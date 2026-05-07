Savaria annonce les résultats du vote lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires

LAVAL, Québec, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, annonce aujourd’hui les résultats du vote lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires ayant eu lieu plus tôt aujourd’hui (l’« assemblée »).
Élection des administrateurs
Tous les candidats énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction, préparée en vue de l’assemblée, ont été élus comme administrateurs par une résolution adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés par procuration à l’assemblée, pour exercer leur mandat jusqu’à la prochaine assemblée annuelle suivant leur élection ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés sans qu’il soit procédé à un scrutin. Le tableau suivant représente les procurations reçues à ce sujet :
|Candidats
|EN FAVEUR
|ABSTENTION
|(#)
|(%)
|(#)
|(%)
|Caroline Bérubé
|49 278 690
|96,82
|1 620 191
|3,18
|Jean-Marie Bourassa
|49 111 109
|96,49
|1 787 772
|3,51
|Marcel Bourassa
|49 483 319
|97,22
|1 415 562
|2,78
|Sébastien Bourassa
|49 538 907
|97,33
|1 359 974
|2,67
|Jean-Louis Chapdelaine
|49 471 863
|97,20
|1 427 018
|2,80
|Peter Drutz
|45 869 280
|90,12
|5 029 601
|9,88
|Sylvain Dumoulin
|49 468 207
|97,19
|1 430 674
|2,81
|Anne Le Breton
|49 708 177
|97,66
|1 190 704
|2,34
|Pernilla Lindén
|50 369 593
|98,96
|529 288
|1,04
|Alain Tremblay
|35 744 623
|70,23
|15 154 258
|29,77
À propos de Savaria Corporation
Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur autonomie. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des ascenseurs résidentiels et commerciaux, des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des monte-plats. De plus, Savaria fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression, des lits médicaux, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et de solutions pour le déplacement sécuritaire de patients, incluant des aides au transfert, au levage et au repositionnement. La société exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque) et en Australie. Savaria emploie approximativement 2 550 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique, l’Europe et la Chine.
Pour plus d’information:
|Sébastien Bourassa
Président et chef de la direction
1. 800.661.5112
sb@savaria.com
|Stephen Reitknecht, CPA, CA
Chef de la direction financière
1.800.661.5112, poste 3370
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