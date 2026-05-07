Rogers Sugar annonce des résultats solides au deuxième trimestre, soutenus par l’amélioration de la rentabilité du secteur du sucre

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar Inc. (la « Société », « Rogers », « RSI » ou « nous », « nos » et « notre ») (TSX : RSI) présente aujourd’hui ses résultats du deuxième trimestre et du premier semestre de l’exercice 2026. Le BAIIA ajusté consolidé du trimestre s’est établi à 38,3 millions de dollars, grâce au rendement élevé du secteur du sucre de la Société.

« Nos résultats du deuxième trimestre reflètent la vigueur soutenue de notre secteur du sucre, grâce à une exécution opérationnelle disciplinée et notre volonté de répondre aux besoins de nos clients », a déclaré Mike Walton, président et chef de la direction de Rogers et de Lantic Inc. « Malgré les incertitudes commerciales actuelles, nos activités nationales restent solides, nous faisons progresser notre projet LEAP comme prévu et nous restons confiants quant à nos perspectives de résultats constants pour le deuxième semestre de 2026. »

Principaux résultats consolidés

du deuxième trimestre de l’exercice 2026



(non audité) T2 2026 T2 2025 CUM 2026 CUM 2025 Résultats financiers (en milliers de dollars) Produits2) 280 622 338 184 578 811 669 513 Marge brute 45 881 52 965 111 783 99 705 Marge brute ajustée1) 53 756 47 025 114 538 98 756 Résultat des activités d’exploitation 23 100 33 292 67 853 60 298 BAIIA1) 30 379 40 642 82 396 75 266 BAIIA ajusté1) 38 254 34 702 85 151 74 317 Bénéfice net 12 648 20 544 41 197 36 352 de base par action 0,10 0,16 0,32 0,28 dilué par action 0,10 0,14 0,30 0,26 Bénéfice net ajusté1) 18 552 16 165 43 401 35 682 Bénéfice net ajusté de base par action1) 0,14 0,13 0,34 0,28 Flux de trésorerie disponibles sur douze mois1) 92 547 83 020 92 547 83 020 Dividendes par action 0,09 0,09 0,18 0,18 Volumes Sucre (en tonnes métriques) 174 819 198 246 349 827 394 355 Sirop d’érable (en milliers de livres) 13 057 13 294 27 473 26 676





1) Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS. 2) Au quatrième trimestre de 2025, la Société a modifié la présentation pour tenir compte des droits élevés sur les exportations aux États-Unis pour le secteur du sucre. En conséquence, les montants connexes facturés aux clients ont été comptabilisés dans les produits et un montant compensatoire correspondant a été imputé au coût des ventes. Les informations financières trimestrielles comparatives pour l’exercice 2025 ont été ajustées pour tenir compte de cet ajustement de présentation mineur. L’incidence sur les produits totaux du premier trimestre de 2025, avec un montant compensatoire correspondant imputé au coût des ventes, s’est établie à 8,2 millions de dollars.

La volatilité du marché actuelle attribuable aux conditions commerciales en lien avec les nouveaux tarifs douaniers américains sur les importations a eu une incidence limitée sur nos activités nationales. Nous suivons de près l’évolution de la situation et nous collaborons étroitement avec les différentes parties prenantes.

Le bénéfice net ajusté 1) consolidé du deuxième trimestre et du premier semestre de 2026 s’est établi à 18,6 millions de dollars et à 43,4 millions de dollars, respectivement, par rapport à 16,2 millions de dollars et à 35,7 millions de dollars pour les périodes correspondantes de l’exercice précédent, ce qui s’explique par les apports plus élevés du secteur du sucre, contrebalancés en partie par la diminution des apports du secteur des produits de l’érable.

consolidé du deuxième trimestre et du premier semestre de 2026 s’est établi à 18,6 millions de dollars et à 43,4 millions de dollars, respectivement, par rapport à 16,2 millions de dollars et à 35,7 millions de dollars pour les périodes correspondantes de l’exercice précédent, ce qui s’explique par les apports plus élevés du secteur du sucre, contrebalancés en partie par la diminution des apports du secteur des produits de l’érable. Le BAIIA ajusté 1) consolidé s’est chiffré à 38,3 millions de dollars pour le deuxième trimestre et à 85,2 millions de dollars pour le premier semestre de l’exercice 2026, en hausse de 3,6 millions de dollars et de 10,8 millions de dollars, respectivement, par rapport à celui des périodes correspondantes de l’exercice précédent, du fait essentiellement de l’amélioration de la marge brute ajustée dans le secteur du sucre.

