dépassent ceux de l'année précédente. Bien que nous subissons une certaine pression à la hausse sur les coûts, nous sommes activement engagés avec les fournisseurs stratégiques et nous prenons en compte d'autres coûts pour atténuer ces vents contraires », a commenté Martin Schwartz, président et chef de la direction de Dorel.

« Chez la division Dorel Maison, nous réévaluons prudemment l'entreprise pour identifier notre voie à suivre. Nous avons l'intention de tirer parti de nos excellents partenariats dans le commerce de détail pour choisir des catégories qui leur conviennent et d'améliorer notre gamme de portefeuilles à l'avenir. Cosco demeure un leader dans ses catégories de produits, ce qui est particulièrement vrai puisque l'incertitude entourant les tarifs a poussé les détaillants à explorer d'autres sources d'approvisionnement et à pouvoir travailler avec eux depuis plusieurs juridictions. Heureusement, le travail accompli l'an dernier pour réduire notre empreinte à ce que nous sommes aujourd'hui nous permet d'apporter les changements nécessaires relativement rapidement. Bien que cela n'aura probablement pas d'impact sur le deuxième trimestre, nous prévoyons pouvoir générer des profits dans la division Maison à moyen et long terme », a conclu M. Schwartz.

Téléconférence

Les Industries Dorel inc. tiendra une conférence téléphonique le vendredi 8 mai 2026 à 11 h, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-833-752-3231. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à http://www.dorel.com/fr. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-855-669-9658 et en entrant le code 6444797 sur votre clavier téléphonique. L’enregistrement sera accessible à compter de 14 h 30, le vendredi 8 mai 2026 jusqu’à 23 h 59 le vendredi 15 mai 2026.

Des états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités au 31 mars 2026 seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com/fr, et seront mis à votre disposition sur le site Web SEDAR+.

Profil de Dorel

Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans deux secteurs distincts, soit les produits de puériculture et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits, ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Safety 1st et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme BebeConfort, Cosco, Mother’s Choice et Infanti. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique et un réseau de distribution dans des magasins ayant pignon sur rue, commercialise un vaste assortiment de meubles. Dorel, dont les ventes annuelles atteignent 1,2 milliard de dollars US, compte environ 2 900 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-deux pays à travers le monde.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, notamment les énoncés qui portent sur la réduction substantielle de la taille de la division Maison de Dorel, l’incidence de la conjoncture macroéconomique, dont les pressions inflationnistes, l’évolution des dépenses de consommation, les variations des taux de change, l’imposition de tarifs et les variations des taux d’intérêt, sur les activités commerciales, la situation financière et les activités opérationnelles de la Société, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent différer de façon importante des attentes de la Société telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, la Société ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, ce que la Société en bénéficiera incluant les énoncés relatifs à la réduction substantielle de la taille de la division Maison. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte d’exploitation de la Société. Cependant, le lecteur est mis en garde que ces énoncés prospectifs pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que la Société estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de la Société exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants :

les conditions économiques et financières en général, y compris par suite du contexte actuel d’inflation élevée;

les changements dans les lois ou règlements applicables;

les changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement, y compris la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de la Société en raison du contexte macroéconomique;

les fluctuations des devises étrangères, notamment les niveaux élevés de volatilité des devises étrangères par rapport au dollar US qui traduisent les incertitudes liées au contexte macroéconomique;

l’impact des tarifs sur les biens importés;

le risque lié à la clientèle et au crédit, y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients;

il n’y a aucune certitude que les avantages escomptés dérivés de la réduction substantielle de la taille de la division Dorel Maison se matérialiseront;

les coûts associés à la responsabilité produits;

les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles;

la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques;

les changements apportés au cadre réglementaire;

des crises de santé publique susceptibles d’avoir une incidence négative sur les économies mondiales et les marchés financiers et pouvant donner lieu à un ralentissement économique durant une période de temps prolongée et avoir des répercussions négatives importantes sur la demande pour les produits de la Société et sur ses activités, sa situation financière et ses résultats opérationnels;

l’impact des conflits internationaux sur les ventes de la Société;

un accès continu aux sources de financement, y compris le respect par la Société de l’ensemble des clauses restrictives de sa facilité de crédit garantie par des actifs et son prêt à terme, ainsi que les coûts des emprunts y afférents, tous ces éléments étant susceptibles de subir les effets préjudiciables du contexte macroéconomique;

les défaillances liées aux systèmes de technologie de l’information;

les modifications des hypothèses servant à l’évaluation des autres immobilisations incorporelles, ainsi qu’une diminution de la capitalisation boursière de la Société dans l’avenir;

l’absence de certitude que la Société déclarera des dividendes dans l’avenir;

l’exposition accrue aux risques liés à la cybersécurité en raison du travail à distance des employés de la Société;

la capacité de la Société à protéger ses technologies et ses produits, actuels et futurs, et à défendre ses droits de propriété intellectuelle;

les éventuels dommages à la réputation de la Société; et

l’incidence des changements climatiques sur la Société.





Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont analysés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de la Société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque exposés dans les documents précédemment mentionnés sont expressément incorporés par renvoi au présent communiqué de presse dans leur intégralité.

La Société met en garde le lecteur que les risques décrits plus haut ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions. D’autres risques et incertitudes dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que la Société estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont exprimés en milliers de dollars US, sauf les montants par action.

Résultats consolidés

Trois mois clos les 31 mars 31 mars Variation 2026 2025 $ % Produits 267 840 320 456 (52 616 ) (16,4 )% Coût des produits vendus 209 941 260 321 (50 380 ) (19,4 )% Bénéfice brut 57 899 60 135 (2 236 ) (3,7 )% Bénéfice brut ajusté 1) 58 390 60 493 (2 103 ) (3,5 )% Frais de vente 28 794 32 379 (3 585 ) (11,1 )% Frais généraux et administratifs 28 234 35 060 (6 826 ) (19,5 )% Frais de recherche et de développement 4 854 5 639 (785 ) (13,9 )% Perte de valeur (reprise de perte de valeur) sur les créances clients 119 (86 ) 205 n.s. Frais de restructuration 2 128 1 266 862 68,1 % Perte opérationnelle (6 230 ) (14 123 ) (7 893 ) (55,9 )% Perte opérationnelle ajustée 1) (3 611 ) (12 499 ) (8 888 ) (71,1 )% Frais financiers 18 211 9 368 8 843 94,4 % Perte avant impôts sur le résultat (24 441 ) (23 491 ) 950 4,0 % Charge d'impôts sur le résultat 444 1 759 (1 315 ) (74,8 )% Perte nette (24 885 ) (25 250 ) (365 ) (1,4 )% Perte nette ajustée 1) (22 266 ) (23 626 ) (1 360 ) (5,8 )% Perte par action - De base (0,72 ) (0,77 ) (0,05 ) (6,5 )% Perte par action - Diluée (0,72 ) (0,77 ) (0,05 ) (6,5 )% Perte par action ajustée - Diluée 1) (0,65 ) (0,72 ) (0,07 ) (9,7 )% Nombre moyen pondéré d'actions - De base 34 327 140 32 637 429 s.o. s.o. Nombre moyen pondéré d'actions - Dilué 34 327 140 32 637 429 s.o. s.o. Marge brute 2) 21,6 % 18,8 % s.o. 280 pb Marge brute ajustée 1) 21,8 % 18,9 % s.o. 290 pb Frais de vente en pourcentage des produits 3) 10,8 % 10,1 % s.o. 70 pb Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits 4) 10,5 % 10,9 % s.o. (40) pb n.s. = non significatif

s.o. = sans objet

pb = point de base

1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les produits.

3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspondent aux frais de vente divisés par les produits.

4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspondent aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.







Dorel Produits de puériculture Trois mois clos les 31 mars 31 mars Variation 2026 2025 $ % Produits 222 776 215 858 6 918 3,2 % Coût des produits vendus 164 937 157 010 7 927 5,0 % Bénéfice brut 57 839 58 848 (1 009 ) (1,7 )% Frais de vente 26 742 27 592 (850 ) (3,1 )% Frais généraux et administratifs 21 330 22 537 (1 207 ) (5,4 )% Frais de recherche et de développement 4 376 4 615 (239 ) (5,2 )% Perte de valeur (reprise de perte de valeur) sur les créances clients 116 (97 ) 213 n.s. Frais de restructuration 1 629 1 177 452 38,4 % Bénéfice opérationnel 3 646 3 024 622 20,6 % Bénéfice opérationnel ajusté 1) 5 275 4 201 1 074 25,6 % Marge brute 2) 26,0 % 27,3 % s.o. (130) pb Frais de vente en pourcentage des produits 3) 12,0 % 12,8 % s.o. (80) pb Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits 4) 9,6 % 10,4 % s.o. (80) pb n.s. = non significatif

s.o. = sans objet

pb = point de base

1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les produits.

