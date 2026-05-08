Anhui entdecken: Von historischen Schätzen bis hin zu technologischen Horizonten

HEFEI, China, May 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Daily hat einen Bericht über die Provinz Anhui veröffentlicht.

Die im Osten Chinas gelegene Provinz Anhui ist geprägt von bemerkenswerten Kontrasten – hier gedeihen jahrtausendealte Traditionen neben modernsten Innovationen.

Der Content-Creator Joe Burns präsentiert stolz seinen Kaffee, der ihm gerade per Drohne in Hefei geliefert wurde.

[Foto für chinadaily.com.cn ]

All dies macht Anhui zu einem attraktiven Reiseziel für Besucher aus aller Welt, darunter auch die kürzlich angereiste Delegation von zehn Influencern aus den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Russland, Mexiko und Nigeria.

Die Besucher, die vom 20. bis 27. April in Anhui zusammenkamen, begannen ihre Reise auf der alten Straße von Tunxi in Huangshan. Sie erhielten einen Eindruck vom kulturellen Erbe und der Handwerkskunst der Region, von der Küche Huizhous über kalligraphische Pinsel bis hin zu Lackarbeiten und lokalen Tuschesteinen.

Die nächste Station war der Kreis Qimen in Huangshan, die Heimat des weltberühmten Keemun Schwarztees. Inmitten üppiger Frühlingslandschaften spazierten die Teilnehmer durch die Plantagen, pflückten frische Blätter und lernten traditionelle Techniken der Teezubereitung kennen.

Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlte das Dorf Zhanqi im Kreis Shexian in Huangshan im Schein fischförmiger Laternen. Hier tanzten die Influencer gemeinsam mit den Einheimischen den traditionellen Fischlaternen-Tanz.

Im Xin'an Wellness Center konnten die Influencer ein KI-gestütztes Modell zur Gesichtsdiagnose ausprobieren. Der russische Content-Ersteller Artem Usov sagte: „Ich habe einfach ein paar Fotos von meiner Zunge und meinem Gesicht gemacht, und schon erhielt ich eine ausführliche Diagnose zu meinem körperlichen Zustand. Das war großartig.“

In Hefei wandte sich die Tour den „Zukunftsszenarien“ zu. Auf der „Hefei Smart Robot Public Service Platform“ – oft auch als „Roboteruniversität“ bezeichnet – konnten sie beobachten, wie Roboter in simulierten Umgebungen wie Supermärkten und Küchen Aufgaben ausführten. Der nigerianische Influencer Oluwabunmi Jimoh meinte: „Ich kann mit Überzeugung sagen, dass Chinas Technologie ein neues Niveau erreicht hat.“

Das futuristische Erlebnis setzte sich mit autonomen „Lufttaxis“, selbstfahrenden Bussen und Lieferdiensten per Drohne fort. Bei Heyi Aviation konnten die Teilnehmer das Fliegen in geringer Höhe hautnah erleben. Unter anderem hatten sie die Möglichkeit, in einem Flugzeug ohne bemannte Besatzung mitzufliegen.

In Wuhu lernten die Teilnehmer die traditionelle Kunst der Eisenmalerei kennen – die Verwandlung von massivem Metall in filigrane Kunstwerke. Bei Chery, einem großen chinesischen Automobilhersteller mit Sitz in dieser Stadt, erführen sie mehr über die neuesten Entwicklungen im Bereich des autonomen Fahrens und der KI-Robotik.

Als Chinas nationale englischsprachige Tageszeitung ist die China Daily für die Provinz Anhui eine wichtige Plattform, um der Welt von ihren Entwicklungserfolgen zu berichten und ihr weltoffenes Image zu präsentieren. Weitere Informationen über Anhui finden Sie unter: https://www.chinadaily.com.cn/