consolidé s’est chiffré à 38,3 millions de dollars pour le deuxième trimestre et à 85,2 millions de dollars pour le premier semestre de l’exercice 2026, en hausse de 3,6 millions de dollars et de 10,8 millions de dollars, respectivement, par rapport à celui des périodes correspondantes de l’exercice précédent, du fait essentiellement de l’amélioration de la marge brute ajustée dans le secteur du sucre. Le BAIIA ajusté 1) du secteur du sucre s’est établi à 33,4 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 2026, par rapport à 27,6 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent, ce qui représente une hausse de 5,8 millions de dollars, en raison surtout de l’accroissement de la marge brute ajustée, ce qui témoigne d’une amélioration des marges sur les ventes.

du secteur du sucre s’est établi à 33,4 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 2026, par rapport à 27,6 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent, ce qui représente une hausse de 5,8 millions de dollars, en raison surtout de l’accroissement de la marge brute ajustée, ce qui témoigne d’une amélioration des marges sur les ventes. Les volumes de ventes du secteur du sucre se sont chiffrés à environ 175 000 tonnes métriques au deuxième trimestre de l’exercice 2026, ce qui correspond à une baisse d’environ 23 000 tonnes métriques, ou 12 %, par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, ce qui s’explique principalement par la baisse des ventes à l’exportation.

Le BAIIA ajusté 1) du secteur des produits de l’érable s’est établi à 4,8 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 2026, ce qui représente une diminution de 2,3 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, en raison surtout de l’accroissement des coûts de production attribuable à la composition défavorable des produits vendus et au calendrier des dépenses.

du secteur des produits de l’érable s’est établi à 4,8 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 2026, ce qui représente une diminution de 2,3 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, en raison surtout de l’accroissement des coûts de production attribuable à la composition défavorable des produits vendus et au calendrier des dépenses. Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2026, nous avons investi 31,9 millions de dollars en entrées d’immobilisations corporelles et incorporelles, dont une tranche de 28,6 millions de dollars se rapportait à des dépenses engagées liées à l’accroissement de la capacité de raffinage et de logistique de notre secteur du sucre de l’Est du Canada (le « projet LEAP »).

Le projet LEAP continue de progresser comme prévu. Au cours du premier semestre de l’exercice 2026, nous avons fait progresser les activités de construction et l’installation de nouveaux équipements à la raffinerie de Montréal. Le projet demeure dans la fourchette du coût total prévu de 280 millions de dollars à 300 millions de dollars, et la capacité supplémentaire devrait être mise en service au premier semestre de l’année civile 2027.

Les flux de trésorerie disponibles 1) pour la période de douze mois close le 28 mars 2026 se sont élevés à 92,5 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 9,5 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. La hausse s’explique essentiellement par l’augmentation du BAIIA ajusté 1) et la baisse des dépenses en immobilisations liées aux activités courantes, à l’exclusion de celles liées au projet LEAP, facteurs contrebalancés en partie par le calendrier des paiements d’impôts sur le résultat et l’augmentation des intérêts payés.

pour la période de douze mois close le 28 mars 2026 se sont élevés à 92,5 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 9,5 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. La hausse s’explique essentiellement par l’augmentation du BAIIA ajusté et la baisse des dépenses en immobilisations liées aux activités courantes, à l’exclusion de celles liées au projet LEAP, facteurs contrebalancés en partie par le calendrier des paiements d’impôts sur le résultat et l’augmentation des intérêts payés. Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2026, nous avons versé 0,09 $ par action à nos actionnaires, ce qui correspond à une somme de 11,5 millions de dollars.

Le 12 janvier 2026, la Société a émis pour 57,5 millions de dollars de débentures subordonnées convertibles non garanties de neuvième série (les « débentures de neuvième série »), échéant le 31 janvier 2033, avec des intérêts au taux de 5,5 % payables semestriellement à terme échu le 31 juillet et le 31 janvier de chaque année.

Le 7 mai 2026, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,09 $, lequel sera payable au plus tard le 15 juillet 2026.



1) Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS.

Secteur du sucre

Principaux résultats du secteur du sucre pour le deuxième trimestre de l’exercice 2026



(non audité) T2 2026 T2 2025 CUM 2026 CUM 2025 Résultats financiers (en milliers de dollars) Produits2) 216 632 272 558 442 879 537 506 Marge brute 40 354 42 855 97 623 85 682 Marge brute ajustée1) 46 923 38 386 100 109 82 489 par tonne métrique ($/TM)1) 268 194 286 209 Charges administratives et de vente 12 326 8 664 22 882 18 866 Frais de distribution 6 631 7 785 13 594 13 702 Résultat des activités d’exploitation 21 397 26 406 61 147 53 114 BAIIA1) 26 871 32 050 72 099 64 678 BAIIA ajusté1) 33 440 27 582 74 585 61 485 Volumes (en tonnes métriques) Volume total 174 819 198 246 349 827 394 355





1) Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS. 2) Au quatrième trimestre de 2025, la Société a modifié la présentation pour tenir compte des droits élevés sur les exportations aux États-Unis pour le secteur du sucre. En conséquence, les montants connexes facturés aux clients ont été comptabilisés dans les produits et un montant compensatoire correspondant a été imputé au coût des ventes. Les informations financières trimestrielles comparatives pour l’exercice 2025 ont été ajustées pour tenir compte de cet ajustement de présentation mineur. L’incidence sur les produits totaux du premier trimestre de 2025, avec un montant compensatoire correspondant imputé au coût des ventes, s’est établie à 8,2 millions de dollars.