3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspondent aux frais de vente divisés par les produits.

4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspondent aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.







Dorel Maison Trois mois clos les 31 mars 31 mars Variation 2026 2025 $ % Produits 45 064 104 598 (59 534 ) (56,9 )% Coût des produits vendus 45 004 103 311 (58 307 ) (56,4 )% Bénéfice brut 60 1 287 (1 227 ) (95,3 )% Bénéfice brut ajusté 1) 551 1 645 (1 094 ) (66,5 )% Frais de vente 2 052 4 787 (2 735 ) (57,1 )% Frais généraux et administratifs 2 936 6 958 (4 022 ) (57,8 )% Frais de recherche et de développement 478 1 024 (546 ) (53,3 )% Perte de valeur sur les créances clients 3 11 (8 ) (72,7 )% Frais de restructuration 499 1 498 n.s. Perte opérationnelle (5 908 ) (11 494 ) (5 586 ) (48,6 )% Perte opérationnelle ajustée 1) (4 918 ) (11 135 ) (6 217 ) (55,8 )% Marge brute 2) 0,1 % 1,2 % s.o. (110) pb Marge brute ajustée 1) 1,2 % 1,6 % s.o. (40) pb Frais de vente en pourcentage des produits 3) 4,6 % 4,6 % s.o. - pb Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits 4) 6,5 % 6,7 % s.o. (20) pb n.s. = non significatif

s.o. = sans objet

pb = point de base

1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les produits.

3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspondent aux frais de vente divisés par les produits.

4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspondent aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.



Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR

Dorel inclut dans le présent communiqué de presse certains ratios et mesures financières non conformes aux PCGR, comme expliqué ci-après. Ces ratios et mesures financières non conformes aux PCGR n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Ces ratios et mesures financières non conformes aux PCGR ne devraient pas être considérés de façon isolée ni comme un substitut aux mesures calculées conformément aux IFRS. Le présent communiqué de presse comprend les rapprochements entre les ratios et mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios et mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux IFRS.

Dorel considère que les ratios et mesures financières non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué de presse fournissent des informations additionnelles aux investisseurs leur permettant d’analyser ses résultats et de mesurer sa performance financière en excluant la variation liée à certains éléments qui, de l’avis de Dorel, ne reflètent pas la performance de ses activités principales et offre ainsi une meilleure comparabilité d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Les mesures financières non conformes aux PCGR sont également utilisées par la direction pour évaluer la performance financière de Dorel et prendre des décisions opérationnelles et stratégiques.

Ajustements aux ratios et aux mesures non conformes aux PCGR

Tel que mentionné ci-dessus, certains de nos ratios et mesures financières non conformes aux PCGR excluent la variation liée à certains ajustements qui affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et qui pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Les ajustements qui ont un impact sur plus d’un ratio ou d’une mesure financière non conforme aux PCGR sont expliqués ci-après.

Frais de restructuration

Les frais de restructuration comprennent les frais directement liés aux activités significatives de sortie, incluant la vente d’usines de fabrication, la fermeture d’activités, la réorganisation, l’optimisation, la transformation et la consolidation afin d’améliorer la position compétitive de la Société sur le marché et de réduire les coûts et ainsi amener des gains en efficacité, ainsi que les frais d’acquisition en lien avec l’acquisition de compagnies. Les frais de restructuration sont inclus comme un ajustement dans le calcul du bénéfice brut ajusté, de la marge brute ajustée, du bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e), et du bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e). Les frais de restructuration ont été de 2,6 millions de dollars US pour les trois mois clos le 31 mars 2026 (1,6 million de dollars US 2025). De ce montant, les frais de restructuration enregistrés dans le coût des produits vendus ont été de 0,5 million de dollars US pour les trois mois clos le 31 mars 2026 (0,4 million de dollars US en 2025). Veuillez consulter la section « Frais de restructuration » dans le rapport de gestion pour plus de détails.

Bénéfice brut ajusté et marge brute ajustée

Le bénéfice brut ajusté correspond au bénéfice brut excluant l’impact des frais de restructuration. La marge brute ajustée est un ratio non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits. Dorel utilise le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel utilise également le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée par division pour mesurer sa performance au niveau des divisions. Dorel exclut cet élément puisqu’il nuit à la comparabilité des résultats financiers de Dorel et qu’il pourrait potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre, sans la variation causée par l’impact des frais de restructuration. Le fait d’exclure cet élément ne signifie pas qu’il est nécessairement non récurrent. Ces ratios et mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Trois mois clos les 31 mars 31 mars 2026 2025 Bénéfice brut 57 899 60 135 Ajusté pour : Frais de restructuration comptabilisés dans le bénéfice brut 491 358 Bénéfice brut ajusté 58 390 60 493 Marge brute ajustée 1) 21,8 % 18,9 % 1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits.

