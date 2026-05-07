WSP annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires

 | Source: Groupe WSP Global Inc. Groupe WSP Global Inc.

MONTREAL, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX: WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus importantes firmes de services professionnels au monde, a tenu le 7 mai 2026 son assemblée annuelle des actionnaires (l’« assemblée ») de façon hybride. Un total de 105 694 511 actions ordinaires (représentant approximativement 78% de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société) étaient représentées à l'assemblée. WSP annonce que les actionnaires de la Société (les « actionnaires ») ont adopté tous les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée par la Société. Les résultats du vote sur chaque point à l'ordre du jour de l’assemblée sont les suivants.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le conseil d’administration de la Société avait fixé à neuf le nombre d’administrateurs qui devaient être élus à l’assemblée. Suite au vote à l’assemblée, chacun des neuf candidats mentionnés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 20 mars 2026 a été élu en tant qu'administrateur de WSP et demeurera en poste jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son successeur (les « administrateurs »).

NomVotes pour% votes pourVotes contre% votes contre
Christopher Cole102 271 92097,02%3 138 8092,98%
Martine Ferland104 419 63599,06%991 0940,94%
Eric Lamarre105 373 51799,96%37 2130,04%
Alexandre L’Heureux105 372 02499,96%38 7060,04%
Suzanne Rancourt105 180 10299,78%230 6270,22%
Linda Smith-Galipeau102 813 25897,54%2 597 4712,46%
Pascale Sourisse105 284 07699,88%126 6540,12%
Macky Tall105 364 79799,96%45 9330,04%
Claude Tessier103 940 07798,60%1 470 6531,40%
     

NOMINATION DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Suite au vote à l’assemblée, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommée au poste d’auditeur indépendant de WSP jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son remplaçant, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Votes pour% votes pourAbstentions% absentions
102 472 75696,95%3 221 7553,05%
    

VOTE CONSULTATIF NON CONTRAIGNANT SUR LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION

Les actionnaires étaient invités à se prononcer par vote consultatif non contraignant sur la rémunération des membres de la haute direction pour exprimer leur point de vue sur les régimes de rémunération des membres de la haute direction et sur les objectifs annoncés. Suite au vote à l’assemblée, ils ont adopté cette résolution non contraignante.

Votes pour% votes pourVotes contre% votes contre
98 629 04793,57%6 781 6826,43%
    

Comme il est mentionné dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 20 mars 2026, même si les actionnaires ont donné leur avis par leur vote consultatif, les administrateurs de la Société demeurent entièrement responsables des décisions concernant la rémunération et ne sont pas dispensés de ces responsabilités par un vote consultatif positif des actionnaires.

Les résultats des votes ci-dessus seront publiés sur le site Web de la Société (www.wsp.com) sous l'onglet « Investisseurs » et déposés sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

À PROPOS DE WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en service-conseil et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 83 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

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Quentin Weber
Chef Mondial, Relations avec les investisseurs
Groupe WSP Global Inc.
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