Au cours du deuxième trimestre de 2026, les produits ont diminué de 55,9 millions de dollars par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent, en raison essentiellement d’une baisse du prix moyen du sucre brut no 11 et des volumes de ventes moins élevés. Le prix moyen du sucre brut no 11 a diminué de 4,8 cents US la livre pour se chiffrer à 14,6 cents US la livre pour le trimestre à l’étude, par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. La variation négative des produits a été en partie contrebalancée par une hausse des prix pour les activités liées au raffinage.

Au deuxième trimestre de l’exercice 2026, les volumes de sucre se sont chiffrés à 174 800 tonnes métriques, ce qui représente une baisse de 12 %, ou 23 400 tonnes métriques, par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, ce qui s’explique essentiellement par les facteurs suivants :

Les volumes de ventes de produits industriels ont diminué de 4 700 tonnes métriques par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, en raison surtout des problèmes de production persistants rencontrés par l’un de nos clients industriels importants et, dans une moindre mesure, de la faiblesse de la demande des clients du secteur de la confiserie.

Les volumes de ventes de produits de consommation ont enregistré une baisse d’environ 1 % par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, en raison du calendrier lié aux expéditions.

Les volumes de ventes de produits liquides ont diminué de 5 700 tonnes métriques par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, en raison surtout de la perte d’un client important qui a fermé son installation dans l’Ouest canadien.

Les volumes de ventes à l’exportation ont diminué de 12 700 tonnes métriques au cours du trimestre, ce qui s’explique par une baisse du volume des ventes opportunistes aux clients existants sur le marché américain découlant de l’incertitude liée aux tarifs douaniers.





La marge brute s’est chiffrée à 40,4 millions de dollars pour le trimestre considéré, et elle comprend une perte de 6,6 millions de dollars liée à l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés. Par comparaison, la marge brute de la période correspondante de l’exercice précédent s’est chiffrée à 42,9 millions de dollars, et elle comprenait un profit de 4,5 millions de dollars lié à l’évaluation à la valeur de marché.

La marge brute ajustée s’est établie à 46,9 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2026 par rapport à 38,4 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent, ce qui représente une hausse de 8,5 millions de dollars. La variation favorable est attribuable à l’apport plus élevé des activités liées au raffinage du sucre qui s’est établi à 6,6 millions de dollars, principalement en raison de la composition des produits vendus au cours du trimestre considéré, des ajustements défavorables non récurrents de 6,2 millions de dollars comptabilisés surtout au deuxième trimestre de 2025, de la baisse des coûts d’approvisionnement en sucre brut de 3,0 millions de dollars, ce qui aura une incidence sur l’évaluation des stocks et la diminution des coûts de production de 1,4 million de dollars. Ces variations favorables ont été contrebalancées en partie par la baisse des volumes de ventes, ce qui a eu une incidence défavorable de 8,7 millions de dollars sur la marge brute ajustée au deuxième trimestre de 2026.

La marge brute ajustée par tonne métrique s’est établie à 268 $ pour le deuxième trimestre, ce qui représente une hausse de 74 $ par tonne métrique par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. La hausse est principalement attribuable à l’incidence nette de l’amélioration de la marge sur les ventes découlant de la composition des produits vendus, aux éléments non récurrents ayant eu une incidence sur les résultats du deuxième trimestre de 2025, à la variation de l’évaluation des stocks de sucre brut et à la diminution des coûts de production au deuxième trimestre de 2026.

Le résultat des activités d’exploitation du deuxième trimestre de l’exercice 2026 s’est établi à 21,4 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 5,0 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Ce résultat comprend les profits et les pertes découlant de l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés.

Le BAIIA du deuxième trimestre de l’exercice 2026 s’est établi à 26,9 millions de dollars par rapport à 32,1 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. Ce résultat comprend les profits et les pertes découlant de l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés.

Le BAIIA ajusté du deuxième trimestre s’est accru de 5,9 millions de dollars par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent, ce qui est essentiellement attribuable à la hausse de la marge brute ajustée et à la baisse des frais de distribution, contrebalancées en partie par l’augmentation des charges administratives et de vente.

