WSP annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires

MONTREAL, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX: WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus importantes firmes de services professionnels au monde, a tenu le 7 mai 2026 son assemblée annuelle des actionnaires (l’« assemblée ») de façon hybride. Un total de 105 694 511 actions ordinaires (représentant approximativement 78% de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société) étaient représentées à l'assemblée. WSP annonce que les actionnaires de la Société (les « actionnaires ») ont adopté tous les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée par la Société. Les résultats du vote sur chaque point à l'ordre du jour de l’assemblée sont les suivants.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le conseil d’administration de la Société avait fixé à neuf le nombre d’administrateurs qui devaient être élus à l’assemblée. Suite au vote à l’assemblée, chacun des neuf candidats mentionnés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 20 mars 2026 a été élu en tant qu'administrateur de WSP et demeurera en poste jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son successeur (les « administrateurs »).

Nom Votes pour % votes pour Votes contre % votes contre Christopher Cole 102 271 920 97,02% 3 138 809 2,98% Martine Ferland 104 419 635 99,06% 991 094 0,94% Eric Lamarre 105 373 517 99,96% 37 213 0,04% Alexandre L’Heureux 105 372 024 99,96% 38 706 0,04% Suzanne Rancourt 105 180 102 99,78% 230 627 0,22% Linda Smith-Galipeau 102 813 258 97,54% 2 597 471 2,46% Pascale Sourisse 105 284 076 99,88% 126 654 0,12% Macky Tall 105 364 797 99,96% 45 933 0,04% Claude Tessier 103 940 077 98,60% 1 470 653 1,40%

NOMINATION DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Suite au vote à l’assemblée, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommée au poste d’auditeur indépendant de WSP jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son remplaçant, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Votes pour % votes pour Abstentions % absentions 102 472 756 96,95% 3 221 755 3,05%

VOTE CONSULTATIF NON CONTRAIGNANT SUR LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION

Les actionnaires étaient invités à se prononcer par vote consultatif non contraignant sur la rémunération des membres de la haute direction pour exprimer leur point de vue sur les régimes de rémunération des membres de la haute direction et sur les objectifs annoncés. Suite au vote à l’assemblée, ils ont adopté cette résolution non contraignante.

Votes pour % votes pour Votes contre % votes contre 98 629 047 93,57% 6 781 682 6,43%

Comme il est mentionné dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 20 mars 2026, même si les actionnaires ont donné leur avis par leur vote consultatif, les administrateurs de la Société demeurent entièrement responsables des décisions concernant la rémunération et ne sont pas dispensés de ces responsabilités par un vote consultatif positif des actionnaires.

Les résultats des votes ci-dessus seront publiés sur le site Web de la Société (www.wsp.com) sous l'onglet « Investisseurs » et déposés sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

À PROPOS DE WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en service-conseil et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 83 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

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Chef Mondial, Relations avec les investisseurs

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