Trois mois clos les 31 mars 31 mars Dorel Maison 2026 2025 Bénéfice brut 60 1 287 Ajusté pour : Frais de restructuration comptabilisés dans le bénéfice brut 491 358 Bénéfice brut ajusté 551 1 645 Marge brute ajustée 1) 1,2 % 1,6 % 1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les produits.





Bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e)

Le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) correspond au bénéfice (perte) opérationnel(le) excluant l’impact des frais de restructuration. Le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) exclut également la perte de valeur du goodwill. La direction utilise le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel utilise également le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) par division pour mesurer sa performance au niveau des divisions. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice (perte) opérationnel(le) ajusté(e) pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre, sans la variation causée par l’impact des frais de restructuration et de la perte de valeur du goodwill. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Cette mesure n’a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Trois mois clos les 31 mars 31 mars 2026 2025 Perte opérationnelle (6 230 ) (14 123 ) Ajustée pour : Total des frais de restructuration 2 619 1 624 Perte opérationnelle ajustée (3 611 ) (12 499 ) Trois mois clos les 31 mars 31 mars Dorel Produits de puériculture 2026 2025 Bénéfice opérationnel 3 646 3 024 Ajusté pour : Frais de restructuration 1 629 1 177 Bénéfice opérationnel ajusté 5 275 4 201 Trois mois clos les 31 mars 31 mars Dorel Maison 2026 2025 Perte opérationnelle (5 908 ) (11 494 ) Ajustée pour : Frais de restructuration 990 359 Perte opérationnelle ajustée (4 918 ) (11 135 )

Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e)

Le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) correspond au bénéfice (perte) net(te) excluant l’impact des frais de restructuration et de la perte de valeur du goodwill, ainsi que la charge (recouvrement) d’impôts lié(e) aux ajustements ci-dessus. Le bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) est un ratio non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) divisé(e) par le nombre moyen pondéré d’actions diluées. La direction utilise le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et le bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) et le bénéfice (perte) ajusté(e) par action dilué(e) pour mesurer la performance des activités de la Société d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Trois mois clos les 31 mars 31 mars 2026 2025 Perte nette (24 885 ) (25 250 ) Ajustée pour : Total des frais de restructuration 2 619 1 624 Perte nette ajustée (22 266 ) (23 626 ) Perte par action - De base (0,72 ) (0,77 ) Perte par action - Diluée (0,72 ) (0,77 ) Perte par action ajustée - Diluée 1) (0,65 ) (0,72 ) 1) Il s'agit d'un ratio financier non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) divisé(e) par

le nombre moyen pondéré d'actions diluées.



Augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés

L’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable correspond à l’augmentation (diminution) des produits en comparaison avec la période précédente excluant l’incidence des fluctuations des taux de change. L’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés correspond à l’augmentation (diminution) des produits en comparaison avec la période précédente excluant l’incidence des variations des taux de change, l’incidence des entreprises acquises pour le premier exercice d’exploitation, et l’incidence de la vente de divisions. La direction utilise l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité de ses résultats financiers et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustés pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Trois mois clos les 31 mars Consolidé Dorel Produits de puériculture

Dorel Maison 2026

2025

2026

2025

2026

2025

$ % $ % $ % $ % $ % $ % Produits de la période 267 840 320 456 222 776 215 858 45 064 104 598 Produits de la période comparative (320 456 ) (351 072 ) (215 858 ) (212 690 ) (104 598 ) (138 382 ) (Diminution) augmentation des produits (52 616 ) (16,4 ) (30 616 ) (8,7 ) 6 918 3,2 3 168 1,5 (59 534 ) (56,9 ) (33 784 ) (24,4 ) Incidence des fluctuations des taux de change (14 183 ) (4,4 ) 6 243 1,8 (12 942 ) (6,0 ) 5 404 2,5 (1 241 ) (1,2 ) 839 0,6 (Diminution) augmentation des produits sur une base comparable 1)

(66 799 ) (20,8 ) (24 373 ) (6,9 ) (6 024 ) (2,8 ) 8 572 4,0 (60 775 ) (58,1 ) (32 945 ) (23,8 ) 1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.