Secteur des produits de l’érable

Principaux résultats du secteur des produits

de l’érable pour le deuxième trimestre

de l’exercice 2026



(non audité) T2 2026 T2 2025 CUM 2026 CUM 2025 Résultats financiers (en milliers de dollars) Produits 63 990 65 626 135 932 132 007 Marge brute 5 527 10 110 14 160 14 023 Marge brute ajustée1) 6 833 8 639 14 429 16 267 en pourcentage des produits1) 10,7 % 13,2 % 10,6 % 12,3 % Charges administratives et de vente 3 628 3 012 7 028 6 332 Frais de distribution 196 212 426 507 Résultat des activités d’exploitation 1 703 6 886 6 706 7 184 BAIIA1) 3 508 8 591 10 297 10 588 BAIIA ajusté1) 4 814 7 120 10 566 12 832 Volumes (en milliers de livres) Volume total 13 057 13 294 27 473 26 676 1) Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS.





Les produits du trimestre considéré ont diminué de 1,6 million de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, principalement en raison de la composition défavorable des produits et de la clientèle et de la baisse du volume des ventes.

La marge brute s’est chiffrée à 5,5 millions de dollars pour le trimestre considéré, et elle comprend une perte de 1,3 million de dollars liée à l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés. Par comparaison, la marge brute de la période correspondante de l’exercice précédent s’est chiffrée à 10,1 millions de dollars, et elle comprenait un profit de 1,5 million de dollars lié à l’évaluation à la valeur de marché.

La marge brute ajustée du deuxième trimestre de l’exercice 2026 s’est chiffrée à 6,8 millions de dollars, par rapport à 8,6 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent, ce qui correspond à une baisse de 1,8 million de dollars. La variation défavorable est principalement attribuable à la hausse des coûts de production de 1,5 million de dollars, associée à la composition des produits vendus et au calendrier des dépenses pour l’exercice 2026 par rapport à 2025, ainsi qu’à la baisse de 0,3 million de dollars des volumes vendus aux clients au cours du trimestre à l’étude.

Le résultat des activités d’exploitation du deuxième trimestre de l’exercice 2026 s’est établi à 1,7 million de dollars, comparativement à 6,9 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. Ce résultat comprend les profits et les pertes découlant de l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés.

Le BAIIA du deuxième trimestre de l’exercice 2026 s’est chiffré à 3,5 millions de dollars par rapport à 8,6 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. Ce résultat comprend les profits et les pertes découlant de l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés.

Le BAIIA ajusté du deuxième trimestre de l’exercice 2026 a reculé de 2,3 millions de dollars pour s’établir à 4,8 millions de dollars, en raison essentiellement de la hausse des marges brutes ajustées et des charges administratives et de vente.

PROJET LEAP

Le 11 août 2023, le conseil d’administration de Lantic a approuvé le projet LEAP. Le projet LEAP devrait faire augmenter d’environ 100 000 tonnes métriques la capacité d’approvisionnement en sucre raffiné du marché canadien en croissance et comprend des actifs de raffinage du sucre, de même que des actifs de logistique destinés à augmenter la capacité de livraison sur le marché de l’Ontario. Le coût total du projet LEAP devrait se situer entre 280 millions de dollars et 300 millions de dollars, et nous prévoyons une croissance de la capacité d’approvisionnement en sucre raffiné attribuable au projet LEAP, dont la date de mise en service est prévue au premier semestre de l’année civile 2027.

Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2026, nous avons progressé dans les activités de construction et l’installation de l’équipement de raffinage du sucre dans le bâtiment principal du projet d’agrandissement à la raffinerie de Montréal. Nous avons également poursuivi les travaux de déploiement liés à la nouvelle infrastructure logistique, commencé l’installation des actifs liés aux services publics et terminé au nouveau raccordement électrique de 25 kV pour les activités de raffinage. Le raccordement électrique nouvellement installé permettra de soutenir l’ensemble de la raffinerie à Montréal à l’avenir. Enfin, nous avons fait progresser l’aménagement du plan de mise en service du projet LEAP.

Au 28 mars 2026, un montant cumulatif de 178,2 millions de dollars, incluant des intérêts de 5,9 millions de dollars, était inscrit à l’actif au titre des travaux de construction en cours, dans le bilan, relativement au projet LEAP, dont une tranche de 49,7 millions de dollars a été inscrite à l’actif au premier semestre de l’exercice 2026.

Nous finançons le projet LEAP au moyen d’une combinaison de capitaux empruntés, de capitaux propres, de flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et de notre facilité de crédit renouvelable. Dans le cadre du plan de financement du projet LEAP, nous avons émis 22 769 000 actions ordinaires de RSI au cours de l’exercice 2024, pour un produit net de 112,5 millions de dollars. Nous avons également augmenté de 75 millions de dollars le montant disponible au titre de notre facilité de crédit renouvelable pour le porter à 340 millions de dollars.

Au cours de l’exercice 2023, toujours dans le cadre du financement du projet LEAP, Lantic a conclu deux conventions de prêt garanti avec Investissement Québec (les « prêts d’IQ ») pour un montant maximal de 65 millions de dollars. Le premier prêt, d’un montant maximal de 40,0 millions de dollars, a été consenti dans le cadre du programme ESSOR du gouvernement du Québec, qui est conçu pour fournir du financement à des conditions favorables aux entreprises québécoises (le « prêt ESSOR d’IQ »), et le deuxième prêt à terme est d’un montant maximal de 25,0 millions de dollars (le « prêt à terme d’IQ »). Au 28 mars 2026, un montant de 23,9 millions de dollars était prélevé aux termes des prêts d’IQ.

