Anhui à l’honneur : des trésors historiques aux horizons technologiques

HEFEI, Chine, 08 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Daily a publié un reportage consacré à la province d’Anhui.

Située dans l’est de la Chine, l’Anhui est une province aux contrastes saisissants, où des traditions millénaires cohabitent avec des innovations de pointe.

Le créateur de contenu, Joe Burns, montre fièrement son café fraîchement livré par drone à Hefei.

[Photo fournie à chinadaily.com.cn ]

Tous ces éléments en font une destination attrayante pour les visiteurs du monde entier, notamment la récente délégation de 10 influenceurs venus des États-Unis, du Royaume-Uni, de Russie, du Mexique et du Nigeria.

Réunis dans l’Anhui du 20 au 27 avril, les visiteurs ont commencé leur périple dans la rue historique Tunxi Old Street, à Huangshan. Entre cuisine de Huizhou, pinceaux de calligraphie, objets en laque et pierres à encre locales, ils ont pu découvrir le patrimoine culturel et le savoir-faire artisanal de la région.

L’étape suivante les a conduits dans le comté de Qimen, à Huangshan, berceau du thé noir Keemun réputé dans le monde entier. Au cœur de paysages printaniers luxuriants, les participants ont parcouru les plantations, cueilli des feuilles fraîches et appris les techniques traditionnelles de fabrication du thé.

À la tombée de la nuit, le village de Zhanqi, dans le comté de Shexian à Huangshan, s’est illuminé de lanternes en forme de poisson. Les influenceurs se sont alors joints aux habitants pour apprendre la danse traditionnelle de ces célèbres lanternes.

Au Xin’an Wellness Center, les influenceurs ont pu tester un modèle de diagnostic facial alimenté par l’intelligence artificielle. Le créateur de contenu russe Artem Usov déclare : « J’ai simplement pris quelques photos de ma langue et de mon visage, et le système m’a fourni un diagnostic très complet sur mon état de santé. Je trouve ça génial. »

À Hefei, la visite s’est orientée vers des « scénarios d’avenir ». Sur la plateforme publique de services robotiques intelligents de Hefei — souvent appelée « université des robots » — ils ont observé des robots accomplir des tâches dans des environnements simulés, comme des supermarchés ou des cuisines. L’influenceuse nigériane Oluwabunmi Jimoh a commenté : « Je peux affirmer avec certitude que la technologie chinoise a atteint un tout autre niveau. »

L’expérience futuriste s’est poursuivie avec des « taxis aériens » autonomes, des bus sans conducteur et des services de livraison par drone. Chez Heyi Aviation, les participants ont expérimenté le transport à basse altitude, notamment en embarquant dans un véhicule aérien sans pilote.

À Wuhu, les participants ont découvert l’art traditionnel de la peinture sur fer, qui consiste à transformer le métal massif en œuvres d’art délicates. Chez Chery, un géant automobile chinois basé dans la ville, ils ont pu découvrir les dernières avancées en matière de conduite intelligente et de robotique basée sur l’IA.

En tant que quotidien national anglophone de la Chine, China Daily constitue une plateforme essentielle pour permettre à l’Anhui de raconter son développement et de présenter son image d’ouverture au monde. Pour en savoir plus sur Anhui, veuillez consulter le site : https://www.chinadaily.com.cn/