Savaria annonce les résultats du vote lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires

LAVAL, Québec, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, annonce aujourd’hui les résultats du vote lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires ayant eu lieu plus tôt aujourd’hui (l’« assemblée »).

Élection des administrateurs

Tous les candidats énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction, préparée en vue de l’assemblée, ont été élus comme administrateurs par une résolution adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés par procuration à l’assemblée, pour exercer leur mandat jusqu’à la prochaine assemblée annuelle suivant leur élection ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés sans qu’il soit procédé à un scrutin. Le tableau suivant représente les procurations reçues à ce sujet :

Candidats

EN FAVEUR ABSTENTION (#) (%) (#) (%) Caroline Bérubé 49 278 690 96,82 1 620 191 3,18 Jean-Marie Bourassa 49 111 109 96,49 1 787 772 3,51 Marcel Bourassa 49 483 319 97,22 1 415 562 2,78 Sébastien Bourassa 49 538 907 97,33 1 359 974 2,67 Jean-Louis Chapdelaine 49 471 863 97,20 1 427 018 2,80 Peter Drutz 45 869 280 90,12 5 029 601 9,88 Sylvain Dumoulin 49 468 207 97,19 1 430 674 2,81 Anne Le Breton 49 708 177 97,66 1 190 704 2,34 Pernilla Lindén 50 369 593 98,96 529 288 1,04 Alain Tremblay 35 744 623 70,23 15 154 258 29,77



À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur autonomie. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des ascenseurs résidentiels et commerciaux, des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des monte-plats. De plus, Savaria fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression, des lits médicaux, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et de solutions pour le déplacement sécuritaire de patients, incluant des aides au transfert, au levage et au repositionnement. La société exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque) et en Australie. Savaria emploie approximativement 2 550 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique, l’Europe et la Chine.

Pour plus d’information:

Sébastien Bourassa

Président et chef de la direction

1. 800.661.5112

sb@savaria.com

Stephen Reitknecht, CPA, CA

Chef de la direction financière

1.800.661.5112, poste 3370

sreitknecht@savaria.com





Facebook: https://www.facebook.com/savariabettermobility

Instagram: https://www.instagram.com/savariacorp/

LinkedIn: https://ca.linkedin.com/company/savaria