Se reporter aux rubriques « Énoncés prospectifs » et « Risques et incertitudes ».

PERSPECTIVES

Suivant une solide performance de nos deux secteurs d’activité au cours des deux derniers exercices, nous prévoyons de continuer à dégager des résultats financiers solides en 2026, malgré la volatilité actuelle des conditions commerciales en lien avec les tarifs douaniers américains sur les importations, ce qui a eu une incidence sur nos volumes de ventes à l’exportation. Nous présumons que la dynamique actuelle du marché continuera d’avoir cours tout au long du reste de l’exercice 2026 et qu’aucune modification défavorable importante ne sera apportée dans un proche avenir à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (l’« ACEUM »). Nous suivons de près l’évolution de la situation et nous collaborons étroitement avec les différentes parties prenantes en ce qui a trait à nos deux secteurs d’activités, et nous ajusterons notre stratégie commerciale au besoin.

Notre projet LEAP va de l’avant et nous faisons progresser considérablement la phase de construction du projet, alors que nous poursuivons les activités de construction et l’installation du nouvel équipement de raffinage du sucre et de l’infrastructure logistique. Pour l’exercice 2026, nous prévoyons consacrer environ 115 millions de dollars au projet LEAP. Ces dépenses connexes sont soutenues par le plan de financement du projet que nous avons mis en place au cours des trois derniers exercices.

Secteur du sucre

Nous nous attendons à ce que le secteur du sucre fasse bonne figure au cours de l’exercice 2026, malgré la diminution des ventes à l’exportation attribuable à la dynamique actuelle du marché. De plus, au cours des dernières périodes, nous avons constaté une légère faiblesse de la demande mondiale de sucre en raison de l’inflation générale des prix alimentaires et de l’évolution des habitudes de certains consommateurs. Par conséquent, nous ramenons nos prévisions quant aux volumes pour 2026 de 750 000 tonnes métriques à 735 000 tonnes métriques, ce qui représente une baisse d’environ 6 % par rapport à 2025, la majeure partie de la réduction étant attribuable à une diminution des volumes de ventes à l’exportation à marge plus faible, comme il a déjà été mentionné. Nous anticipons que l’incidence défavorable de la baisse des volumes continuera d’être atténuée par la marge saine qui devrait être dégagée sur le marché intérieur canadien actuel.

Nous prévoyons que la raffinerie de Montréal continuera de fonctionner à pleine capacité et continuera de mettre à contribution la production provenant de nos autres installations dans l’Ouest canadien, dans le but de respecter constamment nos engagements envers nos clients.

L’étape de transformation de la campagne 2025 de transformation des betteraves à sucre à notre raffinerie de Taber a été achevée en février. Nous avons produit 103 000 tonnes métriques de sucre de betterave, ce qui est légèrement plus élevé que prévu.

Les coûts de production et de maintenance de nos trois usines de production devraient croître légèrement en 2026, du fait des augmentations des coûts externes liés au marché et des hausses salariales annuelles pour les employés. Pour 2026, nous envisageons de poursuivre les activités d’entretien nécessaires pour assurer un processus de production sans heurts afin de répondre aux besoins de nos clients. L’augmentation actuelle des coûts de l’énergie associés à la guerre au Moyen-Orient ne devrait pas avoir d’incidence importante sur nos activités, car nous avons atténué notre exposition aux variations des prix de l’énergie grâce à notre stratégie de couverture pluriannuelle. Nous restons déterminés à gérer nos coûts de manière responsable afin d’assurer une maintenance adéquate de nos actifs de production et des installations connexes.

Les frais de distribution pour 2026 devraient être les mêmes que ceux de 2025. Ces dépenses rendent compte du coût de l’exportation de sucre raffiné vers les États-Unis et de la demande actuelle du marché qui nécessite parfois le transfert du sucre produit entre nos raffineries pour répondre à la demande de nos clients en attendant que notre projet LEAP soit achevé.

Les charges administratives et de vente devraient augmenter en 2026 par rapport à 2025, en raison principalement de la hausse de la charge de rémunération fondée sur des actions réglée en trésorerie découlant de la récente appréciation du cours de l’action, des hausses générales constatées sur le marché et des coûts supplémentaires associés à l’examen prévu du Tribunal canadien du commerce extérieur (« TCCE ») qui devrait avoir lieu au deuxième semestre de 2026.

Nous nous attendons à ce que nos coûts de financement augmentent au cours de l’exercice 2026, car nous augmentons nos emprunts dans le cadre du projet LEAP. Nous avons atténué notre exposition aux variations des taux d’intérêt à court terme liée à notre facilité de crédit renouvelable grâce à notre stratégie de couverture pluriannuelle.

