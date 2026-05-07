Savaria annonce les résultats du vote lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires

 | Source: Savaria Corporation Savaria Corporation

LAVAL, Québec, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, annonce aujourd’hui les résultats du vote lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires ayant eu lieu plus tôt aujourd’hui (l’« assemblée »).

Élection des administrateurs

Tous les candidats énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction, préparée en vue de l’assemblée, ont été élus comme administrateurs par une résolution adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés par procuration à l’assemblée, pour exercer leur mandat jusqu’à la prochaine assemblée annuelle suivant leur élection ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés sans qu’il soit procédé à un scrutin. Le tableau suivant représente les procurations reçues à ce sujet :

Candidats
EN FAVEURABSTENTION
(#)(%)(#)(%)
Caroline Bérubé49 278 69096,821 620 1913,18
Jean-Marie Bourassa49 111 10996,491 787 7723,51
Marcel Bourassa49 483 31997,221 415 5622,78
Sébastien Bourassa49 538 90797,331 359 9742,67
Jean-Louis Chapdelaine49 471 86397,201 427 0182,80
Peter Drutz45 869 28090,125 029 6019,88
Sylvain Dumoulin49 468 20797,191 430 6742,81
Anne Le Breton49 708 17797,661 190 7042,34
Pernilla Lindén50 369 59398,96529 2881,04
Alain Tremblay35 744 62370,2315 154 25829,77


À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur autonomie. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des ascenseurs résidentiels et commerciaux, des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des monte-plats. De plus, Savaria fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression, des lits médicaux, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et de solutions pour le déplacement sécuritaire de patients, incluant des aides au transfert, au levage et au repositionnement. La société exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque) et en Australie. Savaria emploie approximativement 2 550 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique, l’Europe et la Chine.

Pour plus d’information:

Sébastien Bourassa
Président et chef de la direction
1. 800.661.5112 
sb@savaria.com
Stephen Reitknecht, CPA, CA
Chef de la direction financière
1.800.661.5112, poste 3370
sreitknecht@savaria.com
 


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GlobeNewswire

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