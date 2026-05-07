Redevances OR annonce les résultats des votes de l’assemblée annuelle des actionnaires

 | Source: Redevances OR Inc. Redevances OR Inc.

MONTRÉAL, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances OR Inc. (la « Société » ou « Redevances OR ») (TSX et NYSE : OR) annonce que les sept (7) candidats désignés dans la circulaire d’information de la direction déposée le 16 avril 2026 auprès des autorités réglementaires ont été élus à titre d’administrateurs de la Société à l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 7 mai 2026. Il y avait 153 620 646 actions ordinaires présentes ou représentées à l’assemblée ou 81,96 % des 187 441 610 actions en circulation le 27 mars 2026, date de clôture des registres pour l’assemblée.

Élection des administrateurs

Compte tenu des procurations reçues par la Société et des voix exprimées à main levée, les personnes suivantes ont été élues administrateurs de la Société jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Les résultats du vote sont indiqués ci-dessous :

RÉSOLUTION No1
Nom des Candidats		Nombre de voix
EN FAVEUR		Pourcentage
(%) des voix
EN FAVEUR		AbstentionsPourcentage
(%) des voix
d'abstentions
Jason Attew143 980 77599,25        1 091 3490,75
Patrick Godin144 963 19399,92        108 9310,08
Pierre Labbé135 463 26893,38        9 608 8566,62
Wendy Louie143 806 35499,13        1 265 7700,87
Norman MacDonald135 121 44293,14        9 950 6826,86
Candace MacGibbon143 812 86699,13        1 259 2580,87
Kevin Thomson143 834 16899,15        1 237 9560,85

Nomination et rémunération de l’auditeur

Compte tenu des procurations reçues par la Société et des voix exprimées à main levée, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommé à titre d’auditeur indépendant de la Société pour l’exercice en cours, et les administrateurs sont autorisés à fixer sa rémunération, avec les résultats suivants :

RÉSOLUTION No2Nombre de voix
EN FAVEUR		Pourcentage
(%) des voix
EN FAVEUR		AbstentionsPourcentage
(%) des voix
d'abstentions
Nomination et rémunération de l’auditeur153 304 42499,79316 2220,21

Approbation de la prorogation du deuxième régime de droit des actionnaires modifié et mis à jour

Compte tenu des procurations reçues par la Société et des voix exprimées à main levée en lien avec l’adoption d’une résolution ordinaire en vue d’approuver la prorogation du deuxième régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour, les résultats pour cet item sont les suivants :

RÉSOLUTION No3Nombre de voix
EN FAVEUR		Pourcentage
(%) des voix
EN FAVEUR		Nombre de voix
CONTRE		Pourcentage
(%) des voix
CONTRE
Résolution ordinaire en vue d’approuver la prorogation du deuxième régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour139 768 78696,345 303 3353,66

Vote consultatif sur la rémunération de la haute direction

Compte tenu des procurations reçues par la Société et des voix exprimées à main levée en lien avec l’adoption d’une résolution consultative acceptant l’approche de la Société en matière de rémunération de la haute direction, les résultats pour cet item sont les suivants :

RÉSOLUTION No4Nombre de voix
EN FAVEUR		Pourcentage
(%) des voix
EN FAVEUR		Nombre de voix
CONTRE		Pourcentage
(%) des voix
CONTRE
Résolution consultative sur la rémunération de la haute direction138 654 50295,586 417 6194,42

À propos de Redevances OR Inc.

Redevances OR est une société de redevances et de flux de métaux précieux axée sur des juridictions minières de premier plan, telles que le Canada, les États-Unis et l’Australie. Redevances OR a débuté ses activités en juin 2014 avec un seul actif en production et détient aujourd’hui un portefeuille de plus de 195 redevances, flux de métaux et droits similaires. Le portefeuille de Redevances OR s’appuie sur son actif clé, une redevance de 3 % à 5 % sur le rendement net de fonderie du complexe Canadian Malartic de Mines Agnico Eagle Ltée, l’une des plus importantes opérations aurifères à l’échelle mondiale.

Le siège social de Redevances OR est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances OR Inc. :

Grant Moenting
Vice-président, marchés des capitaux
Portable : (365) 275-1954
Courriel : gmoenting@orroyalties.com
Heather Taylor
Vice-présidente, développement durable et communications
Tél : (647) 477-2087
Courriel : htaylor@orroyalties.com

 


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