Les dépenses affectées aux projets d’immobilisations non liés au projet LEAP devraient augmenter légèrement au cours de l’exercice 2026 par rapport à 2025. Nous prévoyons consacrer environ 25,0 millions de dollars à différentes initiatives, liées principalement à la conformité réglementaire et au renforcement de notre infrastructure de production existante.

Secteur des produits de l’érable

Nous prévoyons que les résultats financiers de notre secteur des produits de l’érable continueront d’être solides en 2026, reflétant l’amélioration de la performance observée au cours des deux derniers exercices.

À l’heure actuelle, nous prévoyons que les volumes de ventes atteindront 56,0 millions de livres pour l’exercice 2026, ce qui représente une croissance d’environ 5 % par rapport à l’exercice précédent. La principale hypothèse à l’appui de la croissance prévue de notre secteur des produits de l’érable est que la dynamique actuelle du marché continuera d’avoir cours tout au long du reste de l’exercice 2026 et qu’aucune modification défavorable importante ne sera apportée à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (l’« ACEUM ») dans un proche avenir. Ces attentes au titre du volume des ventes tiennent compte de la conjoncture actuelle du marché à l’échelle mondiale et de la disponibilité prévue des quantités de sirop d’érable provenant des producteurs.

La récolte de sirop d’érable de 2026 a permis la production d’environ 3,8 livres de sirop d’érable par entaille au Québec, ce qui représente la moyenne du secteur. Nous nous sommes procuré suffisamment de sirop d’érable pour répondre à la demande attendue de nos clients pour le reste de l’exercice 2026 et les deux premiers trimestres de l’exercice 2027.

Nous prévoyons consacrer des dépenses de l’ordre de 1,0 million de dollars à 2,0 millions de dollars à des projets d’immobilisations pour le secteur des produits de l’érable au cours de l’exercice 2026. La principale motivation des projets d’immobilisations retenus est l’amélioration de la productivité et de la rentabilité au moyen de l’automatisation.

Se reporter aux rubriques « Énoncés prospectifs » et « Risques et incertitudes » dans le rapport de gestion du trimestre et du semestre clos le 28 mars 2026.

Le rapport de gestion et les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de Rogers pour le deuxième trimestre de l’exercice 2026 peuvent être consultés sur www.LanticRogers.com ou sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca.

Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS

Lors de l’analyse de nos résultats, en plus des mesures financières calculées et présentées conformément aux IFRS, nous recourons également à un certain nombre de mesures financières non conformes aux IFRS. Par mesure financière non conforme aux IFRS, on entend une mesure numérique de la performance, de la situation financière ou des flux de trésorerie d’une société qui exclut (inclut) des montants, ou fait l’objet d’ajustements ayant pour effet d’exclure (d’inclure) des montants, qui sont inclus (exclus) dans la plupart des mesures directement comparables calculées et présentées conformément aux IFRS. Les mesures financières non conformes aux IFRS ne faisant pas l’objet d’une définition normalisée, il pourrait donc être impossible de les comparer avec les mesures financières non conformes aux IFRS présentées par d’autres sociétés exerçant les mêmes activités ou des activités similaires. Les investisseurs sont priés de lire intégralement nos états financiers consolidés audités ainsi que nos rapports mis à la disposition du public, et de ne pas se fier à une seule mesure financière.

Nous utilisons ces mesures financières non conformes aux IFRS à titre de complément de nos résultats présentés en vertu des IFRS. Elles permettent de présenter nos activités sous un angle différent et, conjuguées à nos résultats formulés en vertu des IFRS et aux rapprochements avec les mesures financières correspondantes conformes aux IFRS, elles font ressortir de manière plus nette les facteurs et tendances touchant nos activités. Pour obtenir plus d’informations, il faut se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » qui figure à la fin du rapport de gestion qui se rapporte au trimestre considéré.

Le texte qui suit présente la définition des mesures non conformes aux IFRS utilisées dans le présent communiqué de presse :

La marge brute ajustée s’entend de la marge brute compte tenu de « l’ajustement du coût des ventes », lequel comprend les profits ou pertes liés à l’évaluation à la valeur de marché comptabilisés à l’égard des contrats à terme normalisés sur le sucre et des contrats de change à terme, tels qu’ils sont présentés dans les notes afférentes aux états financiers consolidés, et le cumul des écarts temporaires découlant des profits ou pertes liés à l’évaluation à la valeur de marché comptabilisés à l’égard des contrats à terme normalisés sur le sucre et des contrats de change à terme.

Le résultat ajusté des activités d’exploitation s’entend du résultat des activités d’exploitation compte tenu de l’ajustement du coût des ventes.

Le BAIIA s’entend du résultat des activités d’exploitation après ajustement afin de rajouter la dotation aux amortissements.

