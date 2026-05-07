Redevances OR annonce les résultats des votes de l’assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances OR Inc. (la « Société » ou « Redevances OR ») (TSX et NYSE : OR) annonce que les sept (7) candidats désignés dans la circulaire d’information de la direction déposée le 16 avril 2026 auprès des autorités réglementaires ont été élus à titre d’administrateurs de la Société à l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 7 mai 2026. Il y avait 153 620 646 actions ordinaires présentes ou représentées à l’assemblée ou 81,96 % des 187 441 610 actions en circulation le 27 mars 2026, date de clôture des registres pour l’assemblée.

Élection des administrateurs

Compte tenu des procurations reçues par la Société et des voix exprimées à main levée, les personnes suivantes ont été élues administrateurs de la Société jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Les résultats du vote sont indiqués ci-dessous :

RÉSOLUTION No1

Nom des Candidats Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage

(%) des voix

EN FAVEUR Abstentions Pourcentage

(%) des voix

d'abstentions Jason Attew 143 980 775 99,25 1 091 349 0,75 Patrick Godin 144 963 193 99,92 108 931 0,08 Pierre Labbé 135 463 268 93,38 9 608 856 6,62 Wendy Louie 143 806 354 99,13 1 265 770 0,87 Norman MacDonald 135 121 442 93,14 9 950 682 6,86 Candace MacGibbon 143 812 866 99,13 1 259 258 0,87 Kevin Thomson 143 834 168 99,15 1 237 956 0,85

Nomination et rémunération de l’auditeur

Compte tenu des procurations reçues par la Société et des voix exprimées à main levée, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommé à titre d’auditeur indépendant de la Société pour l’exercice en cours, et les administrateurs sont autorisés à fixer sa rémunération, avec les résultats suivants :

RÉSOLUTION No2 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage

(%) des voix

EN FAVEUR Abstentions Pourcentage

(%) des voix

d'abstentions Nomination et rémunération de l’auditeur 153 304 424 99,79 316 222 0,21

Approbation de la prorogation du deuxième régime de droit des actionnaires modifié et mis à jour

Compte tenu des procurations reçues par la Société et des voix exprimées à main levée en lien avec l’adoption d’une résolution ordinaire en vue d’approuver la prorogation du deuxième régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour, les résultats pour cet item sont les suivants :

RÉSOLUTION No3 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage

(%) des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage

(%) des voix

CONTRE Résolution ordinaire en vue d’approuver la prorogation du deuxième régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour 139 768 786 96,34 5 303 335 3,66

Vote consultatif sur la rémunération de la haute direction

Compte tenu des procurations reçues par la Société et des voix exprimées à main levée en lien avec l’adoption d’une résolution consultative acceptant l’approche de la Société en matière de rémunération de la haute direction, les résultats pour cet item sont les suivants :

RÉSOLUTION No4 Nombre de voix

EN FAVEUR Pourcentage

(%) des voix

EN FAVEUR Nombre de voix

CONTRE Pourcentage

(%) des voix

CONTRE Résolution consultative sur la rémunération de la haute direction 138 654 502 95,58 6 417 619 4,42

À propos de Redevances OR Inc.

Redevances OR est une société de redevances et de flux de métaux précieux axée sur des juridictions minières de premier plan, telles que le Canada, les États-Unis et l’Australie. Redevances OR a débuté ses activités en juin 2014 avec un seul actif en production et détient aujourd’hui un portefeuille de plus de 195 redevances, flux de métaux et droits similaires. Le portefeuille de Redevances OR s’appuie sur son actif clé, une redevance de 3 % à 5 % sur le rendement net de fonderie du complexe Canadian Malartic de Mines Agnico Eagle Ltée, l’une des plus importantes opérations aurifères à l’échelle mondiale.

Le siège social de Redevances OR est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.