Le Canada pourrait ne pas être prêt pour l’engouement des paris liés à la Coupe du Monde, selon une nouvelle analyse

TORONTO, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Canada sera l’un des pays hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, et l’équipe nationale disputera pour la première fois ses trois matchs de la phase de groupes à domicile. Toutefois, une nouvelle étude de CasinoCanada.com révèle que, pour plusieurs Canadiens à l’extérieur de l’Ontario, les options de paris sportifs légales actuellement offertes ne sont tout simplement pas conçues pour répondre à ce qui s’en vient.

L’analyse, qui s’appuie notamment sur des données réglementaires provinciales et les chiffres annuels d’iGaming Ontario, montre à quel point l’expérience des paris sportifs pendant le plus grand tournoi de soccer jamais organisé au pays variera d’une région à l’autre au Canada.

La situation en Ontario est relativement bonne. Le marché ouvert et concurrentiel de l’Ontario, qui compte près de 50 opérateurs autorisés, fait en sorte que plus de quatre parieurs ontariens sur cinq utilisent des plateformes réglementées. Dans la majeure partie du pays, toutefois, la situation est bien différente.

En Saskatchewan, on estime que 93 % des paris en ligne sont effectués sur des sites extraterritoriaux non réglementés plutôt que sur des plateformes canadiennes autorisées. L’Alberta et le Manitoba affichent chacun un taux de 88 %, tandis qu’en Colombie-Britannique, où une plateforme provinciale est en activité depuis des années, environ la moitié du marché des paris en ligne se tourne vers des options extraterritoriales.

La situation de l’Alberta soulève un enjeu particulier en matière de calendrier. La province est actuellement en train d’ouvrir son marché à la concurrence réglementée, mais la date limite d’inscription des opérateurs est fixée au 13 juillet 2026, alors que la Coupe du Monde en sera déjà au stade des quarts de finale. Cela signifie que les parieurs albertains, qui figurent déjà parmi les plus susceptibles au Canada d’utiliser des sites extraterritoriaux, continueront de le faire pendant la période la plus intense du tournoi.

Il est difficile de surestimer l’ampleur de l’intérêt suscité. Lors de la Coupe du Monde de 2022, 99 % des paris placés sur la plateforme PlayNow de la Colombie-Britannique misaient sur une qualification du Canada pour les phases éliminatoires. Avec le Canada comme coorganisateur en 2026 et l’équipe nationale qui jouera à domicile, cet enthousiasme devrait être nettement plus élevé — et se heurter à un système qui, à l’extérieur de l’Ontario, n’a jamais été conçu pour absorber un tel engouement.

Eugene Ravdin, responsable des relations publiques chez CasinoCanada, a déclaré : « Le Canada accueille la Coupe du Monde, et des millions de partisans voudront parier sur le tournoi – y compris sur leur propre équipe. Le problème, c’est que pour de nombreux Canadiens, les options légales qui leur sont offertes ne sont pas assez concurrentielles pour attirer cette clientèle.

Les parieurs se tournent donc vers des plateformes extraterritoriales qui n’offrent aucune protection aux consommateurs canadiens. La Coupe du Monde va mettre ce problème en pleine lumière. »

L’article complet peut être consulté ici : https://casinocanada.com/blog/is-canada-s-betting-infrastructure-ready-for-the-2026-fifa-world-cup/

À propos de CasinoCanada

CasinoCanada est une ressource en ligne de premier plan pour les joueurs de casino au Canada, offrant des informations fiables, des actualités ainsi que des avis sur les plus récents jeux de casino, bonus et promotions. Grâce à une approche axée sur les lecteurs, CasinoCanada veille à offrir un contenu informatif et fiable, adapté aux joueurs de tous les niveaux.

https://casinocanada.com/

Pour toute demande de renseignements de la part des médias :

Sarah Mortimer

GameOn

sarah.mortimer@gameon.im

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4382179e-1efe-41ca-9f2b-993b33cefe85