Le BAIIA ajusté s’entend du résultat des activités d’exploitation après ajustement afin de rajouter la dotation aux amortissements.

Le bénéfice net ajusté s’entend du bénéfice net compte tenu de l’ajustement du coût des ventes et de l’incidence fiscale sur ces ajustements.

Le taux de la marge brute ajustée par TM s’entend de la marge brute ajustée du secteur du sucre divisée par le volume des ventes de ce même secteur.

Le pourcentage de la marge brute ajustée s’entend de la marge brute ajustée du secteur des produits de l’érable divisée par les produits tirés de ce même secteur.

Le bénéfice net ajusté par action s’entend du bénéfice net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Les flux de trésorerie disponibles s’entendent des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, exclusion faite de la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, des ajustements liés à l’évaluation à la valeur de marché et au moment de la constatation des instruments dérivés et des montants hors trésorerie au titre des instruments financiers. Sont inclus les frais de financement différés, les fonds tirés de l’exercice d’options sur actions, les dépenses en immobilisations corporelles et incorporelles, déduction faite des dépenses en immobilisations à valeur ajoutée et des dépenses en immobilisations associées au projet LEAP, et les paiements effectués au titre des contrats de location-acquisition.





Dans le présent communiqué de presse, nous traitons des mesures financières non conformes aux IFRS, en décrivant notamment les raisons pour lesquelles nous estimons que ces mesures fournissent des renseignements utiles sur notre situation financière, nos résultats d’exploitation et nos flux de trésorerie, le cas échéant, et, dans la mesure où cela est important, les autres fins visées par le recours à ces mesures. Ces mesures ne doivent pas être considérées individuellement ni perçues comme étant un substitut à une analyse de nos résultats présentés aux termes des IFRS. Les rapprochements des mesures financières non conformes aux IFRS et des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-après.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS ET DES MESURES FINANCIÈRES CONFORMES AUX IFRS

T2 2026 T2 2025 Résultats consolidés

(en milliers de dollars) Sucre Produits

de l’érable Total Sucre Produits

de l’érable Total Marge brute 40 354 5 527 45 881 42 855 10 110 52 965 Ajustement total du coût des ventes1) 6 569 1 306 7 875 (4 469 ) (1 471 ) (5 940 ) Marge brute ajustée 46 923 6 833 53 756 38 386 8 639 47 025 Résultat des activités d’exploitation 21 397 1 703 23 100 26 406 6 886 33 292 Ajustement total du coût des ventes1) 6 569 1 306 7 875 (4 469 ) (1 471 ) (5 940 ) Résultat ajusté des activités d’exploitation 27 966 3 009 30 975 21 937 5 415 27 352 Résultat des activités d’exploitation 21 397 1 703 23 100 26 406 6 886 33 292 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, ainsi que des actifs au titre de droits d’utilisation 5 474 1 805 7 279 5 645 1 705 7 350 BAIIA1) 26 871 3 508 30 379 32 051 8 591 40 642 BAIIA1) 26 871 3 508 30 379 32 051 8 591 40 642 Ajustement total du coût des ventes1) 6 569 1 306 7 875 (4 469 ) (1 471 ) (5 940 ) BAIIA ajusté 33 440 4 814 38 254 27 582 7 120 34 702 Bénéfice net 12 648 20 544 Ajustement total du coût des ventes1) 7 875 (5 940 ) Variation nette de la juste valeur des swaps

de taux d’intérêt1) 68 50 Impôt sur les ajustements ci-dessus (2 039 ) 1 511 Bénéfice net ajusté 18 552 16 165 Bénéfice net de base par action 0,10 0,16 Ajustement au titre de l’élément ci-dessus 0,04 (0,03 ) Bénéfice net ajusté de base par action 0,14 0,13 1) Se reporter à la rubrique « Résultats ajustés » du rapport de gestion.





RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS ET DES MESURES FINANCIÈRES CONFORMES AUX IFRS (SUITE)

CUM 2026 CUM 2025 Résultats consolidés

(en milliers de dollars) Sucre Produits

de l’érable Total Sucre Produits

de l’érable Total Marge brute 97 623 14 160 111 783 85 682 14 023 99 705 Ajustement total du coût des ventes1) 2 486 269 2 755 (3 193 ) 2 244 (949 ) Marge brute ajustée 100 109 14 429 114 538 82 489 16 267 98 756 Résultat des activités d’exploitation 61 147 6 706 67 853 53 114 7 184 60 298 Ajustement total du coût des ventes1) 2 486 269 2 755 (3 193 ) 2 244 (949 ) Résultat ajusté des activités d’exploitation 63 633 6 975 70 608 49 921 9 428 59 349 Résultat des activités d’exploitation 61 147 6 706 67 853 53 114 7 184 60 298 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, ainsi que des actifs au titre de droits d’utilisation 10 952 3 591 14 543 11 564 3 404 14 968 BAIIA1) 72 099 10 297 82 396 64 678 10 588 75 266 BAIIA1) 72 099 10 297 82 396 64 678 10 588 75 266 Ajustement total du coût des ventes1) 2 486 269 2 755 (3 193 ) 2 244 (949 ) BAIIA ajusté1) 74 585 10 566 85 151 61 485 12 832 74 317 (Perte nette) bénéfice net 41 197 36 352 Ajustement total du coût des ventes1) 2 755 (949 ) Variation nette de la juste valeur des swaps

de taux d’intérêt1) 221 50 Impôt sur les ajustements ci-dessus (772 ) 229 Bénéfice net ajusté 43 401 35 682 Bénéfice net de base par action 0,32 0,28 Ajustement au titre de l’élément ci-dessus 0,02 - Bénéfice net ajusté de base par action 0,34 0,28 1) Se reporter à la rubrique « Résultats ajustés » du rapport de gestion.





Audioconférence et webémission

Rogers tiendra une audioconférence pour discuter des résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2026 le 7 mai 2026 à 17 h 30 (heure de l’Est). Si vous souhaitez y participer, veuillez composer le 1-800-717-1738. Pour accéder à la présentation webdiffusée en direct, veuillez cliquer sur le lien qui suit : [LIEN]

Pour écouter l’enregistrement de l’audioconférence qui sera disponible peu après sa conclusion, composez le 1-888-660-6264 suivi du code d’accès 52000#. L’enregistrement sera disponible jusqu’au 7 juin 2026. Il sera également possible d’écouter une émission audio webdiffusée en direct de l’audioconférence sur notre site à l’adresse www.LanticRogers.com .

À propos de Rogers Sugar

Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu’une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, seule usine de transformation de la betterave au Canada. Lantic exploite également un centre de distribution à Toronto, en Ontario. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés principalement sous la marque de commerce « Lantic » dans l’Est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l’Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de Lantic Érable Inc. (auparavant connue sous la dénomination The Maple Treat Corporation) et son siège social est situé à Montréal, au Québec. Lantic Érable Inc. exploite des usines d’embouteillage à Granby, à Dégelis et à Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu’à Websterville, au Vermont. Les produits de Lantic Érable Inc., qui comprennent le sirop d’érable, le sucre d’érable et les produits dérivés du sirop d’érable, sont offerts par des distributeurs dans environ 50 pays et sont vendus au détail sous diverses marques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Rogers, veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.LanticRogers.com .

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comporte des déclarations ou de l’information qui sont ou peuvent être des énoncés prospectifs ou de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes en vigueur. Les énoncés prospectifs peuvent inclure notamment des énoncés et des renseignements qui reflètent nos prévisions actuelles à l’égard de la performance et d’événements futurs. L’utilisation de termes comme « pouvoir », « devoir », « anticiper », « avoir l’intention de », « supposer », « prévoir », « planifier », « croire », « estimer » et d’autres expressions semblables, et/ou les tournures négatives de celles-ci, vise à signaler des énoncés prospectifs. Sans prétendre en faire la liste complète, nous prévenons les investisseurs que les énoncés portant sur les sujets suivants sont des énoncés prospectifs ou sont susceptibles d’en être :

l’incidence possible des tarifs douaniers américains sur les ventes à l’exportation de sucre raffiné, de produits contenant du sucre et de produits de l’érable;

la demande future de sucre raffiné et de sirop d’érable et les volumes de ventes connexes;

toute information présentée à l’égard de notre projet LEAP, notamment le coût total prévu et la date prévue de mise en service;

les prix futurs du sucre brut n o 11;

11; le prix du gaz naturel;

les prévisions sur la production de sucre de betterave à notre usine de Taber;

le niveau des dividendes futurs;

l’état d’avancement des réglementations et des enquêtes gouvernementales;

les prévisions concernant la performance financière future.





Les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations que nous avons faites et des hypothèses que nous avons posées en fonction de notre expérience et de notre perception des tendances passées, de la conjoncture et d’événements futurs prévus, ainsi que sur d’autres facteurs que nous jugeons pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, connus ou inconnus, et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels ou les événements diffèrent sensiblement des attentes qui y sont exprimées. La performance et les résultats réels pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs, des résultats passés ou des attentes au cours de la période considérée. Le lecteur est invité à se reporter à la rubrique « Risques et incertitudes » qui figure dans le rapport de gestion pour obtenir plus d’informations sur les facteurs de risque et d’autres événements qui sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques sont également décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle.

Bien que la Société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs soient raisonnables dans les circonstances actuelles, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car rien ne garantit que ceux-ci se révéleront exacts. Les énoncés prospectifs aux présentes sont formulés à la date du présent communiqué de presse, et nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour ou à la révision de ces énoncés par suite d’événements ou de circonstances postérieurs à la date des présentes, à moins que nous n’y soyons tenus en vertu de la loi.